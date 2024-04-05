MetaTrader 5 / Трейдинг
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Создаем простой мультивалютный советник с использованием MQL5 (Часть 5): Полосы Боллинджера на канале Кельтнера — Сигналы индикаторов

Создаем простой мультивалютный советник с использованием MQL5 (Часть 5): Полосы Боллинджера на канале Кельтнера — Сигналы индикаторов

MetaTrader 5Трейдинг |
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Roberto Jacobs
Roberto Jacobs

Введение

Под мультивалютным советником в этой статье понимается советник, или торговый робот, который может торговать (открывать/закрывать ордера, управлять ордерами, например, трейлинг-стоп-лоссом и трейлинг-профитом) более чем одной парой символов с одного графика. В этой статье советник будет торговать по 30 парам.

В этой статье мы будем использовать сигналы двух индикаторов - полосы Боллинджера (Bollinger Bands®) на канале Кельтнера.

В MetaTrader 4 использование подобных сигналов осуществлялось с помощью функции iBandsOnArray.

В справочнике MQL4 в пояснении к функции iBandsOnArray указано, что, в отличие от iBands(...), функция iBandsOnArray() не берет данные по имени символа, таймфрейму и применяемой цене. Данные о ценах должны быть предварительно подготовлены...

В обсуждении на форуме MQL5 мне попадались мнения о том, что iBandOnArray() в MQL5 не существует.
Действительно, iBandOnArray() нет в списке функций MQL5, но с помощью хэндла индикатора iBands() мы можем легко создать iBandOnArray() в MQL5. На мой взгляд, использовать хэндл индикатора в MQL5 проще и удобнее, чем использовать функцию iBandsOnArray() в MetaTrader 4.

Как уже доказывалось в предыдущих статьях, мультивалютная торговля как в торговом терминале, так и в тестере стратегий, возможна благодаря MQL5.

Таким образом, цель состоит в том, чтобы удовлетворить основные потребности трейдеров, которым нужны эффективные и действенные торговые роботы. Полагаясь на сильные стороны и возможности MQL5, мы можем создать простой мультивалютный советник, который в этой статье использует сигналы двух индикаторов для открытия ордеров: полосы Боллинджера на канале Кельтнера. Полосы Боллинджера будут использовать ценовые данные канала Кельтнера. При этом для трейлинг-стопов мы по-прежнему будем использовать индикатор Parabolic SAR (iSAR).

Особенности

1. Торговые пары.

Советник будет торговать на следующих парах:

EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD,USDCAD,USDCHF,USDJPY,EURGBP,EURAUD, EURNZD, EURCAD, EURCHF, EURJPY, GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD,GBPCHF,GBPJPY,AUDNZD,AUDCAD,AUDCHF,AUDJPY,NZDCAD,NZDCHF,NZDJPY, CADCHF, CADJPY, CHFJPY = 28 пар

Плюс 2 пары металлов: XAUUSD (золото) и XAGUSD (серебро).

Всего 30 пар.

Как и в предыдущей статье, мы упростили задачу, добавив специальные входные свойства для префикса и суффикса имени пары. Затем с помощью простой функции мы обрабатываем префикс и/или суффикс имени пары в сочетании с 30 зарегистрированными именами пар, чтобы советник работал нормально, если брокер использует специальные имена символов.

Недостаток функции обнаружения имен символов, имеющих префиксы и суффиксы, заключается в том, что она работает только с парами или именами символов для форекс и металлов в MetaTrader 5, но не работает со специальными символами и индексами. Кроме того, необходимо избегать опечаток (необходимо вводить с учетом регистра) в названии префикса и/или суффикса пары. Поэтому необходимы точность и аккуратность при вводе префикса и/или суффикса названия пары.

Как и в предыдущей статье, в этот советник мы также добавили 10 опционов на торгуемые пары. Одной из 10 пар опционов, которые будут торговаться, является Trader's Desired Pairs (трейдерские пары), где торгуемые пары должны быть введены трейдером вручную в свойствах советника. Не забывайте, что имя введенной пары уже должно быть в списке из 30 пар.

В этой версии советника мы также добавили опцию торговой сессии (часовой пояс), поэтому торгуемые пары соответствуют времени торговой сессии.

2. Сигнальные индикаторы.

В этой версии советника мы будем использовать сигналы двух индикаторов, в данном случае полос Боллинджера на канале Кельтнера. Канал Кельтнера мы будем использовать в качестве ценовых данных для полос Боллинджера.

2.1. Канал Кельтнера.

Канал Кельтнера был впервые представлен Честером Кельтнером в 1960-х годах. В исходной формуле для расчета полос использовались простые скользящие средние (SMA) и диапазон высоких/низких цен. В 1980-х годах была введена новая формула, в которой использовался средний истинный диапазон (ATR). Метод ATR широко используется сегодня.

При построении канала Кельтнера, применяемого для советников в этой статье, я использовал популярный сегодня метод, а именно экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) с периодом 20 с верхней и нижней полосами с использованием индикатора ATR с периодом 20.

Входные параметры канала Кельтнера следующие:

BBOnKC_Keltner Channel Indicator-cr

2.2. Полосы Боллинджера.

Полосы Боллинджера были созданы Джоном Боллинджером в 1980-х годах и быстро стали одним из наиболее популярных индикаторов в области технического анализа. Полосы Боллинджера состоят из трех полос — верхней, средней и нижней — которые используются для обозначения краткосрочных ценовых экстремумов на рынке. Верхняя полоса является признаком перекупленности, а нижняя — перепроданности. Большинство финансовых аналитиков используют полосы Боллинджера и комбинируют их с другими индикаторами, чтобы получить лучшую аналитическую картину состояния рынка.

В советнике для этой статьи мы будем использовать полосы Боллинджера с периодом 38, который использует ценовые данные канала Кельтнера.

Входные параметры полос Боллинджера следующие:

BBOnKC_Bollinger Bands Indicator-cr

На рисунках 1 и 2 представлен канал Кельтнера в качестве ценовых данных для полос Боллинджера для сигналов на покупку и продажу.

BBOnKC_BUY signal

Рис. 1. Сигнал на покупку


BBOnKC_SELL signal

Рис. 2. Сигнал на продажу

На иллюстрации выше сигнал подается только тогда, когда средняя линия канала Кельтнера пересекает верхнюю или нижнюю полосу Боллинджера. Но для советника в этой статье сигнал индикатора на самом деле представляет собой пересечение средней линии канала Кельтнера и верхней, средней и нижней линий полос Боллинджера.

  • Для сигналов на покупку:

  1. Первый сигнал: Средняя линия канала Кельтнера пересекает нижнюю полосу Боллинджера снизу вверх; или
  2. Второй сигнал: Средняя линия канала Кельтнера пересекает среднюю полосу Боллинджера снизу вверх; или
  3. Третий сигнал: средняя линия канала Кельтнера пересекает верхнюю полосу Боллинджера снизу вверх.

  • Для сигналов на продажу:

  1. Первый сигнал: Средняя линия канала Кельтнера пересекает верхнюю полосу Боллинджера сверху вниз; или
  2. Второй сигнал: Средняя линия канала Кельтнера пересекает среднюю полосу Боллинджера сверху вниз; или
  3. Третий сигнал: средняя линия канала Кельтнера пересекает нижнюю полосу Боллинджера сверху вниз.

3. Управление сделками и ордерами

Мультивалютный советник предоставляет вам несколько вариантов управления вашими сделками:

3.1. Ордера стоп-лосс

Варианты: Use Order Stop Loss (Yes) или (No) - использовать ордер стоп-лосс: да или нет

  • При выборе Use Order Stop Loss (No) все ордера будут открываться без стоп-лосса.

  • При выборе Use Order Stop Loss (Yes) снова появляется выбор: Use Automatic Calculation Stop Loss (Yes) или (No) - использовать автоматически рассчитываемый стоп-лосс: да или нет
  • При выборе Automatic Calculation Stop Loss (Yes) стоп-лосс рассчитывается советником.
  • При выборе Automatic Calculation Stop Loss (No) трейдеру необходимо ввести значение стоп-лосса в пипсах.

  • При выборе Use Order Stop Loss (No) советник будет проверять выполнение условий сигнала. Если они выполняются, ордер сохраняется. Если сигнал ослаб, ордер необходимо закрыть для сохранения прибыли или состояние сигнала изменило направление, и ордер должен быть закрыт, а убыток зафиксирован.

Примечание: Перед закрытием сделки из-за слабого сигнала запрашивается подтверждение пользователя.

При No, даже несмотря на то, что сигнал ослаб, ордер все равно будет сохранен или не будет закрыт для сохранения прибыли.

При Yes условия для канала Кельтнера и полос Боллинджера следующие:

  • Для закрытия ордеров на покупку: когда нижняя линия индикатора канала Кельтнера пересекает верхнюю линию полос Боллинджера, ордер на покупку будет закрыт.
  • Для закрытия ордеров на продажу: Когда верхняя линия индикатора канала Кельтнера пересекает верхнюю линию полос Боллинджера, ордер на продажу будет закрыт.

Код для установки стоп-лосса следующий:

double MCEA::OrderSLSet(const string xsymb,ENUM_ORDER_TYPE type,double atprice)
  {
//---
    slv=0.0;
    int x=PairsIdxArray(xsymb);
    Pips(xsymb);
    RefreshTick(xsymb);
    //--
    switch(type) 
      { 
       case (ORDER_TYPE_BUY):
         {
           if(use_sl==Yes && autosl==Yes) slv=mc_symbol.NormalizePrice(atprice-38*pip);
           else
           if(use_sl==Yes && autosl==No)  slv=mc_symbol.NormalizePrice(atprice-SLval*pip);
           else slv=0.0;
           //--
           break;
         }
       case (ORDER_TYPE_SELL):
         {
           if(use_sl==Yes && autosl==Yes) slv=mc_symbol.NormalizePrice(atprice+38*pip);
           else
           if(use_sl==Yes && autosl==No)  slv=mc_symbol.NormalizePrice(atprice+SLval*pip);
           else slv=0.0;
         }
      }
    //---
    return(slv);
//---
  } //-end OrderSLSet()
//---------//

Код для закрытия сделки и сохранения прибыли из-за слабого сигнала:

int MCEA::GetCloseInWeakSignal(const string symbol,int exis) // Signal Indicator Position Close in profit
  {
//---
    int ret=0;
    int rise=1,
        down=-1;
    //--
    int br=3;
    Pips(symbol);
    double difud=mc_symbol.NormalizePrice(1.5*pip);
    //--
    double KCub[],
           KClb[];
    double BBub[],
           BBlb[];
    //--
    ArrayResize(KCub,br,br);
    ArrayResize(KClb,br,br);
    ArrayResize(BBub,br,br);
    ArrayResize(BBlb,br,br);
    ArraySetAsSeries(KCub,true);
    ArraySetAsSeries(KClb,true);
    ArraySetAsSeries(BBub,true);
    ArraySetAsSeries(BBlb,true);
    //--
    int xx=PairsIdxArray(symbol);
    //--
    CopyBuffer(hKC[xx],1,0,br,KCub);
    CopyBuffer(hKC[xx],2,0,br,KClb);
    CopyBuffer(hBB[xx],1,0,br,BBub);
    CopyBuffer(hBB[xx],2,0,br,BBlb);
    //--
    int dirmove=DirectionMove(symbol,TFt);
    bool closebuy=(KClb[1]>=BBub[1] && KClb[0]<BBub[0]-difud);
    bool closesel=(KCub[1]<=BBlb[1] && KCub[0]>BBlb[0]+difud);
    //--
    if(exis==down && closesel && dirmove==rise) ret=rise;
    if(exis==rise && closebuy && dirmove==down) ret=down;
    //--
    return(ret);
//---
  } //-end GetCloseInWeakSignal()
//---------//

3.2. Оредра тейк-профит

Варианты: Use Order Take Profit (Yes) или (No) - использовать тейк-профит ордера: да или нет

  • При выборе Use Order Take Profit (No) все ордера будут открываться без тейк-профита.

