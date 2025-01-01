ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотека3D графикаCCanvas3DLightColorGet 

Получает цвет и интенсивность направленного источника света.

void  LightColorGet(
   DXColor  &light_color      // цвет и интенсивность направленного освещения
   );

Параметры

&light_color

[out]  Цвет и интенсивность направленного освещения.

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

Интенсивность хранится в альфа-канале структуры DXColor.