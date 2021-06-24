Grafiken in der Bibliothek DoEasy (Teil 73): Das Formularobjekt eines grafischen Elements

Inhalt

Konzept

Moderne Programme, insbesondere analytische, sind in der Lage, riesige Datenmengen in ihren Berechnungen zu verwenden. Allerdings wäre es schwierig, etwas ohne Visualisierung zu verstehen. Außerdem wäre es ohne eine übersichtliche und bequeme Oberfläche eine ziemliche Herausforderung, das Programm in seinem vollen Umfang zu nutzen. Natürlich ist die Fähigkeit, mit Grafiken zu arbeiten, auch für unsere Bibliothek ein Muss. Deshalb beginnt der Artikel mit einem großen Abschnitt über die Arbeit mit grafischen Elementen.

Mein Ziel ist es, eine bequeme Funktionalität für die Erstellung einer breiten Palette verschiedener grafischer Objekte zu schaffen, allen Hauptklassen der Bibliothek die interaktive Arbeit mit Grafiken zu ermöglichen und grafische Objekte mit beliebig komplexen Komponentenhierarchien zu erstellen.

Beginnen wir mit grafischen Objekten, die auf der Standardbibliothek-Klasse CCanvas basieren. Die Klasse erlaubt es, auf einfache Weise beliebige eigene Bilder zu erstellen und diese als "Bausteine" für den Aufbau komplexerer Objekte zu verwenden. Es ist möglich, entweder fertige Bilder zu verwenden oder eigene Bilder auf eine erstellte Leinwand zu zeichnen. Persönlich finde ich die letztere Option spannender. Daher werde ich sie weitgehend für die Gestaltung meiner grafischen Objekte verwenden.

Die Hierarchie eines einzelnen Objekts sieht immer wie folgt aus:



Das Basisobjekt aller grafischen Elemente der Bibliothek basiert auf der Klasse CObject. In ihm ist das Objekt der Klasse CCanvas deklariert. Außerdem enthält es alle für grafische Elemente üblichen Parameter, einschließlich Breite, Höhe, Diagrammkoordinaten, rechter und unterer Objektrand usw. Das Formularobjekt eines grafischen Elements — es stellt die Basis (Canvas) eines beliebigen grafischen Objekts dar. Es soll alle anderen Elemente des zusammengesetzten Objekts enthalten. Seine Parameter ermöglichen die Einstellung von Parametern für das gesamte grafische Objekt. Hier wird auch das Objekt der Klasse deklariert, das die Methoden der Arbeit mit dem Mausstatus (Cursor-Koordinaten und gedrückte Tasten) bereitstellt.

Die Hierarchie bildet einen harten Kern des Basiselements aller grafischen Objekte der Bibliothek, die auf der Klasse CCanvas basieren. Alle anderen erstellten Objekte basieren auf diesem Objekt und erben dessen grundlegende Eigenschaften.

Doch zunächst wollen wir die vorgefertigten Bibliotheksklassen etwas verbessern und neue Daten für die Objekte hinzufügen, die ich hier erstellen werde.







Verbesserung der Bibliothek der Klasse

Fügen wir den neuen Unterabschnitt der Canvas-Parameter in \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh ein und fügen einen Makro-Ersatz mit seiner Aktualisierungsfrequenz hinzu:

#define MBOOKSERIES_DEFAULT_DAYS_COUNT ( 1 ) #define MBOOKSERIES_MAX_DATA_TOTAL ( 200000 ) #define PAUSE_FOR_CANV_UPDATE ( 16 )

Canvas-basierte Objekte sollten nicht öfter als alle 16 Millisekunden aktualisiert (neu gezeichnet) werden. Dadurch wird ein unnötiges Neuzeichnen des Bildschirms vermieden, das für das menschliche Auge unsichtbar ist, aber dennoch das System zusätzlich belastet. Bevor wir also ein Canvas-basiertes Objekt aktualisieren, müssen wir prüfen, wie viele Millisekunden seit seiner letzten Aktualisierung vergangen sind. Durch die Einstellung einer optimalen Latenz können wir eine akzeptable Darstellung des Bildschirms mit grafischen Objekten erreichen.



Ich werde die Klasse des Mausstatusobjekts erstellen, um den Status der Maustasten sowie der Umschalt- und Strg-Taste zu definieren. Dazu benötige ich zwei Enumerationen: die Liste der möglichen Zustände der Maustasten sowie der Umschalt- und Strg-Tasten und die Liste der möglichen Mauszustände relativ zum Formular. Fügen wir diese am Ende der Code-Datei hinzu:

enum ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE { MOUSE_BUTT_KEY_STATE_NONE = 0 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT = 1 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_RIGHT = 2 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_MIDDLE = 16 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_WHELL = 128 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_X1 = 32 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_X2 = 64 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT_RIGHT = 3 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_SHIFT = 4 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_CTRL = 8 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_CTRL_CHIFT = 12 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT_WHELL = 129 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT_SHIFT = 5 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT_CTRL = 9 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT_CTRL_CHIFT = 13 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_RIGHT_WHELL = 130 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_RIGHT_SHIFT = 6 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_RIGHT_CTRL = 10 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_RIGHT_CTRL_CHIFT = 14 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_MIDDLE_WHEEL = 144 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_MIDDLE_SHIFT = 20 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_MIDDLE_CTRL = 24 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_MIDDLE_CTRL_CHIFT = 28 , }; enum ENUM_MOUSE_FORM_STATE { MOUSE_FORM_STATE_NONE = 0 , MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_WHEEL, }; enum ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE { GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, };

Die Liste mit den grafischen Elementtypen wurde hinzugefügt, um "sichere Plätze" für nachfolgende Klassen zu schaffen, die auf den hier erstellten basieren — die Listen werden in zukünftigen Artikeln ausgefüllt und verwendet.



