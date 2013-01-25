Виджеты Торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Совсем недавно у каждого пользователя MetaTrader 4 и MetaTrader 5 появилась возможность стать поставщиком торговых сигналов и получать дополнительную прибыль. Теперь же при помощи новых виджетов можно рассказать о торговых успехах на своем сайте, в блоге или на странице в социальной сети.

Преимущества использования виджетов очевидны: рост популярности поставщика, его репутации как успешного трейдера и, разумеется, привлечение новых подписчиков. Все это получают те трейдеры, которые размещают виджеты на других сайтах в интернете. Теперь информацию об этих успешных поставщиках можно найти не только в торговых терминалах и на MQL5.com, но и абсолютно на любых ресурсах.





Как получить виджет торгового сигнала?

На MQL5.com в разделе Торговых сигналов появилась новая страница, которая так и называется - Виджеты. Здесь вы найдете все, что нужно, чтобы разместить виджет по любому доступному сигналу на своем сайте.







Для начала нужно определиться с тем, что именно вы будете показывать на своем сайте: конкретный сигнал, ТОП 10 сигналов или целую витрину. Если выбрать "Сигнал", далее потребуется указать его название или имя автора в строке поиска, и через мгновение готовый блок появится на экране.

Чтобы лучше вписать данный блок в дизайн вашей страницы, его можно кастомизировать. Изменению поддаются цвет блока, его размер в пикселях или процентах от ширины страницы, а также можно включить или отключить отображение рамки. После внесенных изменений в поле "Предпросмотр" вы увидите финальный вид вашего виджета, именно так он и будет выглядеть на вашей странице.







Далее остается самая малость: необходимо лишь скопировать сгенерированный код и вставить его на свою страницу. С этого момента на ней помимо прочей информации будет также отображаться виджет торгового сигнала. Кликнув по блоку, ваши посетители будут попадать на страницу торгового сигнала с его детальным описанием и смогут тут же подписаться на него.

Если вы решили показывать на своей странице ТОП 10 и выбрали соответствующую опцию в разделе Виджетов, необходимо будет указать, для какой именно платформы: MetaTrader 4 или MetaTrader 5. При этом отобразятся доступные для данной платформы сигналы. При помощи полей "Размеры" можно будет задать количество показываемых сигналов. В остальном кастомизация блока точно такая же, как в случае с виджетом одного торгового сигнала. Чтобы вставить виджет на страницу, нужно также просто скопировать его код.







Виджет витрины работает несколько иначе. Здесь необходимо выбрать требуемую платформу, а также указать торговый сервер, чтобы получить список всех сигналов, работающих на нем.







Внешний вид виджета и ссылка на него сгенерируются по нажатию кнопки "Получить код". Если поле "Брокер" оставить пустым, то загрузится виджет всех доступных сигналов для выбранной платформы. Этот виджет предназначен в основном для брокеров и не имеет настроек. Однако в него уже встроены средства фильтрации списка сигналов по различным торговых показателям, а также переключатель страниц списка. Как видите, все достаточно просто: выбираем тип виджета, задаем параметры и копируем код на свою страницу.

С технической точки зрения все виджеты работают на базе тега <iframe>, который не будет конфликтовать с другим содержимым страницы. Кроме того, использование такого кода не затормозит загрузку вашей страницы и не станет угрозой для ее безопасности.

В общем, Виджеты торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 - это простое и безопасное решение для дополнительной рекламы вашего торгового сигнала. Поставьте виджет на свой сайт, в блог или страницу в социальной сети, чтобы добиться большей популярности и получить больше подписчиков!

