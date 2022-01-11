MetaTrader 5 / Trading
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Widget dei segnali di trading MetaTrader 4 e MetaTrader 5

Widget dei segnali di trading MetaTrader 4 e MetaTrader 5

MetaTrader 5Trading |
269 20
MetaQuotes
MetaQuotes

Recentemente gli utenti MetaTrader 4 e MetaTrader 5 hanno ricevuto l'opportunità di diventare fornitori di segnali e guadagnare ulteriori profitti. Ora puoi mostrare tuoi successi di trading sul tuo sito web, blog o pagina di social network utilizzando i nuovi widget.

I vantaggi dell'utilizzo dei widget sono evidenti: aumentano la popolarità dei fornitori di segnali, stabiliscono la loro reputazione di trader di successo e attirano nuovi abbonati. Tutti i trader che inseriscono widget su altri siti Web possono godere di questi vantaggi. Ora, le informazioni sui fornitori di successo possono essere trovate non solo nei terminali di trading e sui MQL5.com ma anche su qualsiasi risorsa web.


Come posizionare un widget del segnale di trading?

Trading Signals sezione di MQL5.com sito web ha ora la nuova pagina chiamata Widgets. Qui puoi trovare tutti gli strumenti necessari per posizionare un widget per visualizzare qualsiasi segnale disponibile sul tuo sito web.

MetaTrader 4 e MetaTrader 5 Widget di segnali di trading

Prima di tutto, dovresti decidere cosa esattamente dimostrerai sul tuo sito web: un segnale, segnali TOP 10 o l'intera vetrina. Se si seleziona Segnale, è necessario specificare il nome o il nome del relativo sviluppatore nel campo di ricerca. Un blocco widget già pronto apparirà in un istante.

Puoi personalizzare il blocco per adattarlo al design della tua pagina web. Il colore e le dimensioni del blocco in pixel o termini percentuali relativi alla larghezza di una pagina possono essere modificati. Il telaio può anche essere acceso o spento. Dopo aver inserito tutte le modifiche, vedrai la versione finale del tuo widget nella sezione Anteprima.

Personalizzazione del widget del segnale di trading

Ora, dovresti solo copiare il codice generato e incollarlo sulla tua pagina web. Da questo punto in poi, il widget selezionato verrà visualizzato sulla pagina tra le altre informazioni. Dopo aver fatto clic sul blocco, i tuoi visitatori saranno in grado di visualizzare la pagina sul tuo segnale di trading contenente la sua descrizione completa, nonché di iscriversi ad esso.

Se hai deciso di visualizzare TOP 10 sulla tua pagina web e hai selezionato l'opzione appropriata nella sezione Widgets, devi specificare la piattaforma: MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Verranno mostrati i segnali disponibili per la piattaforma. Il numero di segnali visualizzati è impostato nella sezione Dimensioni. A parte questo, la personalizzazione del blocco viene eseguita nello stesso modo descritto sopra. Copia il codice per incollare il widget sulla tua pagina.

Widget: TOP 10 Segnali di trading per MetaTrader 4

I widget vetrina vengono selezionati in modo diverso. Qui dovresti selezionare la piattaforma e specificare un server commerciale per ricevere l'elenco di tutti i segnali che lavorano su di essa.

Widget: Segnali di trading per MetaTrader 5 Showcase

Il layout del widget e il collegamento Web ad esso verranno generati dopo aver fatto clic sul pulsante "Ottieni un codice widget". Se il campo Broker è vuoto, verranno scaricati i widget di tutti i segnali disponibili per la piattaforma specificata. Questo tipo di widget è progettato principalmente per i broker e non ha impostazioni. Tuttavia, ha strumenti integrati per la filtrazione dell'elenco dei segnali in vari parametri commerciali, nonché per la commutazione delle pagine dell'elenco. Come puoi vedere, tutto è abbastanza semplice: seleziona il tipo di widget, specifica i parametri e incolla il codice sulla tua pagina web.

Tecnicamente parlando, tutti i widget funzionano sulla base di <iframe>tag, che non interferirà con altri contenuti della pagina web. Inoltre, l'uso del codice non rallenterà il download della tua pagina e non rappresenterà una minaccia per la sua sicurezza.

Generalmente, i widget dei segnali di trading MetaTrader 4 e MetaTrader 5 sono una soluzione semplice e sicura per organizzare un'ulteriore promozione del tuo segnale di trading. Posiziona un widget sul tuo sito web, blog o pagina di social network per diventare più popolare e attirare più abbonati!


