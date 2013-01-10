Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Торговые сигналы MetaTrader 4 / MetaTrader 5 - это сервис, позволяющий трейдерам копировать торговые операции поставщика сигналов.

Не у всех трейдеров есть время для активной торговли, некоторые не уверены в себе или не обладают какими-либо знаниями для работы на рынке. Торговые сигналы заставляют деньги таких трейдеров работать, а не пылиться на счетах.

В чем отличие нашей системы от других

Нашей целью было создание нового массового сервиса, который защищает подписчиков и избавляет их от излишних расходов:

Полная ориентация на защиту подписчиков. Очень простые процедуры продажи сигналов, подписки и покупки. Наличие развитой и проверенной платежной системы MQL5.community (PayPal, WebMoney, пластиковые карты). Полная прозрачность торговой истории. Очень демократичные цены, есть только фиксированная оплата подписок и возможность возврата текущей месячной подписки при конфликтах с поставщиком. Отсутствие конфликта интересов между нашей компанией и остальными участниками, наш интерес - 20% комиссии от подписки.

Отсутствие необходимости подписания бумажных договоров и сложных взаимоотношений между брокерами и поставщиком сигналов. Отсутствие комиссий со сделок, отсутствие расширения спредов и, как следствие, - нет болезненных попыток поставщиков сигналов накручивать комиссии через частые сделки. Не собирается персональная информация подписчиков, нет никакого доступа к их счетам и балансам, так как даже пароль не запрашивается. Поставщики сигналов не знают деталей подписчиков, а только их количество.

Работа со всеми брокерами, включая регулируемых.

Каждая сделка сервиса является достоверной за счет наличия уникальной цифровой подписи каждой сделки по факту прохождения очереди исполнения, что избавляет от мошеннических операций и модификаций.



Как это работает?

Для реализации сервиса Торговых сигналов MetaTrader 4 / MetaTrader 5 мы построили отказоустойчивую облачную сеть из множества сигнал-серверов по всему миру, которые расположены близко к брокерским серверам ради уменьшения сетевых задержек.

На вебсайте MQL5.com находится публично доступная витрина торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5, которая автоматически обновляется в клиентских терминалах.











Чтобы подписаться на сигнал, трейдеру необходимы только две вещи:

Аккаунт на MQL5.com. Причем это не реальные имя и фамилия человека, а лишь его никнейм. Реальные данные здесь просто не требуются. Торговый счет. Причем нет необходимости указывать ни его номер, ни пароль.

Вот и все, что требуется для подписки на сигналы поставщика. Выберите сигнал, нажмите "Начать копирование", и вам будет предложено перейти к торговой платформе MetaTrader для оформления подписки.







К поставщикам сигналов требований больше, и они должны пройти модерацию. Факт того, что человек будет создавать сигналы для других трейдеров, накладывает на него ответственность. Таким образом, для защиты интересов подписчиков поставщики сигналов должны указать некоторые персональные данные: фамилию и имя, адрес проживания, контактные телефоны и скан паспорта или аналогичного документа.

Эта информация может потребоваться в случае, если между подписчиком и поставщиком возникнут какие-либо разногласия. Мы также гарантируем, что эта информация не станет доступна третьим лицам.

При публикации нового торгового сигнала поставщик должен указать:

Название сигнала. Тип торгового терминала: MetaTrader 4 или MetaTrader 5.

Имя торгового сервера брокера. Номер счета, который будет раздавать сигналы. Инвесторский пароль. Этот пароль позволяет логиниться на счет трейдера в режиме READ ONLY и просматривать текущие торговые операции, а также их историю. Этого пароля достаточно для «считывания» текущих торговых операций с последующим их распространением среди подписчиков. В то же время, такой пароль не дает возможности управлять торговым счетом и совершать торговые операции. Если указать мастер-пароль, то сигнал не будет подключен. Стоимость подписки.



Если сигнал не бесплатен, то автору нужно пройти модерацию и зарегистрироваться продавцом с предоставлением достоверной информации о себе.







Когда все приготовления завершены, сигналы транслируются поставщиком и получаются подписчиками:

На стороне поставщика сам трейдер или его торговый робот совершает торговые операции в своем терминале. Эта информация отправляется на торговый сервер брокера, где обслуживается поставщик сигналов. MetaTrader Signal Server, подключившись к брокеру поставщика при помощи инвесторского пароля поставщика, получает все торговые транзакции в режиме реального времени. Терминал подписчика держит постоянную связь с нужным MetaTrader Signal Server и мгновенно получает все торговые транзакции. Терминал подписчика совершает торговую операцию на сервере своего брокера от своего имени.

Обратите внимание, что поставщик сигнала и его подписчик действуют без ведома брокера и договариваются только между собой. При этом оба участника процесса могут обслуживаться у совершенно разных брокеров.

