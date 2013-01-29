Расчёт интегральных характеристик излучений индикаторов

Введение

Излучения индикаторов - это новое и достаточно перспективное направление исследования временных рядов. Оно характеризуется тем, что анализируются не сами индикаторы, а их излучения в будущее или прошлое время. Фактически строится прогноз рыночного окружения:

области поддержки и сопротивления в будущем.

направление тренда (движения цены).

какая сила движения была накоплена в прошлом.

В предыдущей моей статье "Построение излучений индикаторов в MQL5" был рассмотрен алгоритм построения излучений и перечислены основные его свойства. Напомню:

Излучение - это множество точек, расположенных в местах пересечений характерных линий исследуемых индикаторов.

При этом точки излучения имеют некоторые особенности:

Однотипные точки излучения стремятся объединиться в скопления.

Плотные скопления точек способны притянуть к себе или, наоборот, оттолкнуть от себя цену.

Галерея излучений:





Рис. 1. Образцы построения излучений. Слева: излучение индикатора DCMV. Справа: излучение индикаторов iMA и iEnvelopes.

В качестве примера расчёта интегральных характеристик излучений, возьмём конверты скользящей средней (Envelopes) и сами скользящие (Moving Average) вот с такими входными данными:

input int ma_period= 140 ; double ENV[]={ 0.01 , 0.0165 , 0.0273 , 0.0452 , 0.0747 , 01234 , 0.204 , 0.3373 , 0.5576 , 0.9217 , 1.5237 }; int MA[]={ 4 , 7 , 11 , 19 , 31 , 51 , 85 };

Итак, будем искать пересечения характерных линий выбранных индикаторов. Количество линий и их характеристики (периоды усреднения и отклонения) выбраны случайно. На самом деле, излучение можно построить на любом наборе параметров этих индикаторов (лишь бы они пересекались в пространстве).

Индикаторы выбраны, теперь приступим к созданию советника, который и будет базовой программой для анализа излучения. Нам потребуется получить рассчитанные данные от технических индикаторов iMA и iEnvelopes. Предлагаю воспользоваться вариантом рассмотренным в статье "Получение значений технических индикаторов в своих экспертах".

Для создания линий, пересечения которых мы и будем искать, достаточно задать по две точки для каждой. Следовательно, значения индикаторов достаточно получить только для двух баров (например, текущего и предыдущего). На предыдущем баре цена статична, а на текущем - динамична, поэтому с каждым тиком могут создаваться всё новые и новые точки. А вот и сам код:

#property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/DC2008" #property version "1.00" #include <GetIndicatorBuffers.mqh> #include <Emission.mqh> input int ma_period= 140 ; double ENV[]={ 0.01 , 0.0165 , 0.0273 , 0.0452 , 0.0747 , 01234 , 0.204 , 0.3373 , 0.5576 , 0.9217 , 1.5237 }; int MA[]={ 4 , 7 , 11 , 19 , 31 , 51 , 85 }; int handle_MA[]; int handle_Envelopes[]; datetime T[],prevTimeBar= 0 ; double H[],L[]; #define HL(a, b) (a+b)/ 2 CEmission EnvMa( 0 , 300 ); PointEmission pEmission; #define COLOR_UPPER C'51,255,255' #define COLOR_LOWER C'0,51,255' #define COLOR_MA C'255,51,255' color colorPoint[]={COLOR_UPPER,COLOR_LOWER,COLOR_MA}; CodeColor styleUpper={ 158 ,COLOR_UPPER,SMALL}; CodeColor styleLower={ 158 ,COLOR_LOWER,SMALL}; CodeColor styleMA={ 158 ,COLOR_MA,SMALL}; int OnInit () { ArraySetAsSeries (T, true ); ArraySetAsSeries (H, true ); ArraySetAsSeries (L, true ); int size= ArraySize (MA); ArrayResize (handle_MA,size); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { handle_MA[i]= iMA ( NULL , 0 ,MA[i], 0 , MODE_SMA , PRICE_MEDIAN ); if (handle_MA[i]< 0 ) { Print ( "Объект iMA[" ,MA[i], "] не создан: Ошибка исполнения = " , GetLastError ()); return (- 1 ); } } size= ArraySize (ENV); ArrayResize (handle_Envelopes,size); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { handle_Envelopes[i]= iEnvelopes ( NULL , 0 ,ma_period, 0 , MODE_SMA , PRICE_MEDIAN ,ENV[i]); if (handle_Envelopes[i]< 0 ) { Print ( "Объект iEnvelopes[" ,ENV[i], "] не создан: Ошибка исполнения = " , GetLastError ()); return (- 1 ); } } return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 2 ,T); CopyHigh ( NULL , 0 , 0 , 2 ,H); CopyLow ( NULL , 0 , 0 , 2 ,L); string name; uint GTC= GetTickCount (); double ibMA[],ibMA1[]; double ibEnvelopesUpper[]; double ibEnvelopesLower[]; for ( int i= ArraySize (handle_MA)- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (!CopyBufferAsSeries(handle_MA[i], 0 , 0 , 2 , true ,ibMA)) return ; for ( int j= ArraySize (handle_Envelopes)- 1 ; j>= 0 ; j--) { if (!GetEnvelopesBuffers(handle_Envelopes[j], 0 , 2 ,ibEnvelopesUpper,ibEnvelopesLower, true )) return ; pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesUpper[ 1 ],ibEnvelopesUpper[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) { name= "iEnvelopes(UPPER_LINE)" +( string )j+ "=iMA" +( string )i+( string )GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleUpper); } pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesLower[ 1 ],ibEnvelopesLower[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) { name= "iEnvelopes(LOWER_LINE)" +( string )j+ "=iMA" +( string )i+( string )GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleLower); } } for ( int j= ArraySize (handle_MA)- 1 ; j>= 0 ; j--) { if (i!=j) { if (!CopyBufferAsSeries(handle_MA[j], 0 , 0 , 2 , true ,ibMA1)) return ; pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibMA1[ 1 ],ibMA1[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) { name= "iMA" +( string )j+ "=iMA" +( string )i+( string )GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleMA); } } } } if (T[ 0 ]>prevTimeBar) { int total= ObjectsTotal ( 0 , 0 ,- 1 ); prevTimeBar=T[ 0 ]; for ( int obj=total- 1 ;obj>= 0 ;obj--) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,obj, 0 , OBJ_TEXT ); datetime obj_time=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TIME ); if (obj_time<T[ 0 ]) ObjectDelete ( 0 ,obj_name); } Comment ( "Излучение © DC2008 Объектов = " ,total); } }

Не буду подробно останавливаться на рассмотрении всех деталей данного эксперта, отмечу лишь главное: для построения излучения использован экземпляр класса CEmission, который отвечает за расчёт и отображение точек пересечения любых двух линий.

#property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/DC2008" #property version "1.00" #define BIG 7 #define SMALL 3 struct PointEmission { double x; double y; datetime t; bool real; }; struct CodeColor { long Code; color Color; int Width; }; class CEmission { private : int sec; int lim_Left; int lim_Right; public : PointEmission CalcPoint( double y1, double y0, double yy1, double yy0, datetime t0 ); bool CreatePoint( string name, PointEmission &point, CodeColor &style); CEmission( int limitLeft, int limitRight); ~CEmission(); }; CEmission::CEmission( int limitLeft, int limitRight) { sec= PeriodSeconds (); lim_Left=limitLeft; lim_Right=limitRight; } CEmission::~CEmission() { } PointEmission CEmission::CalcPoint( double y1, double y0, double yy1, double yy0, datetime t0 ) { PointEmission point={ NULL , NULL , NULL , false }; double y0y1=y0-y1; double y1yy1=y1-yy1; double yy0yy1=yy0-yy1; double del0=yy0yy1-y0y1; if ( MathAbs (del0)> 0 ) { point.x=y1yy1/del0; if (point.x<lim_Left || point.x>lim_Right) return (point); point.y=y1+y0y1*y1yy1/del0; if (point.y< 0 ) return (point); point.t=t0+( int )(point.x*sec); point.real= true ; return (point); } return (point); } bool CEmission::CreatePoint( string name, PointEmission &point, CodeColor &style) { if ( ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TEXT , 0 , 0 , 0 )) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,style.Width); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (( uchar )style.Code)); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,point.y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,point.t); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,style.Color); return ( true ); } return ( false ); }

