Справочник MQL5Стандартная библиотека3D графикаCCanvas3DLightColorSet 

LightColorSet

Устанавливает цвет и интенсивность направленного источника света.

void  LightColorSet(
   const DXColor  &light_color      // цвет и интенсивность направленного освещения
   );

Параметры

&light_color

[in]  Цвет и интенсивность направленного освещения.

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

Интенсивность задается в альфа-канале структуры DXColor.