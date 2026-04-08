Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 26): Инструмент для работы с несколькими паттернами – пин-баром, паттернами поглощения и дивергенцией RSI

Введение

В моей предыдущей статье я сосредоточился на выявлении четырех свечных паттернов: пин-бара, доджи, поглощения и марубозу. Эти паттерны использовались для формирования сигналов на покупку или продажу сразу после распознавания. Однако такой подход иногда давал ложные сигналы, поскольку подтверждение основывалось только на распознавании паттернов, без дополнительных фильтров.

В этой статье представлен новый инструмент, сосредоточенный на двух ключевых паттернах: пин-баре и поглощении. Эти паттерны сочетаются с дивергенцией RSI, которая подтверждает каждый сигнал. Дивергенция RSI – это инструмент, который я ранее разработал как самостоятельный индикатор на основе анализа Price Action. Объединив распознавание паттернов с дивергенцией RSI, мы создадим более надежный и мощный аналитический метод, который даст более глубокое понимание рынка и повысит точность торговли за счет комплексного анализа Price Action.

Сначала мы подробнее рассмотрим эти два паттерна, затем перейдем к обзору стратегии, разбору компонентов кода, результатам тестирования на исторических данных и анализу. В конце подведем итоги и выделим ключевые выводы. Ниже приведено содержание статьи.





Понимание свечных паттернов

Свечные паттерны – это модели свечного анализа, которые используют для анализа движения цены на финансовых рынках. Они основаны на визуальном отображении цены открытия, цены максимума, цены минимума и цены закрытия за определенный период и помогают оценить возможное направление рынка и рыночные настроения. Свечных паттернов много, но в этой статье мы сосредоточимся на двух основных: пин-баре и паттерне поглощения. Эти паттерны могут выглядеть как одна или две свечи на старших таймфреймах и как несколько свечей на младших. Давайте посмотрим на иллюстрации ниже – я подробно объясню, что именно имею в виду.

На первой схеме (рис. 1) показан паттерн медвежьего поглощения на таймфрейме M30. Он состоит из двух свечей: сначала идет бычья свеча с небольшим телом, а за ней – медвежья свеча с более крупным телом, которая поглощает предыдущую бычью свечу.

Рис. 1. Медвежье поглощение на M30

Тот же паттерн может быть представлен несколькими свечами, если смотреть его на более низком таймфрейме. Давайте посмотрим на схему ниже (рис. 2). На ней показан тот же свечной паттерн, что и выше, но уже на таймфрейме M5, где он представлен серией из нескольких свечей.

Рис. 2. Медвежье поглощение на M5

Теперь перейдем к двум паттернам, на которых мы сосредоточимся, – пин-бару и паттерну поглощения, а также к дивергенции RSI. Мы не будем подробно останавливаться на этих темах, поскольку уже детально разобрали их в предыдущей статье. При необходимости вы можете обратиться к этой статье по приведенной ссылке.

Пин-бар

Пин-бар – это свечной паттерн с небольшим телом и выраженной тенью, который указывает на сильный отскок цены от определенного уровня. Он формируется одной свечой и часто указывает на возможный разворот или важную точку перелома на рынке. Длинная тень показывает, что цена резко ушла в одном направлении, но затем получила сильный отскок, что указывает на смену рыночных настроений и возможное изменение моментума.

Паттерн поглощения

Паттерн поглощения – это популярный в техническом анализе свечной паттерн, который сигнализирует о возможном развороте рынка. Он состоит из двух последовательных свечей, причем тело второй полностью поглощает тело первой, что указывает на изменение рыночных настроений. Этот паттерн служит сигналом разворота и указывает на возможное завершение предыдущего тренда и начало нового. Бычий разворот возникает, когда крупная восходящая свеча поглощает меньшую нисходящую, а медвежий – когда крупная нисходящая свеча поглощает меньшую восходящую.

