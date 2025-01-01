ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотека3D графикаCCanvas3DRenderEnd 

RenderEnd

Копирует отрисованный кадр во внутренний буфер и обновляет при необходимости изображение на чарте.

virtual bool  RenderEnd(
   bool  redraw=false      // флаг обновления
   );

Параметры

redraw=false

[in]  Флаг необходимости перерисовки чарта.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, иначе false.