Gráficos en la biblioteca DoEasy (Parte 73): Objeto de formulario del elemento gráfico

Los programas modernos, especialmente los programas analíticos, pueden usar en sus cálculos grandes cantidades de datos cuya visualización resulta imprescindible para la comprensión general del situación. También resulta bastante difícil usar el programa al completo si este no ofrece al usuario una interfaz clara y conveniente para la interacción interactiva con él. Naturalmente, la capacidad de trabajar con gráficos tiene que encontrarse obligatoriamente en esta biblioteca. Por eso, hoy vamos a inaugurar un gran apartado sobre el trabajo con elementos gráficos.

Nuestro objetivo es construir una funcionalidad adecuada para crear una amplia gama de diferentes objetos gráficos, enseñar a las principales clases de la biblioteca a trabajar interactivamente con los gráficos y sus objetos gráficos, y también a crear objetos gráficos de cualquier complejidad en la jerarquía de sus componentes.

Comenzaremos a trabajar con los objetos gráficos basados ​​en la clase de la biblioteca estándar CCanvas. Esta clase nos permite crear fácilmente dibujos personalizados y usarlos como "bloques de construcción" para crear objetos más complejos. Existe una variante de uso de imágenes preparadas previamente, pero existe una oportunidad mucho más interesante de dibujar estas imágenes de forma independiente en el lienzo creado. Es esta segunda posibilidad la que explotaremos ampliamente para diseñar nuestros objetos gráficos.

La jerarquía de un objeto siempre será así:



El objeto básico de todos los elementos gráficos de la biblioteca basados ​​en la clase CObject. Este objeto declarará un objeto de la clase CCanvas y contendrá todos los parámetros comunes a los elementos gráficos, como la anchura, la altura, las coordenadas en el gráfico, los bordes derecho e inferior del objeto, etcétera. El objeto de formulario del elemento gráfico puede suponer la base (lienzo) de cualquier objeto gráfico; los demás elementos del objeto compuesto se colocarán en él y, usando sus parámetros, podremos establecer los parámetros para el objeto gráfico al completo. Aquí, declararemos un objeto de la clase que proporcione los métodos para trabajar con el estado del ratón: las coordenadas del cursor y los botones presionados.

Esta es la composición mínima del elemento básico de todos los objetos gráficos de la biblioteca basada en la clase CCanvas. Todos los demás objetos se crearán usando este objeto como base y heredarán sus propiedades básicas del mismo.

Mejorando las clases de la biblioteca

En el archivo \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh, añadimos el nuevo subapartado con los parámetros del lienzo y añadimos la macrosustitución con la frecuencia de actualización correspondiente:

#define MBOOKSERIES_DEFAULT_DAYS_COUNT ( 1 ) #define MBOOKSERIES_MAX_DATA_TOTAL ( 200000 ) #define PAUSE_FOR_CANV_UPDATE ( 16 )

El hecho es que necesitemos actualizar (redibujar) los objetos basados ​​en el lienzo no más de 16 milisegundos, para deshacernos del redibujado innecesario de la pantalla, que ya resulta invisible para el ojo humano, pero que aun así genera una carga innecesaria en el sistema. Por consiguiente, antes de actualizar un objeto basado en el lienzo, primero comprobaremos cuántos milisegundos han pasado desde su anterior actualización. Estableciendo aquí el retraso óptimo, podemos conseguir una visualización aceptable de la pantalla con objetos gráficos.



Para definir el estado de los botones del ratón y las teclas Shift y Ctrl, crearemos la clase de objeto de estado del ratón. Para ello, necesitaremos dos enumeraciones: una lista de posibles estados de los botones del ratón y las teclas Shift y Ctrl y una lista de posibles estados del ratón en relación con el formulario. Vamos a añadirlas al final del listado del archivo:

enum ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE { MOUSE_BUTT_KEY_STATE_NONE = 0 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT = 1 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_RIGHT = 2 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_MIDDLE = 16 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_WHELL = 128 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_X1 = 32 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_X2 = 64 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT_RIGHT = 3 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_SHIFT = 4 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_CTRL = 8 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_CTRL_CHIFT = 12 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT_WHELL = 129 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT_SHIFT = 5 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT_CTRL = 9 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT_CTRL_CHIFT = 13 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_RIGHT_WHELL = 130 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_RIGHT_SHIFT = 6 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_RIGHT_CTRL = 10 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_RIGHT_CTRL_CHIFT = 14 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_MIDDLE_WHEEL = 144 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_MIDDLE_SHIFT = 20 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_MIDDLE_CTRL = 24 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_MIDDLE_CTRL_CHIFT = 28 , }; enum ENUM_MOUSE_FORM_STATE { MOUSE_FORM_STATE_NONE = 0 , MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_WHEEL, }; enum ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE { GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, };

La lista de tipos de elementos gráficos la añadiremos como una "reserva de asiento" para las clases posteriores basadas en las creadas hoy; estas listas se rellenarán y usarán en artículos futuros.



En la lista de posibles estados de los botones del ratón y las teclas Shift y Ctrl, tenemos los eventos básicos del ratón y las teclas, así como algunas de sus combinaciones que pueden ser necesarias con mayor frecuencia.