Die Liste der möglichen Maus-, Umschalt- und Strg-Zustände enthält grundlegende Maus- und Tastenereignisse sowie einige ihrer Kombinationen, die wahrscheinlich am häufigsten benötigt werden.

Die Mauszustände sind eigentlich ein einfacher Satz von Bit-Flags, die in der Hilfe für das Ereignis CHARTEVENT_MOUSE_MOVE beschrieben sind.

In der Tabelle sind die Bits und die entsprechenden Maustasten-, Shift- und Strg-Zustände angegeben:

Bit

Beschreibung Wert

0

Status der linken Maustaste

1 1

Status der rechten Maustaste

2 2

UMSCHALT-Status

4 3

STRG-Status

8 4

Status der mittleren Maustaste

16 5

Status der ersten zusätzlichen Maustaste

32 6

Der Status der zweiten zusätzlichen Maustaste

64

Die Tabelle ermöglicht es uns, Mausereignisse durch die Zahl zu definieren, die in der Variablen gesetzt ist, die Mausstatusbits speichert:

Wenn nur die linke Taste angeklickt wird, ist die Variable gleich 1

Wenn nur die linke Taste geklickt wird, dann 2

Wenn beide Tasten geklickt werden, 1 + 2 = 3

Wenn nur die linke Taste geklickt wird, während die Umschalttaste gehalten wird, 1 + 4 = 5

Aus diesem Grund werden die Werte in der Enumeration ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE genau entsprechend der angezeigten Berechnung der Variablen gesetzt, während die durch die Enumeration-Konstanten beschriebenen Flags aktiviert werden.

Die Enumeration ENUM_MOUSE_FORM_STATE dient zur Angabe der Mauszeigerposition relativ zum Formular bei angeklickten/freigegebenen Maustasten. Wir werden die Werte der Konstanten der Enumeration benötigen, um die relative Position des Mauszeigers, seiner Tasten und des Objekts, mit dem wir interagieren wollen, zu definieren.

Wir werden diese beiden Enumerationen in zwei Bytes der ushort-Variablen speichern können, um sofort das gesamte Bild dessen zu erfassen, was mit der Maus und ihrem Interaktionsobjekt geschieht. Die Tabelle enthält die gesamte Bitmap der Variablen:

Bit Byte Status

Wert

0

0

linke Maustaste

1

1

0

rechte Maustaste

2

2

0

UMSCHALTTASTE

4

3

0

STRG-Taste

8

4

0

mittlere Maustaste

16

5

0

erste zusätzliche Maustaste

32

6

0

zweite zusätzliche Maustaste

64

7

0

Scrollen mit dem Rad

128

8 (0)

1

Cursor innerhalb des Formulars

256

9 (1)

1

Cursor innerhalb des aktiven Bereichs des Formulars

512

10 (2)

1

Cursor innerhalb der Fensterkontrolle (minimieren/maximieren/schließen, etc.)

1024

11 (3)

1

Cursor innerhalb des Fenster-Schiebebereichs

2048

12 (4)

1

Cursor am linken Rand des Formulars

4096

13 (5)

1

Cursor am unteren Rand des Formulars

8192

14 (6)

1

Cursor am rechten Rand des Formulars

16384

15 (7)

1

Cursor am oberen Rand des Formulars

32768



Die Flags, die Mauszustände und Cursorpositionen relativ zum Formularobjekt und zum Fensterobjekt auf der Basis des Formulars anzeigen, sind für den Moment ausreichend.



Lassen Sie uns das Objekt der Pause-Klasse in \MQL5\Include\DoEasy\Services\Pause.mqh etwas verbessern.

Dessen Methode SetTimeBegin() setzt nicht nur eine neue Pausen-Countdown-Zeit, sondern auch die an die Methode übergebene Zeit, nämlich auf die Variable m_time_begin.

Dies ist nur erforderlich, um Daten an das Journal zu senden, und wird nicht benötigt, wenn wir nur eine Pause irgendwo innerhalb der Methode zählen wollen. Wir können einfach eine beliebige Zeit (einschließlich Null) an die Methode übergeben, aber ich habe mich entschieden, die Methodenüberladung ohne Angabe der Zeit zu implementieren:

void SetTimeBegin( const ulong time) { this .m_time_begin=time; this .SetTimeBegin(); } void SetTimeBegin( void ) { this .m_start= this .TickCount(); } void SetWaitingMSC( const ulong pause) { this .m_wait_msc=pause; }

Jetzt können wir die Objektklasse für den Mausstatus erstellen.







Die Klasse für den Mausstatus

Im Ordner \MQL5\Include\DoEasy\Services\ der Servicefunktionen und -klassen legen wir die Klasse CMouseState in MouseState.mqh an.

Wir deklarieren im privaten Bereich der Klasse Variablen zum Speichern von Objektparametern und zwei Methoden zum Setzen der Flags von Maustasten und Tastenzuständen. Wir lassen die Instruktionen bezüglich des Ortes der Bit-Flags in der ushort-Variablen zum Speichernder Bit-Flags der Mauszustände stehen:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "DELib.mqh" class CMouseState { private : int m_coord_x; int m_coord_y; int m_delta_wheel; int m_window_num; long m_chart_id; ushort m_state_flags; void SetButtonKeyState( const int id, const long lparam, const double dparam, const ushort flags); void SetButtKeyFlags( const short flags); public :

Im öffentlichen Abschnitt der Klasse legen wir die Methoden fest, die die Werte der Objekteigenschaften zurückgeben:

public : void ResetAll( void ); void SetWindowNum( const int wnd_num) { this .m_window_num=wnd_num; } void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } ushort GetMouseFlags( void ) { return this .m_state_flags; } int CoordX( void ) const { return this .m_coord_x; } int CoordY( void ) const { return this .m_coord_y; } int DeltaWheel( void ) const { return this .m_delta_wheel; } ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE ButtKeyState( const int id, const long lparam, const double dparam, const string flags); bool IsPressedButtonLeft( void ) const { return this .m_state_flags== 1 ; } bool IsPressedButtonRight( void ) const { return this .m_state_flags== 2 ; } bool IsPressedButtonMiddle( void ) const { return this .m_state_flags== 16 ; } bool IsPressedButtonX1( void ) const { return this .m_state_flags== 32 ; } bool IsPressedButtonX2( void ) const { return this .m_state_flags== 64 ; } bool IsPressedKeyShift( void ) const { return this .m_state_flags== 4 ; } bool IsPressedKeyCtrl( void ) const { return this .m_state_flags== 8 ; } bool IsPressedKeyCtrlShift( void ) const { return this .m_state_flags== 12 ; } bool IsWheel( void ) const { return this .m_state_flags== 128 ; } bool IsPressedButtonLeftWheel( void ) const { return this .m_state_flags== 129 ; } bool IsPressedButtonLeftShift( void ) const { return this .m_state_flags== 5 ; } bool IsPressedButtonLeftCtrl( void ) const { return this .m_state_flags== 9 ; } bool IsPressedButtonLeftCtrlShift( void ) const { return this .m_state_flags== 13 ; } bool IsPressedButtonRightWheel( void ) const { return this .m_state_flags== 130 ; } bool IsPressedButtonRightShift( void ) const { return this .m_state_flags== 6 ; } bool IsPressedButtonRightCtrl( void ) const { return this .m_state_flags== 10 ; } bool IsPressedButtonRightCtrlShift( void ) const { return this .m_state_flags== 14 ; } bool IsPressedButtonMiddleWheel( void ) const { return this .m_state_flags== 144 ; } bool IsPressedButtonMiddleShift( void ) const { return this .m_state_flags== 20 ; } bool IsPressedButtonMiddleCtrl( void ) const { return this .m_state_flags== 24 ; } bool IsPressedButtonMiddleCtrlShift( void ) const { return this .m_state_flags== 28 ; } CMouseState(); ~CMouseState(); };

Hier haben wir die Methoden, die die Klassenvariablen zurückgeben und einige Methoden, die die vordefinierten Zustände der Maustasten und Strg-/Umschalt-Tasten zurückgeben.







Im Klassenkonstruktor, wird die Methode zum Rücksetzen der Zustände von Tasten- und Tastenflags und zum Rücksetzen des Mausrad-Scrollwertes aufgerufen:

CMouseState::CMouseState() : m_delta_wheel( 0 ),m_coord_x( 0 ),m_coord_y( 0 ),m_window_num( 0 ) { this .ResetAll(); } CMouseState::~CMouseState() { } void CMouseState::ResetAll( void ) { this .m_delta_wheel = 0 ; this .m_state_flags = 0 ; }

Die Methode zum Einstellen des Status der Maustasten sowie der Umschalt-/Strg-Tasten:

void CMouseState::SetButtonKeyState( const int id, const long lparam, const double dparam, const ushort flags) { this .ResetAll(); if (id== CHARTEVENT_CLICK || id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { this .m_coord_x=( int )lparam; this .m_coord_y=( int )dparam; this .m_state_flags |=( 0x0001 ); } else { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) { this .m_coord_x=( int )( short )lparam; this .m_coord_y=( int )( short )(lparam>> 16 ); this .m_delta_wheel=( int )dparam; this .SetButtKeyFlags(( short )(lparam>> 32 )); this .m_state_flags &= 0xFF7F ; this .m_state_flags |=( 0x0001 << 7 ); } if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { this .m_coord_x=( int )lparam; this .m_coord_y=( int )dparam; this .SetButtKeyFlags(flags); } } }

Hier wird geprüft, welches Chart-Ereignis behandelt wird.

Zuerst setzen wir alle Bits in der Variable zurück, die die Mausstatus-Bitflags speichert.

Als Nächstes setzen wir bei einem Mausklick auf ein Diagramm oder ein Objekt das Bit 0 in der Variablen, die die Bit-Flags speichert.

Im Falle eines Mausrad-Scroll-Ereignisses enthält der Integer-Parameter lparam Daten über die Cursor-Koordinaten, die Scroll-Größe und die Bit-Flags der Tastenzustände und der Strg-/Umschalttasten. Wir extrahieren alle Daten aus der lparam-Variable und schreiben sie in die Variablen, die die Cursor-Koordinaten speichern, und in die benutzerdefinierte Variable mit den Bit-Flags, so dass die im privaten Abschnitt der Klasse beschriebene Bit-Reihenfolge eingehalten wird. Als Nächstes setzen wir das Bit 8, das das Mausrad-Scroll-Ereignis anzeigt.

Wenn der Cursor über das Chart bewegt wird, schreiben wir die Cursor-Koordinaten in die Variablen und rufen die Methode zum Setzen der Bit-Flags auf, die die Maustasten und den Strg/Shift-Status anzeigen.