Следует отметить, что точки излучения изображаются с помощью графических объектов типа "Текст". Во-первых, это объясняется тем, что привязка объектов необходима по центру символа, а во-вторых, размер объектов можно изменять в очень широких пределах. Такие свойства точек открывают большие возможности для получения сложных излучений.

Рис. 2. Исходное излучение индикаторов iMA и iEnvelopes

Интегральные характеристики излучений

Итак, запустив на графике предложенный советник, мы получили множество точек разного цвета (см. Рис.2):

Голубой цвет - пересечения iMA и iEnvelopes, буфер UPPER_LINE.

UPPER_LINE. Синий цвет - пересечения iMA и iEnvelopes, буфер LOWER_LINE.

- пересечения iMA и iEnvelopes, буфер LOWER_LINE. Фиолетовый цвет - пересечения iMA и iMA.

Использовать в автоматическом трейдинге этот хаос невозможно: нужны сигналы, уровни и прочие количественные характеристики рынка. А здесь только одни визуальные образы для медитации и хиромантии. Мир цифр отсутствует.

Интегральные характеристики излучений - это такие характеристики, которые обобщают данные полученные в результате излучений индикаторов.

Необходимость создания интегральных характеристик излучений обусловлена ещё и тем, что открывается перспектива исследования рынка с помощью новых видов индикаторов: интегральные каналы, линии, уровни, сигналы и т.п. Для определения наиболее типичных значений излучения, начнём с малого - рассчитаем среднюю цену для каждого типа точек и проведём через них горизонтальные линии как показано на рисунке:



Рис. 3. Горизонтальные линии средней цены для каждого типа точек

Для этого внесём в имеющийся код несколько дополнительных блоков. В раздел данных:

#define NUMBER_TYPES_POINT 3 double sum[NUMBER_TYPES_POINT],sumprev[NUMBER_TYPES_POINT]; datetime sum_time[NUMBER_TYPES_POINT]; int n[NUMBER_TYPES_POINT],W[NUMBER_TYPES_POINT]; color colorLine[]={ clrAqua , clrBlue , clrMagenta };

В модуль OnTick():

ArrayInitialize (n, 0 ); ArrayInitialize (sum, 0.0 ); ArrayInitialize (sum_time, 0.0 ); for ( int obj=total- 1 ;obj>= 0 ;obj--) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,obj, 0 , OBJ_TEXT ); datetime obj_time=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TIME ); if (obj_time>T[ 0 ]) { color obj_color=( color ) ObjectGetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_COLOR ); double obj_price= ObjectGetDouble ( 0 ,obj_name, OBJPROP_PRICE ); for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) if (obj_color==colorPoint[i]) { n[i]++; sum[i]+=obj_price; sum_time[i]+=obj_time; } } } for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (n[i]> 0 ) { name= "H.line." +( string )i; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DASHDOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,sum[i]/n[i]); } }

Идем дальше. Теперь рассчитаем среднее значение времени для каждого из наборов точек, и пометим его маркером на соответствующей прямой средней цены (см. Рис.4). Таким образом, мы получили первые количественные характеристики излучений, которые, в свою очередь, не стоят на месте, а перемещаются в пространстве.