Básicamente, los estados del ratón son un conjunto simple de banderas de bits descritas en la guía ayuda para el evento CHARTEVENT_MOUSE_MOVE.

El recuadro contiene los bits y los estados correspondientes de los botones del ratón y las teclas Shift y Ctrl:

Bit

Descripción Valor

0

Estado del botón izquierdo del ratón

1 1

Estado del botón derecho del ratón

2 2

Estado de la tecla SHIFT

4 3

Estado de la tecla CTRL

8 4

Estado del botón central del ratón

16 5

Estado del primer botón adicional del ratón

32 6

Estado del segundo botón adicional del ratón

64

De acuerdo con este recuadro, los valores de los eventos del ratón se pueden determinar según el número escrito en la variable que almacena los bits de los estados del ratón:

Si solo presionamos el botón izquierdo, el valor de la variable será 1

Si solo presionamos el botón derecho, el valor de la variable será igual a 2

Si presionamos los botones izquierdo y derecho, el valor de la variable será 1 + 2 = 3

Si solo presionamos el botón izquierdo y mantenemos presionada la tecla Shift, el valor de la variable será 1 + 4 = 5

Es por esta razón que los valores en la enumeración ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE se establecen exactamente según el cálculo mostrado de los valores de las variables con los indicadores establecidos, descritos por las constantes de esta enumeración.

La enumeración ENUM_MOUSE_FORM_STATE se utiliza para indicar la posición del cursor del ratón en relación con el formulario cuando los botones del ratón están presionados/sin presionar. Necesitaremos los valores de las constantes de esta enumeración para determinar la posición relativa del cursor del ratón, sus botones y el objeto con el que debemos interactuar.

Podemos guardar estas dos enumeraciones en dos bytes de una variable ushort y comprender de inmediato según su valor la imagen completa de lo que está sucediendo con el ratón y el objeto de su interacción. El recuadro contiene el mapa de bits completo de esta variable:

Bit Byte Estado

Valor

0

0

botón izquierdo del ratón

1

1

0

botón derecho del ratón

2

2

0

tecla SHIFT

4

3

0

tecla CTRL

8

4

0

botón central del ratón

16

5

0

primer botón adicional del ratón

32

6

0

segundo botón adicional del ratón

64

7

0

scrolling de la ruleta

128

8 (0)

1

cursor dentro del formulario

256

9 (1)

1

cursor dentro de la zona activa del formulario

512

10 (2)

1

cursor en la zona de control de la ventana (ocultar/desplegar/cerrar, etc.)

1024

11 (3)

1

cursor en la zona de scrolling

2048

12 (4)

1

cursor en el borde izquierdo del formulario

409

13 (5)

1

cursor en el borde inferior del formulario

8192

14 (6)

1

cursor en el borde derecho del formulario

16384

15 (7)

1

cursor en el borde superior del formulario

32768



Por ahora, nos bastará disponer de estas banderas de los estados del ratón y la posición del cursor respecto al objeto de formulario y el objeto de ventana basado en el formulario.



Vamos a modificar ligeramente el objeto de clase de pausa en el archivo \MQL5\Include\DoEasy\Services\Pause.mqh.

Su método SetTimeBegin(), además de establecer el nuevo tiempo de cuenta atrás para la pausa, también registra el tiempo transmitido al método en la variable m_time_begin

Esto solo es necesario para enviar información al diario, no lo necesitamos si solo queremos calcular una pausa en algún lugar dentro del método. No resulta tan costoso transmitir cualquier tiempo al método (aunque sea cero), pero hemos decidido sobrecargar el método sin especificar el tiempo:

void SetTimeBegin( const ulong time) { this .m_time_begin=time; this .SetTimeBegin(); } void SetTimeBegin( void ) { this .m_start= this .TickCount(); } void SetWaitingMSC( const ulong pause) { this .m_wait_msc=pause; }

Ahora, podemos crear la clase de objeto de estado del ratón.







Clase de estado del ratón

En la carpeta de funciones y clases de servicio \MQL5\Include\DoEasy\Services\, creamos la nueva clase CMouseState en el archivo MouseState.mqh.

En la sección privada de la clase, declaramos las variables para almacenar los parámetros del objeto, los dos métodos para establecer las banderas de los estados de los botones y teclas del ratón y dejamos una nota sobre la ubicación de los bits de las banderas en la variable ushort para almacenar las banderas de bits del estado del ratón:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "DELib.mqh" class CMouseState { private : int m_coord_x; int m_coord_y; int m_delta_wheel; int m_window_num; long m_chart_id; ushort m_state_flags; void SetButtonKeyState( const int id, const long lparam, const double dparam, const ushort flags); void SetButtKeyFlags( const short flags); public :