Die Methode zum Setzen der Flags, die die Maustasten- und Tastenzustände anzeigen:

void CMouseState::SetButtKeyFlags( const short flags ) { if ( (flags & 0x0001 ) != 0 ) this .m_state_flags |=( 0x0001 << 0 ) ; if ( (flags & 0x0002 ) != 0 ) this .m_state_flags |=( 0x0001 << 1 ) ; if ( (flags & 0x0004 ) != 0 ) this .m_state_flags |=( 0x0001 << 2 ) ; if ( (flags & 0x0008 ) != 0 ) this .m_state_flags |=( 0x0001 << 3 ) ; if ( (flags & 0x0010 ) != 0 ) this .m_state_flags |=( 0x0001 << 4 ) ; if ( (flags & 0x0020 ) != 0 ) this .m_state_flags |=( 0x0001 << 5 ) ; if ( (flags & 0x0040 ) != 0 ) this .m_state_flags |=( 0x0001 << 6 ) ; }

Hier ist alles ganz einfach: Die Methode erhält die Variable mit den Statusflags der Maus. Darauf wenden wir die Bitmaske mit dem verifizierten Bit an, und zwar nacheinander. Der nach Anwendung der Bitmaske erhaltene Wert wird durch das bitweise "UND" nur dann wahr, wenn beide verifizierten Bits installiert sind (1). Wenn die Variable mit der angewendeten Maske ungleich Null ist (das verifizierte Bit ist installiert), schreiben wir das entsprechende Bit in die Variable zum Speichern von Bitflags.



Die Methode gibt die Zustände der Maustasten und Umschalt-/Strg-Tasten zurück:

ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE CMouseState::ButtKeyState( const int id, const long lparam, const double dparam, const string flags) { this .SetButtonKeyState(id,lparam,dparam,( ushort )flags); return (ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE) this .m_state_flags; }

Hier rufen wir zunächst die Methode auf, die alle Statusflags der Maustasten und Strg-/Shift-Tasten prüft und setzt, und geben den Wert der m_state_flags Variablen als Wert der Enumeration ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE zurück. In der Enumeration entsprechen die Werte aller Konstanten dem Wert, der sich aus dem Satz der installierten Variablenbits ergibt. Wir geben also sofort einen der Werte der Enumeration zurück, der dann in den Klassen behandelt werden soll, die die Zustände der Maus, ihrer Tasten und Strg/Shift-Tasten benötigen. Die Methode wird aus der Funktion OnChartEvent() aufgerufen.







Die Klasse des Basisobjekts aller grafischen Elemente der Bibliothek

So wie die Hauptbibliotheksklassen von der Standardbibliothek-Basisklasse abstammen, sollten alle Klassen der grafischen Elementobjekte von ihr vererbt werden. Eine solche Vererbung erlaubt es, mit jedem grafischen Objekt wie mit einem Standard-MQL5-Objekt zu arbeiten. Es ist nämlich wichtig, dass wir mit den verschiedenen Typen von grafischen Objekten so umgehen können, wie wir es mit der Klasse CObject tun. Um dies zu erreichen, müssen wir ein neues Basisobjekt erstellen, das von CObject-Objekt abgeleitet wird und die gemeinsamen Variablen und Methoden für jedes (und jedes) grafische Objekt der Bibliothek enthält.

Im Folgenden sind die gemeinsamen Eigenschaften aufgeführt, die jedem grafischen Objekt eigen sind und im grafischen Basisobjekt vorhanden sind:

Objektkoordinaten in einem Diagramm;

Breite und Höhe eines Elements (Canvas), das andere Elemente von zusammengesetzten Objekten enthalten soll (mit denselben Eigenschaften, die allen Objekten gemeinsam sind);

Koordinaten des rechten und unteren Canvas-Randes (der linke und obere Rand entsprechen den Koordinaten);

verschiedene Objekt-IDs (Objekttyp, Name sowie Chart- und Subwindow-IDs);

und einige zusätzliche Flags, die das Verhalten des Objekts bei der Interaktion mit ihm festlegen.



Die Klasse wird sehr einfach sein: private Variablen, geschützte Methoden zum Setzen und öffentliche Methoden zum Zurückgeben ihrer Werte.

Die Klasse soll von der Basisklasse der CObject-Standardbibliothek abgeleitet werden.

In \MQL5\Include\DoEasy\Objects\ legen wir den Ordner Graph\ an, der die Datei GBaseObj.mqh der Klasse CGBaseObj enthält:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Services\DELib.mqh" class CGBaseObj : public CObject { private : int m_type; string m_name_obj; long m_chart_id; int m_wnd_num; int m_coord_x; int m_coord_y; int m_width; int m_height; bool m_movable; bool m_selectable; protected : void SetNameObj( const string name) { this .m_name_obj=name; } void SetChartID( const long chart_id) { this .m_chart_id=chart_id; } void SetWindowNum( const int wnd_num) { this .m_wnd_num=wnd_num; } void SetCoordX( const int coord_x) { this .m_coord_x=coord_x; } void SetCoordY( const int coord_y) { this .m_coord_y=coord_y; } void SetWidth( const int width) { this .m_width=width; } void SetHeight( const int height) { this .m_height=height; } void SetMovable( const bool flag) { this .m_movable=flag; } void SetSelectable( const bool flag) { this .m_selectable=flag; } public : string NameObj( void ) const { return this .m_name_obj; } long ChartID ( void ) const { return this .m_chart_id; } int WindowNum( void ) const { return this .m_wnd_num; } int CoordX( void ) const { return this .m_coord_x; } int CoordY( void ) const { return this .m_coord_y; } int Width( void ) const { return this .m_width; } int Height( void ) const { return this .m_height; } int RightEdge( void ) const { return this .m_coord_x+ this .m_width; } int BottomEdge( void ) const { return this .m_coord_y+ this .m_height; } bool Movable( void ) const { return this .m_movable; } bool Selectable( void ) const { return this .m_selectable; } virtual int Type( void ) const { return this .m_type; } CGBaseObj(); ~CGBaseObj(); }; CGBaseObj::CGBaseObj() : m_chart_id(:: ChartID ()), m_type( WRONG_VALUE ) , m_wnd_num( 0 ), m_coord_x( 0 ), m_coord_y( 0 ), m_width( 0 ), m_height( 0 ), m_movable( false ), m_selectable( false ) { } CGBaseObj::~CGBaseObj() { }