  • При выборе Use Order Take Profit (Yes) снова появляется выбор: Use Automatic Calculation Order Take Profit (Yes) или (No) - использовать автоматически рассчитываемый тейк-профит: да или нет

  • При выборе Automatic Calculation Order Take Profit (Yes) тейк-профит рассчитывается советником.

  • При выборе Automatic Calculation Order Take Profit (No) трейдеру необходимо ввести значение тейк-профита в пипсах.

Код для установки тейк-профита следующий:

double MCEA::OrderTPSet(const string xsymb,ENUM_ORDER_TYPE type,double atprice)
  {
//---
    tpv=0.0;
    int x=PairsIdxArray(xsymb);
    Pips(xsymb);
    RefreshTick(xsymb);
    //--
    switch(type) 
      { 
       case (ORDER_TYPE_BUY):
         {
           if(use_tp==Yes && autotp==Yes) tpv=mc_symbol.NormalizePrice(atprice+50*pip);
           else
           if(use_tp==Yes && autotp==No)  tpv=mc_symbol.NormalizePrice(atprice+TPval*pip);
           else tpv=0.0;
           //--
           break;
         }
       case (ORDER_TYPE_SELL):
         {
           if(use_tp==Yes && autotp==Yes) tpv=mc_symbol.NormalizePrice(atprice-50*pip);
           else
           if(use_tp==Yes && autotp==No)  tpv=mc_symbol.NormalizePrice(atprice-TPval*pip);
           else tpv=0.0;
         }
      }
    //---
    return(tpv);
//---
  } //-end OrderTPSet()
//---------//

3.3. Трейлинг-стоп и трейлинг тейк-профита

Варианты: Use Trailing SL/TP (Yes) или (No) - использовать стоп-лосс/тейк-профит трейлинга: да или нет

  • При Use Trailing SL/TP option (No) советник не будет использовать стоп-лосс и тейк-профит трейлинга.

  • При Use Trailing SL/TP (Yes) снова появляется выбор: Use Automatic Trailing (Yes) или (No) - использовать автоматический трейлинг: да или нет 

  • При Use Automatic Trailing (Yes) трейлинг-стоп выполняется советником с применением значения Parabolic SAR (iSAR) одновременно с расчетом сигналов таймфрейма и в то же время путем получения скользящей прибыли на основе значения переменной TPmin (значение скользящей прибыли).
  • При Use Automatic Trailing (No) трейлинг-стоп выполняется советником с использованием значения входного параметра.

Примечание: Советник осуществляет трейлинг тейк-профита одновременно с трейлинг-стопом.

Функция Trailing Stop Price:

double MCEA::TSPrice(const string xsymb,ENUM_POSITION_TYPE ptype,int TS_type)
  {
//---
    int br=2;
    double pval=0.0;
    int x=PairsIdxArray(xsymb);
    Pips(xsymb);
    //--
    switch(TS_type)
      {
        case 0:
          {
            RefreshTick(xsymb);
            if(ptype==POSITION_TYPE_BUY)  pval=mc_symbol.NormalizePrice(mc_symbol.Bid()-TSval*pip);
            if(ptype==POSITION_TYPE_SELL) pval=mc_symbol.NormalizePrice(mc_symbol.Ask()+TSval*pip);
            break;
          }
        case 1:
          {
            double PSAR[];
            ArrayResize(PSAR,br,br);
            ArraySetAsSeries(PSAR,true);
            CopyBuffer(hParIU[x],0,0,br,PSAR);
            RefreshPrice(xsymb,TFt,br);
            //--
            if(ptype==POSITION_TYPE_BUY  && (PSAR[0]<iLow(xsymb,TFt,0)))
               pval=PSAR[0];
            if(ptype==POSITION_TYPE_SELL && (PSAR[0]>iHigh(xsymb,TFt,0)))
               pval=PSAR[0];
            break;
          }
      }
    //--
    return(pval);
//---
  } //-end TSPrice()
//---------//

Изменение функции SL/TP:

bool MCEA::ModifySLTP(const string symbx,int TS_type)
  {
//---
   ResetLastError();
   MqlTradeRequest req={};
   MqlTradeResult  res={};
   MqlTradeCheckResult check={};
   //--
   int TRSP=TS_type;
   bool modist=false;
   int x=PairsIdxArray(symbx);
   Pips(symbx);
   //--
   int total=PositionsTotal();
   //--        
   for(int i=total-1; i>=0; i--) 
     {
       string symbol=PositionGetSymbol(i);
       if(symbol==symbx && mc_position.Magic()==magicEA)
         {
           ENUM_POSITION_TYPE opstype = mc_position.PositionType();
           if(opstype==POSITION_TYPE_BUY) 
             {
               RefreshTick(symbol);
               double price = mc_position.PriceCurrent();
               double vtrsb = mc_symbol.NormalizePrice(TSPrice(symbx,opstype,TRSP));
               double pos_open   = mc_position.PriceOpen();
               double pos_stop   = mc_position.StopLoss();
               double pos_profit = mc_position.Profit();
               double pos_swap   = mc_position.Swap();
               double pos_comm   = mc_position.Commission();
               double netp=pos_profit+pos_swap+pos_comm;
               double modstart=mc_symbol.NormalizePrice(pos_open+TSmin*pip);
               double modminsl=mc_symbol.NormalizePrice(vtrsb+TSmin*pip);
               double modbuysl=vtrsb;
               double modbuytp=mc_symbol.NormalizePrice(price+TPmin*pip);
               bool modbuy = (price>modminsl && modbuysl>modstart && (pos_stop==0.0||modbuysl>pos_stop));
               //--
               if(modbuy && netp>0.05)
                 {
                   modist=mc_trade.PositionModify(symbol,modbuysl,modbuytp);
                 }  
             }
           if(opstype==POSITION_TYPE_SELL) 
             {
               RefreshTick(symbol);
               double price = mc_position.PriceCurrent();
               double vtrss = mc_symbol.NormalizePrice(TSPrice(symbx,opstype,TRSP));
               double pos_open   = mc_position.PriceOpen();
               double pos_stop   = mc_position.StopLoss();
               double pos_profit = mc_position.Profit();
               double pos_swap   = mc_position.Swap();
               double pos_comm   = mc_position.Commission();
               double netp=pos_profit+pos_swap+pos_comm;
               double modstart=mc_symbol.NormalizePrice(pos_open-TSmin*pip);
               double modminsl=mc_symbol.NormalizePrice(vtrss-TSmin*pip);
               double modselsl=vtrss;
               double modseltp=mc_symbol.NormalizePrice(price-TPmin*pip);
               bool modsel = (price<modminsl && modselsl<modstart && (pos_stop==0.0||modselsl<pos_stop)); 
               //--
               if(modsel && netp>0.05)
                 {
                   modist=mc_trade.PositionModify(symbol,modselsl,modseltp);
                 }  
             }
         }
     }
    //--
    return(modist);
//---
  } //-end ModifySLTP()
//---------//

4. Ручное управление ордерами.

Для повышения эффективности будет добавлено несколько кнопок.

4.1. Set SL / TP All Orders (установить стоп-лосс/тейк-профит для всех ордеров)

Если трейдер установит Use Order Stop Loss (No) и/или Use Order Take Profit (No),
но затем захочет использовать стоп-лосс или тейк-профит для всех ордеров, ему необходимо лишь нажать на кнопку

Set SL / TP All Orders для изменения всех ордеров и применения стоп-лосса и/или тейк-профита.

4.2. Close All Orders - закрыть все ордера.

4.3. Close All Orders Profit - закрыть все прибыльные ордера.

5. Management Orders and Chart Symbols.

Очень полезной функцией для мультивалютных советников, торгующих 30 парами с одного графика, будет наличие единой панели кнопок, чтобы трейдеры могли менять графики или символы одним щелчком мыши, чтобы увидеть точность сигнал индикатора при открытии или закрытии ордера советником

Реализация планирования в MQL5-программе

1. Заголовок программы и входные параметры

Включение файла заголовка в MQL5

//+------------------------------------------------------------------+
//|                             Include                              |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
//--
CTrade              mc_trade;
CSymbolInfo         mc_symbol;
CPositionInfo       mc_position; 
CAccountInfo        mc_account;
//---

Перечисление для использования часового пояса

//--
enum tm_zone
 {
   Cus_Session,        // Trading on Custom Session
   New_Zealand,        // Trading on New Zealand Session
   Australia,          // Trading on Australia Sydney Session
   Asia_Tokyo,         // Trading on Asia Tokyo Session
   Europe_London,      // Trading on Europe London Session
   US_New_York         // Trading on US New York Session
 };
//--

Перечисление для выбора часов

//--
enum swhour
  {
    hr_00=0,   // 00:00
    hr_01=1,   // 01:00
    hr_02=2,   // 02:00
    hr_03=3,   // 03:00
    hr_04=4,   // 04:00
    hr_05=5,   // 05:00
    hr_06=6,   // 06:00
    hr_07=7,   // 07:00
    hr_08=8,   // 08:00
    hr_09=9,   // 09:00
    hr_10=10,  // 10:00
    hr_11=11,  // 11:00
    hr_12=12,  // 12:00
    hr_13=13,  // 13:00
    hr_14=14,  // 14:00
    hr_15=15,  // 15:00
    hr_16=16,  // 16:00
    hr_17=17,  // 17:00
    hr_18=18,  // 18:00
    hr_19=19,  // 19:00
    hr_20=20,  // 20:00
    hr_21=21,  // 21:00
    hr_22=22,  // 22:00
    hr_23=23   // 23:00
  };
//--

Перечисление для выбора минут

//--
enum inmnt
  {
    mn_00=0,   // Minute 0
    mn_05=5,   // Minute 5
    mn_10=10,  // Minute 10
    mn_15=15,  // Minute 15
    mn_20=20,  // Minute 20
    mn_25=25,  // Minute 25
    mn_30=30,  // Minute 30
    mn_35=35,  // Minute 35
    mn_40=40,  // Minute 40
    mn_45=45,  // Minute 45
    mn_50=50,  // Minute 50
    mn_55=55   // Minute 55
  };
//--

Перечисление для выбора пар опционов для торговли

//--
enum PairsTrade
 {
   All30,  // All Forex 30 Pairs
   TrdWi,  // Trader Wishes Pairs 
   Usds,   // Forex USD Pairs
   Eurs,   // Forex EUR Pairs
   Gbps,   // Forex GBP Pairs
   Auds,   // Forex AUD Pairs
   Nzds,   // Forex NZD Pairs
   Cads,   // Forex CDD Pairs
   Chfs,   // Forex CHF Pairs
   Jpys    // Forex JPY Pairs
 };   
//--

Перечисление YN используется для опций (Yes) или (No) в параметре советника

Перечисление для использования размера лота в управлении капиталом

//--
enum YN
  {
   No,
   Yes
  };
//--

Перечисление для выбора таймфрейма, который будет использоваться в расчете сигнальных индикаторов

//--
enum TFUSE
  {
   TFM5,     // PERIOD_M5
   TFM15,    // PERIOD_M15
   TFM30,    // PERIOD_M30
   TFH1,     // PERIOD_H1
   TFH2,     // PERIOD_H2
   TFH3,     // PERIOD_H3
   TFH4,     // PERIOD_H4
   TFH6,     // PERIOD_H6
   TFH8,     // PERIOD_H8
   TFH12,    // PERIOD_H12
   TFD1      // PERIOD_D1
  };
//--

Примечание: При перечислении TFUSE мы ограничиваем использование расчетов временных рамок для советников только начиная с TF-M5 и заканчивая TF-D1