Дивергенция RSI

Дивергенция RSI (индекса относительной силы) возникает, когда цена актива и индикатор RSI движутся в противоположных направлениях, сигнализируя о возможном изменении моментума и развороте тренда. Такая дивергенция наблюдается, когда цена формирует новые максимумы или минимумы, а RSI не подтверждает их соответствующими максимумами или минимумами. Существует два основных типа. Медвежья дивергенция возникает, когда цена формирует новый максимум, а RSI – более низкий максимум, что указывает на ослабление восходящего моментума и возможное последующее снижение. Бычья дивергенция возникает, когда цена формирует новый минимум, а RSI – более высокий минимум, что говорит об ослаблении нисходящего моментума и возможном движении вверх.

RSI как осциллятор моментума измеряет скорость и масштаб ценовых изменений, помогая трейдерам выявлять состояния перекупленности и перепроданности, а также находить дивергенции. Когда цена достигает новых экстремумов без сопоставимого движения в RSI, это указывает на возможное изменение моментума и разворот тренда.

Медвежья дивергенция

Рис. 3. Медвежья дивергенция RSI

Бычья дивергенция RSI

Рис. 4. Бычья дивергенция RSI





Обзор стратегии



Наш инструмент распознает пин-бары и паттерны поглощения, одновременно проверяя дивергенцию RSI для подтверждения каждого сигнала – как на покупку, так и на продажу. Другими словами, когда обнаруживается пин-бар или паттерн поглощения, советник проверяет дивергенцию RSI и только после этого подтверждает сигнал. Инструмент отображает торговый сигнал только в том случае, если RSI подтверждает паттерн. Ниже показана схема, на которой видно, как пин-бар подтверждается бычьей дивергенцией RSI.

Рис. 5. Подтверждение пин-бара





Разбор компонентов кода

1. Метаданные и свойства инициализации

В первом разделе советника задаются основные метаданные, которые помогают идентифицировать скрипт в среде MetaTrader и управлять им. Строка авторских прав, ссылка и номер версии обеспечивают указание авторства и контроль версий, чтобы пользователь понимал происхождение скрипта и его статус обновления. Директива #property strict устанавливает более строгие правила компиляции, позволяя выявлять потенциальные ошибки на ранних стадиях и способствуя лучшим практикам программирования. Такая конфигурация обеспечивает соответствие советника ожидаемым стандартам, что упрощает сопровождение, поиск и устранение неполадок и идентификацию, когда одновременно работает несколько программ.

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/lynnchris" #property version "1.0" #property strict

2. Подключение библиотек и настройка входных параметров

В советник подключается библиотека <Trade/Trade.mqh> которая позволяет открывать, закрывать и сопровождать сделки. Хотя в этой версии основной акцент сделан на выявлении паттернов и алертах, подключенная торговая библиотека в будущем позволит расширить функциональность до полностью автоматической торговли. Входные параметры критичны для гибкой настройки: трейдер может менять период RSI, регулируя чувствительность, задавать уровни перекупленности и перепроданности для обнаружения дивергенций и задавать уровни стоп‑лосса и тейк‑профита в пунктах.

Параметр EntryBuffer задает буферную зону, не позволяя входить слишком близко к недавним ценовым экстремумам и тем самым снижая число ложных сигналов. Флаги уведомлений позволяют включать или отключать звуковые алерты, push‑уведомления и письма на электронную почту, давая трейдеру контроль над тем, как именно он получает сигналы. В совокупности эти параметры делают советник гибким инструментом, который можно подстроить под разные торговые стили и рыночные условия.