На графике мы видим только мгновенное их местоположение. Нам же нужно каким-либо образом зафиксировать их в истории и затем исследовать. Пока непонятно как это сделать, надо подумать... А тем временем, добавим небольшое усовершенствование - отобразим количество точек принимавших участие в расчёте около маркеров на графике. Это своего рода веса полученных характеристик, которые нам так же пригодятся для дальнейшего анализа.

Рис. 4. Маркеры в точках пересечения средней цены и среднего времени

Хотя нет, лучше использовать их процентное соотношение - так будет удобней анализировать. Поскольку главными точками излучения являются те, которые получились в результате пересечения индикаторов iMA и iEnvelopes, то вот их сумму и возьмём за 100%. Посмотрите что получилось:

Рис. 5. Процентное соотношение для каждого типа точек излучения

Если сложить все три значения, то 100% не получится, а будет больше. Значение 34.4 фиолетового цвета на рисунке - это характеристика точек пересечения iMA и iMA в конкретный момент времени, т.е. индикатор пересекался сам с собой, но с разными входными данными. В данном случае, это значение носит справочный характер, и может быть в дальнейшем мы придумаем как его использовать для анализа рынка.

Однако, при получении процентных соотношений количества точек, возникает новая проблема: как зафиксировать в истории ещё и процентные значения характеристик излучения? Ведь они тоже изменяются!

Графический анализ

Получив интегральные характеристики излучения, мы пока не приблизились к анализу и проектированию на их основе торговой стратегии. Однако, внимательный читатель наверное уже заметил решение этой проблемы (см. Рис.1). А решение следующее: предлагаю рисовать интегральные кривые разной толщины, которые будут пропорциональны процентному соотношению главных точек излучения.

Текущую часть кривой будем строить вдоль линии средней цены между текущим и предыдущим баром, а так же будем иметь ввиду, что эти координаты на самом деле взяты из будущего. Это своего рода опережающий интегральный канал излучения индикаторов. Как всё запутано... И стоит ли читать дальше? Надеюсь, дальше будет интересней.



Рис. 6. Интегральный канал излучения индикаторов

Ну вот, вроде и нашли применение излучению "iMA & iMA" (фиолетовый цвет на графике). Мы получили новый индикатор - интегральная скользящая средняя.

Давайте вернёмся к коду советника и посмотрим какие там произошли изменения в модуле OnTick():

ArrayInitialize (W, 10 ); W[ ArrayMaximum (n)]= 20 ; W[ ArrayMinimum (n)]= 3 ; for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (n[i]> 0 ) { name= "H.line." +( string )i; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DASHDOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,sum[i]/n[i]); name= "P." +( string )i; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TEXT , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 17 ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString ( 163 )); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,sum[i]/n[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,sum_time[i]/n[i]); name= "T" +( string )i+ ".line" +( string )T[ 1 ]; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH ,W[i]); if (sumprev[i]> 0 ) { ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 0 ,sumprev[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 0 ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,(sum[i]/n[i])); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); } name= "Text" +( string )i+ ".control" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TEXT , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 30 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); string str= DoubleToString (( double )n[i]/( double )(n[ 0 ]+n[ 1 ])* 100 , 1 ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,str); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 0 ,(sum[i]/n[i])); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 0 ,sum_time[i]/n[i]); } }

Продолжим наш графический анализ. Но чего-то не хватает... Дело в том, что мы пропустили ещё одну важную характеристику излучения. Интегральные кривые были построены только по средним ценам, а как же учесть другую координату - среднее время? Посмотрите на рисунок ниже и обратите внимание на границы канала:

Голубая линия - верхняя граница канала.

Синяя линия - нижняя граница канала.

Нас интересует, какой маркер находился ближе по времени к нулевому бару.





Рис. 7. Опережение по времени интегральных характеристик. Слева: опережение на верхней границе канала. Справа: опережение на нижней границе канала.