Входные параметры советника

//---
input group               "=== Global Strategy EA Parameter ==="; // Global Strategy EA Parameter
input TFUSE               tfinuse = TFH1;             // Select Expert TimeFrame, default PERIOD_H1
input int                KCPeriod = 20;               // Input Keltner Channel Period, default 20
input ENUM_MA_METHOD     KCMethod = MODE_EMA;         // Select Keltner Channel MA Method, default EMA
input ENUM_APPLIED_PRICE   KCMAAP = PRICE_TYPICAL;    // Select Keltner Channel MA Applied Price, default Price Typical
input int                KCATRPer = 20;               // Input Keltner Channel ATR Period, default 20
input double      KCATRBandsMulti = 1.0;              // Input Keltner Channel ATR bands multiplier
input int                BBPeriod = 38;               // Input Bollinger Bands® Indicator period, default 38
input double               BBDevi = 1.0;              // Input Bollinger Bands® Indicator Deviations, default 1.00
//---
input group               "=== Select Pairs to Trade ===";  // Selected Pairs to trading
input PairsTrade         usepairs = All30;           // Select Pairs to Use
input string         traderwishes = "eg. eurusd,usdchf"; // If Use Trader Wishes Pairs, input pair name here, separate by comma
input string           sym_prefix = "";              // Input the symbol prefix in case sensitive (if any)
input string           sym_suffix = "";              // Input the symbol suffix in case sensitive (if any)
//--
input group               "=== Money Management Lot Size Parameter ==="; // Money Management Lot Size Parameter
input mmt                  mmlot = DynamLot;         // Money Management Type
input double                Risk = 10.0;             // Percent Equity Risk per Trade (Min=1.0% / Max=10.0%)
input double                Lots = 0.01;             // Input Manual Lot Size FixedLot
//--Trade on Specific Time
input group               "=== Trade on Specific Time ==="; // Trade on Specific Time
input YN           trd_time_zone = Yes;              // Select If You Like to Trade on Specific Time Zone
input tm_zone            session = Cus_Session;      // Select Trading Time Zone
input swhour            stsescuh = hr_00;            // Time Hour to Start Trading Custom Session (0-23)
input inmnt             stsescum = mn_15;            // Time Minute to Start Trading Custom Session (0-55)
input swhour            clsescuh = hr_23;            // Time Hour to Stop Trading Custom Session (0-23)
input inmnt             clsescum = mn_55;            // Time Minute to Stop Trading Custom Session (0-55)
//--Day Trading On/Off
input group               "=== Day Trading On/Off ==="; // Day Trading On/Off
input YN                    ttd0 = No;               // Select Trading on Sunday (Yes) or (No)
input YN                    ttd1 = Yes;              // Select Trading on Monday (Yes) or (No)
input YN                    ttd2 = Yes;              // Select Trading on Tuesday (Yes) or (No)
input YN                    ttd3 = Yes;              // Select Trading on Wednesday (Yes) or (No)
input YN                    ttd4 = Yes;              // Select Trading on Thursday (Yes) or (No)
input YN                    ttd5 = Yes;              // Select Trading on Friday (Yes) or (No)
input YN                    ttd6 = No;               // Select Trading on Saturday (Yes) or (No)
//--Trade & Order management Parameter
input group               "=== Trade & Order management Parameter ==="; // Trade & Order management Parameter
input YN                  use_sl = No;               // Use Order Stop Loss (Yes) or (No)
input YN                  autosl = Yes;              // Use Automatic Calculation Stop Loss (Yes) or (No)
input double               SLval = 30;               // If Not Use Automatic SL - Input SL value in Pips
input YN                  use_tp = Yes;              // Use Order Take Profit (Yes) or (No)
input YN                  autotp = Yes;              // Use Automatic Calculation Take Profit (Yes) or (No)
input double               TPval = 100;              // If Not Use Automatic TP - Input TP value in Pips
input YN            TrailingSLTP = Yes;              // Use Trailing SL/TP (Yes) or (No)
input YN                 autotrl = Yes;              // Use Automatic Trailing (Yes) or (No)
input double               TSval = 5;                // If Not Use Automatic Trailing Input Trailing value in Pips
input double               TSmin = 5;                // Minimum Pips to start Trailing Stop
input double               TPmin = 25;               // Input Trailing Profit Value in Pips
input YN           Close_by_Opps = Yes;              // Close Trade By Opposite Signal (Yes) or (No)
input YN               SaveOnRev = Yes;              // Close Trade and Save profit due to weak signal (Yes) or (No)
//--Others Expert Advisor Parameter
input group               "=== Others Expert Advisor Parameter ==="; // Others EA Parameter
input YN                  alerts = Yes;              // Display Alerts / Messages (Yes) or (No)
input YN           UseEmailAlert = No;               // Email Alert (Yes) or (No)
input YN           UseSendnotify = No;               // Send Notification (Yes) or (No)
input YN      trade_info_display = Yes;              // Select Display Trading Info on Chart (Yes) or (No)
input ulong              magicEA = 20231204;         // Expert ID (Magic Number)
//---

Примечание: Если входной параметр Expert ID (Magic Number) оставить пустым, советник сможет управлять ордерами, открытыми вручную.

В группе входных свойств Global Strategy EA Parameters советника трейдерам предлагается выбрать таймфрейм для расчета сигналов индикатора и ввести параметры для канала Кельтнера и полос Боллинджера.

При создании советника в этой статье канал Кельтнера в советнике будет иметь точно такие же входные параметры, что и в индикаторе.

//--
input int                period_kc = 20;             // Input Keltner Channel Period 
input ENUM_MA_METHOD     ma_method = MODE_EMA;       // Select MA Type of smoothing
input ENUM_APPLIED_PRICE  ma_price = PRICE_TYPICAL;  // Select MA Applied Price
input int               atr_period = 20;             // Input ATR Period (typically over 10 or 20)
input double            band_multi = 1.00;           // Input the Band Multiplier ATR Desired
//--

В группе свойств входных данных Select Pairs to Trade необходимо выбрать пару для торговли из 10 предоставленных вариантов. Значение по умолчанию - All Forex 30 Pairs (все 30 форекс-пар).

Чтобы настроить торгуемую пару, вызовем функцию HandlingSymbolArrays(). С помощью функции HandlingSymbolArrays() мы будем обрабатывать все торгуемые пары.

void MCEA::HandlingSymbolArrays(void)
  {
//---
    string All30[]={"EURUSD","GBPUSD","AUDUSD","NZDUSD","USDCAD","USDCHF","USDJPY","EURGBP",
                    "EURAUD","EURNZD","EURCAD","EURCHF","EURJPY","GBPAUD","GBPNZD","GBPCAD",
                    "GBPCHF","GBPJPY","AUDNZD","AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY","NZDCAD","NZDCHF",
                    "NZDJPY","CADCHF","CADJPY","CHFJPY","XAUUSD","XAGUSD"}; // 30 pairs
    string USDs[]={"USDCAD","USDCHF","USDJPY","AUDUSD","EURUSD","GBPUSD","NZDUSD","XAUUSD","XAGUSD"}; // USD pairs
    string EURs[]={"EURAUD","EURCAD","EURCHF","EURGBP","EURJPY","EURNZD","EURUSD"}; // EUR pairs
    string GBPs[]={"GBPAUD","GBPCAD","GBPCHF","EURGBP","GBPJPY","GBPNZD","GBPUSD"}; // GBP pairs
    string AUDs[]={"AUDCAD","AUDCHF","EURAUD","GBPAUD","AUDJPY","AUDNZD","AUDUSD"}; // AUD pairs
    string NZDs[]={"AUDNZD","NZDCAD","NZDCHF","EURNZD","GBPNZD","NZDJPY","NZDUSD"}; // NZD pairs
    string CADs[]={"AUDCAD","CADCHF","EURCAD","GBPCAD","CADJPY","NZDCAD","USDCAD"}; // CAD pairs
    string CHFs[]={"AUDCHF","CADCHF","EURCHF","GBPCHF","NZDCHF","CHFJPY","USDCHF"}; // CHF pairs
    string JPYs[]={"AUDJPY","CADJPY","CHFJPY","EURJPY","GBPJPY","NZDJPY","USDJPY"}; // JPY pairs
    //--
    sall=ArraySize(All30);
    arusd=ArraySize(USDs);
    aretc=ArraySize(EURs);
    ArrayResize(VSym,sall,sall);
    ArrayCopy(VSym,All30,0,0,WHOLE_ARRAY);
    //--
    if(usepairs==TrdWi && StringFind(traderwishes,"eg.",0)<0)
      {
        string to_split=traderwishes; // A string to split into substrings pairs name
        string sep=",";               // A separator as a character 
        ushort u_sep;                 // The code of the separator character 
        //--- Get the separator code 
        u_sep=StringGetCharacter(sep,0);
        //--- Split the string to substrings 
        int p=StringSplit(to_split,u_sep,SPC); 
        if(p>0)
          {
            for(int i=0; i<p; i++) StringToUpper(SPC[i]);
            //--
            for(int i=0; i<p; i++)
              {
                if(ValidatePairs(SPC[i])<0) ArrayRemove(SPC,i,1);
              }
          }
        arspc=ArraySize(SPC);
      }
    //--
    SetSymbolNamePS();      // With this function we will detect whether the Symbol Name has a prefix and/or suffix
    //--
    if(inpre>0 || insuf>0)
      {
        if(usepairs==TrdWi && arspc>0)
          {
            for(int t=0; t<arspc; t++)
              {
                SPC[t]=pre+SPC[t]+suf;
              }
          }
        //--
        for(int t=0; t<sall; t++)
          {
            All30[t]=pre+All30[t]+suf;
          }
        for(int t=0; t<arusd; t++)
          {
            USDs[t]=pre+USDs[t]+suf;
          }
        for(int t=0; t<aretc; t++)
          {
            EURs[t]=pre+EURs[t]+suf;
          }
        for(int t=0; t<aretc; t++)
          {
            GBPs[t]=pre+GBPs[t]+suf;
          }
        for(int t=0; t<aretc; t++)
          {
            AUDs[t]=pre+AUDs[t]+suf;
          }
        for(int t=0; t<aretc; t++)
          {
            NZDs[t]=pre+NZDs[t]+suf;
          }
        for(int t=0; t<aretc; t++)
          {
            CADs[t]=pre+CADs[t]+suf;
          }
        for(int t=0; t<aretc; t++)
          {
            CHFs[t]=pre+CHFs[t]+suf;
          }
        for(int t=0; t<aretc; t++)
          {
            JPYs[t]=pre+JPYs[t]+suf;
          }
      }
    //--
    ArrayCopy(VSym,All30,0,0,WHOLE_ARRAY);
    ArrayResize(AS30,sall,sall);
    ArrayCopy(AS30,All30,0,0,WHOLE_ARRAY);
    for(int x=0; x<sall; x++) {SymbolSelect(AS30[x],true);}
    if(ValidatePairs(Symbol())>=0) symbfix=true;
    if(!symbfix) 
      {
        Alert("Expert Advisors will not trade on pairs "+Symbol());
        Alert("-- "+expname+" -- ",Symbol()," -- Expert Advisor will be Remove from the chart.");
        ExpertRemove();
      }
    //--
    switch(usepairs)
      {
        case 0: // All Forex 30 Pairs
          {
            ArrayResize(DIRI,sall,sall);
            arrsymbx=sall;
            ArraySymbolResize();
            ArrayCopy(DIRI,All30,0,0,WHOLE_ARRAY);
            pairs="Multi Currency 30 Pairs";
            //--
            break;
          }
        case 1: // Trader wishes pairs
          {
            ArrayResize(DIRI,arspc,arspc);
            arrsymbx=arspc;
            ArraySymbolResize();
            ArrayCopy(DIRI,SPC,0,0,WHOLE_ARRAY);
            pairs="("+string(arspc)+") Trader Wishes Pairs";
            //--
            break;
          }
        case 2: // USD pairs
          {
            ArrayResize(DIRI,arusd,arusd);
            arrsymbx=arusd;
            ArraySymbolResize();
            ArrayCopy(DIRI,USDs,0,0,WHOLE_ARRAY);
            pairs="("+string(arusd)+") Multi Currency USD Pairs";
            //--
            break;
          }
        case 3: // EUR pairs
          {
            ArrayResize(DIRI,aretc,aretc);
            arrsymbx=aretc;
            ArraySymbolResize();
            ArrayCopy(DIRI,EURs,0,0,WHOLE_ARRAY);
            pairs="("+string(aretc)+") Forex EUR Pairs";
            //--
            break;
          }
        case 4: // GBP pairs
          {
            ArrayResize(DIRI,aretc,aretc);
            arrsymbx=aretc;
            ArraySymbolResize();
            ArrayCopy(DIRI,GBPs,0,0,WHOLE_ARRAY);
            pairs="("+string(aretc)+") Forex GBP Pairs";
            //--
            break;
          }
        case 5: // AUD pairs
          {
            ArrayResize(DIRI,aretc,aretc);
            arrsymbx=aretc;
            ArraySymbolResize();
            ArrayCopy(DIRI,AUDs,0,0,WHOLE_ARRAY);
            pairs="("+string(aretc)+") Forex AUD Pairs";
            //--
            break;
          }
        case 6: // NZD pairs
          {
            ArrayResize(DIRI,aretc,aretc);
            arrsymbx=aretc;
            ArraySymbolResize();
            ArrayCopy(DIRI,NZDs,0,0,WHOLE_ARRAY);
            pairs="("+string(aretc)+") Forex NZD Pairs";
            //--
            break;
          }
        case 7: // CAD pairs
          {
            ArrayResize(DIRI,aretc,aretc);
            arrsymbx=aretc;
            ArraySymbolResize();
            ArrayCopy(DIRI,CADs,0,0,WHOLE_ARRAY);
            pairs="("+string(aretc)+") Forex CAD Pairs";
            //--
            break;
          }
        case 8: // CHF pairs
          {
            ArrayResize(DIRI,aretc,aretc);
            arrsymbx=aretc;
            ArraySymbolResize();
            ArrayCopy(DIRI,CHFs,0,0,WHOLE_ARRAY);
            pairs="("+string(aretc)+") Forex CHF Pairs";
            //--
            break;
          }
        case 9: // JPY pairs
          {
            ArrayResize(DIRI,aretc,aretc);
            arrsymbx=aretc;
            ArraySymbolResize();
            ArrayCopy(DIRI,JPYs,0,0,WHOLE_ARRAY);
            pairs="("+string(aretc)+") Forex JPY Pairs";
            //--
            break;
          }
      }
    //--
    return;
//---
  } //-end HandlingSymbolArrays()
//---------//