#include <Trade/Trade.mqh> input int RSI_Period = 14 ; input double RSI_Overbought = 70.0 ; input double RSI_Oversold = 30.0 ; input double SL_Pips = 20.0 ; input double TP_Pips = 20.0 ; input double EntryBuffer = 5.0 ; input bool EnableSound = true ; input bool EnablePush = true ; input bool EnableEmail = false ;

3. Инициализация: Создание хэндлов индикатора и буферов

Во время начальной инициализации советник создает хэндл индикатора RSI с помощью iRSI() , задавая символ, таймфрейм и параметры RSI. Этот хэндл нужен, чтобы на каждом тике получать актуальные значения RSI – на них строится вся логика поиска дивергенций. Массивы объявлены как серии, то есть самые свежие данные всегда находятся по индексу 0. Внутренние буферы времени, а также цен открытия, максимума, минимума и закрытия инициализируются для хранения исторических данных, которые будут использоваться в анализе. Переменная lastBarTime хранит время последней обработанной свечи. Это не дает советнику несколько раз сгенерировать сигнал внутри одной и той же свечи, избавляет от лишних алертов и повышает точность сигналов.

int OnInit () { rsiHandle = iRSI ( _Symbol , _Period , RSI_Period, PRICE_CLOSE ); if (rsiHandle == INVALID_HANDLE ) return INIT_FAILED ; ArraySetAsSeries (rsiBuffer, true ); ArraySetAsSeries (timeBuffer, true ); ArraySetAsSeries (openBuffer, true ); ArraySetAsSeries (highBuffer, true ); ArraySetAsSeries (lowBuffer, true ); ArraySetAsSeries (closeBuffer, true ); return INIT_SUCCEEDED ; }

4. Непрерывный мониторинг и обработка данных в OnTick()

Функция OnTick() срабатывает на каждом рыночном тике и выступает основным циклом советника. Сначала проверяется, что на графике есть как минимум двадцать баров – этого достаточно для распознавания паттернов. Затем копируются последние двадцать значений времени и цен – открытия, максимума, минимума и закрытия – во внутренние буферы. Этот шаг важен, потому что рыночные данные постоянно обновляются, а анализ опирается на свежие и точные значения. Если какая‑то из операций копирования не удалась, функция прекращает работу, чтобы избежать ошибок и ложных сигналов.

Чтобы избежать нескольких сигналов в пределах одной свечи, проверяется, совпадает ли время предыдущей свечи со значением lastBarTime . Если да, обработка пропускается; если нет – lastBarTime обновляется временем новой свечи. Затем обновляются данные индикатора RSI. Когда данные готовы, вызывается FindSignalBar() , которая анализирует последние бары на наличие дивергенций и свечных сигналов – именно на этом этапе формируется основа для будущих алертов.

void OnTick () { if ( Bars ( _Symbol , _Period ) < 20 ) return ; if ( CopyTime ( _Symbol , _Period , 0 , 20 , timeBuffer) <= 0 || CopyOpen ( _Symbol , _Period , 0 , 20 , openBuffer) <= 0 || CopyHigh ( _Symbol , _Period , 0 , 20 , highBuffer) <= 0 || CopyLow ( _Symbol , _Period , 0 , 20 , lowBuffer) <= 0 || CopyClose ( _Symbol , _Period , 0 , 20 , closeBuffer) <= 0 ) return ; if (timeBuffer[ 1 ] == lastBarTime) return ; lastBarTime = timeBuffer[ 1 ]; if ( CopyBuffer (rsiHandle, 0 , 0 , 20 , rsiBuffer) <= 0 ) return ; int dir = FindSignalBar(); if (dir == 0 ) return ; bool isBullish = (dir > 0 ); int idx = 1 ; double entry = isBullish ? highBuffer[idx] + EntryBuffer * _Point : lowBuffer[idx] - EntryBuffer * _Point ; double stopL = isBullish ? lowBuffer[idx] - SL_Pips * _Point : highBuffer[idx] + SL_Pips * _Point ; DrawSignal(idx, isBullish, entry, stopL); }

5. Распознавание паттернов через дивергенцию и анализ свечей

Функция FindSignalBar() играет ключевую роль в выявлении потенциальных сигналов разворота. Она сканирует недавние бары (от 5 до 15 баров назад), чтобы обнаружить дивергенции. Бычья дивергенция подтверждается, когда минимумы растут, а RSI при этом опускается ниже уровня перепроданности – это указывает на возможный разворот вверх. Напротив, медвежья дивергенция возникает, когда максимумы снижаются на фоне перекупленности по RSI, что говорит о возможном движении вниз.

