MetaTrader 4 und MetaTrader 5 Handelssignale-Widgets

Vor kurzem wurde den Nutzern von MetaTrader 4 und MetaTrader 5 die Möglichkeit geboten, Anbieter von Signalen zu werden und damit zusätzliche Einkünfte zu erzeugen. Und jetzt können Sie die Erfolge Ihres Handels mit Hilfe neuer Widgets auch auf Ihrer Website, Blog oder sozialen Netzwerk-Seiten anzeigen.



Die Vorteile dieser Widgets sind klar: damit lässt sich der Bekanntheitsgrad eines Anbieters von Signalen erhöhen und sein Ruf als erfolgreicher Händler festigen, was natürlich auch neue Abonnenten anzieht. Alle Händler, die auf ihren Websites Widgets platzieren, können von diesen Vorteilen profitieren. Informationen zu erfolgreichen Anbietern findet man nicht nur in den Handelsterminals und auf MQL5.com, sondern auch auf jeder Web-Ressource.





Wie platziert man einen Handelssignal-Widget?

Der Abschnitt Handelssignale auf der MQL5.com Website hat jetzt eine neue Seite, nämlich 'Widgets'. Hier finden Sie alle notwendigen Tools zur Platzierung eines Widgets für die Anzeige jedes vorhandenen Signals auf Ihrer Website.







Zu allererst sollten Sie entscheiden, was genau Sie auf Ihrer Website zeigen wollen: ein Signal, die TOP-10 Signale oder das gesamte Spektrum? Wenn Sie sich für ein Signal entscheiden, sollten Sie im Suchbereich seinen Namen oder den seines Entwicklers angeben. Dann erscheint sofort ein einsatzbereiter Widget-Block.

Diesen können Sie individuell an das Design Ihrer Website anpassen. Farbe und Größe (in Pixel oder in Prozent zur Seitenbreite) können geändert werden. Auch sein Rahmen kann ein- oder ausgestellt werden. Nachdem Sie alle Änderungen eingefügt haben, sehen Sie die Endversion Ihres Widgets in der Vorschau.







Jetzt müssen Sie nur den generierten Code kopieren und ihn in Ihre Webseite einfügen. Ab jetzt wird der Widget, neben weiteren Informationen, auf der Website angezeigt. Wenn Ihre Besucher den Block anklicken, können sie die Seite mit Ihrem Handelssignal samt vollständiger Beschreibung ansehen und diese abonnieren.

Möchten Sie lieber die TOP 10 auf Ihrer Webseite anzeigen und haben daher im Abschnitt Widgets die entsprechende Option gewählt, sollten Sie die Plattform angeben: MetaTrader 4 oder MetaTrader 5. Alle für die Plattform verfügbaren Signale werden angezeigt. Die Menge der angezeigten Signale wird im Abschnitt 'Größe' eingestellt. Ansonsten geht die individuelle Anpassung des Widget-Blocks genauso wie oben beschrieben. Code kopieren und den Widget in Ihre Seite einfügen.







Widgets für das gesamte Spektrum werden jedoch anders ausgewählt. Hier sollten Sie zunächst die Plattform auswählen und einen Handelsserver angeben, der die Liste aller Signale, die auf ihm arbeiten, erhalten soll.







Durch Anklicken von "einen Widget-Code bekommen" werden das Layout des Widgets und sein Weblink erzeugt. Bleibt das Feld 'Makler' leer, werden Widgets für alle für die angegebene Plattform verfügbaren Signale heruntergeladen. Diese Art Widgets ist hauptsächlich für Makler gedacht und hat keine Einstellungen. Sie besitzen jedoch eingebaute Tools zur Filterung der Signalliste nach verschiedenen Handelsparametern sowie zum Hin- und Herspringen auf den Seiten der Liste. Sie sehen also, alles ist ganz einfach: Sie wählen die Art des Widgets aus, geben die Parameter an und fügen danach den Code in Ihre Website ein.

Technisch gesehen, funktionieren all diese Widgets auf Grundlage des <iframe> Tags, das keinerlei andere Websiten-Inhalte beeinflusst oder stört. Zudem wird durch Verwendung des Codes der Download Ihrer Seite nicht verlangsamt und auch ihre Sicherheit in keiner Weise kompromittiert.

MetaTrader 4 und MetaTrader 5 Handelssignale-Widgets sind daher eine einfache und absolut sichere Lösung zur Anpassung und Einrichtung von zusätzlichen Hinweisen auf Ihr Handelssignal. Platzieren Sie einen Widget auf Ihrer Website, Blog oder sozialen Netzwerk-Seite für mehr Bekanntheit und machen Sie mehr Abonnenten auf sich aufmerksam!