Die Basisobjektklasse CObject verfügt über die virtuelle Methode Type(), die den Objekttyp zurückgibt (zur Identifizierung von Objekten anhand ihres Typs). Die ursprüngliche Methode gibt immer Null zurück:

virtual int Type( void ) const { return ( 0 ); }

Indem wir die Methode in den Nachfahren umdefinieren, geben wir den in der Variablen m_type eingestellten Objekttyp zurück.

Die grafischen Objekttypen werden in späteren Artikeln beim Anlegen von Objektklassen gesetzt. In der Zwischenzeit gibt die Methode -1 zurück (das ist der Wert, den wir in der Initialisierungsliste des Klassenkonstruktors setzen).







Die Klasse des Formularobjekts der grafischen Elemente

Das Formularobjekt ist die Basis für die Erstellung der übrigen Klassen der Bibliothek grafischer Elemente auf der Grundlage der Klasse CCanvas. Es soll als "Leinwand" (canvas) dienen, auf der die für verschiedene Objekte notwendigen Daten gezeichnet und andere Elemente angeordnet werden, die schließlich das fertige Objekt darstellen.

Vorerst wird es sich um ein einfaches Formular mit grundlegenden Parametern und Funktionen handeln (die Möglichkeit, den aktiven Bereich einzustellen, der für die Interaktion mit dem Cursor verwendet wird), sowie die Möglichkeit, ihn entlang des Diagramms zu bewegen.



Erstellen wir in \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\ die Datei Form.mqh der Klasse CForm.

Die Klasse sollte vom Basisobjekt aller grafischen Objekte der Bibliothek abgeleitet werden. Daher sollten die Dateien des grafischen Basisobjekts und die Maus-Eigenschaftsobjektklasse in sie aufgenommen werden:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include <Canvas\Canvas.mqh> #include "GBaseObj.mqh" #include "..\..\Services\MouseState.mqh" class CForm : public CGBaseObj { }

Wir deklarieren im geschützten Klassenabschnitt die Standard-Bibliotheksklasse CCanvas, CPause und CMouseState, die Variable zum Speichern der Mausstatuswerte, die Variable zum Speichern der Mausstatus-Bitflags und die Variablen zum Speichern der Objekteigenschaften:

class CForm : public CGBaseObj { protected : CCanvas m_canvas; CPause m_pause; CMouseState m_mouse; ENUM_MOUSE_FORM_STATE m_mouse_state; ushort m_mouse_state_flags; int m_act_area_left; int m_act_area_right; int m_act_area_top; int m_act_area_bottom; uchar m_opacity; int m_shift_y; private :

Wir deklarieren im privaten Bereich der Klasse Hilfsmethoden für den Klassenbetrieb:

private : ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE MouseButtonKeyState ( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { return this .m_mouse .ButtKeyState(id,lparam,dparam,sparam); } bool CursorInsideForm( const int x, const int y); bool CursorInsideActiveArea( const int x, const int y); public :

Die Methode MouseButtonKeyState() gibt den Wert zurück, der von der gleichnamigen Methode vom Mausstatus-Klassenobjekt zurückgegeben wird. Zwei weitere Methoden sind notwendig, um die Position des Mauszeigers relativ zum Formular und zum aktiven Bereich des Formulars zu definieren. Auf sie werde ich später noch etwas eingehen.



Im öffentlichen Teil der Klasse befinden sich die Methoden zum Erzeugen eines Formulars, zum Installieren des Formulars und zum Zurückgeben seiner Parameter:

public : bool CreateForm( const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool selectable= true ); CCanvas *CanvasObj( void ) { return & this .m_canvas; } void SetFrequency( const ulong value ) { this .m_pause.SetWaitingMSC( value ); } void SetMovable( const bool flag) { CGBaseObj::SetMovable(flag); } void SetSelectable( const bool flag) { CGBaseObj::SetSelectable(flag); } bool Move( const int x, const int y, const bool redraw= false ); ENUM_MOUSE_FORM_STATE MouseFormState( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); bool IsPressedButtonLeftOnly( void ) { return this .m_mouse.IsPressedButtonLeft(); } bool IsPressedButtonRightOnly( void ) { return this .m_mouse.IsPressedButtonRight(); } bool IsPressedButtonMiddleOnly( void ) { return this .m_mouse.IsPressedButtonMiddle(); } bool IsPressedButtonX1Only( void ) { return this .m_mouse.IsPressedButtonX1(); } bool IsPressedButtonX2Only( void ) { return this .m_mouse.IsPressedButtonX2(); } bool IsPressedKeyShiftOnly( void ) { return this .m_mouse.IsPressedKeyShift(); } bool IsPressedKeyCtrlOnly( void ) { return this .m_mouse.IsPressedKeyCtrl(); } void SetActiveAreaLeftShift( const int value ) { this .m_act_area_left=fabs( value ); } void SetActiveAreaRightShift( const int value ) { this .m_act_area_right=fabs( value ); } void SetActiveAreaTopShift( const int value ) { this .m_act_area_top=fabs( value ); } void SetActiveAreaBottomShift( const int value ) { this .m_act_area_bottom=fabs( value ); } void SetActiveAreaShift( const int left_shift, const int bottom_shift, const int right_shift, const int top_shift); void SetOpacity( const uchar value ) { this .m_opacity= value ; } int ActiveAreaLeft( void ) const { return this .CoordX()+ this .m_act_area_left; } int ActiveAreaRight( void ) const { return this .RightEdge()- this .m_act_area_right; } int ActiveAreaTop( void ) const { return this .CoordY()+ this .m_act_area_top; } int ActiveAreaBottom( void ) const { return this .BottomEdge()- this .m_act_area_bottom; } uchar Opacity( void ) const { return this .m_opacity; } int RightEdge( void ) const { return CGBaseObj::RightEdge(); } int BottomEdge( void ) const { return CGBaseObj::BottomEdge(); } void OnChartEvent( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); CForm( const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool selectable= true ); CForm(){;} ~CForm(); };

Betrachten wir nun die Methoden der Klasse im Detail.

Im parametrischen Konstruktor erzeugen wir ein Formularobjekt mit den an den Konstruktor übergebenen Parametern:

CForm::CForm( const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool selectable= true ) : m_act_area_bottom( 0 ), m_act_area_left( 0 ), m_act_area_right( 0 ), m_act_area_top( 0 ), m_mouse_state( 0 ), m_mouse_state_flags( 0 ) { if ( this .CreateForm(chart_id,wnd_num,name,x,y,w,h,colour,opacity,movable,selectable)) { this .m_shift_y=( int ):: ChartGetInteger (chart_id, CHART_WINDOW_YDISTANCE ,wnd_num); this .SetWindowNum(wnd_num); this .m_pause.SetWaitingMSC(PAUSE_FOR_CANV_UPDATE); this .m_pause.SetTimeBegin(); this .m_mouse.SetChartID(chart_id); this .m_mouse.SetWindowNum(wnd_num); this .m_mouse.ResetAll(); this .m_mouse_state_flags= 0 ; CGBaseObj::SetMovable(movable); CGBaseObj::SetSelectable(selectable); this .SetOpacity(opacity); } }

Hier initialisieren wir zunächst alle Variablen in der Initialisierungsliste des Konstruktors. Dann rufen wir die Methode zur Formularerstellung auf. Wenn das Formular erfolgreich erstellt wurde, setzen wir die an den Konstruktor übergebenen Parameter.



Im Destruktor der Klasse entfernen wir das erstellte grafische Objekt:

CForm::~CForm() { :: ObjectsDeleteAll ( this . ChartID (), this .NameObj()); }





Die Methode, die das grafische Formularobjekt erzeugt:



bool CForm::CreateForm( const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool selectable= true ) { if ( this .m_canvas.CreateBitmapLabel(chart_id,wnd_num,name,x,y,w,h, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { this .SetChartID(chart_id); this .SetWindowNum(wnd_num); this .SetNameObj(name); this .SetCoordX(x); this .SetCoordY(y); this .SetWidth(w); this .SetHeight(h); this .SetActiveAreaLeftShift( 1 ); this .SetActiveAreaRightShift( 1 ); this .SetActiveAreaTopShift( 1 ); this .SetActiveAreaBottomShift( 1 ); this .SetOpacity(opacity); this .SetMovable(movable); this .SetSelectable(selectable); this .m_canvas.Erase(:: ColorToARGB (colour, this .Opacity())); this .m_canvas.Update(); return true ; } return false ; }

Wir verwenden die Methode CreateBitmapLabel() der Klasse CCanvas, um eine grafische Ressource mit der Chart-ID und dem Index des Unterfensters zu erstellen (der zweite Methode zum Formularaufruf). Wenn die grafische Ressource erfolgreich erstellt wurde, werden alle an die Methode übergebenen Parameter zugewiesen, es wird das Formular gefärbt, die Deckkraft mit der Methode Erase() gesetzt und die Änderungen auf dem Bildschirm mit der Methode Update() angezeigt.

Ich möchte den Begriff "Opazität" oder Farbdichte erklären. Die Klasse CCanvas erlaubt es, die Transparenz für Objekte einzustellen. 0 bedeutet eine komplette Transparenz der Farbe, während 255 sie komplett undurchsichtig macht. Hier scheint also alles invertiert zu sein. Daher habe ich mich für den Begriff "Opazität" entschieden, da die Werte von 0 - 255 genau einer Zunahme der Farbdichte von Null (komplett transparent) bis 255 (komplett undurchsichtig) entsprechen.