Функция также проверяет последний бар на наличие подтверждающих свечных паттернов – пин‑баров и паттернов поглощения, которые известны как сильные разворотные сигналы. Если условия по дивергенции и паттерну выполняются, функция возвращает +1 для бычьего сигнала или -1 для медвежьего; в противном случае возвращается 0, что означает отсутствие сетапа в данный момент. Такой многоуровневый подход сочетает дивергенцию моментума с анализом Price Action и повышает надежность сигналов.

int FindSignalBar() { bool bullDiv = false , bearDiv = false ; for ( int i = 5 ; i <= 15 ; i++) { if (lowBuffer[i] > lowBuffer[ 1 ] && rsiBuffer[i] < rsiBuffer[ 1 ] && rsiBuffer[ 1 ] < RSI_Oversold) bullDiv = true ; if (highBuffer[i] < highBuffer[ 1 ] && rsiBuffer[i] > rsiBuffer[ 1 ] && rsiBuffer[ 1 ] > RSI_Overbought) bearDiv = true ; } if (!bullDiv && !bearDiv) return 0 ; bool bullPat = IsBullishPinBar( 1 ) || IsBullishEngulfing( 1 ); bool bearPat = IsBearishPinBar( 1 ) || IsBearishEngulfing( 1 ); if (bullDiv && bullPat) return + 1 ; if (bearDiv && bearPat) return - 1 ; return 0 ; }

6. Обнаружение свечных паттернов для подтверждения

Эти функции анализируют отдельные свечи, чтобы подтвердить сигналы разворота. IsBullishPinBar() проверяет, имеет ли свеча небольшое тело и длинную нижнюю тень – это говорит об отскоке от низких цен и намекает на бычий разворот. IsBearishPinBar() проверяет аналогичный паттерн, но для медвежьего пин‑бара. IsBullishEngulfing() проверяет, поглощает ли тело текущей свечи тело предыдущей, что говорит о сильном покупательском давлении, а IsBearishEngulfing() – о сильном давлении продавцов. Эти функции распознавания паттернов сравнивают размеры тел свечей и их теней с полным диапазоном от максимума до минимума, чтобы отбирать только хорошо сформированные паттерны. Это снижает количество ложных срабатываний и повышает надежность сигналов.

bool IsBullishPinBar ( int i) { double body = MathAbs (openBuffer[i] - closeBuffer[i]); double rng = highBuffer[i] - lowBuffer[i]; double lw = MathMin (openBuffer[i], closeBuffer[i]) - lowBuffer[i]; double uw = highBuffer[i] - MathMax (openBuffer[i], closeBuffer[i]); return closeBuffer[i] > openBuffer[i] && lw > 2.0 * body && uw < 0.5 * body && body > 0.1 * rng; } bool IsBearishPinBar ( int i) { double body = MathAbs (openBuffer[i] - closeBuffer[i]); double rng = highBuffer[i] - lowBuffer[i]; double uw = highBuffer[i] - MathMax (openBuffer[i], closeBuffer[i]); double lw = MathMin (openBuffer[i], closeBuffer[i]) - lowBuffer[i]; return closeBuffer[i] < openBuffer[i] && uw > 2.0 * body && lw < 0.5 * body && body > 0.1 * rng; } bool IsBullishEngulfing ( int i) { if (closeBuffer[i] <= openBuffer[i]) return false ; if (openBuffer[i] > closeBuffer[i+ 1 ]) return false ; if (closeBuffer[i] < openBuffer[i+ 1 ]) return false ; return true ; } bool IsBearishEngulfing ( int i) { if (closeBuffer[i] >= openBuffer[i]) return false ; if (openBuffer[i] < closeBuffer[i+ 1 ]) return false ; if (closeBuffer[i] > openBuffer[i+ 1 ]) return false ; return true ; }

7. Визуализация и генерация алертов

Как только паттерн и дивергенция подтверждены, DrawSignal() визуализирует сетап: рисует стрелки в точках входа, горизонтальные линии уровней входа и стоп‑лосса и трендовые линии, показывающие паттерн дивергенции. Цвет и код стрелки отражают направление: зеленоватый цвет – для бычьих сигналов, красный – для медвежьих. Трендовые линии соединяют недавние минимумы или максимумы, чтобы визуально подчеркнуть дивергенцию.