En la sección pública de la clase, escribimos los métodos que retornan los valores de las propiedades del objeto:

public : void ResetAll( void ); void SetWindowNum( const int wnd_num) { this .m_window_num=wnd_num; } void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } ushort GetMouseFlags( void ) { return this .m_state_flags; } int CoordX( void ) const { return this .m_coord_x; } int CoordY( void ) const { return this .m_coord_y; } int DeltaWheel( void ) const { return this .m_delta_wheel; } ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE ButtKeyState( const int id, const long lparam, const double dparam, const string flags); bool IsPressedButtonLeft( void ) const { return this .m_state_flags== 1 ; } bool IsPressedButtonRight( void ) const { return this .m_state_flags== 2 ; } bool IsPressedButtonMiddle( void ) const { return this .m_state_flags== 16 ; } bool IsPressedButtonX1( void ) const { return this .m_state_flags== 32 ; } bool IsPressedButtonX2( void ) const { return this .m_state_flags== 64 ; } bool IsPressedKeyShift( void ) const { return this .m_state_flags== 4 ; } bool IsPressedKeyCtrl( void ) const { return this .m_state_flags== 8 ; } bool IsPressedKeyCtrlShift( void ) const { return this .m_state_flags== 12 ; } bool IsWheel( void ) const { return this .m_state_flags== 128 ; } bool IsPressedButtonLeftWheel( void ) const { return this .m_state_flags== 129 ; } bool IsPressedButtonLeftShift( void ) const { return this .m_state_flags== 5 ; } bool IsPressedButtonLeftCtrl( void ) const { return this .m_state_flags== 9 ; } bool IsPressedButtonLeftCtrlShift( void ) const { return this .m_state_flags== 13 ; } bool IsPressedButtonRightWheel( void ) const { return this .m_state_flags== 130 ; } bool IsPressedButtonRightShift( void ) const { return this .m_state_flags== 6 ; } bool IsPressedButtonRightCtrl( void ) const { return this .m_state_flags== 10 ; } bool IsPressedButtonRightCtrlShift( void ) const { return this .m_state_flags== 14 ; } bool IsPressedButtonMiddleWheel( void ) const { return this .m_state_flags== 144 ; } bool IsPressedButtonMiddleShift( void ) const { return this .m_state_flags== 20 ; } bool IsPressedButtonMiddleCtrl( void ) const { return this .m_state_flags== 24 ; } bool IsPressedButtonMiddleCtrlShift( void ) const { return this .m_state_flags== 28 ; } CMouseState(); ~CMouseState(); };

Aquí implementamos los métodos que retornan los valores de las variables de clase y algunos métodos que retornan los estados predefinidos de los botones del ratón y las teclas Ctrl y Shift.







En el constructor de la clase, llamamos al método que restablece los estados de las banderas de los botones y las teclas y restablece la magnitud del desplazamiento de la ruleta:

CMouseState::CMouseState() : m_delta_wheel( 0 ),m_coord_x( 0 ),m_coord_y( 0 ),m_window_num( 0 ) { this .ResetAll(); } CMouseState::~CMouseState() { } void CMouseState::ResetAll( void ) { this .m_delta_wheel = 0 ; this .m_state_flags = 0 ; }

Método que establece el estado de los botonoes del ratón y las teclas Shift y Ctrl:

void CMouseState::SetButtonKeyState( const int id, const long lparam, const double dparam, const ushort flags) { this .ResetAll(); if (id== CHARTEVENT_CLICK || id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { this .m_coord_x=( int )lparam; this .m_coord_y=( int )dparam; this .m_state_flags |=( 0x0001 ); } else { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) { this .m_coord_x=( int )( short )lparam; this .m_coord_y=( int )( short )(lparam>> 16 ); this .m_delta_wheel=( int )dparam; this .SetButtKeyFlags(( short )(lparam>> 32 )); this .m_state_flags &= 0xFF7F ; this .m_state_flags |=( 0x0001 << 7 ); } if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { this .m_coord_x=( int )lparam; this .m_coord_y=( int )dparam; this .SetButtKeyFlags(flags); } } }

Aquí, verificamos qué evento del gráfico estamos procesando.

Primero, ponemos a cero todos los bits de la variable que guarda las banderas de bits del estado del ratón.

Luego, al clicar en el gráfico o el objeto, establecemos el bit 0 de la variable que guarda las banderas de bits.

Si se da el evento de desplazamiento de la ruleta del ratón, el parámetro de tipo entero lparam contendrá los datos sobre las coordenadas del cursor, la magnitud del desplazamiento y las banderas de bits del estado de los botones y las teclas Ctrl y Shift. Extraemos todos los datos de la variable lparam y los escribimos en las variables (guardando las coordenadas del cursor), y en nuestra propia variable con las banderas de bits para que se respete el orden de los bits descritos en la sección privada de la clase. A continuación, configuramos el bit 8, indicando el desplazamiento de la ruleta del ratón.

Al mover el cursor sobre el gráfico, escribimos las coordenadas del cursor en las variables y llamamos al método para establecer las banderas de bits sobre el estado de los botones del ratón y las teclas Ctrl y Shift.



