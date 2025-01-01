Справочник MQL5Стандартная библиотека3D графикаCCanvas3DLightDirectionSet AmbientColorGetAmbientColorSetAttachCreateDestroyDXContextDXDispatcherInputSceneLightColorGetLightColorSetLightDirectionGetLightDirectionSetObjectAddProjectionMatrixGetProjectionMatrixSetRenderRenderBeginRenderEndViewMatrixGetViewMatrixSetViewPositionSetViewRotationSetViewTargetSetViewUpDirectionSet LightDirectionSet Задает направление направленного источника света. void LightDirectionSet( const DXVector3 &light_direction // вектор направления ); Параметры &light_direction [in] Вектор направления. Возвращаемое значение Нет. LightDirectionGet ObjectAdd