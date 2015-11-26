MetaTrader4とMetaTrader5のトレーディングシグナル用ウィジェット

MetaTrader4とMetaTrader5ユーザーがシグナル提供者になり、さらなる利益を生む機会を得ることができるようになりました。新しいウィジェットを用いて、あなたのサイトやブログ、SNSページにトレーディング実績を掲載できます。



ウィジェットを用いる利点は明確です；シグナルプロバイダーの人気を向上し、成功したトレーダーとしての評判を築くのみでなく、新しい購読者を惹きつけます。その他のサイトにウィジェットを載せているトレーダーはこれらの利益を享受できます。今、成功する提供者に関する情報は、トレーディングターミナルやMQL5.comだけではなく、ウェブ上すべてにて取得可能です。





トレーディングシグナルウィジェットの配置方法

MQL5.comのウェブサイトのトレーディングシグナルの章にウィジェットと呼ばれる新しいページがあります。サイトのすべてのシグナルを表示するウィジェットを配置する上で必要なツールがここに全てあります。







まず、ウェブサイトにて何を紹介するのかを明確に決定する必要があります。シグナルを選択すると、検索欄にその名前とその開発者の名前を明記する必要があります。すでに出来上がったウィジェットブロックが即刻表示されます。

あなたのウェブページに合うようブロックを調整できます。そのブロックの色やピクセルや％率でのブロックの色やサイズは変更できる。そのフレームは電源のON・OFFの切り替えができます。すべての変更を挿入すると、プレビューセクションにてウィジェットの最終バージョンをご覧になれます。







生成されたコードをコピーし、ウェブページに貼り付ける必要があります。ここから、選択されたウィジェットがその他のページ上に表示されます。そのブロックをクリックすると、訪問者はすべての詳細を載せたトレーディングしぐなるに関するページを見て、購読登録することができます。

もしあなたのページ上にトップ10を表示することに決定し、 Widgetsセクションにて適切なオプションを選択したのであれば、プラトフォームを明記する必要があります；Meta Trader 4か、Meta Trader5を選択します。そのプラットフォームにて使用できるシグナルが表示されます。表示されたシグナルの数がサイズセクションにてセットされます。それ以外では、そのブロックのカスタマイズは上記で記されたように同じ方法で実行されます。ページにウィジェットを貼り付けるコードをコピーしてください。







ショーケースウィジェットは異なる方法で選択されます。プラットフォームを選択し、すべてのシグナルのリストを受け取るトレードサーバーを明記しなければなりません。







ウィジェットのレイアウトとそれへのウェブリンクは、「ウィジェットコードを得る」ボタンをクリックしたのちに生成されます。もしブローカーのフィールドが空白であれば、明記されたプラットフォームにおけるすべてのシグナルがダウンロードされます。このウィジェットの種類は、主に証券業者のために設計され、特別な設定などはありません。しかし、様々なトレードプラットフォームによるシグナルリストのフィルタリングにおける内蔵ツールがあり、またリストページの移行のためのツールもあります。ご覧の通り、すべてとてもシンプルです；ウィジェットの種類を選択し、パラメーターを明記、コードをウェブページに貼り付けます。

技術的に言うと、すべてのウィジェットは<iframe>タグに基づき作動し、その他のウェブページのコンテンツに干渉しません。さらに、そのコードの使用はページのダウンロード速度を低下させず、安全性に影響を与えません。

一般的にMetaTrader 4とMetaTrader 5トレーディングシグナルウィジェットは、トレーディングシグナルの追加プロモーションの調整において、シンプルで安全なソリューションです。ウェブサイト、ブログ、 SNSページにウィジェットを配置し、より人気になりましょう！

