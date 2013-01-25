MetaTrader 5 / Трейдинг
Виджеты Торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Совсем недавно у каждого пользователя MetaTrader 4 и MetaTrader 5 появилась возможность стать поставщиком торговых сигналов и получать дополнительную прибыль. Теперь же при помощи новых виджетов можно рассказать о торговых успехах на своем сайте, в блоге или на странице в социальной сети.

Преимущества использования виджетов очевидны: рост популярности поставщика, его репутации как успешного трейдера и, разумеется, привлечение новых подписчиков. Все это получают те трейдеры, которые размещают виджеты на других сайтах в интернете. Теперь информацию об этих успешных поставщиках можно найти не только в торговых терминалах и на MQL5.com, но и абсолютно на любых ресурсах.


Как получить виджет торгового сигнала?

На MQL5.com в разделе Торговых сигналов появилась новая страница, которая так и называется - Виджеты. Здесь вы найдете все, что нужно, чтобы разместить виджет по любому доступному сигналу на своем сайте.

Виджеты торговых сигналов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Для начала нужно определиться с тем, что именно вы будете показывать на своем сайте: конкретный сигнал, ТОП 10 сигналов или целую витрину. Если выбрать "Сигнал", далее потребуется указать его название или имя автора в строке поиска, и через мгновение готовый блок появится на экране.

Чтобы лучше вписать данный блок в дизайн вашей страницы, его можно кастомизировать. Изменению поддаются цвет блока, его размер в пикселях или процентах от ширины страницы, а также можно включить или отключить отображение рамки. После внесенных изменений в поле "Предпросмотр" вы увидите финальный вид вашего виджета, именно так он и будет выглядеть на вашей странице.

Настройка виджета торгового сигнала

Далее остается самая малость: необходимо лишь скопировать сгенерированный код и вставить его на свою страницу. С этого момента на ней помимо прочей информации будет также отображаться виджет торгового сигнала. Кликнув по блоку, ваши посетители будут попадать на страницу торгового сигнала с его детальным описанием и смогут тут же подписаться на него.

Если вы решили показывать на своей странице ТОП 10 и выбрали соответствующую опцию в разделе Виджетов, необходимо будет указать, для какой именно платформы: MetaTrader 4 или MetaTrader 5. При этом отобразятся доступные для данной платформы сигналы. При помощи полей "Размеры" можно будет задать количество показываемых сигналов. В остальном кастомизация блока точно такая же, как в случае с виджетом одного торгового сигнала. Чтобы вставить виджет на страницу, нужно также просто скопировать его код.

Виджет: ТОП 10 торговых сигналов для MetaTrader 4

Виджет витрины работает несколько иначе. Здесь необходимо выбрать требуемую платформу, а также указать торговый сервер, чтобы получить список всех сигналов, работающих на нем.

Виджет: витрина торговых сигналов для MetaTrader 5

Внешний вид виджета и ссылка на него сгенерируются по нажатию кнопки "Получить код". Если поле "Брокер" оставить пустым, то загрузится виджет всех доступных сигналов для выбранной платформы. Этот виджет предназначен в основном для брокеров и не имеет настроек. Однако в него уже встроены средства фильтрации списка сигналов по различным торговых показателям, а также переключатель страниц списка. Как видите, все достаточно просто: выбираем тип виджета, задаем параметры и копируем код на свою страницу.

С технической точки зрения все виджеты работают на базе тега <iframe>, который не будет конфликтовать с другим содержимым страницы. Кроме того, использование такого кода не затормозит загрузку вашей страницы и не станет угрозой для ее безопасности.

В общем, Виджеты торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 - это простое и безопасное решение для дополнительной рекламы вашего торгового сигнала. Поставьте виджет на свой сайт, в блог или страницу в социальной сети, чтобы добиться большей популярности и получить больше подписчиков!


Получите свой виджет прямо сейчас!

Несколько статей  по сигналам, которые могут быть полезны:


Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (20)
Server Muradasilov
Server Muradasilov | 19 нояб. 2013 в 13:34
tol64:
И где Вы в виджетах для сигналов видите bbCode ?
Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski | 19 нояб. 2013 в 13:36
server:

То есть, мне нужно было выделить вот так, чтобы было понятно, что у Вас спрашивают? :)

И где Вы в виджетах для сигналов видите bbCode ?


Вы сначала приводите один скрин с сигналов, на котором советуете нажать на кнопку получить bbCode. И тут же в следующем посте приводите скрин для получения bbCode с продукта в маркете. Запутались в виджетах что ли? ))

Server Muradasilov
Server Muradasilov | 19 нояб. 2013 в 13:42
tol64:

То есть, мне нужно было выделить вот так, чтобы было понятно, что у Вас спрашивают? :)


Вы сначала приводите один скрин с сигналов, на котором советуете нажать на кнопку получить bbCode. И тут же в следующем посте приводите скрин для получения bbCode с продукта в маркете. Запутались в виджетах что ли? ))

Совершенно верно " запутался в виджетах" :)     ,приношу свои искрении  извинения 

 

 

PS, Не справедливо ,у сигналов должен быть  bbCode 

andruhan
andruhan | 20 нояб. 2013 в 08:40
Кто занимается этим вопросом? Добавьте плиз.
Vasil Laurynovich
Vasil Laurynovich | 4 авг. 2015 в 16:24

Если бы была партнерская схема и ссылки, то это было бы намного полезней и популярней. 

Ссылку на свой же сигнал можно оформить самостоятельно по своему усмотрению, тем более что можно такой же блок на сайт вставить с произвольной цифрой доходности и графиком.

Машинное обучение: как метод опорных векторов может быть использован в трейдинге Машинное обучение: как метод опорных векторов может быть использован в трейдинге
Метод опорных векторов уже достаточно давно применяется в таких областях науки, как биоинформатика и прикладная математика для анализа сложных наборов данных и выявления полезных паттернов, которые используются для классификации данных. Цель данной статьи - показать, что из себя представляет метод опорных векторов, как он работает, и почему он так полезен для выявления сложных паттернов.
Советник MetaTrader 4 обменивается информацией с внешним миром Советник MetaTrader 4 обменивается информацией с внешним миром
Простое, универсальное и надежное решение обмена информацией между МetaТrader 4 Советником и внешним миром. Поставщики и потребители информации могут размещаться на разных компьютерах, связь осуществляется через глобальные IP-адреса.
Расчёт интегральных характеристик излучений индикаторов Расчёт интегральных характеристик излучений индикаторов
Излучения индикаторов - это малоизученное направление исследования рынка. В первую очередь из-за трудности анализа, которая вызвана обработкой очень больших массивов изменяющихся во времени данных. Существующий графический анализ слишком ресурсоёмкий и поэтому был разработан экономный алгоритм с использованием таймсерий излучений. В статье предлагается заменить визуальный (интуитивно-образный) анализ исследованием интегральных характеристик излучения. Статья будет интересна как трейдерам, так и разработчикам механических торговых систем.
MetaTrader 5 на Linux MetaTrader 5 на Linux
В этой статье расскажем, как легко установить MetaTrader 5 в популярных версиях Linux — Ubuntu и Debian. Эти системы широко используются не только на серверном оборудовании, но и на обычных компьютерах трейдерами.