Индикаторы

ColorTrend_CF_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор ColorTrend_CF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorTrend_CF.mq5.

Рис.1. Индикатор ColorTrend_CF_HTF