Внутри функции HandlingSymbolArrays() вызовем функцию SetSymbolNamePS(). Используя SetSymbolNamePS(), мы сможем обрабатывать имена символов с префиксом и/или суффиксом.

void MCEA::SetSymbolNamePS(void)
  {
//---
   symbfix=false;
   int ptriml;
   int ptrimr;
   string insymbol=Symbol();
   int sym_Lenpre=StringLen(prefix);
   int sym_Lensuf=StringLen(suffix);
   if(sym_Lenpre>0)
     {
       ptriml=StringTrimLeft(suffix);
       ptriml=StringTrimRight(suffix);
     }
   if(sym_Lensuf>0)
     {
       ptrimr=StringTrimLeft(suffix);
       ptrimr=StringTrimRight(suffix);
     }
   string sym_pre=prefix;
   string sym_suf=suffix;
   //--
   pre=sym_pre;
   suf=sym_suf;
   inpre=StringLen(pre);
   insuf=StringLen(suf);
   posCur1=inpre;
   posCur2=posCur1+3;
   //--
   return;
//---
  } //-end SetSymbolNamePS()
//---------//

Примечание: Советник проверит пары. Если трейдер допустил ошибку при вводе названия пары или названия префикса/суффикса либо проверка пары не удалась, советник выдаст предупреждение и будет удален с графика.

В группе свойств входных данных Trade on Specific Time, трейдеру нужно выбрать Trade on Specific Time Zone (Yes) или (No) - торговать в определенном часовом поясе: да или нет. При Yes необходимо выбрать параметры перечисления:

  • Trading on Custom Session (пользовательская сессия)
  • Trading on New Zealand Session (новозеландская сессия)
  • Trading on Australia Sydney Session (сиднейская сессия)
  • Trading on Asia Tokyo Session (токийская сессия)
  • Trading on Europe London Session (лондонская сессия)
  • Trading on America New York Session (нью-йоркская сессия)

Trading on Custom Session (пользовательская сессия): Трейдеры должны установить время или часы и минуты для начала торговли и часы и минуты для закрытия торговли. Таким образом, советник будет выполнять действия только в течение указанного времени.

В остальных случаях время начала и окончания торговли выбирается советником.

Класс для работы советника

Чтобы определить конструкцию и конфигурацию рабочего процесса советника, создадим класс, который объявляет все необходимые переменные, объекты и функции.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Class for working Expert Advisor                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
class MCEA
  {
//---
    private:
    //---- 
    int              x_year;       // Year 
    int              x_mon;        // Month 
    int              x_day;        // Day of the month 
    int              x_hour;       // Hour in a day 
    int              x_min;        // Minutes 
    int              x_sec;        // Seconds
    //--
    int              oBm,
                     oSm,
                     ldig;
    //--- Variables used in prefix and suffix symbols
    int              posCur1,
                     posCur2;
    int              inpre,
                     insuf;
    bool             symbfix;
    string           pre,suf;
    string           prefix,suffix;       
    //--- Variables are used in Trading Time Zone
    int              ishour,
                     onhour;
    int              tftrlst,
                     tfcinws;
    datetime         rem,
                     znop,
                     zncl,
                     zntm;
    datetime         SesCuOp,
                     SesCuCl,
                     Ses01Op,
                     Ses01Cl,
                     Ses02Op,
                     Ses02Cl,
                     Ses03Op,
                     Ses03Cl,
                     Ses04Op,
                     Ses04Cl,
                     Ses05Op,
                     Ses05Cl,
                     SesNoOp,
                     SesNoCl;
    //--
    string           tz_ses,
                     tz_opn,
                     tz_cls;
    //--
    string           tmopcu,
                     tmclcu,
                     tmop01,
                     tmcl01,
                     tmop02,
                     tmcl02,
                     tmop03,
                     tmcl03,
                     tmop04,
                     tmcl04,
                     tmop05,
                     tmcl05,
                     tmopno,
                     tmclno;      
    //----------------------    
    //--
    double           LotPS;
    double           slv,
                     tpv,
                     pip,
                     xpip;
   double            SARstep,
                     SARmaxi;
    double           floatprofit,
                     fixclprofit;
    //--
    string           pairs,
                     hariini,
                     daytrade,
                     trade_mode;
    //--
    double           OPEN[],
                     HIGH[],
                     LOW[],
                     CLOSE[];
    datetime         TIME[];
    datetime         closetime;
    //--
    //------------
     
    //------------
    void             SetSymbolNamePS(void);
    void             HandlingSymbolArrays(void);
    void             Set_Time_Zone(void);
    void             Time_Zone(void);
    bool             Trade_session(void);
    string           PosTimeZone(void);
    int              ThisTime(const int reqmode);
    int              ReqTime(datetime reqtime,const int reqmode);
    //--
    int              DirectionMove(const string symbol,const ENUM_TIMEFRAMES stf);
    int              BBOnKeltnerChannel(const string symbol);
    int              PARSAR05(const string symbol);
    int              LotDig(const string symbol);
    //--
    double           MLots(const string symbx);
    double           NonZeroDiv(double val1,double val2);
    double           OrderSLSet(const string xsymb,ENUM_ORDER_TYPE type,double atprice);
    double           OrderTPSet(const string xsymb,ENUM_ORDER_TYPE type,double atprice);
    double           SetOrderSL(const string xsymb,ENUM_POSITION_TYPE type,double atprice);
    double           SetOrderTP(const string xsymb,ENUM_POSITION_TYPE type,double atprice);
    double           TSPrice(const string xsymb,ENUM_POSITION_TYPE ptype,int TS_type);
    //--
    string           ReqDate(int d,int h,int m);
    string           TF2Str(ENUM_TIMEFRAMES period);
    string           timehr(int hr,int mn);
    string           TradingDay(void);
    string           AccountMode();
    string           GetCommentForOrder(void)             { return(expname); }
    //------------

    public:
    //---
    
    //-- BBOnKeltnerChannel_MCEA Config --
    string           DIRI[],
                     AS30[],
                     VSym[];
    string           SPC[];
    string           USD[];
    string           EUR[];
    string           GBP[];
    string           AUD[];
    string           NZD[];
    string           CAD[];
    string           CHF[];
    string           JPY[];             
    //--                 
    string           expname;
    string           indiname;
    //--
    int              hKC[];
    int              hBB[];
    int              hParIU[],
                     hPar05[];
    int              ALO,
                     dgts,
                     arrsar,
                     arrsymbx;
    int              sall,
                     arusd,
                     aretc,
                     arspc,
                     arper;
    ulong            slip;        
    //--
    double           profitb[],
                     profits[];
    //--
    int              Buy,
                     Sell;
    int              ccur,
                     psec,
                     xtto,
                     checktml;
    int              OpOr[],xob[],xos[];         
    //--
    int              year,  // Year 
                     mon,   // Month 
                     day,   // Day 
                     hour,  // Hour 
                     min,   // Minutes 
                     sec,   // Seconds 
                     dow,   // Day of week (0-Sunday, 1-Monday, ... ,6-Saturday) 
                     doy;   // Day number of the year (January 1st is assigned the number value of zero)
    //--
    ENUM_TIMEFRAMES  TFt,
                     TFT05;
    //--
    bool             PanelExtra;
    //------------
                     MCEA(void);
                     ~MCEA(void);            
    //------------
    //--
    virtual void     BBOnKeltnerChannel_MCEA_Config(void);
    virtual void     ExpertActionTrade(void);
    //--
    void             ArraySymbolResize(void);
    void             CurrentSymbolSet(const string symbol);
    void             Pips(const string symbol);
    void             TradeInfo(void);
    void             Do_Alerts(const string symbx,string msgText);
    void             CheckOpenPMx(const string symbx);
    void             SetSLTPOrders(void);
    void             CloseBuyPositions(const string symbol);
    void             CloseSellPositions(const string symbol);
    void             CloseAllOrders(void);
    void             CheckClose(const string symbx);
    void             TodayOrders(void);
    void             UpdatePrice(const string symbol,ENUM_TIMEFRAMES xtf);
    void             RefreshPrice(const string symbx,ENUM_TIMEFRAMES xtf,int bars);
    //--
    bool             RefreshTick(const string symbx);  
    bool             TradingToday(void);
    bool             OpenBuy(const string symbol);
    bool             OpenSell(const string symbol);
    bool             ModifyOrderSLTP(double mStop,double ordtp);
    bool             ModifySLTP(const string symbx,int TS_type);          
    bool             CloseAllProfit(void);
    bool             ManualCloseAllProfit(void);
    //--
    int              PairsIdxArray(const string symbol);
    int              ValidatePairs(const string symbol);
    int              GetOpenPosition(const string symbol);
    int              GetCloseInWeakSignal(const string symbol,int exis);
    //--
    string           getUninitReasonText(int reasonCode);
    //--
    //------------
//---
  }; //-end class MCEA
//---------//

Самая первая и самая важная функция в работе мультивалютного советника, которая вызывается функцией OnInit() — это BBOnKeltnerChannel_MCEA_Config().