Внимание: MetaQuotes Software Corp. никак не вмешивается во взаимоотношения подписчика и поставщика сигналов. Наша компания лишь предоставляет техническую инфраструктуру, необходимую для налаживания взаимодействия всех участников процесса.

Первичная синхронизация торговых сигналов

Клиентский терминал старается по максимуму защитить трейдера от явных ошибок.

Предположим, у нас есть счет с подпиской на какой-либо сигнал. Если все торговые сигналы в терминале разрешены, при авторизации торгового счета произойдет его синхронизация со счетом поставщика. Не рекомендуется иметь на торговом счете позиции или ордера, открытые не по сигналу, так как это увеличивает нагрузку на счет по сраванению с провайдером. При их обнаружении будет показано предупреждение.





Для безопасности счета подписчика критически важно синхронизироваться в правильных рыночных условиях. Автоматическая синхронизация работает только в том случае, если совокупная плавающая прибыль источника сигнала отрицательна или равна нулю. Таким образом подписчик входит в рынок по ценам не худшим, чем цены по которым вошёл источник сигнала. Это очень важная психологическая составляющая оценки качества копирования трейдером.



Если же прибыль на счете провайдера положительна, то появится окно с объяснением ситуации и предложением подождать лучших рыночных условий. При желании можно подтвердить принятие риска и синхронизироваться сразу.





Информация о согласии использования сигналов, а также об операциях принудительной синхронизации обязательно попадет в журналы терминала. Кроме того, каждая проведенная через сервис сигналов сделка имеет специальный тип "signal" в логе терминала, что позволяет четко идентифицировать такие операции. Все это сделано для защиты подписчиков и поставщиков сигналов, и помогает при разборе конфликтных ситуаций.

Посмотрим на два примера начальной синхронизации:

Поставщик открыл длинную позицию и надеется получить 100 пунктов прибыли, но пока цена ушла вниз на 20 пунктов.







Это означает, что по задумке поставщика цена все-таки вскоре развернется и запланированная прибыль будет достигнута. В этом случае происходит открытие позиции у подписчика и, если цена действительно развернется, он получит 120 пунктов прибыли вместо 100. Если же поставщик решит закрыться с убытком, то подписчик получит меньший убыток. В результате качество исполнения сигналов будет заведомо лучше 100%, а подписчик счастлив, так как он смог войти в рынок по лучшим ценам. Та же ситуация, но после открытия цена ушла вверх на 40 пунктов и у поставщика уже имеется прибыль.







В этом случае у подписчика позиция автоматически открываться не будет, так как он может получить меньшую прибыль или даже убыток. Можно получить 60 пунктов прибыли, когда провайдер получит 100 или вообще убыток, когда провайдер закроется раньше с плюсом в 30 пунктов, а подписчик получит 10 пунктов убытка. В любом случае, подписчик будет огорчен.



К сожалению, не все люди учитывают психологию трейдера и не обращают внимания на оценку результата в виде "меньше заработал - значит, плохое исполнение" или "исполнение отвратительное - у меня убыток, когда у провайдера все равно прибыль". Рациональные доводы и математические расклады не могут победить психологию. Именно поэтому мы стараемся на начальном этапе синхронизации не дать ошибаться трейдерам.

В случае потери связи, ошибки выставления ордера, отключении терминала и так далее, осуществляется повторная синхронизация счёта с источником сигнала. При этом, проверяется соответствие всего набора ордеров у поставщика и подписчика. Закрытые поставщиком сделки закрываются и у подписчика, новые сделки поставщика - открываются и у подписчика по ценам "не хуже поставщика".

Управление средствами или как выбрать объем сделки?

Вопрос о том, каким именно образом депозит подписчика будет участвовать в торговле по сигналам, является одним из самых важных. Решая эту задачу, мы руководствовались тем же правилом, что и при работе над всем сервисом - максимальная защита для каждого участника процесса. В результате мы можем предложить достаточно безопасное для подписчика решение.

Включая сигналы в терминале и подписываясь на один из них, подписчик встает перед выбором, какую именно часть депозита выделить под сигналы. Альтернативной была система установки пропорции между объемом позиции поставщика и подписчика. Однако такая система не могла обеспечить сохранность депозита подписчика. Например, депозит поставщика 30 000$, а подписчика - 10 000$ и была выбрана пропорция объема 1:1. В ситуации, когда поставщик будет просто пережидать убытки с достаточно большим по объему ордером, подписчик может потерять все деньги и закрыться по стопауту. Еще хуже ситуация, когда баланс поставщика неожиданно меняется (пополнение счета или снятие средств со счета) при сохранении ранее выставленного соотношения объемов.

Чтобы избежать этого, была выбрана система процентного выделения части депозита, которая отдается в торговлю по сигналам. Эта система достаточно сложна в техническом плане, так как учитывает валюты депозитов, их конвертацию и кредитные плечи.

