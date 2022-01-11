Widget dei segnali di trading MetaTrader 4 e MetaTrader 5

Recentemente gli utenti MetaTrader 4 e MetaTrader 5 hanno ricevuto l'opportunità di diventare fornitori di segnali e guadagnare ulteriori profitti. Ora puoi mostrare tuoi successi di trading sul tuo sito web, blog o pagina di social network utilizzando i nuovi widget.



I vantaggi dell'utilizzo dei widget sono evidenti: aumentano la popolarità dei fornitori di segnali, stabiliscono la loro reputazione di trader di successo e attirano nuovi abbonati. Tutti i trader che inseriscono widget su altri siti Web possono godere di questi vantaggi. Ora, le informazioni sui fornitori di successo possono essere trovate non solo nei terminali di trading e sui MQL5.com ma anche su qualsiasi risorsa web.





Come posizionare un widget del segnale di trading?

Trading Signals sezione di MQL5.com sito web ha ora la nuova pagina chiamata Widgets. Qui puoi trovare tutti gli strumenti necessari per posizionare un widget per visualizzare qualsiasi segnale disponibile sul tuo sito web.







Prima di tutto, dovresti decidere cosa esattamente dimostrerai sul tuo sito web: un segnale, segnali TOP 10 o l'intera vetrina. Se si seleziona Segnale, è necessario specificare il nome o il nome del relativo sviluppatore nel campo di ricerca. Un blocco widget già pronto apparirà in un istante.

Puoi personalizzare il blocco per adattarlo al design della tua pagina web. Il colore e le dimensioni del blocco in pixel o termini percentuali relativi alla larghezza di una pagina possono essere modificati. Il telaio può anche essere acceso o spento. Dopo aver inserito tutte le modifiche, vedrai la versione finale del tuo widget nella sezione Anteprima.







Ora, dovresti solo copiare il codice generato e incollarlo sulla tua pagina web. Da questo punto in poi, il widget selezionato verrà visualizzato sulla pagina tra le altre informazioni. Dopo aver fatto clic sul blocco, i tuoi visitatori saranno in grado di visualizzare la pagina sul tuo segnale di trading contenente la sua descrizione completa, nonché di iscriversi ad esso.

Se hai deciso di visualizzare TOP 10 sulla tua pagina web e hai selezionato l'opzione appropriata nella sezione Widgets, devi specificare la piattaforma: MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Verranno mostrati i segnali disponibili per la piattaforma. Il numero di segnali visualizzati è impostato nella sezione Dimensioni. A parte questo, la personalizzazione del blocco viene eseguita nello stesso modo descritto sopra. Copia il codice per incollare il widget sulla tua pagina.







I widget vetrina vengono selezionati in modo diverso. Qui dovresti selezionare la piattaforma e specificare un server commerciale per ricevere l'elenco di tutti i segnali che lavorano su di essa.







Il layout del widget e il collegamento Web ad esso verranno generati dopo aver fatto clic sul pulsante "Ottieni un codice widget". Se il campo Broker è vuoto, verranno scaricati i widget di tutti i segnali disponibili per la piattaforma specificata. Questo tipo di widget è progettato principalmente per i broker e non ha impostazioni. Tuttavia, ha strumenti integrati per la filtrazione dell'elenco dei segnali in vari parametri commerciali, nonché per la commutazione delle pagine dell'elenco. Come puoi vedere, tutto è abbastanza semplice: seleziona il tipo di widget, specifica i parametri e incolla il codice sulla tua pagina web.

Tecnicamente parlando, tutti i widget funzionano sulla base di <iframe>tag, che non interferirà con altri contenuti della pagina web. Inoltre, l'uso del codice non rallenterà il download della tua pagina e non rappresenterà una minaccia per la sua sicurezza.

Generalmente, i widget dei segnali di trading MetaTrader 4 e MetaTrader 5 sono una soluzione semplice e sicura per organizzare un'ulteriore promozione del tuo segnale di trading. Posiziona un widget sul tuo sito web, blog o pagina di social network per diventare più popolare e attirare più abbonati!