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
  {
//---
   mc.BBOnKeltnerChannel_MCEA_Config();
   //--
   return(INIT_SUCCEEDED);
//---
  } //-end OnInit()
//---------//

В функции BBOnKeltnerChannel_MCEA_Config() настраиваются все используемые символы, все используемые индикаторы хэндлов и некоторые важные функции заголовка включаемого файла.

В строках с 468 по 484 объясняется, как обрабатывать таймфрейм и создавать хэндлы индикаторов для всех используемых индикаторов.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Configuration                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void MCEA::BBOnKeltnerChannel_MCEA_Config(void) 
  {
//---
    //--
    HandlingSymbolArrays(); // With this function we will handle all pairs that will be traded
    //--
    TFT05=PERIOD_M5;
    ENUM_TIMEFRAMES TFs[]={PERIOD_M5,PERIOD_M15,PERIOD_M30,PERIOD_H1,PERIOD_H2,PERIOD_H3,PERIOD_H4,PERIOD_H6,PERIOD_H8,PERIOD_H12,PERIOD_D1};
    int arTFs=ArraySize(TFs);
    //--
    for(int x=0; x<arTFs; x++) if(tfinuse==x) TFt=TFs[x]; // TF for calculation signal
    //--
    //-- Keltner Channel and Bollinger Bands® Indicators handle for all symbol
    for(int x=0; x<arrsymbx; x++) 
      {
        hKC[x]=iCustom(DIRI[x],TFt,indiname,KCPeriod,KCMethod,KCMAAP,KCATRPer,KCATRBandsMulti); //-- Handle for the Keltner Channel indicator
        hParIU[x]=iSAR(DIRI[x],TFt,SARstep,SARmaxi);         //-- Handle for the iSAR indicator according to the selected Timeframe
        hPar05[x]=iSAR(DIRI[x],TFT05,SARstep,SARmaxi);       //-- Handle for the iSAR indicator for M5 Timeframe
        //--
      }
    //--
    for(int x=0; x<arrsymbx; x++) 
      hBB[x]=iBands(DIRI[x],TFt,BBPeriod,0,BBDevi,hKC[x]); //-- Handle for the iBands On Keltner Channel Indicator handle
    //--
    ALO=(int)mc_account.LimitOrders()>sall ? sall : (int)mc_account.LimitOrders();
    //--
    LotPS=(double)ALO;
    //--
    mc_trade.SetExpertMagicNumber(magicEA);
    mc_trade.SetDeviationInPoints(slip);
    mc_trade.SetMarginMode();
    Set_Time_Zone();
    //--
    return;
//---
  } //-end BBOnKeltnerChannel_MCEA_Config()
//---------//

2. Функция Expert tick

В функции Expert tick (OnTick()) мы будем вызывать одну из основных функций мультивалютного советника, а именно функцию ExpertActionTrade().

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
  {
//---
    mc.ExpertActionTrade();
    //--
    return;
//---
  } //-end OnTick()
//---------//

Последовательность работы советника внутри этой функции.

Функция ExpertActionTrade() будет выполнять все действия и управлять автоматической торговлей, включая открытие/закрытие ордеров, трейлинг-стоп, трейлинг тейк-профита и другие дополнительные действия.

void MCEA::ExpertActionTrade(void)
  {
//---
    //--Check Trading Terminal
    ResetLastError();
    //--
    if(!MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED) && mc.checktml==0) //-- Check whether MT5 Algorithmic trading is Allow or Prohibit
      {
        mc.Do_Alerts(Symbol(),"Trading Expert at "+Symbol()+" are NOT Allowed by Setting.");
        mc.checktml=1;  //-- Variable checktml is given a value of 1, so that the alert is only done once.
        return;
      }
    //--
    if(!DisplayManualButton("M","C","R")) DisplayManualButton(); //-- Show the expert manual button panel
    //--
    if(trade_info_display==Yes) mc.TradeInfo(); //-- Displayed Trading Info on Chart
    //---
    //--
    int mcsec=mc.ThisTime(mc.sec); 
    //--
    if(fmod((double)mcsec,5.0)==0) mc.ccur=mcsec;
    //--
    if(mc.ccur!=mc.psec)
      {
        string symbol;
        //-- Here we start with the rotation of the name of all symbol or pairs to be traded
        for(int x=0; x<mc.arrsymbx && !IsStopped(); x++) 
          {
            //-- 
            if(mc.DIRI[x]==Symbol()) symbol=Symbol();
            else symbol=mc.DIRI[x];
            //--
            mc.CurrentSymbolSet(symbol);
            //--
            if(mc.TradingToday() && mc.Trade_session())
              {
                //--
                mc.OpOr[x]=mc.GetOpenPosition(symbol); //-- Get trading signals to open positions
                //--                                   //-- and store in the variable OpOr[x]
                if(mc.OpOr[x]==mc.Buy) //-- If variable OpOr[x] get result of GetOpenPosition(symbol) as "Buy" (value=1)
                  {
                    //--
                    mc.CheckOpenPMx(symbol);
                    //--
                    if(Close_by_Opps==Yes && mc.xos[x]>0) mc.CloseSellPositions(symbol);
                    //--
                    if(mc.xob[x]==0 && mc.xtto<mc.ALO) mc.OpenBuy(symbol);
                    else
                    if(mc.xtto>=mc.ALO)
                      {
                        //--
                        mc.Do_Alerts(symbol,"Maximum amount of open positions and active pending orders has reached"+
                                            "\n the limit = "+string(mc.ALO)+" Orders ");
                        //--
                        mc.CheckOpenPMx(symbol);
                        //--
                        if(mc.xos[x]>0 && mc.profits[x]<-1.02 && mc.xob[x]==0) {mc.CloseSellPositions(symbol); mc.OpenBuy(symbol);}
                        else
                        if(SaveOnRev==Yes) mc.CloseAllProfit();
                      }
                  }
                if(mc.OpOr[x]==mc.Sell) //-- If variable OpOr[x] get result of GetOpenPosition(symbol) as "Sell" (value=-1)
                  {
                    //--
                    mc.CheckOpenPMx(symbol);
                    //--
                    if(Close_by_Opps==Yes && mc.xob[x]>0) mc.CloseBuyPositions(symbol);
                    //--
                    if(mc.xos[x]==0 && mc.xtto<mc.ALO) mc.OpenSell(symbol);
                    else
                    if(mc.xtto>=mc.ALO)
                      {
                        //--
                        mc.Do_Alerts(symbol,"Maximum amount of open positions and active pending orders has reached"+
                                            "\n the limit = "+string(mc.ALO)+" Orders ");
                        //--
                        mc.CheckOpenPMx(symbol);
                        //--
                        if(mc.xob[x]>0 && mc.profitb[x]<-1.02 && mc.xos[x]==0) {mc.CloseBuyPositions(symbol); mc.OpenSell(symbol);}
                        else
                        if(SaveOnRev==Yes) mc.CloseAllProfit();
                      }
                  }
              }
            //--
            mc.CheckOpenPMx(symbol);
            //--
            if(mc.xtto>0)
              {
                //--
                if(SaveOnRev==Yes) //-- Close Trade and Save profit due to weak signal (Yes)
                  {
                    mc.CheckOpenPMx(symbol);
                    if(mc.profitb[x]>0.02 && mc.xob[x]>0 && mc.GetCloseInWeakSignal(symbol,mc.Buy)==mc.Sell) 
                      {
                        mc.CloseBuyPositions(symbol); 
                        mc.Do_Alerts(symbol,"Close BUY order "+symbol+" to save profit due to weak signal.");
                      }
                    if(mc.profits[x]>0.02 && mc.xos[x]>0 && mc.GetCloseInWeakSignal(symbol,mc.Sell)==mc.Buy)
                      {
                        mc.CloseSellPositions(symbol); 
                        mc.Do_Alerts(symbol,"Close SELL order "+symbol+" to save profit due to weak signal.");
                      }
                  }
                //--
                if(TrailingSLTP==Yes) //-- Use Trailing SL/TP (Yes)
                  {
                    if(autotrl==Yes) mc.ModifySLTP(symbol,1); //-- If Use Automatic Trailing (Yes)
                    if(autotrl==No)  mc.ModifySLTP(symbol,0); //-- Use Automatic Trailing (No)
                  }
              }
            //--
            mc.CheckClose(symbol);
          }
        //--
        mc.psec=mc.ccur;
      }
    //--
    return;
//---
  } //-end ExpertActionTrade()
//---------//

Группа свойств Day Trading On/Off дает трейдерам возможность торговать в указанные дни с воскресенья по субботу. Трейдеры могут включать или отключать советников для торговли в указанный день, используя опцию Yes или No.

//--Day Trading On/Off
input group               "=== Day Trading On/Off ==="; // Day Trading On/Off
input YN                    ttd0 = No;               // Select Trading on Sunday (Yes) or (No)
input YN                    ttd1 = Yes;              // Select Trading on Monday (Yes) or (No)
input YN                    ttd2 = Yes;              // Select Trading on Tuesday (Yes) or (No)
input YN                    ttd3 = Yes;              // Select Trading on Wednesday (Yes) or (No)
input YN                    ttd4 = Yes;              // Select Trading on Thursday (Yes) or (No)
input YN                    ttd5 = Yes;              // Select Trading on Friday (Yes) or (No)
input YN                    ttd6 = No;               // Select Trading on Saturday (Yes) or (No)

Свойства Day Trading On/Off:

bool MCEA::TradingToday(void)
  {
//---
    bool tradetoday=false;
    int trdday=ThisTime(dow);
    hariini="No";
    //--
    int ttd[];
    ArrayResize(ttd,7);
    ttd[0]=ttd0;
    ttd[1]=ttd1;
    ttd[2]=ttd2;
    ttd[3]=ttd3;
    ttd[4]=ttd4;
    ttd[5]=ttd5;
    ttd[6]=ttd6;
    //--
    if(ttd[trdday]==Yes) {tradetoday=true; hariini="Yes";}
   //--
   return(tradetoday);
//---
  } //-end TradingToday()
//---------//

Примечание: Условия Day Trading On/Off будут отображаться в торговой информации на графике.

В группе свойств советника Trade on Specific Time трейдеры могут выбрать часовой пояс.

input group               "=== Trade on Specific Time ==="; // Trade on Specific Time
input YN           trd_time_zone = Yes;              // Select If You Like to Trade on Specific Time Zone
input tm_zone            session = Cus_Session;      // Select Trading Time Zone
input swhour            stsescuh = hr_00;            // Time Hour to Start Trading Custom Session (0-23)
input inmnt             stsescum = mn_15;            // Time Minute to Start Trading Custom Session (0-55)
input swhour            clsescuh = hr_23;            // Time Hour to Stop Trading Custom Session (0-23)
input inmnt             clsescum = mn_55;            // Time Minute to Stop Trading Custom Session (0-55)

Примечание: Как уже упоминалось выше, в остальных случаях время начала и окончания торговли выбирается советником. Таким образом, в свойствах Expert Entry трейдерам нужно только установить час и минуту начала торговли, а также час и минуту окончания торговли для пользовательской сессии.

Специально для торговых часовых поясов в функцию ExpertActionTrade() добавлен вызов логической функции Trade_session().

