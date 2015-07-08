Ставь лайки и следи за новостями
ColorStepXCCXTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор ColorStepXCCXTrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorStepXCCX с десяти разных таймфреймов.
Падающее направление движения окрашивает цветные квадратики в розовый цвет, растущее — в зеленый. В остальных случаях цвет квадратов серый. Значения получаются с последних закрытых баров.
Для корректной работы сгенерированного индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorStepXCCX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор ColorStepXCCXTrend_x10
Индикатор ColorTrend_CF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ObjectCreateAndSet
Функции для создания различных объектов и для изменения значений свойств объектов.
Индикатор MultiColorStepXCCXTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorStepXCCX с десяти различных таймфреймов.ColorTSI-Oscillator_HTF
Индикатор ColorTSI-Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.