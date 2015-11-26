MetaTrader 5 / トレーディング
MetaTrader4とMetaTrader5のトレーディングシグナル用ウィジェット

MetaTrader4とMetaTrader5ユーザーがシグナル提供者になり、さらなる利益を生む機会を得ることができるようになりました。新しいウィジェットを用いて、あなたのサイトやブログ、SNSページにトレーディング実績を掲載できます。

ウィジェットを用いる利点は明確です；シグナルプロバイダーの人気を向上し、成功したトレーダーとしての評判を築くのみでなく、新しい購読者を惹きつけます。その他のサイトにウィジェットを載せているトレーダーはこれらの利益を享受できます。今、成功する提供者に関する情報は、トレーディングターミナルやMQL5.comだけではなく、ウェブ上すべてにて取得可能です。


トレーディングシグナルウィジェットの配置方法

MQL5.comのウェブサイトのトレーディングシグナルの章にウィジェットと呼ばれる新しいページがあります。サイトのすべてのシグナルを表示するウィジェットを配置する上で必要なツールがここに全てあります。

まず、ウェブサイトにて何を紹介するのかを明確に決定する必要があります。シグナルを選択すると、検索欄にその名前とその開発者の名前を明記する必要があります。すでに出来上がったウィジェットブロックが即刻表示されます。

あなたのウェブページに合うようブロックを調整できます。そのブロックの色やピクセルや％率でのブロックの色やサイズは変更できる。そのフレームは電源のON・OFFの切り替えができます。すべての変更を挿入すると、プレビューセクションにてウィジェットの最終バージョンをご覧になれます。

トレーディングシグナルウィジェットのカスタマイズ

生成されたコードをコピーし、ウェブページに貼り付ける必要があります。ここから、選択されたウィジェットがその他のページ上に表示されます。そのブロックをクリックすると、訪問者はすべての詳細を載せたトレーディングしぐなるに関するページを見て、購読登録することができます。

もしあなたのページ上にトップ10を表示することに決定し、 Widgetsセクションにて適切なオプションを選択したのであれば、プラトフォームを明記する必要があります；Meta Trader 4か、Meta Trader5を選択します。そのプラットフォームにて使用できるシグナルが表示されます。表示されたシグナルの数がサイズセクションにてセットされます。それ以外では、そのブロックのカスタマイズは上記で記されたように同じ方法で実行されます。ページにウィジェットを貼り付けるコードをコピーしてください。

ウィジェット: MetaTrader 4におけるトレーディングシグナル トップ１０

ショーケースウィジェットは異なる方法で選択されます。プラットフォームを選択し、すべてのシグナルのリストを受け取るトレードサーバーを明記しなければなりません。

ウィジェット: MetaTrader 5ショーケースにおけるトレーディングシグナル トップ１０

ウィジェットのレイアウトとそれへのウェブリンクは、「ウィジェットコードを得る」ボタンをクリックしたのちに生成されます。もしブローカーのフィールドが空白であれば、明記されたプラットフォームにおけるすべてのシグナルがダウンロードされます。このウィジェットの種類は、主に証券業者のために設計され、特別な設定などはありません。しかし、様々なトレードプラットフォームによるシグナルリストのフィルタリングにおける内蔵ツールがあり、またリストページの移行のためのツールもあります。ご覧の通り、すべてとてもシンプルです；ウィジェットの種類を選択し、パラメーターを明記、コードをウェブページに貼り付けます。

技術的に言うと、すべてのウィジェットは<iframe>タグに基づき作動し、その他のウェブページのコンテンツに干渉しません。さらに、そのコードの使用はページのダウンロード速度を低下させず、安全性に影響を与えません。

一般的にMetaTrader 4とMetaTrader 5トレーディングシグナルウィジェットは、トレーディングシグナルの追加プロモーションの調整において、シンプルで安全なソリューションです。ウェブサイト、ブログ、 SNSページにウィジェットを配置し、より人気になりましょう！


