Справочник MQL5Стандартная библиотека3D графикаCCanvas3DLightDirectionGet 

LightDirectionGet

Получает направление направленного источника света.

void  LightDirectionGet(
   DXVector3  &light_direction      // вектор направления
   );

Параметры

&light_direction

[out]  Вектор направления.

Возвращаемое значение

Нет.