Рассмотрим работу системы управления объемами на примере:

Поставщик: баланс 15 000 USD, плечо 1:100 Подписчик1: баланс 40 000 EUR, плечо 1:200, процент использования депозита 50%

Подписчик2: баланс 5 000 EUR, плечо 1:50, процент использования депозита 35% Курс EURUSD = 1.2700



Расчет соотношения объемов сделок поставщика и подписчиков:

Соотношение балансов с учетом процента использования депозита:

Подписчик1: (40 000 * 0,5) / 15 000 = 1,3333 (133.33%)

Подписчик2: (5 000 * 0,35) / 15 000 = 0,1166 (11.66%)

После коррекции на плечи:

Подписчик1: плечо Подписчика1 (1:200) больше, чем у Поставщика (1:100), поэтому коррекция на плечи не производится

Подписчик2: 0,1166 * (50 / 100) = 0,0583 (5.83%) После коррекции с учетом курса валют депозитов на момент расчета:

Подписчик1: 1,3333 * 1,2700 = 1,6933 (169.33%)

Подписчик2: 0,0583 * 1,2700 = 0,0741 (7.41%) Итоговый процент после округления (округление осуществляется по ступенчатой схеме):

Подписчик1: 160% или коэффициент 1.6

Подписчик2: 7% или коэффициент 0.07

Таким образом, при данных условиях сделка Поставщика объемом в 1 лот будет скопирована:



1.6 лота

- на счете Подписчика1 в размере 160% - объемом

- на счете Подписчика2 в размере 7% - объемом 0.07 лота

Будьте внимательны, чтобы не спутать процент использования депозита и реальное соотношение объема сделок. В торговом терминале задается именно процент использования депозита, из которого и высчитывается соотношение объема сделок. Эта информация обязательно пишется в лог и в нашем примере будет выглядеть вот так:

Подписчик1:



2012.11.12 13:33:23 Signal '1277190': percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 160%

2012.11.12 13:27:55 Signal '1277190': signal provider has balance 15 000.00 USD, leverage 1:100; subscriber has balance 40 000.00 EUR, leverage 1:200 2012.11.12 13:27:54 Signal '1277190': money management: use 50% of deposit, equity limit: 0.00 EUR, deviation/slippage: 1.0 spreads

Подписчик2:



2012.11.12 13:33:23 Signal '1277191': percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 7%

2012.11.12 13:27:55 Signal '1277191': signal provider has balance 15 000.00 USD, leverage 1:50; subscriber has balance 5 000.00 EUR, leverage 1:50 2012.11.12 13:27:54 Signal '1277191': money management: use 35% of deposit, equity limit: 0.00 EUR, deviation/slippage: 1.0 spreads





Особенности торговых сигналов MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Работа торговых сигналов в нашей платформе имеет ряд особенностей, которые необходимо знать и подписчикам, и поставщикам сигналов.

Один торговый счет на одном сервере может управляться сигналами только одного поставщика. Мы умышленно запретили использование нескольких сигналов на одном счете, чтобы оградить трейдеров от неожиданных потерь.

Также стоит иметь в виду, что торговый счет может быть подписан на один сигнал, а MQL5.com-аккаунт может иметь несколько подписок для разных счетов. То есть трейдер может иметь несколько счетов у различных брокеров и каждый из них будет управляться различными сигналами. Все эти подписки могут быть оформлены и оплачены с одного MQL5.com-аккаунта.

Что касается оплаты торговых сигналов, то тут все просто и прозрачно. Подписчик платит фиксированную сумму раз в месяц или неделю и получает торговые сигналы на этот срок. Нет комиссий с каждой сделки, нет увеличения спреда и нет процента от прибыли.

Для покупки подписок используется платежная система MQL5.com, которая позволяет пополнить счет любым удобным способом через PayPal, WebMoney или пластиковые карты. При покупке подписки на сигнал происходит перевод денежных средств с аккаунта подписчика на аккаунт поставщика (наша комиссия - 20%) с автоматической заморозкой на срок подписки. Только в конце периода средства разблокируются и начисляются поставщику. При возникновении обоснованных претензий к поставщику, деньги за текущий срок подписки возвращаются подписчику. Заметьте, что для оформления подписки ни поставщик, ни его клиент не должны контактировать с брокером.

Одной из важнейших особенностей является тот факт, что поставщику и подписчику необязательно иметь счета на одном торговом сервере. При этом обеспечиваются минимальные задержки между выполнением торговой операции поставщиком и ее повторением на счете подписчика. Это стало возможным благодаря новым Signal Server`ам, которые имеют облачную архитектуру и расположены по всему миру. В то же время, наилучшее качество исполнения будет обеспечиваться в том случае, если поставщик и подписчик работают на одном торговом сервере.



