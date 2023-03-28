Использование ONNX-моделей в MQL5

Введение

В статье "A CNN-LSTM-Based Model to Forecast Stock Prices" (авторы Wenjie Lu, Jiazheng Li, Yifan Li, Aijun Sun, Jingyang Wang, журнал Complexity, vol. 2020, Article ID 6622927, 10 pages, 2020) сравнивались различные модели прогноза котировок фондового рынка.

Stock price data have the characteristics of time series.



At the same time, based on machine learning long short-term memory (LSTM) which has the advantages of analyzing relationships among time series data through its memory function, we propose a forecasting method of stock price based on CNN-LSTM.



In the meanwhile, we use MLP, CNN, RNN, LSTM, CNN-RNN, and other forecasting models to predict the stock price one by one. Moreover, the forecasting results of these models are analyzed and compared.

The data utilized in this research concern the daily stock prices from July 1, 1991, to August 31, 2020, including 7127 trading days.



In terms of historical data, we choose eight features, including opening price, highest price, lowest price, closing price, volume, turnover, ups and downs, and change.

Firstly, we adopt CNN to efficiently extract features from the data, which are the items of the previous 10 days. And then, we adopt LSTM to predict the stock price with the extracted feature data.



According to the experimental results, the CNN-LSTM can provide a reliable stock price forecasting with the highest prediction accuracy.

This forecasting method not only provides a new research idea for stock price forecasting but also provides practical experience for scholars to study financial time series data.

Таким образом, среди рассмотренных моделей наилучшие результаты показали модели типа CNN-LSTM. В данной статье мы рассмотрим процесс создания такой модели для прогнозирования финансовых временных рядов и использование созданной ONNX-модели в MQL5-советнике.

1. Построение модели



Благодаря наличию специализированных библиотек язык Python обладает широкими возможностями для работы с моделями машинного обучения. Библиотеки значительно облегчают подготовку и обработку данных. Для полноценной работы с проектами машинного обучения рекомендуется использовать возможности GPU. Многие пользователи Windows при установке текущей версии TensorFlow столкнулись с проблемами (См. комментарии к видео-инструкции и текстовый вариант), поэтому мы протестировали и рекомендуем использовать TensorFlow 2.10.0. GPU-расчеты производились на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti при помощи библиотек CUDA 11.2 и CUDNN 8.1.0.7.

1.1. Установка Python и библиотек Если язык Python не установлен, его нужно установить (мы использовали версию 3.9.16). Далее нужно установить библиотеки (если используется Conda/Anaconda, то эти команды нужно выполнить в Anaconda Prompt):

python.exe -m pip install --upgrade pip pip install --upgrade pandas pip install --upgrade scikit-learn pip install --upgrade matplotlib pip install --upgrade tqdm pip install --upgrade metatrader5 pip install --upgrade onnx== 1.12 pip install --upgrade tf2onnx pip install --upgrade tensorflow= =2.10 . 0

1.2. Проверка версии TensorFlow и GPU Код для проверки установленной версии TensorFlow и возможностей использования GPU для расчета моделей:

#check tensorflow version print (tf.__version__) #check GPU support print ( len (tf.config.list_physical_devices( 'GPU' ))>0) Если все установлено правильно, результат должен быть таким: 2.10.0

True Создание и обучение модели производится скриптом на Python, ниже кратко рассматриваются этапы этого процесса.



1.3. Создание и обучение модели Скрипт начинается с импорта библиотек Python, которые будут использованы. #Python libraries import matplotlib.pyplot as plt import MetaTrader5 as mt5 import tensorflow as tf import numpy as np import pandas as pd import tf2onnx from sklearn.model_selection import train_test_split from sys import argv Проверка версии TensorFlow и доступности GPU: #check tensorflow version print (tf . __version__) 2.10.0

#check GPU support print ( len (tf . config . list_physical_devices( 'GPU' )) > 0 ) True

Инициализация MetaTrader 5 для работы из Python: #initialize MetaTrader5 for history data if not mt5 . initialize(): print ( "initialize() failed, error code =" ,mt5 . last_error()) quit() Информация о терминале MetaTrader 5:

