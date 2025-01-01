ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотека3D графикаCCanvas3DProjectionMatrixGet 

ProjectionMatrixGet

Получает матрицу проекции 3D-сцены на 2D кадр.

void  ProjectionMatrixGet(
   DXMatrix  &projection_matrix      // матрица проекции
   );

Параметры

&projection_matrix

[out]  Матрица проекции.

Возвращаемое значение

Нет.