ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотека3D графикаCCanvas3DDestroy 

Destroy

Уничтожает графический ресурс и освобождает графический 3D-контекст.

virtual void  Destroy()

Возвращаемое значение

Нет

Примечание

Если графический ресурс создавался с привязкой к объекту чарта, то объект чарта удаляется.