#show terminal info terminal_info = mt5 . terminal_info() print (terminal_info) TerminalInfo(community_account=True, community_connection=True, connected=True, dlls_allowed=False, trade_allowed=False, tradeapi_disabled=False, email_enabled=False, ftp_enabled=False, notifications_enabled=False, mqid=False, build=3640, maxbars=100000, codepage=0, ping_last=58768, community_balance=1.0, retransmission=0.015296317559440137, company='MetaQuotes Software Corp.', name='MetaTrader 5', language='English', path='C:\\Program Files\\MetaTrader 5', data_path='C:\\Users\\user\\AppData\\Roaming\\MetaQuotes\\Terminal\\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075', commondata_path='C:\\Users\\user\\AppData\\Roaming\\MetaQuotes\\Terminal\\Common')

#show file path file_path = terminal_info . data_path + "\\MQL5\\Files\\" print (file_path) C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Files\ Выводим путь для сохранения модели (в этом примере скрипт исполняется в Jupyter Notebook): #data path to save the model data_path = argv[ 0 ] last_index = data_path . rfind( "\\" ) + 1 data_path = data_path[ 0 :last_index] print ( "data path to save onnx model" ,data_path) data path to save onnx model C:\Users\user\AppData\Roaming\Python\Python39\site-packages\ Подготавливаем даты для запроса исторических данных. В данном случае часовые бары по EURUSD за 120 дней с текущей даты:

#set start and end dates for history data from datetime import timedelta,datetime end_date = datetime . now() start_date = end_date - timedelta(days = 120 ) #print start and end dates print ( "data start date=" ,start_date) print ( "data end date=" ,end_date) data start date= 2022-11-28 12:28:39.870685

data end date= 2023-03-28 12:28:39.870685

Запрашиваем исторические данные по инструменту EURUSD: #get EURUSD rates (H1) from start_date to end_date eurusd_rates = mt5 . copy_rates_range( "EURUSD" , mt5 . TIMEFRAME_H1, start_date, end_date) Отображаем загруженные данные:

#check print (eurusd_rates)

#create dataframe df = pd . DataFrame(eurusd_rates) Выводим начало и конец датафрейма:

#show dataframe head df . head()

#show dataframe tail df . tail()

#show dataframe shape (the number of rows and columns in the data set) df . shape (2045, 8)

Выборка только цен close:

#prepare close prices only data = df . filter([ 'close' ]) . values Отображение данных: #show close prices plt . figure(figsize = ( 18 ,10)) plt . plot(data, 'b' ,label = 'Original' ) plt . xlabel( "Hours" ) plt . ylabel( "Price" ) plt . title( "EURUSD_H1" ) plt . legend()

Приводим исходные ценовые данные к диапазону [0,1] при помощи MinMaxScaler:

#scale data using MinMaxScaler from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler scaler = MinMaxScaler(feature_range = ( 0 , 1 )) scaled_data = scaler . fit_transform(data) Для обучения будут использоваться первые 80% данных.

#training size is 80% of the data training_size = int ( len (scaled_data) * 0.80 ) print ( "training size:" ,training_size) training size: 1636

#create train data and check size train_data_initial = scaled_data[ 0 :training_size,:] print ( len (train_data_initial)) 1636

#create test data and check size test_data_initial = scaled_data[training_size:,: 1 ] print ( len (test_data_initial)) 409 Функция для создания обучающих последовательностей:

#split a univariate sequence into samples def split_sequence (sequence, n_steps): X, y = list (), list () for i in range ( len (sequence)): #find the end of this pattern end_ix = i + n_steps #check if we are beyond the sequence if end_ix > len (sequence) - 1 : break #gather input and output parts of the pattern seq_x, seq_y = sequence[i:end_ix], sequence[end_ix] X . append(seq_x) y . append(seq_y) return np . array(X), np . array(y) Производим их построение:

#split into samples time_step = 120 x_train, y_train = split_sequence(train_data_initial, time_step) x_test, y_test = split_sequence(test_data_initial, time_step) #reshape input to be [samples, time steps, features] which is required for LSTM x_train = x_train . reshape(x_train . shape[ 0 ],x_train . shape[ 1 ], 1 ) x_test = x_test . reshape(x_test . shape[ 0 ],x_test . shape[ 1 ], 1 ) Формы тензоров для обучения и тестирования:

#show shape of train data x_train . shape (1516, 120, 1)

#show shape of test data x_test . shape (289, 120, 1)