Método que establece las banderas de los estados de los botones y las teclas del ratón:

void CMouseState::SetButtKeyFlags( const short flags ) { if ( (flags & 0x0001 ) != 0 ) this .m_state_flags |=( 0x0001 << 0 ) ; if ( (flags & 0x0002 ) != 0 ) this .m_state_flags |=( 0x0001 << 1 ) ; if ( (flags & 0x0004 ) != 0 ) this .m_state_flags |=( 0x0001 << 2 ) ; if ( (flags & 0x0008 ) != 0 ) this .m_state_flags |=( 0x0001 << 3 ) ; if ( (flags & 0x0010 ) != 0 ) this .m_state_flags |=( 0x0001 << 4 ) ; if ( (flags & 0x0020 ) != 0 ) this .m_state_flags |=( 0x0001 << 5 ) ; if ( (flags & 0x0040 ) != 0 ) this .m_state_flags |=( 0x0001 << 6 ) ; }

Aquí, todo es simple: transmitimos al método la variable con las banderas del estado del ratón. Por turno, le superponemos una máscara de bits con el bit establecido comprobado. El valor obtenido tras aplicar la máscara de bits usando el "Y" bit a bit será verdadero solo si ambos bits comprobados están establecidos (1). Si la variable con la máscara superpuesta no es igual a cero (el bit comprobado ha sido establecido), entonces escribimos el bit correspondiente en la variable para almacenar los indicadores de bit.



Método que retorna el estado de los botones del ratón y las teclas Shift y Ctrl:

ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE CMouseState::ButtKeyState( const int id, const long lparam, const double dparam, const string flags) { this .SetButtonKeyState(id,lparam,dparam,( ushort )flags); return (ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE) this .m_state_flags; }

Aquí, primero llamamos al método que verifica y establece todas las banderas de estado del ratón y las teclas Ctrl y Shift, y luego retornamos el valor de la variable m_state_flags como enumeración ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE. En esta enumeración, los valores de todas las constantes se corresponden con el valor obtenido por el conjunto de bits establecidos de la variable. En consecuencia, retornamos inmediatamente uno de los valores de la enumeración, que procesaremos a continuación en las clases donde sea necesario para obtener el estado del ratón, sus botones y las teclas Ctrl y Shift. Este método se llama desde el manejador OnChartEvent().







Clase de objeto básico de todos los elementos gráficos de la biblioteca

De la misma forma que las clases principales de la biblioteca que heredamos de la clase básica de la biblioteca estándar, todas las clases de objetos de elementos gráficos deben heredar de ella. Dicha herencia nos permitirá trabajar con cada objeto gráfico como si fuera un objeto MQL5 estándar, es decir, para nosotros es importante poder trabajar con diferentes tipos de objetos gráficos de la misma forma que con un objeto de la clase CObject. Para conseguirlo, necesitaremos crear un nuevo objeto básico que heredará del objeto CObject y que contendrá las variables y métodos comunes para cada objeto gráfico (y cualquier objeto) de la biblioteca.

Las propiedades generales propias de cada objeto gráfico, e incluidas en el objeto gráfico básico, serán:

las coordenadas de ubicación del objeto en el gráfico;

la anchura y altura del elemento (lienzo) en el que se ubicarán los otros elementos de los objetos compuestos (que tendrán exactamente las mismas propiedades comunes a todos los objetos);

las coordenadas de los bordes derecho e inferior del lienzo (los bordes izquierdo y superior se corresponden con las coordenadas);

diferentes identificadores de objetos (su tipo, nombre e identificador de gráfico y subventana);

algunas banderas adicionales que especificarán el comportamiento del objeto al interactuar con él.



La clase será muy simple, contendrá: las variables privadas, los métodos protegidos de ajuste y los métodos públicos para retornar sus valores.

La clase heredará de la clase básica de la biblioteca estándar CObject.

En el directorio de la biblioteca \MQL5\Include\DoEasy\Objects\, creamos una nueva carpeta Graph\, y en ella, un nuevo archivo GBaseObj.mqh de la clase CGBaseObj:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Services\DELib.mqh" class CGBaseObj : public CObject { private : int m_type; string m_name_obj; long m_chart_id; int m_wnd_num; int m_coord_x; int m_coord_y; int m_width; int m_height; bool m_movable; bool m_selectable; protected : void SetNameObj( const string name) { this .m_name_obj=name; } void SetChartID( const long chart_id) { this .m_chart_id=chart_id; } void SetWindowNum( const int wnd_num) { this .m_wnd_num=wnd_num; } void SetCoordX( const int coord_x) { this .m_coord_x=coord_x; } void SetCoordY( const int coord_y) { this .m_coord_y=coord_y; } void SetWidth( const int width) { this .m_width=width; } void SetHeight( const int height) { this .m_height=height; } void SetMovable( const bool flag) { this .m_movable=flag; } void SetSelectable( const bool flag) { this .m_selectable=flag; } public : string NameObj( void ) const { return this .m_name_obj; } long ChartID ( void ) const { return this .m_chart_id; } int WindowNum( void ) const { return this .m_wnd_num; } int CoordX( void ) const { return this .m_coord_x; } int CoordY( void ) const { return this .m_coord_y; } int Width( void ) const { return this .m_width; } int Height( void ) const { return this .m_height; } int RightEdge( void ) const { return this .m_coord_x+ this .m_width; } int BottomEdge( void ) const { return this .m_coord_y+ this .m_height; } bool Movable( void ) const { return this .m_movable; } bool Selectable( void ) const { return this .m_selectable; } virtual int Type( void ) const { return this .m_type; } CGBaseObj(); ~CGBaseObj(); }; CGBaseObj::CGBaseObj() : m_chart_id(:: ChartID ()), m_type( WRONG_VALUE ) , m_wnd_num( 0 ), m_coord_x( 0 ), m_coord_y( 0 ), m_width( 0 ), m_height( 0 ), m_movable( false ), m_selectable( false ) { } CGBaseObj::~CGBaseObj() { }

