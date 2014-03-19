Widgets de sinais de negociação para MetaTrader 4 e MetaTrader 5

Recentemente, o usuário do MetaTrader 4 e MetaTrader 5 recebeu uma oportunidade de tornar-se um provedor de sinais e receber lucros adicionais. Agora, você pode exibir os seus sucessos de negociação em seu website, blog ou página de rede social utilizando os novos widgets.



Os benefícios do uso de widgets são óbvios: eles aumentam a popularidade do provedor de sinais, estabelecem a reputação deles como negociadores de sucesso bem como atraem novos assinantes. Todos os negociadores que colocam os widgets em outros websites podem desfrutar desses benefícios. Agora, informações sobre provedores de sucesso são encontradas não apenas nos terminais de negociação e no MQL5.com, mas também em quaisquer recursos da web.





Como colocar um widget de sinal de negociação na sua página?

A seção de sinais de negociação do website MQL5.com agora tem a nova página chamada Widgets. Aqui você pode encontrar todas as ferramentas necessárias para colocar um widget para exibir qualquer sinal disponível em seu website.







Primeiramente, você deve decidir o que exatamente mostrar em seu website: um sinal, os 10 melhores sinais ou todo o mostruário. Se você selecionar Sinal, você deve especificar o nome dele ou o nome do desenvolvedor dele no campo de pesquisa. Um bloco de widget pronto aparecerá em um instante.

Você pode personalizar o bloco para ajustá-lo ao design do seu website. A cor do bloco e o tamanho em pixels ou em termos percentuais relativos à largura da página podem ser alterados. A moldura também pode ser habilitada ou desabilitada. Após inserir todas as mudanças, você verá a versão final do seu widget na seção de pré-visualização (Preview).







Agora, você apenas precisa copiar o código gerado e copiá-lo em seu website. A partir de agora, o widget selecionado será exibido na página entre outras informações. Após clicar no bloco, os seus visitantes serão capazes de visualizar a página relativa ao seu sinal de negociação contendo a descrição completa dele, bem como poderão assiná-lo.

Se você decidiu exibir os 10 melhores (TOP 10) em seu website e selecionou a opção adequada na seção Widgets, você deve especificar a plataforma: MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Os sinais disponíveis para a plataforma serão exibidos. O número de sinais exibidos é configurado na seção Size (tamanho). Além disso, a personalização do bloco é feita da mesma forma que foi descrita acima. Copie o código para copiar o widget em sua página.







Os widgets de mostruário são selecionados de forma diferente. Aqui você deve selecionar a plataforma e especificar um servidor de negociação para receber a lista de todos os sinais que estão trabalhando nele.







O layout do widget e o link para ele serão gerados após o clique no botão "Obter um código de widget". Se o campo Corretor estiver vazio, será feito o download dos widgets de todos os sinais disponíveis para a plataforma especificada. Esse tipo de widgets é projetado principalmente para corretores e não possui configurações. Entretanto, ele possui ferramentas integradas para filtro de lista de sinais por diversos parâmetros de negociação, bem como para mudar as páginas da lista. Como você pode ver, é tudo muito simples: selecione o tipo de widget, especifique os parâmetros e copie o código no seu website.

De forma técnica, todos os widgets funcionam com base na tag, a qual não interferirá nos outros conteúdos da página. Além disso, o uso do código não tornará o download da sua página mais lento e não representará uma ameaça para a segurança dela.

Em geral, os widgets de sinais de negociação para MetaTrader 4 e MetaTrader 5 são uma solução simples e segura para organizar uma promoção adicional do seu sinal de negociação. Coloque um widget em seu website, blog ou página de rede social para tornar-se mais popular e atrair mais assinantes!

