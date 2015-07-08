Индикатор ColorStepXCCX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Функции для создания различных объектов и для изменения значений свойств объектов.

Индикатор ColorStepXCCXTrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorStepXCCX с десяти разных таймфреймов.

Индикатор MultiColorStepXCCXTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorStepXCCX с десяти различных таймфреймов.