CForm-Klasse der Ereignisbehandlung:

void CForm:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE mouse_state= this .m_mouse.ButtKeyState(id,lparam,dparam,sparam); this .m_mouse_state= this .MouseFormState(id,lparam, dparam- this .m_shift_y ,sparam); static int diff_x= 0 ; static int diff_y= 0 ; if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { this .m_shift_y=( int ):: ChartGetInteger ( this . ChartID (), CHART_WINDOW_YDISTANCE , this .WindowNum()); } if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0100 )!= 0 ) { :: ChartSetInteger ( this . ChartID (), CHART_MOUSE_SCROLL , false ); :: ChartSetInteger ( this . ChartID (), CHART_CONTEXT_MENU , false ); :: ChartSetInteger ( this . ChartID (), CHART_CROSSHAIR_TOOL , false ); } else { :: ChartSetInteger ( this . ChartID (), CHART_MOUSE_SCROLL , true ); :: ChartSetInteger ( this . ChartID (), CHART_CONTEXT_MENU , true ); :: ChartSetInteger ( this . ChartID (), CHART_CROSSHAIR_TOOL , true ); } if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE && m_mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED) { if (IsPressedButtonLeftOnly() && this .Move( this .m_mouse.CoordX()-diff_x, this .m_mouse.CoordY()-diff_y)) { diff_x= this .m_mouse.CoordX()- this .CoordX(); diff_y= this .m_mouse.CoordY()- this .CoordY(); } } else { diff_x= this .m_mouse.CoordX()- this .CoordX(); diff_y= this .m_mouse.CoordY()- this .CoordY(); } Comment ( EnumToString (mouse_state), "

" , EnumToString ( this .m_mouse_state)); }

Die gesamte Logik wird in den Kommentaren erklärt. Die Methode sollte von der standardmäßigen Ereignisbehandlung durch OnChartEvent() des Programms aufgerufen werden und sie hat genau die gleichen Parameter.



Lassen Sie mich die spezielle Berechnung erklären, die an die Methode MouseFormState() übergeben wird. Wenn sich das Formular im Hauptdiagrammfenster befindet, ist die m_shift_y Variable gleich Null und der Ausdruck dparam-this.m_shift_y liefert die genaue Y-Cursorkoordinate. Wenn sich das Formular jedoch im Unterfenster des Charts befindet, ist die Verschiebung in der m_shift_y Variablen größer als Null, um die Y-Cursorkoordinate an die Koordinaten des Unterfensters anzupassen. Dementsprechend müssen wir auch die Y-Koordinate mit der in m_shift_y eingestellten Verschiebung an die Methoden zur Berechnung der Cursorkoordinaten übergeben. Andernfalls zeigen die Objektkoordinaten um die Anzahl der Pixel der in der Variablen angegebenen Verschiebung höher, als sie tatsächlich sind.



Die Methode, die die Cursorposition relativ zum Formular zurückgibt:

bool CForm::CursorInsideForm( const int x, const int y) { return (x>= this .CoordX() && x< this .RightEdge() && y>= this .CoordY() && y<= this .BottomEdge()); }

Die Methode erhält die X- und Y-Koordinaten des Cursors.

Wenn

(die Cursor-X-Koordinate größer oder gleich der X-Koordinate des Formulars ist und die Cursor-X-Koordinate kleiner oder gleich der Koordinate des rechten Formularrandes ist) und

(die Cursor-Y-Koordinate größer oder gleich der Y-Koordinate des Formulars, und die Cursor-Y-Koordinate kleiner oder gleich der Koordinate des unteren Randes des Formulars ist),

wird true zurückgegeben — der Cursor befindet sich innerhalb des Formularobjekts.

Die Methode gibt die Cursorposition relativ zum aktiven Bereich des Formulars zurück:



bool CForm::CursorInsideActiveArea( const int x, const int y) { return (x>= this .ActiveAreaLeft() && x< this .ActiveAreaRight() && y>= this .ActiveAreaTop() && y<= this .ActiveAreaBottom()); }

Die Methode erhält die X- und Y-Koordinaten des Cursors.

Wenn

(die Cursor-X-Koordinate größer oder gleich der X-Koordinate des formularaktiven Bereichs und die Cursor-X-Koordinate kleiner oder gleich der Koordinate des rechten Randes des formularaktiven Bereichs ist) und

(die Cursor-Y-Koordinate größer oder gleich der Y-Koordinate des aktiven Formularbereichs und die Cursor-Y-Koordinate kleiner oder gleich der Koordinate des unteren Rands des aktiven Formularbereichs ist),

wird true zurückgegeben — der Cursor befindet sich innerhalb des aktiven Bereichs des Formularobjekts.

Die Methode gibt den Mausstatus relativ zum Formular zurück:

ENUM_MOUSE_FORM_STATE CForm::MouseFormState( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { ENUM_MOUSE_FORM_STATE form_state=MOUSE_FORM_STATE_NONE; ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE state= this .MouseButtonKeyState(id,lparam,dparam,sparam); this .m_mouse_state_flags= this .m_mouse.GetMouseFlags(); if ( this .CursorInsideForm(m_mouse.CoordX(),m_mouse.CoordY())) { this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 8 ); if (CursorInsideActiveArea(m_mouse.CoordX(),m_mouse.CoordY())) this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 9 ); else this .m_mouse_state_flags &= 0xFDFF ; if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0001 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0002 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0010 )!= 0 ) form_state=((m_mouse_state_flags & 0x0200 )!= 0 ? MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_PRESSED); else form_state=((m_mouse_state_flags & 0x0200 )!= 0 ? MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_NOT_PRESSED); } return form_state; }

Jeder Codezeile wird durch den jew. Kommentar erklärt. Kurz gesagt, wir holen uns einen vorgefertigten Mausstatus aus dem Mausstatus-Klassenobjekt und schreiben ihn in die Variable m_mouse_state_flags. Als Nächstes ergänzen wir in Abhängigkeit von der Cursorposition relativ zum Formular die Mausstatus-Bitflags mit neuen Daten und geben den Mausstatus im Format der Enumeration ENUM_MOUSE_FORM_STATE zurück, das wir oben am Anfang des Artikels betrachtet haben.



