MetaTrader 4 与 MetaTrader 5 交易信号组件

MetaTrader 5 / 交易
MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 用户最近得到了成为“信号提供者”并赚取更多收益的机会。现在，您可以利用新组件，在您的网站、博客或社交网络上展示您的成功交易了。

使用组件的好处显而易见：它们会提高“信号提供方”的受欢迎程度、树立其作为成功交易者的声名，并吸引到新的“订阅者”。在其它网站上放置这些组件的所有交易者，也都享受到了上述好处。现在，有关成功“提供方”的信息，不仅可在交易终端和 MQL5.com 上见到，任何的网络资源上也都有。


如何放置交易信号组件？

MQL5.com 网站的“交易信号”部分，现在有了一个名为“组件”的新页面。您可以在这里找到放置组件、以在您的网站上显示任何可用信号的所有必要工具。

首先，您要决定究竟要在自己的网站上展示什么：某个信号、“排行榜前 10”信号，还是全部显示。如果选择 Signal （信号），则您要在搜索字段中指定信号名称或其开发者的名称。会有一个即用型的组件块即时显示。

您可以自定义此块，以令其匹配自己的网页设计。此块的颜色以及按像素或相对于页面宽度百分比的大小，都可行更改。框架亦可开可关。插入所有变更后，您就会在 Preview （预览）部分看到自己组件的最终版本。

交易信号组件的自定义

现在，您只需复制生成的代码，并将其粘贴到自己的网站上即可。这样，选择的组件就会随同其它信息一起，显示于页面上方。单击此块后，您的访问者即可查看包含完整描述的交易信息相关页面，还可以实现订阅。

如果您决定在自己的网页上显示“排名前 10”，并于 Widgets （组件）中选择了相应选项，则您应指定平台：MetaTrader 4 或 MetaTrader 5。平台可用的信号即会显现。显示信号的数量，在 Size 进行设置。除此之外，此块的自定义亦按上述的相同方式执行。复制代码以将组件粘贴到您的页面。

组件：MetaTrader 4 排名前 10 的交易信号

显示组件的选择方式有所不同。这里，您要选择平台，并指明接收在其上工作的所有信号列表的交易服务器。

组件：用于 MetaTrader 5 显示的交易信号

组件的格局以及网页链接，都会在单击 "Get a widget code" （获取组件代码）按钮后生成。如果 Broker （经纪人）字段为空，则会下载指定平台所有可用信号的组件。这种类型的组件，主要是为经纪人设计的，并且没有设置。但是，它却拥有利用各种交易参数过滤信号列表以及切换列表页面的内置工具。看到了吧，一切都是那么地简单：选择组件类型、指定参数，再将代码粘贴到您的网页。

从技术层面上讲，所有组件都基于 <iframe> 标记工作，不会影响到其它的网页内容。此外，使用此代码不会减慢您页面的下载速度，且不会造成安全威胁。

总体而言，MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 交易信号组件是您实现自己交易信号进一步宣传的一套简单且安全的解决方案。在自己的网站、博客或社交网络页面上放置一个插件，让自己更受欢迎、并吸引来更多的订阅者吧！


马上获取自己的组件！

一些致力于信号的文章可能对您有用

本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/626

注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

最近评论 | 前往讨论 (20)
Server Muradasilov
Server Muradasilov | 19 11月 2013 在 13:34
tol64:
在信号部件中，你在哪里看到bbCode
Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski | 19 11月 2013 在 13:36
server:

你的意思是说，我需要这样强调才能让你明白你在问什么？:)

您在小部件 信号bbCode


你先是给出了一张信号截图，建议点击按钮获取bbCode。然后在下一篇文章中，你又给出了从市场中的产品获取bbCode 的 截图。你是对小工具感到困惑还是怎么了？))

Server Muradasilov
Server Muradasilov | 19 11月 2013 在 13:42
tol64:

你的意思是说，我需要这样强调才能让你明白你在问什么？:)


你首先给出了一张信号截图，建议点击按钮获取bbCode。然后在下一篇文章中，你又给出了一张从市场上的产品获取bbCode 的 截图。你是对小工具感到困惑还是怎么了？))

很对，"对小工具感到困惑":)) 我真诚地向你道歉

PS, 不公平，信号应该有一个bbCode

andruhan
andruhan | 20 11月 2013 在 08:40
谁在处理这个问题？请添加。
Vasil Laurynovich
Vasil Laurynovich | 4 8月 2015 在 16:24

如果有一个联盟计划和链接，它将会更有用、更受欢迎。

您可以根据自己的判断，独立设计与自己信号的链接，尤其是您可以在网站上插入相同的区块，并附上任意的盈利数字和图表。

