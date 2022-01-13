MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 Alım Satım Sinyalleri Pencere Öğeleri

MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 kullanıcıları, yakın zamanda Sinyal Sağlayıcı olma ve ek kazanç elde etme fırsatı yakalamıştır. Şimdi ise, alım satım başarınızı yeni pencere öğelerini kullanarak web siteniz, blogunuz veya sosyal ağ sayfanızda gösterebilirsiniz.



Pencere öğelerini kullanmanın faydaları açıktır: Sinyal Sağlayıcının popülerliğini artırır, başarılı yatırımcılar olarak ün sağlar ve yeni Aboneleri etkiler. Pencere öğelerini web sitelerine ekleyen tüm yatırımcılar bu faydalardan yararlanabilir. Artık başarılı Sağlayıcılar hakkında bilgi alım satım terminallerinde ve MQL5.com adresinde ve herhangi bir web kaynağında bulunabilir.





Alım Satım Sinyali Pencere Öğesi Nasıl Yerleştirilir?

MQL5.com web sitesinin Alım Satım Sinyalleri bölümünde artık Pencere Öğeleri adında yeni bir sayfa var. Burada, web sitenize herhangi bir kullanılabilir sinyali görüntülemek için bir pencere öğesi yerleştirmek için gerekli tüm araçları bulabilirsiniz.







İlk olarak web sitenizde tam olarak ne göstermek istediğinize kadar vermelisiniz: bir sinyal, En İyi 10 sinyal veya bütün vitrin. Sinyali seçerseniz, arama alanında sinyalin adını veya geliştiricisinin adını belirtmelisiniz. Hazır pencere öğesi bloğu anında görünecektir.

Bloğu, web sayfanızın tasarımına uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Bloğun rengi ve boyutu, bir sayfa genişliğine göre piksel veya yüzde cinsinden değiştirilebilir. Ayrıca aralık açılıp kapatılabilir. Tüm değişiklikleri ekledikten sonra Önizleme bölümünde pencere öğenizin son halini göreceksiniz.







Şimdi, yalnızca oluşturulan kodu kopyalayıp web sayfanıza yapıştırmalısınız. Bu noktadan itibaren, seçilen pencere öğesi, diğer bilgilerle birlikte sayfada görüntülenecektir. Bloğu tıkladıktan sonra, ziyaretçileriniz alım satım sinyaliniz ile ilgili, bunun tam açıklamasını içeren sayfayı görüntüleyebilir ve sinyale abone olabilir.

Web sayfanızda En İyi 10'u görüntülemeye karar verdiyseniz ve Pencere Öğeleri bölümünde uygun seçeneği seçtiyseniz, platformu belirtmelisiniz: MetaTrader 4 veya MetaTrader 5. Platform için kullanılabilir sinyaller gösterilecektir. Görüntülenen sinyallerin sayısı Boyut bölümünden ayarlanır. Bunun dışında blok kişiselleştirmesi yukarıda anlatıldığı gibi gerçekleştirilir. Pencere öğesini sayfanıza yapıştırmak için kodu kopyalayın.







Vitrin pencere öğeleri farklı şekilde seçilir. Burada, platformu seçmeli ve bu platformda çalışan tüm sinyallerin listesini almak için bir alım satım sunucusu belirtmelisiniz.







Pencere öğesi düzeni ve buna web bağlantısı, "Bir pencere öğesi kodu al" düğmesini tıkladıktan sonra oluşturulacaktır. Aracı alanı boşsa, belirtilen platform için tüm kullanılabilir sinyallerin pencere öğeleri indirilecektir. Bu pencere öğeleri, öncelikli olarak aracılar için tasarlanmıştır ve hiçbir ayarı yoktur. Bununla birlikte, çeşitli alım satım parametreleri ile sinyal listesinin filtrelemesi ve liste sayfalarının değiştirilmesi için yerleşik araçları vardır. Gördüğünüz gibi, her şey oldukça basit: Pencere öğesi türünü seçin, parametreleri belirtin ve kodu web sayfanıza yapıştırın.

Teknik olarak, tüm pencere öğeleri, kalan web sayfası içeriğine müdahale etmeyecek <iframe> etiketi temelinde çalışır. Bunun yanı sıra, kodun kullanılması sayfanızın indirilmesini yavaşlatmayacak ve güvenliği için bir tehdit oluşturmayacaktır.

MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 alım satım sinyalleri pencere öğeleri genel olarak, alım satım sinyaliniz için ek bir tanıtım sağlamak için basit ve güvenli bir çözümdür. Daha popüler olmak ve daha fazla Abone çekmek için web sitenize, blogunuza veya sosyal ağ sayfanıza bir pencere öğesi yerleştirin!