При Trade_session() равном true, советник работает до завершения, а при false, советник будет выполнять только задачи Close Trade and Save profit due to weak signal (Yes) (закрыть сделку и сохранить прибыль из-за слабого сигнала (Да)) и Trailing stop (Yes) (трейлинг-стоп (да)).

bool MCEA::Trade_session(void)
  {
//---
   bool trd_ses=false;
   ishour=ThisTime(hour);
   if(ishour!=onhour) Set_Time_Zone();
   datetime tcurr=TimeCurrent(); // Server Time
   //--
   switch(session)
     {
       case Cus_Session:
         {
           if(tcurr>=SesCuOp && tcurr<=SesCuCl) trd_ses=true;
           break;
         }
       case New_Zealand:
         {
           if(tcurr>=Ses01Op && tcurr<=Ses01Cl) trd_ses=true;
           break;
         }
       case Australia:
         {
           if(tcurr>=Ses02Op && tcurr<=Ses02Cl) trd_ses=true;
           break;
         }
       case Asia_Tokyo:
         {
           if(tcurr>=Ses03Op && tcurr<=Ses03Cl) trd_ses=true;
           break;
         }
       case Europe_London:
         {
           if(tcurr>=Ses04Op && tcurr<=Ses04Cl) trd_ses=true;
           break;
         }
       case US_New_York:
         {
           if(tcurr>=Ses05Op && tcurr<=Ses05Cl) trd_ses=true;
           break;
         }
     }
   //--
   if(trd_time_zone==No) 
     {
      if(tcurr>=SesNoOp && tcurr<=SesNoCl) trd_ses=true;
     }
   //--
   onhour=ishour;
   //--
   return(trd_ses);
//---  
  } //-end Trade_session()
//---------//

3. Получение торговых сигналов для открытия позиций

Для получения сигнала функция ExpertActionTrade() вызывает функцию GetOpenPosition().

int MCEA::GetOpenPosition(const string symbol) // Signal Open Position 
  {
//---
    int ret=0;
    int rise=1,
        down=-1;
    //--
    int BBOnKC=BBOnKeltnerChannel(symbol);
    //--
    if(BBOnKC==rise) ret=rise;
    if(BBOnKC==down) ret=down;
    //--
    return(ret);
//---
  } //-end GetOpenPosition()
//---------//

Функция GetOpenPosition() вызывает функции BBOnKeltnerChannel(), выполняющие расчет сигналов.

int MCEA::BBOnKeltnerChannel(const string symbol) // Fungction of Bollinger Bands® On Keltner Channel Indicator
  {
//---
    int ret=0;
    int rise=1,
        down=-1;
    int br=3;
    Pips(symbol);
    double difud=mc_symbol.NormalizePrice(1.5*pip);
    //--
    double KCmb[], // Destination array for Keltner Channel Middle Line buffer
           KCub[], // Destination array for Keltner Channel Upper Band buffer
           KClb[]; // Destination array for Keltner Channel Lower Band buffer
    double BBmb[], // Destination array for Bollinger Bands® BASE_LINE buffer
           BBub[], // Destination array for Bollinger Bands® UPPER_BAND buffer
           BBlb[]; // Destination array for Bollinger Bands® LOWER_BAND buffer
    //--
    ArrayResize(KCmb,br,br);
    ArrayResize(KCub,br,br);
    ArrayResize(KClb,br,br);
    ArrayResize(BBmb,br,br);
    ArrayResize(BBub,br,br);
    ArrayResize(BBlb,br,br);
    ArraySetAsSeries(KCmb,true);
    ArraySetAsSeries(KCub,true);
    ArraySetAsSeries(KClb,true);
    ArraySetAsSeries(BBmb,true);
    ArraySetAsSeries(BBub,true);
    ArraySetAsSeries(BBlb,true);
    //--
    int xx=PairsIdxArray(symbol);
    //--
    CopyBuffer(hKC[xx],0,0,br,KCmb);
    CopyBuffer(hKC[xx],1,0,br,KCub);
    CopyBuffer(hKC[xx],2,0,br,KClb);
    CopyBuffer(hBB[xx],0,0,br,BBmb);
    CopyBuffer(hBB[xx],1,0,br,BBub);
    CopyBuffer(hBB[xx],2,0,br,BBlb);
    //--
    bool BBKCrise1=(KCmb[1]<=BBlb[1] && KCmb[0]>BBlb[0]+difud);
    bool BBKCrise2=(KCmb[1]<=BBmb[1] && KCmb[0]>BBmb[0]+difud);
    bool BBKCrise3=(KCmb[1]<=BBub[1] && KCmb[0]>BBub[0]+difud);
    //--
    bool BBKCdown1=(KCmb[1]>=BBub[1] && KCmb[0]<BBub[0]-difud);
    bool BBKCdown2=(KCmb[1]>=BBmb[1] && KCmb[0]<BBmb[0]-difud);
    bool BBKCdown3=(KCmb[1]>=BBlb[1] && KCmb[0]<BBlb[0]-difud);
    //--
    if(BBKCrise1 || BBKCrise2 || BBKCrise3) ret=rise;
    if(BBKCdown1 || BBKCdown2 || BBKCdown3) ret=down;
    //--
    return(ret);
//---
  } //-end BBOnKeltnerChannel()
//---------//

Как видим, внутри функции BBOnKeltnerChannel() мы используем и вызываем одну функцию — PairsIdxArray().

int xx=PairsIdxArray(symbol);
int MCEA::PairsIdxArray(const string symbol)
  {
//---
    int pidx=-1;
    //--
    for(int x=0; x<arrsymbx; x++)
      {
        if(DIRI[x]==symbol)
          {
            pidx=x;
            break;
          }
      } 
    //--
    return(pidx);
//---
  } //-end PairsIdxArray()
//---------//

Функция PairsIdxArray() используется для получения имени запрошенного символа и хэндлов индикаторов. Затем вызывается соответствующий хэндл индикатора, чтобы получить значение буфера сигнала канала Кельтнера и полос Боллинджера с этого таймфрейма.

Далее нам нужно узнать номер буфера канала Кельтнера. Номера буферов в функции OnInit() следующие: 0 - средняя полоса, 1 - верхняя полоса, 2 - нижняя полоса

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   //-- assignment of array to indicator buffer 
   SetIndexBuffer(0,KC_Middle,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,KC_UpperB,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,KC_LowerB,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,KC_ATRtemp,INDICATOR_CALCULATIONS);
   //--
   handleMA=iMA(Symbol(),Period(),period_kc,0,MODE_EMA,ma_price);
   //--
   if(handleMA==INVALID_HANDLE) 
     { 
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the Moving Average indicator for the symbol %s/%s, error code %d", 
                  Symbol(), 
                  EnumToString(Period()), 
                  GetLastError()); 
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED); 
     } 
   //--
   handleATR=iATR(Symbol(),Period(),atr_period);
   //--
   if(handleATR==INVALID_HANDLE) 
     { 
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the ATR indicator for the symbol %s/%s, error code %d", 
                  Symbol(), 
                  EnumToString(Period()), 
                  GetLastError()); 
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED); 
     } 
   //--
   short_name=StringFormat("Keltner Channel(%d, %s, %.2f)",period_kc,EnumToString(ma_method),band_multi);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,Digits());
   //--
   return(INIT_SUCCEEDED);
//---
  }
//---------//

В этом случае нам также потребуется знать количество буферов полос Боллинджера.

При этом, как поясняется в функции iBands®:

"Номера буферов следующие: 0 - BASE_LINE, 1 - UPPER_BAND, 2 - LOWER_BAND"

applied_price

[in] Используемая цена. Может быть любой ценовой константой ENUM_APPLIED_PRICE или хэндлом другого индикатора.

В этой статье советники будут использовать применяемую цену для полос Боллинджера из хэндла канала Кельтнера.

Итак, чтобы получить значение буфера для каждой линии канала Кельтнера и полосы Боллинджера, мы скопируем каждый буфер из хэндла индикаторов.

Чтобы скопировать буфер средней линии (буфер 0) из хэндла канала Кельтнера в целевой массив:

CopyBuffer(hKC[xx],0,0,br,KCmb);

Чтобы скопировать буфер верхней линии (буфер 1) из хэндла канала Кельтнера в целевой массив:

CopyBuffer(hKC[xx],1,0,br,KCub);

Чтобы скопировать буфер нижней линии (буфер 2) из хэндла канала Кельтнера в целевой массив:

CopyBuffer(hKC[xx],2,0,br,KClb);

Чтобы скопировать буфер BASE_LINE (буфер 0) из хэндла полос Боллинджера в целевой массив:

CopyBuffer(hBB[xx],0,0,br,BBmb);

Чтобы скопировать буфер UPPER_BAND (буфер 1) из хэндла полос Боллинджера в целевой массив:

CopyBuffer(hBB[xx],1,0,br,BBub);

Чтобы скопировать буфер LOWER_BAND buffer (буфер 2) из хэндла полос Боллинджера в целевой массив:

CopyBuffer(hBB[xx],2,0,br,BBlb);

Далее функция GetOpenPosition() возвращает следующие результаты:

  • Значение 0 - сигнал неизвестен.
  • Значение 1 - сигнал на покупку.
  • Значение -1 - сигнал на продажу.

Советник вызывает функцию OpenBuy(), когда функция GetOpenPosition() возвращает значение 1.

bool MCEA::OpenBuy(const string symbol) 
  {
//---
    ResetLastError();
    //--
    bool buyopen      = false;
    string ldComm     = GetCommentForOrder()+"_Buy";
    double ldLot      = MLots(symbol);
    ENUM_ORDER_TYPE type_req = ORDER_TYPE_BUY;
    //--
    MqlTradeRequest req={};
    MqlTradeResult  res={};
    MqlTradeCheckResult check={};
    //-- structure is set to zero
    ZeroMemory(req);
    ZeroMemory(res);
    ZeroMemory(check);
    //--
    CurrentSymbolSet(symbol);
    double SL=OrderSLSet(symbol,type_req,mc_symbol.Bid());
    double TP=OrderTPSet(symbol,type_req,mc_symbol.Ask());
    //--
    if(RefreshTick(symbol))
       buyopen=mc_trade.Buy(ldLot,symbol,mc_symbol.Ask(),SL,TP,ldComm);
    //--
    int error=GetLastError();
    if(buyopen||error==0)
      {
        string bsopen="Open BUY Order for "+symbol+" ~ Ticket= ["+(string)mc_trade.ResultOrder()+"] successfully..!";
        Do_Alerts(symbol,bsopen);
      }
    else
      {
        mc_trade.CheckResult(check);
        Do_Alerts(Symbol(),"Open BUY order for "+symbol+" FAILED!!. Return code= "+
                 (string)mc_trade.ResultRetcode()+". Code description: ["+mc_trade.ResultRetcodeDescription()+"]");
        return(false);   
      }
    //--
    return(buyopen);
    //--
//---
  } //-end OpenBuy
//---------//

При этом советник вызывает функцию OpenSell(), если функция GetOpenPosition() возвращает значение -1.

bool MCEA::OpenSell(const string symbol) 
  {
//---
    ResetLastError();
    //--
    bool selopen      = false;
    string sdComm     = GetCommentForOrder()+"_Sell";
    double sdLot      = MLots(symbol);
    ENUM_ORDER_TYPE type_req = ORDER_TYPE_SELL;
    //--
    MqlTradeRequest req={};
    MqlTradeResult  res={};
    MqlTradeCheckResult check={};
    //-- structure is set to zero
    ZeroMemory(req);
    ZeroMemory(res);
    ZeroMemory(check);
    //--
    CurrentSymbolSet(symbol);
    double SL=OrderSLSet(symbol,type_req,mc_symbol.Ask());
    double TP=OrderTPSet(symbol,type_req,mc_symbol.Bid());
    //--
    if(RefreshTick(symbol))
       selopen=mc_trade.Sell(sdLot,symbol,mc_symbol.Bid(),SL,TP,sdComm);
    //--
    int error=GetLastError();
    if(selopen||error==0)
      {
        string bsopen="Open SELL Order for "+symbol+" ~ Ticket= ["+(string)mc_trade.ResultOrder()+"] successfully..!";
        Do_Alerts(symbol,bsopen);
      }
    else
      {
        mc_trade.CheckResult(check);
        Do_Alerts(Symbol(),"Open SELL order for "+symbol+" FAILED!!. Return code= "+
                 (string)mc_trade.ResultRetcode()+". Code description: ["+mc_trade.ResultRetcodeDescription()+"]");
        return(false);   
      }
    //--
    return(selopen);
    //--
//---
  } //-end OpenSell
//---------//

4. Функция ChartEvent.