La clase de objeto básico CObject implementa un método virtual Type() que retorna el tipo de objeto (para identificar los objetos según su tipo). El método original siempre retorna cero:

virtual int Type( void ) const { return ( 0 ); }

Redefiniendo este método en los descendientes, retornaremos desde cada objeto el tipo establecido para el mismo en la variable m_type.

Los tipos de objetos gráficos se establecerán en artículos posteriores, al crear las clases de estos objetos. Entre tanto, el método retornará -1 (este valor lo establecemos en la lista de inicialización del constructor de clases).







Clase de objeto de formulario de los elementos gráficos

Y ahora, llegamos a la creación de la clase del objeto de formulario. El objeto de formulario será la base para crear el resto de clases de los elementos gráficos de la biblioteca basados ​​en la clase CCanvas. Actuará como un "lienzo" sobre el que dibujaremos los datos necesarios para los diferentes objetos y colocaremos el resto de elementos, cuya adición finalmente mostrará el objeto terminado.

Pero, por el momento (por hoy), supondrá solo un formulario simple con parámetros básicos y una funcionalidad básica (la capacidad de establecer un área activa que sirva para interactuar con el cursor); asimismo, poseerá la capacidad de ser desplazado por el gráfico.



En la carpeta de la biblioteca \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\, creamos un nuevo archivo Form.mqh de la clase CForm.

La clase deberá heredar del objeto básico de todos los gráficos de la biblioteca. En consecuencia, deberán estar conectados a él los archivos de clase del objeto gráfico básico y la clase del objeto de propiedades del ratón:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include <Canvas\Canvas.mqh> #include "GBaseObj.mqh" #include "..\..\Services\MouseState.mqh" class CForm : public CGBaseObj { }

En la sección protegida de la clase , declaramos el objeto de la biblioteca estándar CCanvas, los objetos de la biblioteca CPause y CMouseState, la variable para guardar el valor de los estados del ratón, la variable para guardar las banderas de bits del estado del ratón y las variables para guardar las propiedades del objeto:

class CForm : public CGBaseObj { protected : CCanvas m_canvas; CPause m_pause; CMouseState m_mouse; ENUM_MOUSE_FORM_STATE m_mouse_state; ushort m_mouse_state_flags; int m_act_area_left; int m_act_area_right; int m_act_area_top; int m_act_area_bottom; uchar m_opacity; int m_shift_y; private :

En la sección privada de la clase, declaramos los métodos auxiliares para el funcionamiento de la clase:

private : ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE MouseButtonKeyState ( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { return this .m_mouse .ButtKeyState(id,lparam,dparam,sparam); } bool CursorInsideForm( const int x, const int y); bool CursorInsideActiveArea( const int x, const int y); public :

El método MouseButtonKeyState() retorna el valor devuelto por el método del mismo nombre desde el objeto de clase de estados del ratón; los otros dos métodos son necesarios para determinar la posición del cursor del ratón respecto al formulario y al área activa del formulario. Los analizaremos un poco más tarde.



La sección pública de la clase contiene los métodos necesarios para crear un formulario y establecer y retornar sus parámetros:

public : bool CreateForm( const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool selectable= true ); CCanvas *CanvasObj( void ) { return & this .m_canvas; } void SetFrequency( const ulong value ) { this .m_pause.SetWaitingMSC( value ); } void SetMovable( const bool flag) { CGBaseObj::SetMovable(flag); } void SetSelectable( const bool flag) { CGBaseObj::SetSelectable(flag); } bool Move( const int x, const int y, const bool redraw= false ); ENUM_MOUSE_FORM_STATE MouseFormState( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); bool IsPressedButtonLeftOnly( void ) { return this .m_mouse.IsPressedButtonLeft(); } bool IsPressedButtonRightOnly( void ) { return this .m_mouse.IsPressedButtonRight(); } bool IsPressedButtonMiddleOnly( void ) { return this .m_mouse.IsPressedButtonMiddle(); } bool IsPressedButtonX1Only( void ) { return this .m_mouse.IsPressedButtonX1(); } bool IsPressedButtonX2Only( void ) { return this .m_mouse.IsPressedButtonX2(); } bool IsPressedKeyShiftOnly( void ) { return this .m_mouse.IsPressedKeyShift(); } bool IsPressedKeyCtrlOnly( void ) { return this .m_mouse.IsPressedKeyCtrl(); } void SetActiveAreaLeftShift( const int value ) { this .m_act_area_left=fabs( value ); } void SetActiveAreaRightShift( const int value ) { this .m_act_area_right=fabs( value ); } void SetActiveAreaTopShift( const int value ) { this .m_act_area_top=fabs( value ); } void SetActiveAreaBottomShift( const int value ) { this .m_act_area_bottom=fabs( value ); } void SetActiveAreaShift( const int left_shift, const int bottom_shift, const int right_shift, const int top_shift); void SetOpacity( const uchar value ) { this .m_opacity= value ; } int ActiveAreaLeft( void ) const { return this .CoordX()+ this .m_act_area_left; } int ActiveAreaRight( void ) const { return this .RightEdge()- this .m_act_area_right; } int ActiveAreaTop( void ) const { return this .CoordY()+ this .m_act_area_top; } int ActiveAreaBottom( void ) const { return this .BottomEdge()- this .m_act_area_bottom; } uchar Opacity( void ) const { return this .m_opacity; } int RightEdge( void ) const { return CGBaseObj::RightEdge(); } int BottomEdge( void ) const { return CGBaseObj::BottomEdge(); } void OnChartEvent( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); CForm( const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool selectable= true ); CForm(){;} ~CForm(); };

