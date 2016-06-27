MetaTrader 5 / Handel
MetaTrader 4 und MetaTrader 5 Handelssignale-Widgets

MetaTrader 5
MetaQuotes
MetaQuotes

Vor kurzem wurde den Nutzern von MetaTrader 4 und MetaTrader 5 die Möglichkeit geboten, Anbieter von Signalen zu werden und damit zusätzliche Einkünfte zu erzeugen. Und jetzt können Sie die Erfolge Ihres Handels mit Hilfe neuer Widgets auch auf Ihrer Website, Blog oder sozialen Netzwerk-Seiten anzeigen.

Die Vorteile dieser Widgets sind klar: damit lässt sich der Bekanntheitsgrad eines Anbieters von Signalen erhöhen und sein Ruf als erfolgreicher Händler festigen, was natürlich auch neue Abonnenten anzieht. Alle Händler, die auf ihren Websites Widgets platzieren, können von diesen Vorteilen profitieren. Informationen zu erfolgreichen Anbietern findet man nicht nur in den Handelsterminals und auf MQL5.com, sondern auch auf jeder Web-Ressource.


Wie platziert man einen Handelssignal-Widget?

Der Abschnitt Handelssignale auf der MQL5.com Website hat jetzt eine neue Seite, nämlich 'Widgets'. Hier finden Sie alle notwendigen Tools zur Platzierung eines Widgets für die Anzeige jedes vorhandenen Signals auf Ihrer Website.

Zu allererst sollten Sie entscheiden, was genau Sie auf Ihrer Website zeigen wollen: ein Signal, die TOP-10 Signale oder das gesamte Spektrum? Wenn Sie sich für ein Signal entscheiden, sollten Sie im Suchbereich seinen Namen oder den seines Entwicklers angeben. Dann erscheint sofort ein einsatzbereiter Widget-Block.

Diesen können Sie individuell an das Design Ihrer Website anpassen. Farbe und Größe (in Pixel oder in Prozent zur Seitenbreite) können geändert werden. Auch sein Rahmen kann ein- oder ausgestellt werden. Nachdem Sie alle Änderungen eingefügt haben, sehen Sie die Endversion Ihres Widgets in der Vorschau.

Anpassung eines Handelssignal-Widgets

Jetzt müssen Sie nur den generierten Code kopieren und ihn in Ihre Webseite einfügen. Ab jetzt wird der Widget, neben weiteren Informationen, auf der Website angezeigt. Wenn Ihre Besucher den Block anklicken, können sie die Seite mit Ihrem Handelssignal samt vollständiger Beschreibung ansehen und diese abonnieren.

Möchten Sie lieber die TOP 10 auf Ihrer Webseite anzeigen und haben daher im Abschnitt Widgets die entsprechende Option gewählt, sollten Sie die Plattform angeben: MetaTrader 4 oder MetaTrader 5. Alle für die Plattform verfügbaren Signale werden angezeigt. Die Menge der angezeigten Signale wird im Abschnitt 'Größe' eingestellt. Ansonsten geht die individuelle Anpassung des Widget-Blocks genauso wie oben beschrieben. Code kopieren und den Widget in Ihre Seite einfügen.

Widget: TOP 10-Handelssignale für MetaTrader 4

Widgets für das gesamte Spektrum werden jedoch anders ausgewählt. Hier sollten Sie zunächst die Plattform auswählen und einen Handelsserver angeben, der die Liste aller Signale, die auf ihm arbeiten, erhalten soll.

Widget: Handelssignale für MetaTrader 5 - Gesamtspektrum

Durch Anklicken von "einen Widget-Code bekommen" werden das Layout des Widgets und sein Weblink erzeugt. Bleibt das Feld 'Makler' leer, werden Widgets für alle für die angegebene Plattform verfügbaren Signale heruntergeladen. Diese Art Widgets ist hauptsächlich für Makler gedacht und hat keine Einstellungen. Sie besitzen jedoch eingebaute Tools zur Filterung der Signalliste nach verschiedenen Handelsparametern sowie zum Hin- und Herspringen auf den Seiten der Liste. Sie sehen also, alles ist ganz einfach: Sie wählen die Art des Widgets aus, geben die Parameter an und fügen danach den Code in Ihre Website ein.

Technisch gesehen, funktionieren all diese Widgets auf Grundlage des <iframe> Tags, das keinerlei andere Websiten-Inhalte beeinflusst oder stört. Zudem wird durch Verwendung des Codes der Download Ihrer Seite nicht verlangsamt und auch ihre Sicherheit in keiner Weise kompromittiert.

MetaTrader 4 und MetaTrader 5 Handelssignale-Widgets sind daher eine einfache und absolut sichere Lösung zur Anpassung und Einrichtung von zusätzlichen Hinweisen auf Ihr Handelssignal. Platzieren Sie einen Widget auf Ihrer Website, Blog oder sozialen Netzwerk-Seite für mehr Bekanntheit und machen Sie mehr Abonnenten auf sich aufmerksam!


Holen Sie sich Ihren Widght jetzt!


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/626

Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.

Andere Artikel von diesem Autor

Letzte Kommentare | Zur Diskussion im Händlerforum (20)
Server Muradasilov
Server Muradasilov | 19 Nov. 2013 in 13:34
tol64:
Und wo sehen Sie bbCode in den Widgets für Signale?
Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski | 19 Nov. 2013 in 13:36
server:

Sie meinen, ich musste das so hervorheben, um zu verdeutlichen, was Sie gefragt werden? :)

Und wo sind Sie bei den Widgets für SignalebbCode?


Sie geben zuerst einen Screenshot von Signalen, wo Sie raten, auf die Schaltfläche zu klicken, um bbCode zu erhalten. Und dann im nächsten Beitrag geben Sie einen Screenshot für den Erhalt bbCode aus dem Produkt auf dem Marktplatz. Sind Sie verwirrt über Widgets oder was? ))

Server Muradasilov
Server Muradasilov | 19 Nov. 2013 in 13:42
tol64:

Sie meinen, ich musste das so hervorheben, um zu verdeutlichen, was Sie gefragt werden? :)


Zuerst geben Sie einen Screenshot von Signalen, wo Sie raten, auf die Schaltfläche zu klicken, um bbCode zu erhalten. Und dann im nächsten Beitrag geben Sie einen Screenshot, um bbCode von einem Produkt auf dem Marktplatz zu erhalten. Sind Sie verwirrt über Widgets oder was? ))

Richtig, "verwirrt in Widgets" :)) Ich entschuldige mich aufrichtig

PS, Nicht fair, Signale sollten einen bbCode haben.

andruhan
andruhan | 20 Nov. 2013 in 08:40
Wer befasst sich mit diesem Thema? Fügen Sie es bitte hinzu.
Vasil Laurynovich
Vasil Laurynovich | 4 Aug. 2015 in 16:24

Wenn es ein Partnerprogramm und Links gäbe, wäre es viel nützlicher und beliebter.

Der Link zu Ihrem eigenen Signal kann unabhängig nach Ihrem Ermessen gestaltet werden, zumal Sie den gleichen Block auf der Website mit einer beliebigen Zahl der Rentabilität und Grafik einfügen können.