Решить эту задачу можно следующим образом: наложить на график цен линию по ценам (PRICE_MEDIAN), которая меняла бы цвет в зависимости от того, какой маркер (голубой или синий) ближе к последнему бару (см. Рис.7). А в код добавим вот этот блок:

if (n[ ArrayMinimum (n)]> 0 ) { datetime d[ 2 ]; for ( int j= 0 ;j< 2 ;j++) { d[j]=sum_time[j]/n[j]; } int i= ArrayMinimum (d); name= "Price.line" +( string )T[ 1 ]; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 8 ); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 0 ,HL(H[ 1 ],L[ 1 ])); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 0 ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,HL(H[ 0 ],L[ 0 ])); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine1[i]); }

Внимание, сейчас будет "контрольный выстрел". А что если нам построить излучение от интегральных характеристик исходного излучения, что-то вроде излучения второго порядка? Ведь эти линии так же пересекаются между собой и, следовательно, должны иметь точки излучения. Давайте посмотрим, что из этого может получиться. Дополним код в предыдущем блоке вот такими строками:

pEmission=EnvMa.CalcPoint(sumprev[ 0 ],sum[ 0 ]/n[ 0 ],sumprev[ 2 ],sum[ 2 ]/n[ 2 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) { name= "test/up" +( string )GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleUpper2); } pEmission=EnvMa.CalcPoint(sumprev[ 1 ],sum[ 1 ]/n[ 1 ],sumprev[ 2 ],sum[ 2 ]/n[ 2 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) { name= "test/dn" +( string )GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleLower2); }

А в раздел данных добавим следующее:

#define COLOR_2_UPPER C'102,255,255' #define COLOR_2_LOWER C'51,102,255' CodeColor styleUpper2={ 178 ,COLOR_2_UPPER,BIG}; CodeColor styleLower2={ 178 ,COLOR_2_LOWER,BIG};

Результат можно оценить на рисунке ниже. Появились новые точки, которые пока ни о чём не говорят.

Рис. 8. Излучение интегральных линий

Естественно, для новых точек так же можно построить интегральные характеристики (см. Рис.9), а от них новое излучение и так до тех пор, пока оно не выродится!

Рис. 9. Интегральные характеристики излучения

Итак, мы сделали необходимые построения на графике и получили интегральные характеристики излучения. Теперь их можно анализировать и приступить к созданию торговой стратегии. Однако, это по-прежнему невозможно! А теперь-то что мешает?

Таймсерии излучений

Графический анализ позволяет исследовать интегральные характеристики излучения, но он слишком ресурсоёмкий. Если запустить предложенный код в тестере в режиме визуализации, то через какое-то время скорость тестирования упадёт до нуля! Это объясняется наличием большого количества графических объектов на графике.

Естественным образом возникает желание избавиться от такого обилия точек, а оставить только интегральные кривые. Для решения этой задачи воспользуемся специальными массивами (буферами).

Таймсерии излучений - это специальным образом организованные массивы, в которых накапливается информация об излучении.

Причём от привычных таймсерий они отличаются тем, что данные в них не упорядочены по времени, хотя время является ключевым полем.





Рис. 10. Таймсерии характеристик излучения

Организация в этих массивах устроена таким образом, что новые элементы записываются в свободные или занятые устаревшими значениями ячейки. Для этого использован класс CTimeEmission. Вот как это выглядит в коде:

#property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/DC2008" #property version "1.00" #include <Emission.mqh> #define ARRMAX 64 #define ARRDELTA 8 struct pIntegral { double y; datetime t; int n; }; class CTimeEmission { private : pIntegral time_series_Emission[]; int size_ts; datetime t[ 1 ]; public : void Write(PointEmission &point); pIntegral Read(); CTimeEmission(); ~CTimeEmission(); }; CTimeEmission::CTimeEmission() { ArrayResize (time_series_Emission,ARRMAX,ARRMAX); size_ts= ArraySize (time_series_Emission); for ( int i=size_ts- 1 ; i>= 0 ; i--) time_series_Emission[i].t= 0 ; } CTimeEmission::~CTimeEmission() { } void CTimeEmission:: Write (PointEmission &point) { CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 1 ,t); size_ts= ArraySize (time_series_Emission); for ( int k= 0 ;k<size_ts;k++) { if (time_series_Emission[k].t<t[ 0 ]) { if (k>size_ts-ARRDELTA) { int narr= ArrayResize (time_series_Emission,size_ts+ARRMAX,ARRMAX); for ( int l=size_ts- 1 ;l<narr;l++) time_series_Emission[l].t= 0 ; } time_series_Emission[k].y=point.y; time_series_Emission[k].t=point.t; time_series_Emission[k].n= 1 ; return ; } if (time_series_Emission[k].t==point.t) { time_series_Emission[k].y=(time_series_Emission[k].y*time_series_Emission[k].n+point.y)/(time_series_Emission[k].n+ 1 ); time_series_Emission[k].n++; return ; } } } pIntegral CTimeEmission:: Read () { CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 1 ,t); pIntegral property_Emission={ 0.0 , 0 , 0 }; size_ts= ArraySize (time_series_Emission); for ( int k= 0 ;k<size_ts;k++) { if (time_series_Emission[k].t>=t[ 0 ]) { property_Emission.y+=time_series_Emission[k].y*time_series_Emission[k].n; property_Emission.t+=(time_series_Emission[k].t-t[ 0 ])*time_series_Emission[k].n; property_Emission.n+=time_series_Emission[k].n; } } if (property_Emission.n> 0 ) { property_Emission.y=property_Emission.y/property_Emission.n; property_Emission.t=property_Emission.t/property_Emission.n+t[ 0 ]; } return (property_Emission); }

Здесь реализуются два метода класса: запись точки излучения в массив-таймсерию и чтение значений интегральных характеристик излучения.

Экономный расчёт интегральных характеристик

Имея таймсерии излучений, можно приступить к созданию экономного алгоритма расчёта интегральных характеристик, а затем и к созданию торговой стратегии. Переработаем исходный советник:

#property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/DC2008" #property version "1.00" #include <GetIndicatorBuffers.mqh> #include <Emission.mqh> #include <TimeEmission.mqh> #define NUMBER_TYPES_POINT 3 int MA[]={ 4 , 7 , 11 , 19 , 31 , 51 , 85 }; input int ma_period= 140 ; double ENV[]={ 0.01 , 0.0165 , 0.0273 , 0.0452 , 0.0747 , 01234 , 0.204 , 0.3373 , 0.5576 , 0.9217 , 1.5237 }; int handle_MA[]; int handle_Envelopes[]; datetime T[],prevTimeBar= 0 ; double H[],L[]; #define HL(a, b) (a+b)/ 2 CEmission EnvMa( 0 , 200 ); PointEmission pEmission; CTimeEmission tsMA[NUMBER_TYPES_POINT]; pIntegral integral[NUMBER_TYPES_POINT]; #define DEL 500 double sumprev[NUMBER_TYPES_POINT]; int n[NUMBER_TYPES_POINT],W[NUMBER_TYPES_POINT]; color colorLine[]={ clrAqua , clrBlue , clrMagenta }; int fontPoint[]={ 30 , 30 , 30 }; int fontMarker[]={ 16 , 16 , 16 }; int OnInit () { ArraySetAsSeries (T, true ); ArraySetAsSeries (H, true ); ArraySetAsSeries (L, true ); ArrayInitialize (sumprev, 0.0 ); int size= ArraySize (MA); ArrayResize (handle_MA,size); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { handle_MA[i]= iMA ( NULL , 0 ,MA[i], 0 , MODE_SMA , PRICE_MEDIAN ); if (handle_MA[i]< 0 ) { Print ( "Объект iMA[" ,MA[i], "] не создан: Ошибка исполнения = " , GetLastError ()); return (- 1 ); } } size= ArraySize (ENV); ArrayResize (handle_Envelopes,size); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { handle_Envelopes[i]= iEnvelopes ( NULL , 0 ,ma_period, 0 , MODE_SMA , PRICE_MEDIAN ,ENV[i]); if (handle_Envelopes[i]< 0 ) { Print ( "Объект iEnvelopes[" ,ENV[i], "] не создан: Ошибка исполнения = " , GetLastError ()); return (- 1 ); } } return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 2 ,T); CopyHigh ( NULL , 0 , 0 , 2 ,H); CopyLow ( NULL , 0 , 0 , 2 ,L); string name; uint GTC= GetTickCount (); double ibMA[],ibMA1[]; double ibEnvelopesUpper[]; double ibEnvelopesLower[]; for ( int i= ArraySize (handle_MA)- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (!CopyBufferAsSeries(handle_MA[i], 0 , 0 , 2 , true ,ibMA)) return ; for ( int j= ArraySize (handle_Envelopes)- 1 ; j>= 0 ; j--) { if (!GetEnvelopesBuffers(handle_Envelopes[j], 0 , 2 ,ibEnvelopesUpper,ibEnvelopesLower, true )) return ; pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesUpper[ 1 ],ibEnvelopesUpper[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) tsMA[ 0 ].Write(pEmission); pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesLower[ 1 ],ibEnvelopesLower[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) tsMA[ 1 ].Write(pEmission); } for ( int j= ArraySize (handle_MA)- 1 ; j>= 0 ; j--) { if (i!=j) { if (!CopyBufferAsSeries(handle_MA[j], 0 , 0 , 2 , true ,ibMA1)) return ; pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibMA1[ 1 ],ibMA1[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) tsMA[ 2 ].Write(pEmission); } } } if (T[ 0 ]>prevTimeBar) { prevTimeBar=T[ 0 ]; for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) sumprev[i]=integral[i].y; for ( int obj= ObjectsTotal ( 0 , 0 ,- 1 )- 1 ;obj>= 0 ;obj--) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,obj, 0 , OBJ_TREND ); datetime obj_time=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TIME ); if (obj_time<T[ 0 ]-DEL* PeriodSeconds ()) ObjectDelete ( 0 ,obj_name); } Comment ( "Излучение © DC2008 Графических объектов = " , ObjectsTotal ( 0 , 0 ,- 1 )); } for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) integral[i]=tsMA[i].Read(); ArrayInitialize (W, 5 ); if (integral[ 0 ].n>integral[ 1 ].n) { W[ 0 ]= 20 ; W[ 1 ]= 10 ; } else { W[ 0 ]= 10 ; W[ 1 ]= 20 ; } for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) { name= "H.line." +( string )i; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DASHDOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,integral[i].y); name= "P." +( string )i; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TEXT , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,fontMarker[i]); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString ( 163 )); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,integral[i].y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,integral[i].t); name= "T" +( string )i+ ".line" +( string )T[ 1 ]; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH ,W[i]); if (sumprev[i]> 0 ) { ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 0 ,sumprev[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 0 ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,integral[i].y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); } if (integral[ 0 ].n+integral[ 1 ].n> 0 ) { name= "Text" +( string )i+ ".control" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TEXT , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,fontPoint[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); string str= DoubleToString (( double )integral[i].n/( double )(integral[ 0 ].n+integral[ 1 ].n)* 100 , 1 ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,str); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 0 ,integral[i].y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 0 ,integral[i].t); } } }

Код сократился, а скорость расчётов выросла. Вот теперь можно тестировать и оптимизировать своих роботов без визуализации!

Как использовать интегральные характеристики в торговле

Интегральные характеристики излучений можно использовать как генератор сигналов на:

пробой канала,

пересечение между собой или с ценой,

смену направления движения.

Например, на рисунке ниже, показано как гипотетически можно использовать интегральные характеристики излучений при их пересечении с ценой. При пересечении цены синей кривой вверх генерируются сигналы на продажу, а при пересечении голубой кривой вниз - на покупку.







Рис. 11. Торговые сигналы на пересечении интегральных характеристик излучения

Заключение