Vamos a echar un vistazo a los métodos de la clase.

En el constructor paramétrico, creamos un objeto de formulario con los parámetros transmitidos ​al constructor:

CForm::CForm( const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool selectable= true ) : m_act_area_bottom( 0 ), m_act_area_left( 0 ), m_act_area_right( 0 ), m_act_area_top( 0 ), m_mouse_state( 0 ), m_mouse_state_flags( 0 ) { if ( this .CreateForm(chart_id,wnd_num,name,x,y,w,h,colour,opacity,movable,selectable)) { this .m_shift_y=( int ):: ChartGetInteger (chart_id, CHART_WINDOW_YDISTANCE ,wnd_num); this .SetWindowNum(wnd_num); this .m_pause.SetWaitingMSC(PAUSE_FOR_CANV_UPDATE); this .m_pause.SetTimeBegin(); this .m_mouse.SetChartID(chart_id); this .m_mouse.SetWindowNum(wnd_num); this .m_mouse.ResetAll(); this .m_mouse_state_flags= 0 ; CGBaseObj::SetMovable(movable); CGBaseObj::SetSelectable(selectable); this .SetOpacity(opacity); } }

Aquí, primero inicializamos todas las variables en la lista de inicialización del constructor. A continuación, llamamos al método para crear el formulario, y si el formulario se ha creado con éxito, establecemos los parámetros transmitidos ​​al constructor del objeto.



En el destructor de la clase, eliminamos el objeto gráfico creado:

CForm::~CForm() { :: ObjectsDeleteAll ( this . ChartID (), this .NameObj()); }





Método que crea un objeto de formulario gráfico:



bool CForm::CreateForm( const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool selectable= true ) { if ( this .m_canvas.CreateBitmapLabel(chart_id,wnd_num,name,x,y,w,h, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { this .SetChartID(chart_id); this .SetWindowNum(wnd_num); this .SetNameObj(name); this .SetCoordX(x); this .SetCoordY(y); this .SetWidth(w); this .SetHeight(h); this .SetActiveAreaLeftShift( 1 ); this .SetActiveAreaRightShift( 1 ); this .SetActiveAreaTopShift( 1 ); this .SetActiveAreaBottomShift( 1 ); this .SetOpacity(opacity); this .SetMovable(movable); this .SetSelectable(selectable); this .m_canvas.Erase(:: ColorToARGB (colour, this .Opacity())); this .m_canvas.Update(); return true ; } return false ; }

Con la ayuda del método CreateBitmapLabel() de la clase CCanvas, creamos un recurso gráfico usando el identificador del gráfico y el número de subventana (el segundo formulario de llamada al método). Si creamos correctamente el recurso gráfico, estableceremos en el objeto de formulario todos los parámetros transmitidos ​al método; a continuación, rellenaremos el formulario con color y configuraremos la opacidad usando el método Erase(), mostrando después los cambios en la pantalla con la ayuda del método Update().

Queremos hacer algunas aclaraciones respecto al término "opacidad", o densidad de color. La clase CCanvas nos permite establecer el nivel de transparencia de sus objetos. En este caso, un valor de 0 será un color completamente transparente, mientras que un valor de 255, será un color completamente opaco. Resulta, por así decirlo, al revés. Así que hemos decidido utilizar el término "opacidad", ya que los valores 0-255 se corresponden exactamente con un aumento en la densidad del color que va desde cero (completamente transparente) a 255 (completamente opaco).