Die Methode aktualisiert die Formularkoordinaten (Verschieben des Formulars auf dem Chart):

bool CForm::Move( const int x, const int y, const bool redraw= false ) { if (! this .Movable()) return false ; if (:: ObjectSetInteger ( this . ChartID (), this .NameObj(), OBJPROP_XDISTANCE ,x) && :: ObjectSetInteger ( this . ChartID (), this .NameObj(), OBJPROP_YDISTANCE ,y)) { this .SetCoordX(x); this .SetCoordY(y); if (redraw) :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); return true ; } return false ; }

Die Methode erhält die Koordinaten, auf die wir das Formularobjekt verschieben möchten. Wenn die neuen Koordinatenparameter erfolgreich auf das grafische Formularobjekt gesetzt wurden, schreiben wir diese Koordinaten in die Objekteigenschaften und zeichnen das Chart nur dann neu, wenn das Flag zum Neuzeichnen (das ebenfalls an die Methode übergeben wird) aktiviert ist. Das Neuzeichnen durch den Flag-Wert ist notwendig, um ein mehrfaches Neuzeichnen des Charts zu vermeiden, falls das grafische Formularobjekt aus vielen Formularen besteht. In diesem Fall müssen wir zunächst alle Formulare eines Objekts verschieben. Nachdem jedes Formular neue Koordinaten erhalten hat, wird das Chart einmal aktualisiert.



Die Methode setzt alle Verschiebungen der aktiven Bereiche relativ zum Formular:

void CForm::SetActiveAreaShift( const int left_shift, const int bottom_shift, const int right_shift, const int top_shift) { this .SetActiveAreaLeftShift(left_shift); this .SetActiveAreaBottomShift(bottom_shift); this .SetActiveAreaRightShift(right_shift); this .SetActiveAreaTopShift(top_shift); }

Wir haben zwar eigene Methoden zum Setzen der Grenzen des aktiven Bereichs. Aber manchmal ist es erforderlich, alle Ränder innerhalb eines Aufrufs einer einzigen Methode zu setzen. Genau das macht die Methode — sie setzt neue Werte des aktiven Bereichsrandes versetzt vom Formularrand mit den Aufrufen der entsprechenden Methoden.



Damit ist die Erstellung der ersten Version des Formularobjekts abgeschlossen. Lassen Sie uns die Ergebnisse testen.



Test

Um den Test durchzuführen, erstellen wir ein einzelnes Formularobjekt im Diagramm und versuchen, es mit dem Cursor zu verschieben. Außerdem werde ich die Zustände der Maustasten und der Strg-/Umschalttasten anzeigen, sowie den Status des Cursors relativ zum aktiven Formularbereich und den Rändern.

Erstellen wir in \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part73\ die neue EA-Datei TestDoEasyPart73.mq5.

Wir geben beim Erstellen der EA-Datei an, dass wir den Eingabeparameter InpMovable vom Typ bool und den Initialwert true benötigen:





Als Nächstes geben wir an, dass wir zusätzlich die Funktion OnChartEvent() benötigen:





Als Ergebnis erhalten wir das folgende EA-Arbeitsstück:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" input bool InpMovable= true ; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { }

Binden wir die neu erstellte Klasse des Formularobjekts in die EA-Datei ein und deklarieren die beiden globalen Variablen — Objektname Präfix und CForm-Klassenobjekt:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh> sinput bool InpMovable = true ; string prefix; CForm form;

In OnInit() aktivieren wir die Berechtigung zum Senden von Mauscursor-Bewegungs- und Maus-Scroll-Ereignissen, setzen den Wert für Objektnamenspräfixe als (Dateiname)+"_" und erstellen das Formularobjekt im Chart. Nach dem Erstellen setzen wir einen Offset von 10 Pixeln für die Grenzen der aktiven Zone ein:

int OnInit () { ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; if (form.CreateForm( ChartID (), 0 ,prefix+ "Form_01" , 300 , 20 , 100 , 70 , clrSilver , 200 ,InpMovable)) { form.SetActiveAreaShift( 10 , 10 , 10 , 10 ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Nun bleibt noch, OnChartEvent() des Formularobjekts vom OnChartEvent() des EA aufzurufen:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { form. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); }

Kompilieren Sie den EA und starten Sie ihn auf dem Chart eines Symbols:





Wie man sieht, wird der Status der Schaltflächen und des Cursors korrekt angezeigt. Das Formularobjekt bewegt sich nur, wenn es mit der Maus innerhalb seines aktiven Bereichs angefasst wird.

Beim Klicken mit der rechten und mittleren Maustaste innerhalb des Formulars werden das Kontextmenü und das Fadenkreuz-Werkzeug nicht aktiviert. Hier gibt es eine lustige Panne: Wenn wir das Fadenkreuz-Werkzeug außerhalb des Fensters aktivieren und dann mit ihm (bei gedrückter linker Maustaste) über dem aktiven Bereich des Formulars schweben, beginnt es sich zu verschieben. Dies ist ein fehlerhaftes Verhalten. Aber das ist erst der Anfang. Ich werde in den nächsten Artikeln Verbesserungen vornehmen und die neue Funktionalität in das Formularobjekt einbauen.



Was kommt als Nächstes?

Im nächsten Artikel werde ich die Entwicklung der Klasse des Formularobjekts fortsetzen.



Alle Dateien der aktuellen Version der Bibliothek sind unten zusammen mit der Test-EA-Datei für MQL5 zum Testen und Herunterladen angehängt.

Ihre Fragen und Vorschläge schreiben Sie bitte in den Kommentarteil.