Функция также формирует подробный текст алерта: в нем указываются тип паттерна, направление, символ, время, цена входа и уровень стоп‑лосса. Затем, в соответствии с настройками пользователя, запускаются уведомления: проигрывается звук, отправляются push‑уведомления или письма на e‑mail. Это обеспечивает трейдеру своевременное получение информации и возможность быстро реагировать. Такая система визуализации и алертов помогает лучше понимать текущую ситуацию на рынке и принимать более взвешенные решения.

void DrawSignal( int i, bool isBullish, double entry, double stopL) { string tag = TimeToString (timeBuffer[i], TIME_SECONDS ); string nameA = "Arr_" + tag; string nameE = "Ent_" + tag; string nameS = "SL_" + tag; string nameL = "Div_" + tag; color clrArr = isBullish ? clrLime : clrRed ; int code = isBullish ? 233 : 234 ; ObjectCreate ( 0 , nameA, OBJ_ARROW , 0 , timeBuffer[i], entry); ObjectSetInteger ( 0 , nameA, OBJPROP_COLOR , clrArr); ObjectSetInteger ( 0 , nameA, OBJPROP_ARROWCODE , code); ObjectSetInteger ( 0 , nameA, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectCreate ( 0 , nameE, OBJ_HLINE , 0 , 0 , entry); ObjectSetInteger ( 0 , nameE, OBJPROP_COLOR , clrAqua ); ObjectCreate ( 0 , nameS, OBJ_HLINE , 0 , 0 , stopL); ObjectSetInteger ( 0 , nameS, OBJPROP_COLOR , clrOrangeRed ); ObjectSetInteger ( 0 , nameS, OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); for ( int j = i + 5 ; j < i + 15 ; j++) { if (isBullish && lowBuffer[j] > lowBuffer[i]) { ObjectCreate ( 0 , nameL, OBJ_TREND , 0 , timeBuffer[j], lowBuffer[j], timeBuffer[i], lowBuffer[i]); ObjectSetInteger ( 0 , nameL, OBJPROP_COLOR , clrDodgerBlue ); break ; } if (!isBullish && highBuffer[j] < highBuffer[i]) { ObjectCreate ( 0 , nameL, OBJ_TREND , 0 , timeBuffer[j], highBuffer[j], timeBuffer[i], highBuffer[i]); ObjectSetInteger ( 0 , nameL, OBJPROP_COLOR , clrOrange ); break ; } } string pattern = isBullish ? (IsBullishEngulfing(i) ? "Engulfing" : "PinBar" ) : (IsBearishEngulfing(i) ? "Engulfing" : "PinBar" ); string side = isBullish ? "Buy" : "Sell" ; string txt = StringFormat ( "%s + RSI Divergence %s Signal

Symbol: %s

Time: %s

Entry: %.5f

SL: %.5f" , pattern, side, _Symbol , TimeToString (timeBuffer[i], TIME_MINUTES ), entry, stopL ); Alert (txt); if (EnableSound) PlaySound ( "alert.wav" ); if (EnablePush) SendNotification (txt); if (EnableEmail) SendMail ( "Signal EA Alert" , txt); Print (txt); }