Manejador de eventos de clase CForm:

void CForm:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE mouse_state= this .m_mouse.ButtKeyState(id,lparam,dparam,sparam); this .m_mouse_state= this .MouseFormState(id,lparam, dparam- this .m_shift_y ,sparam); static int diff_x= 0 ; static int diff_y= 0 ; if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { this .m_shift_y=( int ):: ChartGetInteger ( this . ChartID (), CHART_WINDOW_YDISTANCE , this .WindowNum()); } if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0100 )!= 0 ) { :: ChartSetInteger ( this . ChartID (), CHART_MOUSE_SCROLL , false ); :: ChartSetInteger ( this . ChartID (), CHART_CONTEXT_MENU , false ); :: ChartSetInteger ( this . ChartID (), CHART_CROSSHAIR_TOOL , false ); } else { :: ChartSetInteger ( this . ChartID (), CHART_MOUSE_SCROLL , true ); :: ChartSetInteger ( this . ChartID (), CHART_CONTEXT_MENU , true ); :: ChartSetInteger ( this . ChartID (), CHART_CROSSHAIR_TOOL , true ); } if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE && m_mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED) { if (IsPressedButtonLeftOnly() && this .Move( this .m_mouse.CoordX()-diff_x, this .m_mouse.CoordY()-diff_y)) { diff_x= this .m_mouse.CoordX()- this .CoordX(); diff_y= this .m_mouse.CoordY()- this .CoordY(); } } else { diff_x= this .m_mouse.CoordX()- this .CoordX(); diff_y= this .m_mouse.CoordY()- this .CoordY(); } Comment ( EnumToString (mouse_state), "

" , EnumToString ( this .m_mouse_state)); }

La lógica al completo se explica en los comentarios del listado de códigos. El método debe llamarse desde el manejador estándar OnChartEvent() del programa y tiene exactamente los mismos parámetros.



Vamos a decir algunas palabras sobre el cálculo resaltado transmitido al método MouseFormState(). Si nuestro formulario se ubica en la ventana principal del gráfico, el valor de la variable m_shift_y será igual a cero y la expresión dparam-this.m_shift_y retornará la coordenada Y exacta del cursor. Pero si el formulario se ubica en una subventana de gráfico, el cambio en la variable m_shift_y será mayor que cero, para ajustar la coordenada Y del cursor a las coordenadas de la subventana. Por consiguiente, también necesitaremos transmitir el valor de la coordenada Y con el desplazamiento indicado en la variable m_shift_y a los métodos para calcular las coordenadas del cursor. De lo contrario, las coordenadas del objeto indicarán un lugar superior al real, igual al número de píxeles de desplazamiento especificado en esta variable.



Método que retorna la posición del cursor respecto al formulario:

bool CForm::CursorInsideForm( const int x, const int y) { return (x>= this .CoordX() && x< this .RightEdge() && y>= this .CoordY() && y<= this .BottomEdge()); }

Las coordenadas X e Y del cursor son transmitidas al método.

Si

(la coordenada X del cursor es mayor o igual que la coordenada X del formulario y la coordenada X del cursor es menor o igual que la coordenada del borde derecho del formulario) y

(la coordenada Y del cursor es mayor o igual que la coordenada Y del formulario y la coordenada Y del cursor es menor o igual que la coordenada de la parte inferior del formulario)

... se retornará true: el cursor está dentro del objeto de formulario.

Método que retorna la posición del cursor respecto al área activa del formulario:



bool CForm::CursorInsideActiveArea( const int x, const int y) { return (x>= this .ActiveAreaLeft() && x< this .ActiveAreaRight() && y>= this .ActiveAreaTop() && y<= this .ActiveAreaBottom()); }

Las coordenadas X e Y del cursor son transmitidas al método.

Si

(la coordenada X del cursor es mayor o igual que la coordenada X del área activa del formulario y la coordenada X del cursor es menor o igual que la coordenada del borde derecho del área activa del formulario) y

(la coordenada Y del cursor es mayor o igual que la coordenada Y del área activa del formulario y la coordenada Y del cursor es menor o igual que la coordenada del borde inferior del área activa del formulario)

... se retornará true: el cursor está dentro del área activa del objeto de formulario.

Método que retorna el estado del ratón respecto al formulario:

ENUM_MOUSE_FORM_STATE CForm::MouseFormState( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { ENUM_MOUSE_FORM_STATE form_state=MOUSE_FORM_STATE_NONE; ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE state= this .MouseButtonKeyState(id,lparam,dparam,sparam); this .m_mouse_state_flags= this .m_mouse.GetMouseFlags(); if ( this .CursorInsideForm(m_mouse.CoordX(),m_mouse.CoordY())) { this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 8 ); if (CursorInsideActiveArea(m_mouse.CoordX(),m_mouse.CoordY())) this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 9 ); else this .m_mouse_state_flags &= 0xFDFF ; if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0001 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0002 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0010 )!= 0 ) form_state=((m_mouse_state_flags & 0x0200 )!= 0 ? MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_PRESSED); else form_state=((m_mouse_state_flags & 0x0200 )!= 0 ? MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_NOT_PRESSED); } return form_state; }

Cada línea de código se explica en los comentarios al mismo. Resumiendo: obtenemos el estado del ratón ya preparado desde el objeto de clase de estado del ratón y lo escribimos en la variable m_mouse_state_flags. Además, dependiendo de la ubicación del cursor respecto al formulario, simplemente complementaremos las banderas de bits del estado del ratón con los nuevos datos y retornaremos el estado del ratón en el formato de enumeración ENUM_MOUSE_FORM_STATE, que ya analizamos anteriormente al inicio del artículo.