Для большей эффективности мультивалютных советников создадим несколько кнопок для управления ордерами и изменения графиков или символов.

//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
//---
//--- handling CHARTEVENT_CLICK event ("Clicking the chart")
   ResetLastError();
   //--
   ENUM_TIMEFRAMES CCS=mc.TFt;
   //--
   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) 
     {
       int lensymbol=StringLen(Symbol());
       int lensparam=StringLen(sparam);
       //--
       //--- if "Set SL All Orders" button is click
       if(sparam=="Set SL/TP All Orders") 
         { 
           mc.SetSLTPOrders();
           Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Set SL/TP All Orders");
           //--- unpress the button 
           ObjectSetInteger(0,"Set SL/TP All Orders",OBJPROP_STATE,false);
           ObjectSetInteger(0,"Set SL/TP All Orders",OBJPROP_ZORDER,0);
           CreateManualPanel();
         }
       //--- if "Close All Order" button is click
       if(sparam=="Close All Order") 
         { 
           mc.CloseAllOrders();
           Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Close All Orders");
           //--- unpress the button 
           ObjectSetInteger(0,"Close All Order",OBJPROP_STATE,false);
           ObjectSetInteger(0,"Close All Order",OBJPROP_ZORDER,0);
           CreateManualPanel();
         }
       //--- if "Close All Profit" button is click
       if(sparam=="Close All Profit") 
         { 
           mc.ManualCloseAllProfit();
           Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Close All Profit");
           //--- unpress the button 
           ObjectSetInteger(0,"Close All Profit",OBJPROP_STATE,false);
           ObjectSetInteger(0,"Close All Profit",OBJPROP_ZORDER,0);
           CreateManualPanel();
         }
       //--- if "X" button is click
       if(sparam=="X") 
         { 
           ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_BUTTON);
           ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_LABEL);
           ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_RECTANGLE_LABEL);
           //--- unpress the button 
           ObjectSetInteger(0,"X",OBJPROP_STATE,false);
           ObjectSetInteger(0,"X",OBJPROP_ZORDER,0);
           //--
           DeleteButtonX();
           mc.PanelExtra=false;
           DisplayManualButton();
         }
       //--- if "M" button is click
       if(sparam=="M") 
         { 
           //--- unpress the button 
           ObjectSetInteger(0,"M",OBJPROP_STATE,false);
           ObjectSetInteger(0,"M",OBJPROP_ZORDER,0);
           mc.PanelExtra=true;
           CreateManualPanel();
         }
       //--- if "C" button is click
       if(sparam=="C") 
         { 
           //--- unpress the button 
           ObjectSetInteger(0,"C",OBJPROP_STATE,false);
           ObjectSetInteger(0,"C",OBJPROP_ZORDER,0);
           mc.PanelExtra=true;
           CreateSymbolPanel();
         }
       //--- if "R" button is click
       if(sparam=="R") 
         { 
           Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Expert Advisor will be Remove from the chart.");
           ExpertRemove();
           //--- unpress the button 
           ObjectSetInteger(0,"R",OBJPROP_STATE,false);
           ObjectSetInteger(0,"R",OBJPROP_ZORDER,0);
           if(!ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period()))
             ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period());
           DeletePanelButton();
           ChartRedraw(0);
         }
       //--- if Symbol button is click
       if(lensparam==lensymbol)
         {
           int sx=mc.ValidatePairs(sparam);
           ChangeChartSymbol(mc.AS30[sx],CCS);
           mc.PanelExtra=false;
         }
       //--
     }
    //--
    return;
//---
  } //-end OnChartEvent()
//---------//

В группе входных свойств Other (другие) трейдеру будет предоставлена возможность выбрать, отображать ли торговую информацию на графике (Yes) или нет (No).

При Yes торговая информация будет отображаться на графике, на котором размещен советник, путем вызова функции TradeInfo().

В рамках функции TradeInfo() мы также добавили функцию для описания времени в соответствии с условиями торгового часового пояса.

string MCEA::PosTimeZone(void)
  {
//---
    string tzpos="";
    //--
    if(ReqTime(zntm,day)>ThisTime(day))
     {
       tzpos=tz_opn+ " Next day to " +tz_cls + " Next day";
     }
    else
    if(TimeCurrent()<znop)
      {
        if(ThisTime(day)==ReqTime(znop,day) && ThisTime(day)==ReqTime(zncl,day))
          tzpos=tz_opn+" to " +tz_cls+ " Today";
        //else
        if(ThisTime(day)==ReqTime(znop,day) && ThisTime(day)<ReqTime(zncl,day))
          tzpos=tz_opn+ " Today to " +tz_cls+ " Next day";
      }
    else
    if(TimeCurrent()>=znop && TimeCurrent()<zncl)
      {
        if(ThisTime(day)<ReqTime(zncl,day))
          tzpos=tz_opn+ " Today to " +tz_cls+ " Next day";
        else
        if(ThisTime(day)==ReqTime(zncl,day))
          tzpos=tz_opn+" to " +tz_cls+ " Today";
      }
    else
    if(ThisTime(day)==ReqTime(znop,day) && ThisTime(day)<ReqTime(zncl,day))
      {
        tzpos=tz_opn+" Today to " +tz_cls+ " Next day";
      }
    //--
    return(tzpos);
//----
  } //-end PosTimeZone()
//---------//
void MCEA::TradeInfo(void) // function: write comments on the chart
  {
//----
   Pips(Symbol());
   double spread=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD)/xpip;
   rem=zntm-TimeCurrent();
   string postime=PosTimeZone();
   string eawait=" - Waiting for active time..!";
   //--
   string comm="";
   TodayOrders();
   //--
   comm="\n     :: Server Date Time : "+string(ThisTime(year))+"."+string(ThisTime(mon))+"."+string(ThisTime(day))+ "   "+TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS)+
        "\n     ------------------------------------------------------------"+
        "\n      :: Broker               :  "+ TerminalInfoString(TERMINAL_COMPANY)+
        "\n      :: Expert Name      :  "+ expname+
        "\n      :: Acc. Name         :  "+ mc_account.Name()+
        "\n      :: Acc. Number      :  "+ (string)mc_account.Login()+
        "\n      :: Acc. TradeMode :  "+ AccountMode()+
        "\n      :: Acc. Leverage    :  1 : "+ (string)mc_account.Leverage()+
        "\n      :: Acc. Equity       :  "+ DoubleToString(mc_account.Equity(),2)+
        "\n      :: Margin Mode     :  "+ (string)mc_account.MarginModeDescription()+
        "\n      :: Magic Number   :  "+ string(magicEA)+
        "\n      :: Trade on TF      :  "+ EnumToString(TFt)+
        "\n      :: Today Trading   :  "+ TradingDay()+" : "+hariini+
        "\n      :: Trading Session :  "+ tz_ses+
        "\n      :: Trading Time    :  "+ postime;
        if(TimeCurrent()<zntm)
          {
            comm=comm+
            "\n      :: Time Remaining :  "+(string)ReqTime(rem,hour)+":"+(string)ReqTime(rem,min)+":"+(string)ReqTime(rem,sec) + eawait;
          }
        comm=comm+
        "\n     ------------------------------------------------------------"+
        "\n      :: Trading Pairs     :  "+pairs+
        "\n      :: BUY Market      :  "+string(oBm)+
        "\n      :: SELL Market     :  "+string(oSm)+
        "\n      :: Total Order       :  "+string(oBm+oSm)+
        "\n      :: Order Profit      :  "+DoubleToString(floatprofit,2)+
        "\n      :: Fixed Profit       :  "+DoubleToString(fixclprofit,2)+
        "\n      :: Float Money     :  "+DoubleToString(floatprofit,2)+
        "\n      :: Nett Profit        :  "+DoubleToString(floatprofit+fixclprofit,2);
   //--
   Comment(comm);
   ChartRedraw(0);
   return;
//----
  } //-end TradeInfo()  
//---------//

Интерфейс мультивалютного советника BBOnKeltnerChannel_MCEA выглядит следующим образом.

EA-looks

Как видите, под именем советника BBOnKeltnerChannel_MCEA есть кнопки M, C и R

При нажатии кнопки М отобразится панель кнопок для ручного нажатия, как показано на рисунке ниже.

Expert_manual_button_01

Трейдер может управлять ордерами вручную, когда отображается панель кнопок ручного нажатия:

1. Set SL/TP All Orders (установить SL/TP для всех ордеров). Как объяснялось выше, если Use Order Stop Loss равен No и/или Use Order Take Profit равен No, но затем трейдер намеревается использовать стоп-лосс или тейк-профит для всех ордеров, один клик по кнопке Set SL/TP All Orders изменит все ордера и применит стоп-лосс и/или тейк-профит.

void MCEA::SetSLTPOrders(void) 
  {
//---
   ResetLastError();
   MqlTradeRequest req={};
   MqlTradeResult  res={};
   MqlTradeCheckResult check={};
   //--
   double modbuysl=0;
   double modselsl=0;
   double modbuytp=0;
   double modseltp=0;
   string position_symbol;
   int totalorder=PositionsTotal();
   //--    
   for(int i=totalorder-1; i>=0; i--) 
     {
       string symbol=PositionGetSymbol(i);
       position_symbol=symbol;
       if(mc_position.Magic()==magicEA)
         {
           ENUM_POSITION_TYPE opstype = mc_position.PositionType();
           if(opstype==POSITION_TYPE_BUY) 
             {
               Pips(symbol);
               RefreshTick(symbol);
               double price    = mc_position.PriceCurrent();
               double pos_open = mc_position.PriceOpen();
               double pos_stop = mc_position.StopLoss();
               double pos_take = mc_position.TakeProfit();
               modbuysl=SetOrderSL(symbol,opstype,pos_open);
               if(price<modbuysl) modbuysl=mc_symbol.NormalizePrice(price-slip*pip);
               modbuytp=SetOrderTP(symbol,opstype,pos_open);
               if(price>modbuytp) modbuytp=mc_symbol.NormalizePrice(price+slip*pip);
               //--
               if(pos_stop==0.0 || pos_take==0.0)
                 {
                   if(!mc_trade.PositionModify(position_symbol,modbuysl,modbuytp))
                     {
                       mc_trade.CheckResult(check);
                       Do_Alerts(symbol,"Set SL and TP for "+EnumToString(opstype)+" on "+symbol+" FAILED!!. Return code= "+
                                (string)mc_trade.ResultRetcode()+". Code description: ["+mc_trade.ResultRetcodeDescription()+"]");
                     }
                 }
             }
           if(opstype==POSITION_TYPE_SELL) 
             {
               Pips(symbol);
               RefreshTick(symbol);
               double price    = mc_position.PriceCurrent();
               double pos_open = mc_position.PriceOpen();
               double pos_stop = mc_position.StopLoss();
               double pos_take = mc_position.TakeProfit();
               modselsl=SetOrderSL(symbol,opstype,pos_open);
               if(price>modselsl) modselsl=mc_symbol.NormalizePrice(price+slip*pip);
               modseltp=SetOrderTP(symbol,opstype,pos_open);
               if(price<modseltp) modseltp=mc_symbol.NormalizePrice(price-slip*pip);
               //--
               if(pos_stop==0.0 || pos_take==0.0)
                 {
                   if(!mc_trade.PositionModify(position_symbol,modselsl,modseltp))
                     {
                       mc_trade.CheckResult(check);
                       Do_Alerts(symbol,"Set SL and TP for "+EnumToString(opstype)+" on "+symbol+" FAILED!!. Return code= "+
                                (string)mc_trade.ResultRetcode()+". Code description: ["+mc_trade.ResultRetcodeDescription()+"]");
                     }
                 }
             }
         }
     }
    //--
    return;
//---
  } //-end SetSLTPOrders
//---------//

