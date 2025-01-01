ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотека3D графикаCCanvas3DLightDirectionSet 

LightDirectionSet

Задает направление направленного источника света.

void  LightDirectionSet(
   const DXVector3  &light_direction      // вектор направления
   );

Параметры

&light_direction

[in]  Вектор направления.

Возвращаемое значение

Нет.