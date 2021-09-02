MetaTrader 4 및 MetaTrader 5 거래 신호 위젯

최근 MetaTrader 4 및 MetaTrader 5 사용자는 신호 제공자가 되어 추가 수익을 얻을 수 있는 기회를 받았습니다. 이제 새 위젯을 사용하여 웹 사이트, 블로그 또는 소셜 네트워크 페이지에 거래 성공을 표시할 수 있습니다.



위젯 사용의 이점은 분명합니다. 신호 제공자의 인기를 높이고 성공적인 거래자로서의 명성을 확립하며 새로운 가입자를 유치합니다. 다른 웹 사이트에 위젯을 배치하는 모든 거래자는 이러한 이점을 누릴 수 있습니다. 이제 성공적인 공급자에 대한 정보는 거래 터미널과 MQL5.com뿐만 아니라 모든 웹 리소스에서 찾을 수 있습니다.





거래 신호 위젯을 배치하는 방법은?

이제 MQL5.com 웹 사이트의 거래 신호 섹션에 위젯이라는 새 페이지가 있습니다. 여기에서 웹사이트에서 사용 가능한 신호를 표시하기 위해 위젯을 배치하는 데 필요한 모든 도구를 찾을 수 있습니다.







우선, 웹사이트에서 정확히 무엇을 보여줄 것인지 결정해야 합니다: 신호, TOP 10 신호 또는 전체 쇼케이스. Signal을 선택하는 경우 검색 필드에 해당 이름 또는 개발자 이름을 지정해야 합니다. 기성품 위젯 블록이 즉시 나타납니다.

웹 페이지 디자인에 맞게 블록을 사용자 정의할 수 있습니다. 페이지 너비를 기준으로 한 블록의 색상과 크기(픽셀 또는 백분율)를 변경할 수 있습니다. 프레임을 켜거나 끌 수도 있습니다. 모든 변경 사항을 삽입한 후 미리보기 섹션에서 위젯의 최종 버전을 볼 수 있습니다.







이제 생성된 코드를 복사하여 웹 페이지에 붙여넣기만 하면 됩니다. 이때부터 선택한 위젯이 페이지에 다른 정보와 함께 표시됩니다. 블록을 클릭하면 방문자는 전체 설명이 포함된 거래 신호에 대한 페이지를 보고 구독할 수 있습니다.

웹 페이지에 TOP 10을 표시하기로 결정하고 위젯 섹션에서 적절한 옵션을 선택한 경우 플랫폼을 MetaTrader 4 또는 MetaTrader 5로 지정해야 합니다. 플랫폼에서 사용할 수 있는 신호가 표시됩니다. 표시되는 신호의 수는 크기 섹션에서 설정됩니다. 그 외에 블록 사용자 정의는 위에서 설명한 것과 동일한 방식으로 수행됩니다. 코드를 복사하여 페이지에 위젯을 붙여넣습니다.







쇼케이스 위젯은 다른 방식으로 선택됩니다. 여기에서 플랫폼을 선택하고 플랫폼에서 작동하는 모든 신호 목록을 수신할 거래 서버를 지정해야 합니다.







위젯의 레이아웃과 그에 대한 웹 링크는 "위젯 코드 가져오기" 버튼을 클릭하면 생성됩니다. Broker 필드가 비어 있으면 지정된 플랫폼에 대해 사용 가능한 모든 신호의 위젯이 다운로드됩니다. 이 유형의 위젯은 주로 브로커용으로 설계되었으며 설정이 없습니다. 그러나 다양한 거래 매개변수에 의한 신호 목록 필터링과 목록 페이지 전환을 위한 도구가 내장되어 있습니다. 보시다시피 모든 것이 매우 간단합니다. 위젯 유형을 선택하고 매개변수를 지정하고 웹 페이지에 코드를 붙여넣습니다.

기술적으로 말하면 모든 위젯은 <iframe> 태그를 기반으로 작동하므로 다른 웹 페이지 콘텐츠를 방해하지 않습니다. 게다가, 코드를 사용하면 페이지 다운로드 속도가 느려지지 않으며 보안에 위협이 되지 않습니다.

일반적으로 MetaTrader 4 및 MetaTrader 5 거래 신호 위젯은 거래 신호의 추가 프로모션을 준비하기 위한 간단하고 안전한 솔루션입니다. 웹 사이트, 블로그 또는 소셜 네트워크 페이지에 위젯을 배치하여 더 많은 인기를 얻고 더 많은 구독자를 유치하세요!

당신에게 유용할 수 있는 신호 전용 글: