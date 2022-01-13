MetaTrader 5 / Alım-satım
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 Alım Satım Sinyalleri Pencere Öğeleri

MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 Alım Satım Sinyalleri Pencere Öğeleri

MetaTrader 5Alım-satım |
330 20
MetaQuotes
MetaQuotes

MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 kullanıcıları, yakın zamanda Sinyal Sağlayıcı olma ve ek kazanç elde etme fırsatı yakalamıştır. Şimdi ise, alım satım başarınızı yeni pencere öğelerini kullanarak web siteniz, blogunuz veya sosyal ağ sayfanızda gösterebilirsiniz.

Pencere öğelerini kullanmanın faydaları açıktır: Sinyal Sağlayıcının popülerliğini artırır, başarılı yatırımcılar olarak ün sağlar ve yeni Aboneleri etkiler. Pencere öğelerini web sitelerine ekleyen tüm yatırımcılar bu faydalardan yararlanabilir. Artık başarılı Sağlayıcılar hakkında bilgi alım satım terminallerinde ve MQL5.com adresinde ve herhangi bir web kaynağında bulunabilir.


Alım Satım Sinyali Pencere Öğesi Nasıl Yerleştirilir?

MQL5.com web sitesinin Alım Satım Sinyalleri bölümünde artık Pencere Öğeleri adında yeni bir sayfa var. Burada, web sitenize herhangi bir kullanılabilir sinyali görüntülemek için bir pencere öğesi yerleştirmek için gerekli tüm araçları bulabilirsiniz.

MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 Alım Satım Sinyalleri Pencere Öğeleri

İlk olarak web sitenizde tam olarak ne göstermek istediğinize kadar vermelisiniz: bir sinyal, En İyi 10 sinyal veya bütün vitrin. Sinyali seçerseniz, arama alanında sinyalin adını veya geliştiricisinin adını belirtmelisiniz. Hazır pencere öğesi bloğu anında görünecektir.

Bloğu, web sayfanızın tasarımına uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Bloğun rengi ve boyutu, bir sayfa genişliğine göre piksel veya yüzde cinsinden değiştirilebilir. Ayrıca aralık açılıp kapatılabilir. Tüm değişiklikleri ekledikten sonra Önizleme bölümünde pencere öğenizin son halini göreceksiniz.

Alım Satım Sinyali Pencere Öğesini Kişiselleştirme

Şimdi, yalnızca oluşturulan kodu kopyalayıp web sayfanıza yapıştırmalısınız. Bu noktadan itibaren, seçilen pencere öğesi, diğer bilgilerle birlikte sayfada görüntülenecektir. Bloğu tıkladıktan sonra, ziyaretçileriniz alım satım sinyaliniz ile ilgili, bunun tam açıklamasını içeren sayfayı görüntüleyebilir ve sinyale abone olabilir.

Web sayfanızda En İyi 10'u görüntülemeye karar verdiyseniz ve Pencere Öğeleri bölümünde uygun seçeneği seçtiyseniz, platformu belirtmelisiniz: MetaTrader 4 veya MetaTrader 5. Platform için kullanılabilir sinyaller gösterilecektir. Görüntülenen sinyallerin sayısı Boyut bölümünden ayarlanır. Bunun dışında blok kişiselleştirmesi yukarıda anlatıldığı gibi gerçekleştirilir. Pencere öğesini sayfanıza yapıştırmak için kodu kopyalayın.

Pencere Öğesi: MetaTrader 4 için En İyi 10 Alım Satım Sinyali

Vitrin pencere öğeleri farklı şekilde seçilir. Burada, platformu seçmeli ve bu platformda çalışan tüm sinyallerin listesini almak için bir alım satım sunucusu belirtmelisiniz.

Pencere Öğesi: MetaTrader 5 Vitrini için Alım Satım Sinyalleri

Pencere öğesi düzeni ve buna web bağlantısı, "Bir pencere öğesi kodu al" düğmesini tıkladıktan sonra oluşturulacaktır. Aracı alanı boşsa, belirtilen platform için tüm kullanılabilir sinyallerin pencere öğeleri indirilecektir. Bu pencere öğeleri, öncelikli olarak aracılar için tasarlanmıştır ve hiçbir ayarı yoktur. Bununla birlikte, çeşitli alım satım parametreleri ile sinyal listesinin filtrelemesi ve liste sayfalarının değiştirilmesi için yerleşik araçları vardır. Gördüğünüz gibi, her şey oldukça basit: Pencere öğesi türünü seçin, parametreleri belirtin ve kodu web sayfanıza yapıştırın.

Teknik olarak, tüm pencere öğeleri, kalan web sayfası içeriğine müdahale etmeyecek <iframe> etiketi temelinde çalışır. Bunun yanı sıra, kodun kullanılması sayfanızın indirilmesini yavaşlatmayacak ve güvenliği için bir tehdit oluşturmayacaktır.

MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 alım satım sinyalleri pencere öğeleri genel olarak, alım satım sinyaliniz için ek bir tanıtım sağlamak için basit ve güvenli bir çözümdür. Daha popüler olmak ve daha fazla Abone çekmek için web sitenize, blogunuza veya sosyal ağ sayfanıza bir pencere öğesi yerleştirin!