ウィジェットを受け取りましょう！


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/626

警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。

この著者による他の記事

最後のコメント | ディスカッションに移動 (20)
Server Muradasilov
Server Muradasilov | 19 11月 2013 において 13:34
tol64:
シグナルのウィジェットのどこにbbCodeが ありますか？
Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski | 19 11月 2013 において 13:36
server:

何を聞かれているのかを明確にするために、このように強調する必要があったということですか？:)

ウィジェットのどこに シグナルのbbCode


あなたはまず、bbCodeを 取得するためにボタンをクリックするようアドバイスしているシグナルズのスクリーンショットを1枚あげています。そして次の投稿では、マーケットプレイスの商品からbbCodeを 取得するためのスクリーンショットをあげています。ウィジェットについて混乱しているのですか？))

Server Muradasilov
Server Muradasilov | 19 11月 2013 において 13:42
tol64:

何を聞かれているのかを明確にするために、このように強調する必要があったということですか？:)


あなたは最初にシグナルからのスクリーンショットを1枚あげ、そこでbbCodeを 取得するためにボタンをクリックするようアドバイスしています。そして次の投稿では、マーケットプレイスの商品からbbCodeを 取得するスクリーンショットをあげています。ウィジェットについて混乱しているのですか？))

その 通りです。）心よりお詫び申し上げます。

追記：シグナルはbbCodeを 持つべきです。

andruhan
andruhan | 20 11月 2013 において 08:40
この問題に取り組んでいるのは誰ですか？追加してください。
Vasil Laurynovich
Vasil Laurynovich | 4 8月 2015 において 16:24

アフィリエイト・スキームとリンクがあれば、もっと便利で人気が出るだろう。

特に、自分のシグナルへのリンクは、自分の裁量で独自にデザインすることができ、サイト上に同じブロックを任意の収益性の数字とグラフで挿入することができる。

MetaTrader 4 および MetaTrader 5 用トレードシグナルについての一般情報 MetaTrader 4 および MetaTrader 5 用トレードシグナルについての一般情報
MetaTrader 4 / MetaTrader 5 トレードシグナルによりトレーダーにシグナル提供者のトレード処理のコピーが可能となります。われわれの目標は定期購買者を保護し不必要なコストから解放する新しい大規模に利用されるサービスの開発でした。
MQL5 クックブック：Position プロパティの取得 MQL5 クックブック：Position プロパティの取得
本稿では position プロパティをすべて取得しユーザーに対してダイアログボックスにそれを表示するスクリプトを作成します。スクリプト実行時外部パラメータのドロップダウンリストから利用可能なモード2種類から選択することができます。現在シンボルの position プロパティのみ閲覧するかすべてのシンボルの position プロパティを閲覧するかです。
MQL5 プログラミング基礎：時刻 MQL5 プログラミング基礎：時刻
本稿は時間と連携する標準的 MQL5 関数に着目します。また、プログラムテクニック、Expert Advisors およびインディケータを作成する際必要となる時間と関連する実践的に便利な関数も取り上げます。特に注意を払うのが時間測定の一般的理論です。本稿はまず MQL5 の初心者プログラマーに興味を持ってもらえる内容です。
MQL5 Cookbook：カスタム情報パネル上のポジションプロパティ MQL5 Cookbook：カスタム情報パネル上のポジションプロパティ
今回は、現在シンボルについてポジションプロパティを取得し、マニュアルトレーディングの間カスタム情報パネルにそのポジションプロパティを表示するシンプルな Expert Advisor を作成します。情報パネルはグラフィカルオブジェクトを用いて作成され、表示される情報はティック毎にリフレッシュされます。これは "MQL5 Cookbook: Getting Position Properties"と呼ばれるシリーズの以前の記事に記載があるスクリプトをつねにマニュアルで実行しなければならないのよりはるかに便利になります。