Справочник MQL5Стандартная библиотека3D графикаCCanvas3DProjectionMatrixGet AmbientColorGetAmbientColorSetAttachCreateDestroyDXContextDXDispatcherInputSceneLightColorGetLightColorSetLightDirectionGetLightDirectionSetObjectAddProjectionMatrixGetProjectionMatrixSetRenderRenderBeginRenderEndViewMatrixGetViewMatrixSetViewPositionSetViewRotationSetViewTargetSetViewUpDirectionSet ProjectionMatrixGet Получает матрицу проекции 3D-сцены на 2D кадр. void ProjectionMatrixGet( DXMatrix &projection_matrix // матрица проекции ); Параметры &projection_matrix [out] Матрица проекции. Возвращаемое значение Нет. ObjectAdd ProjectionMatrixSet