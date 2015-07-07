Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorStepXCCX_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1506
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ColorStepXCCX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorStepXCCX.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorStepXCCX_HTF
ColorStdDev_HTF
Индикатор ColorStdDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorSchaffTrendCycle_HTF
Индикатор ColorSchaffTrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
ObjectCreateAndSet
Функции для создания различных объектов и для изменения значений свойств объектов.ColorTrend_CF_HTF
Индикатор ColorTrend_CF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.