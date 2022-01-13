MetaTrader 5 / Trading
Récemment, les utilisateurs de MetaTrader 4 et MetaTrader 5 ont reçu une opportunité d'utiliser les widgets de devenez un fournisseur de signaux et gagnez des bénéfices supplémentaires. Maintenant, vous pouvez afficher votre succès de trading sur votre site Web, votre blog ou votre page de réseau social à l'aide des nouveaux widgets.

Les avantages de l'utilisation des widgets sont évidents : ils augmentent la popularité des fournisseurs de signaux, établissent leur réputation de traders prospères et attirent de nouveaux abonnés. Tous les traders qui placent des widgets sur d'autres sites Web peuvent profiter de ces avantages. Désormais, des informations sur les fournisseurs performants peuvent être trouvées non seulement dans les terminaux de trading et sur MQL5.com, mais également sur toutes les ressources Web.


Comment placer un widget de signal de trading ?

La section Signaux de trading du site web MQL5.com comporte désormais une nouvelle page appelée Widgets. Vous trouverez ici tous les outils nécessaires pour placer un widget afin d'afficher tout signal disponible sur votre site Web.

Widgets de Signaux de Trading MetaTrader 4 et MetaTrader 5

Tout d'abord, vous devez décider de ce que vous allez montrer exactement sur votre site Web : un signal, les signaux TOP 10 ou l'ensemble de la vitrine. Si vous sélectionnez Signal, vous devez spécifier son nom ou le nom de son développeur dans le champ de recherche. Un bloc de widgets prêt à l'emploi apparaîtra en un instant.

Vous pouvez personnaliser le bloc pour l'adapter à la conception de votre page Web. La couleur et la taille du bloc en pixels ou en termes de pourcentage par rapport à une largeur de page peuvent être modifiées. Le cadre peut également être activé ou désactivé. Après avoir inséré toutes les modifications, vous verrez la version finale de votre widget dans la section Aperçu.

Personnalisation du widget de signal de trading

Maintenant, vous ne devez copier que le code généré et le coller sur votre page Web. À partir de ce moment, le widget sélectionné sera affiché sur la page parmi d'autres informations. Après avoir cliqué sur le bloc, vos visiteurs pourront voir la page sur votre signal de trading contenant sa description complète, ainsi que s'y abonner.

Si vous avez décidé d'afficher le TOP 10 sur votre page Web et que vous avez sélectionné l'option appropriée dans la section section Widgets, vous devez spécifier la plate-forme : MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Les signaux disponibles pour la plate-forme seront affichés. Le nombre de signaux affichés est défini dans la section Taille. En dehors de cela, la personnalisation du bloc est effectuée de la même manière que celle décrite ci-dessus. Copiez le code pour coller le widget sur votre page.

Widget : TOP 10 des signaux de trading pour MetaTrader 4

Les widgets de vitrine sont sélectionnés d'une manière différente. Ici, vous devez sélectionner la plate-forme et spécifier un serveur de trading pour recevoir la liste de tous les signaux qui y travaillent.

Widget : Signaux de trading pour MetaTrader 5 Showcase

La mise en page du widget et le lien Web vers celui-ci seront générés après avoir cliqué sur le bouton "Obtenir un code de widget". Si le champ Broker est vide, les widgets de tous les signaux disponibles pour la plate-forme spécifiée seront téléchargés. Ce type de widgets est conçu principalement pour les courtiers et n'a pas de paramètres. Cependant, il dispose d'outils intégrés pour le filtrage de la liste des signaux par divers paramètres de trading, ainsi que pour la commutation des pages de liste. Comme vous pouvez le voir, tout est assez simple : sélectionnez le type de widget, spécifiez les paramètres et collez le code sur votre page web.

Techniquement parlant, tous les widgets fonctionnent sur la base de la balise <iframe>, qui n'interfère pas avec le contenu d'autres pages Web. De plus, l'utilisation du code ne ralentira pas le téléchargement de votre page et ne constituera pas une menace pour sa sécurité.

En règle générale, les widgets de signaux de trading MetaTrader 4 et MetaTrader 5 sont une solution simple et sécurisée pour organiser une promotion supplémentaire de votre signal de trading. Placez un widget sur votre site Web, votre blog ou votre page de réseau social pour devenir plus populaire et attirer plus d'abonnés !


Recevez votre widget dès maintenant !


