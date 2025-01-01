Справочник MQL5Стандартная библиотека3D графикаCCanvas3DViewRotationSet
ViewRotationSet
Задает направление взгляда на 3D-сцену.
void ViewRotationSet(
Параметры
&rotation
[in] Вектор, задающий углы Эйлера для вычисления направления взгляда на 3D-сцену.
Возвращаемое значение
Нет.
Примечание
Установка направления взгляда с помощью ViewRotationSet() изменяет матрицу вида, получаемую в ViewMatrixGet().