Método que actualiza las coordenadas del formulario (desplaza el formulario en el gráfico):

bool CForm::Move( const int x, const int y, const bool redraw= false ) { if (! this .Movable()) return false ; if (:: ObjectSetInteger ( this . ChartID (), this .NameObj(), OBJPROP_XDISTANCE ,x) && :: ObjectSetInteger ( this . ChartID (), this .NameObj(), OBJPROP_YDISTANCE ,y)) { this .SetCoordX(x); this .SetCoordY(y); if (redraw) :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); return true ; } return false ; }

Las coordenadas se transmiten al método al que queremos desplazar el objeto de formulario. Si logramos establecer los nuevos parámetros de las coordenadas para el objeto gráfico del formulario, escribiremos estas coordenadas en las propiedades del objeto y dibujaremos de nuevo el gráfico solo si se activa la bandera de redibujado, que también se transmite al método. El redibujado según el valor de la bandera es necesario para no volver a dibujar el gráfico muchas veces si el objeto gráfico consta de muchos formularios. En este caso, primero deberemos trasladar todos los formularios del objeto y luego, cuando cada formulario haya recibido las nuevas coordenadas, actualizaremos el gráfico una vez.



Método para establecer todos los desplazamientos del área activa respecto al formulario.

void CForm::SetActiveAreaShift( const int left_shift, const int bottom_shift, const int right_shift, const int top_shift) { this .SetActiveAreaLeftShift(left_shift); this .SetActiveAreaBottomShift(bottom_shift); this .SetActiveAreaRightShift(right_shift); this .SetActiveAreaTopShift(top_shift); }

Ya tenemos los métodos necesarios para establecer los bordes del área activa. No obstante, a veces queremos establecer todos los límites en una llamada a un método. Exactamente de eso se encarga este método: establece nuevos valores para el desplazamiento de los límites del área activa desde los bordes del formulario usando las llamadas de los métodos correspondientes.



Con esto, podemos dar por finalizada la creación de la primera versión del objeto de formulario. Vamos a poner a prueba lo que hemos obtenido.



Simulación

Para la prueba, crearemos un objeto de formulario en el gráfico e intentaremos desplazarlo con el cursor. Al mismo tiempo, mostraremos el estado de los botones del ratón y las teclas Ctrl y Shift en el gráfico en los comentarios, así como el estado del cursor en relación con el formulario y los límites de su zona activa.

Creamos en la nueva carpeta \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part73\ el nuevo archivo del asesor TestDoEasyPart73.mq5.

Al crear el archivo del asesor, indicaremos que necesitamos la variable de entrada InpMovable con el tipo bool y un valor inicial igual a true:





A continuación, indicaremos que necesitamos un manejador OnChartEvent() adicional:

Como resultado, obtendremos el siguiente asesor experto:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" input bool InpMovable= true ; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { }

Incluimos la clase del objeto de formulario recién creado en el archivo del asesor experto y declaramos dos variables globales, a saber, el prefijo de los nombres de los objetos y el objeto de la clase CForm:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh> sinput bool InpMovable = true ; string prefix; CForm form;

En el controlador OnInit(), activamos el permiso para enviar los eventos de desplazamiento del cursor y el scrolling de la ruleta del ratón, establecemos el valor para el prefijo de los nombres de objeto como (nombre de archivo) + "_" y creamos un objeto de formulario en el gráfico. Después de crearlo, establecemos márgenes de 10 píxeles para los bordes de la zona activa:

int OnInit () { ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; if (form.CreateForm( ChartID (), 0 ,prefix+ "Form_01" , 300 , 20 , 100 , 70 , clrSilver , 200 ,InpMovable)) { form.SetActiveAreaShift( 10 , 10 , 10 , 10 ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Ahora, nos queda llamar desde el manejador OnChartEvent() del asesor el manejador OnChartEvent() del objeto de formulario:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { form. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); }

Compilamos el asesor y lo ejecutamos en el gráfico del símbolo:





Como podemos ver, el estado de los botones y el cursor se muestra correctamente. El objeto de formulario se desplaza solo si lo arrastramos con el ratón por el área de su zona activa.

Cuando clicamos en los botones central y derecho del ratón dentro del formulario, el menú contextual y la herramienta de cruceta no se activan. También hay un artefacto divertido: si activamos la herramienta de cruceta fuera de la ventana y luego nos desplazamos con ella (con el botón izquierdo del ratón presionado) al área activa del formulario, entonces comenzará a desplazarse. Es un comportamiento incorrecto. Pero esto es solo el comienzo. En artículos posteriores, finalizaremos todo y añadiremos nueva funcionalidad al objeto de formulario.



¿Qué es lo próximo?

En el siguiente artículo, continuaremos desarrollando la clase de objeto de formulario.



Más abajo se adjuntan todos los archivos de la versión actual de la biblioteca y el archivo del asesor de prueba para MQL5. Puede descargarlo todo y ponerlo a prueba por sí mismo.

Si tiene preguntas, observaciones o sugerencias, podrá concretarlas en los comentarios al artículo.

