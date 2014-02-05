Widgets de las Señales Comerciales MetaTrader 4 y MetaTrader 5

Desde hace poco, cada usuario MetaTrader 4 y MetaTrader 5 tiene la posibilidad de convertirse en suministrador de señales comerciales y obtener beneficios adicionales. Ahora, con la ayuda de los nuevos widgets puede hablar de sus éxitos en su propia página web, en un blog o en una página de la red social.

Las ventajas del uso de los widgets son obvias: el aumento de la popularidad del suministrador, de su reputación como trader exitoso y, naturalmente, la captación de nuevos suscriptores. Todo esto pueden obtener los traders que coloquen widgets en otras páginas de internet. Ahora es posible encontrar información sobre estos exitosos suministradores, no sólo en los terminales comerciales y en la página MQL5.com, sino también en cualquier recurso.





¿Cómo obtener el widget de una señal comercial?

En MQL5.com, en el apartado Señales comerciales, ahora tiene a su disposición una página llamada de ese modo: Widgets. Aquí podrá encontrar todo lo necesario para colocar en su propia página un widget sobre cualquier señal disponible.







En primer lugar hay que decidir qué va a mostrar precisamente en su página: una señal concreta, el TOP 10 de las señales o un escaparate completo. Si elige "Señal", a continuación deberá indicar su nombre o el nombre del autor en el campo de búsqueda, y después de unos instantes aparecerá un bloque ya listo en su pantalla.

Para incluir de manera más atractiva el bloque en el diseño de su página, es posible customizarlo. Se puede cambiar el color del bloque, su tamaño en píxeles o en tanto por ciento de la anchura de pantalla, así como incluir o no la imagen del marco. Después de introducir los cambios, en el campo "Vista previa" podrá ver el aspecto final de su widget, con el aspecto preciso que tendrá en su página.







Solo queda por hacer lo más pequeño: ya nada más debe copiar el código generado y pegarlo en su página. Desde ese momento, en su página, además de la información habitual, aparecerá el widget de la señal comercial. Pinchando en el bloque, sus visitantes podrán acceder a la página de la señal comercial, con una descripción detallada sobre la misma y la posibilidad de suscribirse a ella de manera inmediata.

Si ha decidido mostrar en su página el TOP 10 y ya ha elegido la opción disponible en el apartado correspondiente Widgets, será necesario indicar para qué plataforma precisamente: MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Al hacerlo, aparecerán las señales disponibles para la plataforma elegida. Con ayuda de los campos "Dimensiones", podrá establecer la cantidad de señales mostradas. En lo que respecta a todo lo demás, la customización es exactamente la misma que en el caso del widget de una señal comercial. Para pegar el widget en la página, es igualmente necesario copiar su código.







El widget del escaparate funciona de un modo un poco diferente. Aquí resulta imprescindible elegir la plataforma necesaria, así como indicar el servidor comercial, para obtener la lista de todas las señales que funcionan en él.







El aspecto exterior del widget y su enlace se generan pulsando el botón "Obtener código". Si dejamos el campo "Bróker" vacío, entonces se caragará un widget con todas las señales disponibles para la plataforma elegida. Este widget está pensado básicamente para los brókers y no tiene configuración. Sin embargo, este ya incluye los medios de filtración de la lista según los diferentes indicadores comerciales, así como un cambiador de las páginas de la lista. Como puede ver, todo es bastante sencillo: elegimos un tipo de widget, establecemos los parámetros y copiamos el código en nuestra página.

Desde el punto de vista técnico, todos los widgets funcionan sobre una base de tags <iframe>, que no entrará en conflicto con otras partes del contenido de la página. Además, la utilización de tal tipo de código no ralentizará la carga de su página y no significará una amenaza para su seguridad.

En conclusión, los Widgets de las señales comerciales MetaTrader 4 y MetaTrader 5 son una solución segura para anunciar de manera adicional su señal comercial. ¡Ponga un widget en su página, blog o página de las redes sociales para lograr mayor popularidad y conseguir más suscriptores!

