Индикатор ColorStepXCCXTrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorStepXCCX с десяти разных таймфреймов.

Падающее направление движения окрашивает цветные квадратики в розовый цвет, растущее — в зеленый. В остальных случаях цвет квадратов серый. Значения получаются с последних закрытых баров.

Для корректной работы сгенерированного индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorStepXCCX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор ColorStepXCCXTrend_x10