Полный советник на MQL5

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/lynnchris" #property version "1.0" #property strict #include <Trade/Trade.mqh> input int RSI_Period = 14 ; input double RSI_Overbought = 70.0 ; input double RSI_Oversold = 30.0 ; input double SL_Pips = 20.0 ; input double TP_Pips = 20.0 ; input double EntryBuffer = 5.0 ; input bool EnableSound = true ; input bool EnablePush = true ; input bool EnableEmail = false ; CTrade trade; double rsiBuffer[]; datetime timeBuffer[]; double openBuffer[], highBuffer[], lowBuffer[], closeBuffer[]; int rsiHandle; datetime lastBarTime = 0 ; int OnInit () { rsiHandle = iRSI ( _Symbol , _Period , RSI_Period, PRICE_CLOSE ); if (rsiHandle == INVALID_HANDLE ) return INIT_FAILED ; ArraySetAsSeries (rsiBuffer, true ); ArraySetAsSeries (timeBuffer, true ); ArraySetAsSeries (openBuffer, true ); ArraySetAsSeries (highBuffer, true ); ArraySetAsSeries (lowBuffer, true ); ArraySetAsSeries (closeBuffer, true ); return INIT_SUCCEEDED ; } void OnTick () { if ( Bars ( _Symbol , _Period ) < 20 ) return ; if ( CopyTime ( _Symbol , _Period , 0 , 20 ,timeBuffer) <= 0 || CopyOpen ( _Symbol , _Period , 0 , 20 ,openBuffer) <= 0 || CopyHigh ( _Symbol , _Period , 0 , 20 ,highBuffer) <= 0 || CopyLow ( _Symbol , _Period , 0 , 20 ,lowBuffer) <= 0 || CopyClose ( _Symbol , _Period , 0 , 20 ,closeBuffer) <= 0 ) return ; if (timeBuffer[ 1 ] == lastBarTime) return ; lastBarTime = timeBuffer[ 1 ]; if ( CopyBuffer (rsiHandle, 0 , 0 , 20 ,rsiBuffer) <= 0 ) return ; int dir = FindSignalBar(); if (dir == 0 ) return ; int idx = 1 ; bool isBullish = (dir > 0 ); double entry = isBullish ? highBuffer[idx] + EntryBuffer * _Point : lowBuffer[idx] - EntryBuffer * _Point ; double stopL = isBullish ? lowBuffer[idx] - SL_Pips * _Point : highBuffer[idx] + SL_Pips * _Point ; DrawSignal(idx, isBullish, entry, stopL); } int FindSignalBar() { bool bullDiv = false , bearDiv = false ; for ( int i = 5 ; i <= 15 ; i++) { if (lowBuffer[i] > lowBuffer[ 1 ] && rsiBuffer[i] < rsiBuffer[ 1 ] && rsiBuffer[ 1 ] < RSI_Oversold) bullDiv = true ; if (highBuffer[i] < highBuffer[ 1 ] && rsiBuffer[i] > rsiBuffer[ 1 ] && rsiBuffer[ 1 ] > RSI_Overbought) bearDiv = true ; } if (!bullDiv && !bearDiv) return 0 ; bool bullPat = IsBullishPinBar( 1 ) || IsBullishEngulfing( 1 ); bool bearPat = IsBearishPinBar( 1 ) || IsBearishEngulfing( 1 ); if (bullDiv && bullPat) return + 1 ; if (bearDiv && bearPat) return - 1 ; return 0 ; } bool IsBullishPinBar( int i) { double body = MathAbs (openBuffer[i] - closeBuffer[i]); double rng = highBuffer[i] - lowBuffer[i]; double lw = MathMin (openBuffer[i], closeBuffer[i]) - lowBuffer[i]; double uw = highBuffer[i] - MathMax (openBuffer[i], closeBuffer[i]); return closeBuffer[i] > openBuffer[i] && lw > 2.0 * body && uw < 0.5 * body && body > 0.1 * rng; } bool IsBearishPinBar( int i) { double body = MathAbs (openBuffer[i] - closeBuffer[i]); double rng = highBuffer[i] - lowBuffer[i]; double uw = highBuffer[i] - MathMax (openBuffer[i], closeBuffer[i]); double lw = MathMin (openBuffer[i], closeBuffer[i]) - lowBuffer[i]; return closeBuffer[i] < openBuffer[i] && uw > 2.0 * body && lw < 0.5 * body && body > 0.1 * rng; } bool IsBullishEngulfing( int i) { if (closeBuffer[i] <= openBuffer[i]) return false ; if (openBuffer[i] > closeBuffer[i+ 1 ]) return false ; if (closeBuffer[i] < openBuffer[i+ 1 ]) return false ; return true ; } bool IsBearishEngulfing( int i) { if (closeBuffer[i] >= openBuffer[i]) return false ; if (openBuffer[i] < closeBuffer[i+ 1 ]) return false ; if (closeBuffer[i] > openBuffer[i+ 1 ]) return false ; return true ; } void DrawSignal( int i, bool isBullish, double entry, double stopL) { string tag = TimeToString (timeBuffer[i], TIME_SECONDS ); string nameA = "Arr_" + tag; string nameE = "Ent_" + tag; string nameS = "SL_" + tag; string nameL = "Div_" + tag; color clrArr = isBullish ? clrLime : clrRed ; int code = isBullish ? 233 : 234 ; ObjectCreate ( 0 , nameA, OBJ_ARROW , 0 , timeBuffer[i], entry); ObjectSetInteger ( 0 , nameA, OBJPROP_COLOR , clrArr); ObjectSetInteger ( 0 , nameA, OBJPROP_ARROWCODE , code); ObjectSetInteger ( 0 , nameA, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectCreate ( 0 , nameE, OBJ_HLINE , 0 , 0 , entry); ObjectSetInteger ( 0 , nameE, OBJPROP_COLOR , clrAqua ); ObjectCreate ( 0 , nameS, OBJ_HLINE , 0 , 0 , stopL); ObjectSetInteger ( 0 , nameS, OBJPROP_COLOR , clrOrangeRed ); ObjectSetInteger ( 0 , nameS, OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); for ( int j = i + 5 ; j < i + 15 ; j++) { if (isBullish && lowBuffer[j] > lowBuffer[i]) { ObjectCreate ( 0 , nameL, OBJ_TREND , 0 , timeBuffer[j], lowBuffer[j], timeBuffer[i], lowBuffer[i]); ObjectSetInteger ( 0 , nameL, OBJPROP_COLOR , clrDodgerBlue ); break ; } if (!isBullish && highBuffer[j] < highBuffer[i]) { ObjectCreate ( 0 , nameL, OBJ_TREND , 0 , timeBuffer[j], highBuffer[j], timeBuffer[i], highBuffer[i]); ObjectSetInteger ( 0 , nameL, OBJPROP_COLOR , clrOrange ); break ; } } string pattern = isBullish ? (IsBullishEngulfing(i) ? "Engulfing" : "PinBar" ) : (IsBearishEngulfing(i) ? "Engulfing" : "PinBar" ); string side = isBullish ? "Buy" : "Sell" ; string txt = StringFormat ( "%s + RSI Divergence %s Signal

