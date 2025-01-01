ДокументацияРазделы
Задает направление взгляда на 3D-сцену.

void  ViewRotationSet(
   const DXVector3  &rotation      // вектор углов поворота 
   );

Параметры

&rotation

[in]  Вектор, задающий углы Эйлера для вычисления направления взгляда на 3D-сцену.

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

Установка направления взгляда с помощью ViewRotationSet() изменяет матрицу вида, получаемую в ViewMatrixGet().