Документация
Справочник MQL5 Стандартная библиотека 3D графика CCanvas3D ObjectAdd 

ObjectAdd

Добавляет на 3D-сцену объект для последующей отрисовки.

bool  ObjectAdd(
   CDXObject  *object      // указатель на объект
   );

Параметры

*object

[in]  Указатель на экземпляр класса, являющегося наследником абстрактного класса CDXObject.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false - если не удалось добавить графический 3D-объект.