Symbol: %s

Time: %s

Entry: %.5f

SL: %.5f" , pattern, side, _Symbol , TimeToString (timeBuffer[i], TIME_MINUTES ), entry, stopL ); Alert (txt); if (EnableSound) PlaySound ( "alert.wav" ); if (EnablePush) SendNotification (txt); if (EnableEmail) SendMail ( "Signal EA Alert" , txt); Print (txt); }





Тестирование на исторических данных и результаты

Тестирование на исторических данных – это оценка торговой стратегии на прошлых рыночных данных, чтобы понять, как она могла бы работать в прошлом. Такой прогон позволяет трейдерам увидеть, как их правила сработали бы в реальных рыночных условиях, и оценить потенциальную прибыльность и риски. Анализируя результаты таких тестовых сделок, трейдер может принять взвешенное решение, стоит ли запускать стратегию в реальной торговле.

Первый шаг в тестировании на исторических данных – четко описать торговую стратегию. Нужно задать конкретные правила входа и выхода: какие индикаторы, ценовые паттерны и другие условия будут давать сигналы на покупку или продажу. Четко описанная стратегия обеспечивает одинаковый подход к тестированию и более точные результаты. Затем нужно собрать исторические данные: ценовые графики, объемы и другую важную информацию за период, который вы хотите проанализировать. Чем точнее и полнее данные, тем надежнее будут результаты тестирования на исторических данных.

Важно также выбрать подходящую платформу для тестирования на исторических данных. Сейчас доступно множество программ: одни рассчитаны на ручной анализ, другие поддерживают полностью автоматическое тестирование. Платформа должна уметь точно моделировать сделки по вашим правилам стратегии и выдавать подробную статистику по результатам. После выбора платформы нужно настроить среду тестирования на исторических данных . Для этого настраиваются параметры: таймфреймы, торговые издержки, проскальзывание и другие факторы, влияющие на результат. Цель – сделать тестирование максимально близким к реальным условиям торговли.

После настройки следующим шагом будет запуск теста стратегии на исторических данных. Платформа генерирует сделки по заданным правилам, опираясь на исторические рыночные данные. В ходе этого процесса важно внимательно анализировать результаты. Ключевые показатели – общая прибыль или убыток, процент выигрышных сделок, максимальная просадка и соотношение риск/прибыль – дают хорошее представление об эффективности и устойчивости стратегии.

На основе такого анализа стратегию обычно дорабатывают и оптимизируют. Изменение параметров или правил может улучшить результаты и помочь устранить слабые места, выявленные в ходе тестирования. Чтобы убедиться в надежности стратегии и избежать переобучения, важно протестировать ее на данных, которые не использовались при настройке. Прогон доработанной стратегии на отдельном наборе исторических данных помогает подтвердить ее устойчивость и потенциал для успешной работы на реальном рынке.

Ниже – результаты моего тестирования на исторических данных.

Рис. 6. Подтверждение паттерна бычьего поглощения

На рисунке выше (рис. 6) показан скриншот тестирования EURUSD на таймфрейме M30: паттерн бычьего поглощения, подтвержденный бычьей дивергенцией.

Рис. 7. Тестирование на исторических данных по USDCHF

На рисунке выше (рис. 7) показано тестирование USDCHF на таймфрейме M30: паттерн бычьего поглощения, подтвержденный бычьей дивергенцией. Процесс тестирования на исторических данных по паре USDCHF представлен в виде GIF-анимации, где видно, как советник последовательно отрабатывает несколько сигналов.





Заключение

Этот советник демонстрирует продвинутый подход к распознаванию паттернов и поиску дивергенций внутри торговой стратегии. Сочетая технические индикаторы, такие как RSI, с анализом свечных паттернов (пин‑баров и паттернов поглощения), советник эффективно выявляет разворотные сигналы с высокой вероятностью отработки. Модульная структура советника позволяет ему анализировать свежие рыночные данные в реальном времени, показывать визуальные сигналы на графике и отправлять своевременные алерты. Это делает его ценным инструментом для трейдеров, которые стремятся входить в рынок системно и дисциплинированно.

Результаты тестирования на исторических данных показывают, что советник способен обеспечивать высокий процент прибыльных сделок, особенно когда сигналы подтверждаются сразу несколькими критериями. Тем не менее, как и в случае с любой автоматизированной стратегией, важно проверить ее устойчивость на разных валютных парах и в разных рыночных условиях с помощью тестирования на независимых данных. Грамотная оптимизация параметров и управление риском необходимы, чтобы повышать прибыльность и сдерживать просадки. В целом этот советник показывает, насколько мощным может быть сочетание распознавания паттернов и анализа дивергенций. Такой подход закладывает прочную основу для дальнейшей интеграции машинного обучения и более интеллектуального принятия решений в торговых системах.