Pencere öğenizi şimdi edinin!


Sizin için faydalı olabilecek sinyallere yönelik bazı makaleler aşağıda yer almaktadır:

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal makale: https://www.mql5.com/ru/articles/626

Uyarı: Bu materyallerin tüm hakları MetaQuotes Ltd.'a aittir. Bu materyallerin tamamen veya kısmen kopyalanması veya yeniden yazdırılması yasaktır.

Bu yazarın diğer makaleleri

Son yorumlar | Tartışmaya git (20)
Server Muradasilov
Server Muradasilov | 19 Kas 2013 saat 13:34
tol64:
Ve sinyaller için widget'larda bbCode 'u nerede görüyorsunuz?
Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski | 19 Kas 2013 saat 13:36
server:

Ne sorulduğunu netleştirmek için bu şekilde vurgulamam gerektiğini mi söylüyorsunuz? :)

Ve widget'larda neredesin sinyaller içinbbCode?


Önce bbCode almak için düğmeye tıklamayı önerdiğiniz sinyallerden bir ekran görüntüsü veriyorsunuz. Ve sonra bir sonraki gönderide, pazaryerindeki üründen bbCode almak için bir ekran görüntüsü veriyorsunuz. Widget'lar hakkında kafan mı karıştı? ))

Server Muradasilov
Server Muradasilov | 19 Kas 2013 saat 13:42
tol64:

Ne sorulduğunu netleştirmek için bu şekilde vurgulamam gerektiğini mi söylüyorsunuz? :)


Önce bbCode almak için düğmeye tıklamayı önerdiğiniz sinyallerden bir ekran görüntüsü veriyorsunuz. Ve sonra bir sonraki gönderide, pazardaki bir üründen bbCode almak için bir ekran görüntüsü veriyorsunuz. Widget'lar hakkında kafanız mı karıştı? ))

Çok doğru "widget'larda kafam karıştı" :)) İçtenlikle özür dilerim.

Not: Adil değil, sinyallerin bir bbCode 'u olmalı.

andruhan
andruhan | 20 Kas 2013 saat 08:40
Bu konuyla kim ilgileniyor? Ekleyin lütfen.
Vasil Laurynovich
Vasil Laurynovich | 4 Ağu 2015 saat 16:24

Bir ortaklık şeması ve bağlantılar olsaydı, çok daha kullanışlı ve popüler olurdu.

Kendi sinyalinize olan bağlantı, kendi takdirinize bağlı olarak bağımsız olarak tasarlanabilir, özellikle de aynı bloğu siteye keyfi bir karlılık rakamı ve grafikle ekleyebileceğiniz için.

MQL5 Market Bir Yaşına Girdi MQL5 Market Bir Yaşına Girdi
MQL5 Markette satışların başlamasının üzerinden bir yıl geçti. Yeni hizmeti MetaTrader 5 platformu için en büyük alım satım robotları ve teknik göstergeler mağazasına dönüştüren zorlu bir çalışma yılıydı.
MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 için Alım Satım Sinyallerine dair Genel Bilgi MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 için Alım Satım Sinyallerine dair Genel Bilgi
MetaTrader 4 / MetaTrader 5 Alım Satım Sinyalleri, yatırımcıların bir Sinyal Sağlayıcının alım satım işlemlerini kopyalamasına olanak sağlayan bir hizmettir. Amacımız, Aboneleri koruyan, onları gereksiz maliyetlerden kurtaran ve kitlesel olarak kullanılan yeni bir hizmet geliştirmekti.
MQL5 Tarif Defteri Farklı Yazdırma Modlarını Kullanma MQL5 Tarif Defteri Farklı Yazdırma Modlarını Kullanma
Bu, MQL5 Tarif Defteri serisinin ilk makalesidir. Programlamaya ilk adımlarını atanların yeni dile yavaş yavaş aşina olmaları için basit örneklerle başlayacağım. Hayatımdaki gördüğüm ilk programlama dili olduğunu düşünürsek, oldukça zorlandığımı söyleyebileceğim alım satım sistemlerini tasarlama ve programlama konusundaki ilk çabalarımı hatırlıyorum. Ancak, düşündüğümden daha kolay çıktı ve oldukça karmaşık bir program geliştirmem sadece birkaç ayımı aldı.
Gösterge Emisyonlarının İntegral Özelliklerini Hesaplama Gösterge Emisyonlarının İntegral Özelliklerini Hesaplama
Gösterge emisyonları, piyasa araştırmasında az çalışılmış bir alandır. Bunun öncelikli nedeni, zamanla değişen çok büyük veri dizilerinin işlenmesinden kaynaklanan analiz zorluğudur. Mevcut grafik analizi oldukça kaynak yoğundur; ve dolayısıyla emisyonların zaman serilerini kullanan kısa ve öz bir algoritmanın geliştirilmesini tetiklemiştir. Bu makale, görsel (sezgisel görüntü) analizin, emisyonların integral özelliklerinin incelenmesi ile nasıl değiştirilebileceğini gösterir. Hem yatırımcıların hem de otomatik alım satım sistemlerinin geliştiricilerinin ilgisini çekebilir.