Ricevi subito il tuo widget!


Alcuni articoli dedicati ai segnali che possono esserti utili:

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/626

Avvertimento: Tutti i diritti su questi materiali sono riservati a MetaQuotes Ltd. La copia o la ristampa di questi materiali in tutto o in parte sono proibite.

Altri articoli di questo autore

Ultimi commenti | Vai alla discussione (20)
Server Muradasilov
Server Muradasilov | 19 nov 2013 a 13:34
tol64:
E dove vedi bbCode nei widget per i segnali?
Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski | 19 nov 2013 a 13:36
server:

Vuoi dire che dovevo evidenziare in questo modo per rendere chiaro ciò che ti viene chiesto? :)

E dove sei nei widget per i segnalibbCode?


Prima dai uno screenshot dei segnali, dove consigli di cliccare sul pulsante per ottenere il bbCode. E poi nel post successivo fornisci una schermata per ottenere il bbCode da un prodotto nel marketplace. Sei confuso sui widget o cosa? ))

Server Muradasilov
Server Muradasilov | 19 nov 2013 a 13:42
tol64:

Vuoi dire che dovevo evidenziare in questo modo per rendere chiaro ciò che ti viene chiesto? :)


Prima dai una schermata di segnali, dove consigli di cliccare sul pulsante per ottenere il bbCode. E poi nel post successivo fornisci una schermata per ottenere il bbCode da un prodotto nel marketplace. Sei confuso sui widget o cosa? ))

Esatto, "confuso sui widget" :)) Mi scuso sinceramente

PS, Non è giusto, i segnali dovrebbero avere un bbCode.

andruhan
andruhan | 20 nov 2013 a 08:40
Chi si occupa di questo problema? Aggiungetelo, per favore.
Vasil Laurynovich
Vasil Laurynovich | 4 ago 2015 a 16:24

Se ci fosse uno schema di affiliazione e dei link, sarebbe molto più utile e popolare.

Un link al proprio segnale può essere progettato in modo indipendente a propria discrezione, soprattutto perché è possibile inserire lo stesso blocco sul sito con una cifra arbitraria di redditività e un grafico.

Il Market MQL5 compie un anno Il Market MQL5 compie un anno
È passato un anno dal lancio delle vendite nel Market MQL5. È stato un anno di duro lavoro, che ha trasformato il nuovo servizio nel più grande negozio di robot di trading e indicatori tecnici per la piattaforma MetaTrader 5.
Informazioni generali sui segnali di trading per MetaTrader 4 e MetaTrader 5 Informazioni generali sui segnali di trading per MetaTrader 4 e MetaTrader 5
MetaTrader 4 / MetaTrader 5 Trading Signals è un servizio che consente ai trader di copiare le operazioni di trading di un fornitore di segnali. Il nostro obiettivo era quello di sviluppare il nuovo servizio di largo utilizzo, per proteggere gli abbonati e facendo risparmiare loro costi inutili.
Manuale MQL5: Utilizzo di diverse modalità di stampa Manuale MQL5: Utilizzo di diverse modalità di stampa
Questo è il primo articolo della serie Manuale MQL5. Inizierò con semplici esempi per permettere a chi sta muovendo i primi passi nella programmazione di familiarizzare gradualmente con il nuovo linguaggio. Ricordo i miei primi sforzi nel progettare e programmare sistemi di trading che posso dire sono stati piuttosto difficili, dato che è stato il primo linguaggio di programmazione della mia vita. Tuttavia, si è rivelato più semplice di quanto pensassi e mi ci sono voluti solo pochi mesi prima di poter sviluppare un programma abbastanza complesso.
Calcolo delle caratteristiche integrali delle emissioni degli indicatori Calcolo delle caratteristiche integrali delle emissioni degli indicatori
Le emissioni degli indicatori sono un'area poco studiata della ricerca di mercato. Ciò è dovuto principalmente alla difficoltà di analisi causata dall'elaborazione di array molto grandi di dati variabili nel tempo. L'analisi grafica esistente è troppo dispendiosa in termini di risorse e ha quindi innescato lo sviluppo di un algoritmo parsimonioso che utilizza serie temporali di emissioni. Questo articolo dimostra come l'analisi visiva (immagine intuitiva) possa essere sostituita con lo studio delle caratteristiche integrali delle emissioni. Può essere di interesse sia per i trader che per gli sviluppatori di sistemi di trading automatizzati.