2. Close All Orders - закрыть все ордера.

void MCEA::CloseAllOrders(void) //-- function: close all order
   {
//----
    ResetLastError();
    //--
    MqlTradeRequest req={};
    MqlTradeResult  res={};
    MqlTradeCheckResult check={};
    //--
    int total=PositionsTotal(); // number of open positions
    //--- iterate over all open positions
    for(int i=total-1; i>=0; i--)
      {
        //--- if the MagicNumber matches
        if(mc_position.Magic()==magicEA)
          { 
            //--
            string position_Symbol   = PositionGetSymbol(i);  // symbol of the position
            ulong  position_ticket   = PositionGetTicket(i);  // ticket of the the opposite position
            ENUM_POSITION_TYPE  type = mc_position.PositionType();
            RefreshTick(position_Symbol);
            bool closepos = mc_trade.PositionClose(position_Symbol,slip);
            //--- output information about the closure
            PrintFormat("Close #%I64d %s %s",position_ticket,position_Symbol,EnumToString(type));
            //---
          }
      }
   //---
   return;
//----
   } //-end CloseAllOrders()
//---------//

3. Close All Profits - закрыть все прибыльные ордера.

bool MCEA::ManualCloseAllProfit(void)
   {
//----
    ResetLastError();
    //--
    bool orclose=false;
    //--
    MqlTradeRequest req={};
    MqlTradeResult  res={};
    MqlTradeCheckResult check={};
    //--
    int ttlorder=PositionsTotal(); // number of open positions
    //--
    for(int x=0; x<arrsymbx; x++)
       {
         string symbol=DIRI[x];
         orclose=false;
         //--
         for(int i=ttlorder-1; i>=0; i--)
            {
              string position_Symbol   = PositionGetSymbol(i);
              ENUM_POSITION_TYPE  type = mc_position.PositionType();
              if((position_Symbol==symbol) && (mc_position.Magic()==magicEA))
                {
                  double pos_profit = mc_position.Profit();
                  double pos_swap   = mc_position.Swap();
                  double pos_comm   = mc_position.Commission();
                  double cur_profit = NormalizeDouble(pos_profit+pos_swap+pos_comm,2);
                  ulong  position_ticket = PositionGetTicket(i);
                  //---
                  if(type==POSITION_TYPE_BUY && cur_profit>0.02)
                    {
                      RefreshTick(position_Symbol);
                      orclose = mc_trade.PositionClose(position_Symbol,slip);
                      //--- output information about the closure
                      PrintFormat("Close #%I64d %s %s",position_ticket,position_Symbol,EnumToString(type));
                    }
                  if(type==POSITION_TYPE_SELL && cur_profit>0.02)
                    {
                      RefreshTick(position_Symbol);
                      orclose = mc_trade.PositionClose(position_Symbol,slip);
                      //--- output information about the closure
                      PrintFormat("Close #%I64d %s %s",position_ticket,position_Symbol,EnumToString(type));
                    }
                }
            }
       }
     //--
     return(orclose);
//----
   } //-end ManualCloseAllProfit()
//---------//

При нажатии на C отобразится кнопка панели с 30 именами символов или пар, и трейдеры смогут щелкнуть по одному из названий пар или символов. Нажатие на одно из названий или символов пары немедленно заменяет символ графика символом, по имени которого был выполнен щелчок.

Expert_manual_button_02

В этом случае функция OnChartEvent() вызывается функцией ChangeChartSymbol() при нажатии на одно из названий символов.

       //--- if Symbol button is click
       if(lensparam==lensymbol)
         {
           int sx=mc.ValidatePairs(sparam);
           ChangeChartSymbol(mc.AS30[sx],CCS);
           mc.PanelExtra=false;
         }
       //--
void ChangeChartSymbol(string c_symbol,ENUM_TIMEFRAMES cstf)
  {
//---
   //--- unpress the button 
   ObjectSetInteger(0,c_symbol,OBJPROP_STATE,false);
   ObjectSetInteger(0,c_symbol,OBJPROP_ZORDER,0);
   ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_BUTTON);
   ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_LABEL);
   ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_RECTANGLE_LABEL);
   //--
   ChartSetSymbolPeriod(0,c_symbol,cstf);
   //--
   ChartRedraw(0);
   //--
   return;
//---
  } //-end ChangeChartSymbol()
//---------//

Нажатие на кнопку R удалит с графика мультивалютный советник BBOnKeltnerChannel_MCEA, поэтому трейдерам не придется отключать советников вручную.

   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) 
     {
       //--
       //--- if "R" button is click
       if(sparam=="R") 
         { 
           Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Expert Advisor will be Remove from the chart.");
           ExpertRemove();
           //--- unpress the button 
           ObjectSetInteger(0,"R",OBJPROP_STATE,false);
           ObjectSetInteger(0,"R",OBJPROP_ZORDER,0);
           if(!ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period()))
             ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period());
           DeletePanelButton();
           ChartRedraw(0);
         }
       //---
     }

Тестер стратегий

Как известно, тестер стратеггий терминала MetaTrader 5 поддерживает и позволяет тестировать стратегии, торговать на нескольких символах или тестировать автоматическую торговлю для всех доступных символов и на всех доступных таймфреймах. Поэтому на платформе тестера стратегий MetaTrader 5 мы будем тестировать BBOnKeltnerChannel_MCEA в качестве мультивалютного советника.

В этом тесте мы поместили BBOnKeltnerChannel_MCEA на пару XAGUSD H1 с пользовательским периодом времени 2023.09.04 - 2023.12.02.

ST_tester-period

Тест проводился с двумя разными входными параметрами из группы параметров Trade & Order Management (управление сделками и ордерами).

1. Входные параметры по умолчанию.

ST_Default-Input1

ST_Default-Input-result

2. Пользовательские входные параметры.

ST_Custom-Input1

ST_Custom-Input-result

Заключение

Создание мультивалютного советника с сигналами полос Боллинджера на канале Кельтнера с применением MQL5 наталкивает на следующие выводы:

  1. Создание мультивалютного советника на MQL5 мало чем отличается от разработки одновалютного.
  2. По сравнению с MetaTrader 4, использовать хэндл индикатора в MQL5 для получения значений индикаторов и сигналов проще и удобнее.
  3. Создание мультивалютного советника повысит эффективность и результативность трейдеров, поскольку им не нужно будет открывать много графиков.
  4. Правильная торговая стратегия увеличивает вероятность получения прибыли по сравнению с использованием одновалютного советника. Убытки по одной паре будут перекрываться прибылью в других парах.
  5. Мультивалютный советник BBOnKeltnerChannel_MCEA является всего лишь примером для изучения и развития собственных идей. Результаты тестирования в тестере стратегий по-прежнему неудовлетворительны. Экспериментируя и тестируя на разных таймфреймах или рассчитывая разные периоды индикаторов, можно получить более прибыльные результаты.
  6. Результаты тестирования BBOnKeltnerChannel_MCEA в тестере стратегий показывают, что результаты свойств пользовательских входных параметров лучше, чем свойства входных параметров по умолчанию.

Надеюсь, что статья и мультивалютный советник будут полезны трейдерам в изучении и развитии идей.

Спасибо за внимание!

Примечание: Если у вас есть идея создания простого мультивалютного советника на основе встроенных сигналов стандартного индикатора MQL5, предложите ее в комментариях.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/13861

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Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.

Roberto Jacobs
Roberto Jacobs
  • https://www.forexhomeexpert.com/
    • MQL5 Community:
    Programmer + Forex Trader


    Product on Market:

    Forex Currency Power Index indicator for MT5
    https://www.mql5.com/en/market/product/101322

    Forex Currency Power Index indicator for MT4
    https://www.mql5.com/en/market/product/101328

    TrendColorBars
    https://www.mql5.com/en/market/product/14715

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    Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (13)
    Roberto Jacobs
    Roberto Jacobs | 10 янв. 2024 в 06:19
    hdhyxiaobin #:

    Здравствуйте, Роберто, я загрузил на график два индикатора, необходимых советнику, но советник по-прежнему выдает сообщение о том, что эти два индикатора не могут быть открыты.

    см. вложение

    Спасибо

    автоматический перевод применен модератором

    Как видно на предоставленном вами изображении, имя файла индикатора Keltner Channel, который вы использовали, неверно.
    Пожалуйста, посмотрите разницу в именах файлов индикаторов.

    6a1p_20240109203550_ed

    неправильное_имя_файла


    Вы используете индикаторы, отличные от тех, которые требуются экспертам.

    hdhyxiaobin
    hdhyxiaobin | 13 янв. 2024 в 03:32
    Roberto Jacobs #:

    Как видно на предоставленном вами изображении, имя файла индикатора Keltner Channel, который вы использовали, неверно.
    Пожалуйста, ознакомьтесь с различиями в именах файлов индикаторов.


    Вы используете индикаторы, отличные от тех, которые требуются экспертам.

    Здравствуйте Роберто
    изменил имя индикатора и советник работает нормально.

    но открывает много ордеров на одном символе

    Roberto Jacobs
    Roberto Jacobs | 13 янв. 2024 в 11:41
    hdhyxiaobin #:

    Здравствуйте, Роберто
    измените имя индикатора и советник работает нормально.

    но открывается много ордеров на одном символе

    Возможно, вы не понимаете или не знаете, что в интернете существует множество версий индикатора Keltner Channel.

    Читали ли вы мои объяснения в статье или просто скачали программу советника.

    В части 2. Сигнальные индикаторы" я объяснил:
    "Индикатор Keltner Channel, используемый для советников в этой статье, я специально создал с использованием популярного сегодня метода, а именно экспоненциальной скользящей средней (EMA) периода 20 с верхней и нижней полосами с использованием индикатора ATR периода 20".

    Поэтому не стоит надеяться, что, переименовав индикатор, советник будет работать корректно, так как у разных индикаторов разные входные параметры и разные расчеты.

    Если вы не используете индикатор Keltner Channel, который я создал специально для советника Bollinger Bands® On Keltner Channel, то не стоит надеяться, что вы сможете использовать советник Bollinger Bands® On Keltner Channel.

    navtrack1959
    navtrack1959 | 22 февр. 2024 в 19:29

    Здравствуйте, Роберто,

    Вы проделали отличную работу! Я надеюсь заставить его работать на моем ПК.

    У меня есть следующее сообщение: Keltner Channel.ex5 open error и другие.

    Конечно, тестер не дает никаких результатов.

    Спасибо за помощь.

    Алена

    Roberto Jacobs
    Roberto Jacobs | 23 февр. 2024 в 12:30
    navtrack1959 #:

    Привет, Роберто,

    Вы проделали отличную работу! Я надеюсь заставить его работать на моем ПК.

    У меня есть следующее сообщение: Ошибка открытия Keltner Channel.ex5 и другие.

    Конечно, тестер не дает никаких результатов.

    Спасибо за помощь.

    Ален

    Здравствуйте,

    Мой советник называется BBOnKeltnerChannel_MCEA, а не Multi-currency BB-Keltner (на картинке, которую вы прислали мне на почту, название советника - Multi-currency BB-Keltner)
    Название индикатора, который я создал специально для BBOnKeltnerChannel_MCEA - Keltner Channel.mq5 (посмотреть и скачать вложение к этой статье).

    В сети существует множество версий индикатора Keltner Channel.
    Пожалуйста, обращайте пристальное внимание на имя файла и вводимые свойства в индикаторах и экспертах, поскольку они чувствительны к регистру.
    Если входные свойства не совпадают, то программа не будет работать.

    Если вы измените программу советника и возникнет ошибка, не стоит спрашивать меня.

    Все программы на MQL5 проходят проверку модератором, отвечающим за них, поэтому если они не проходят проверку, то публикация программы на MQL5 невозможна.

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