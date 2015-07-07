CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ColorStepXCCX_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1506
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ColorStepXCCX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorStepXCCX.mq5.

Рис.1. Индикатор ColorStepXCCX_HTF

Рис.1. Индикатор ColorStepXCCX_HTF

ColorStdDev_HTF ColorStdDev_HTF

Индикатор ColorStdDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorSchaffTrendCycle_HTF ColorSchaffTrendCycle_HTF

Индикатор ColorSchaffTrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ObjectCreateAndSet ObjectCreateAndSet

Функции для создания различных объектов и для изменения значений свойств объектов.

ColorTrend_CF_HTF ColorTrend_CF_HTF

Индикатор ColorTrend_CF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.