#import keras libraries for the model import math from keras.models import Sequential from keras.layers import Dense,Activation,Conv1D,MaxPooling1D,Dropout from keras.layers import LSTM from keras.utils.vis_utils import plot_model from keras.metrics import RootMeanSquaredError as rmse from keras import optimizers Задаем модель:

#define the model model = Sequential() model . add(Conv1D(filters = 256 , kernel_size = 2 ,activation = 'relu' ,padding = 'same' ,input_shape = ( 120 , 1 ))) model . add(MaxPooling1D(pool_size = 2 )) model . add(LSTM( 100 , return_sequences = True )) model . add(Dropout( 0.3 )) model . add(LSTM( 100 , return_sequences = False )) model . add(Dropout( 0.3 )) model . add(Dense(units = 1 , activation = 'sigmoid' )) model . compile(optimizer = 'adam' , loss = 'mse' , metrics = [rmse()]) Выводим свойства модели:

#show model model . summary()

Обучение модели:

#measure time import time time_calc_start = time . time() #fit model with 300 epochs history = model . fit(x_train,y_train,epochs = 300 ,validation_data = (x_test,y_test),batch_size = 32 ,verbose = 1 ) #calculate time fit_time_seconds = time . time() - time_calc_start print ( "fit time =" ,fit_time_seconds, " seconds." ) Epoch 1/300

48/48 [==============================] - 8s 49ms/step - loss: 0.0129 - root_mean_squared_error: 0.1136 - val_loss: 0.0065 - val_root_mean_squared_error: 0.0804

...

Epoch 299/300

48/48 [==============================] - 2s 35ms/step - loss: 4.5197e-04 - root_mean_squared_error: 0.0213 - val_loss: 4.2535e-04 - val_root_mean_squared_error: 0.0206

Epoch 300/300

48/48 [==============================] - 2s 32ms/step - loss: 4.2967e-04 - root_mean_squared_error: 0.0207 - val_loss: 4.4040e-04 - val_root_mean_squared_error: 0.0210

fit time = 467.4918096065521 seconds.

В данном случае обучение заняло около 8 минут. #show training history keys history . history . keys() dict_keys(['loss', 'root_mean_squared_error', 'val_loss', 'val_root_mean_squared_error']) Динамика оптимизации на обучаемом и тестовом наборах:

#show iteration-loss graph for training and validation plt . figure(figsize = ( 18 ,10)) plt . plot(history . history[ 'loss' ],label = 'Training Loss' ,color = 'b' ) plt . plot(history . history[ 'val_loss' ],label = 'Validation-loss' ,color = 'g' ) plt . xlabel( "Iteration" ) plt . ylabel( "Loss" ) plt . title( "LOSS" ) plt . legend()

#show iteration-rmse graph for training and validation plt . figure(figsize = ( 18 ,10)) plt . plot(history . history[ 'root_mean_squared_error' ],label = 'Training RMSE' ,color = 'b' ) plt . plot(history . history[ 'val_root_mean_squared_error' ],label = 'Validation-RMSE' ,color = 'g' ) plt . xlabel( "Iteration" ) plt . ylabel( "RMSE" ) plt . title( "RMSE" ) plt . legend()



#evaluate training data model . evaluate(x_train,y_train, batch_size = 32 ) 48/48 [==============================] - 1s 22ms/step - loss: 2.9911e-04 - root_mean_squared_error: 0.0173

[0.00029911252204328775, 0.01729486882686615]

#evaluate testing data model . evaluate(x_test,y_test, batch_size = 32 ) 10/10 [==============================] - 0s 31ms/step - loss: 4.4040e-04 - root_mean_squared_error: 0.0210 [0.00044039846397936344, 0.020985672250390053] Формирование прогноза на обучающей выборке:

#prediction using training data train_predict = model . predict(x_train) plot_y_train = y_train . reshape( -1 , 1 ) 48/48 [==============================] - 2s 18ms/step Отображение графиков (реального и прогноза модели) на интервале обучения:

#show actual vs predicted (training) graph plt . figure(figsize = (18,10)) plt . plot(scaler . inverse_transform(plot_y_train),color = 'b' , label = 'Original' ) plt . plot(scaler . inverse_transform(train_predict),color = 'red' , label = 'Predicted' ) plt . title( "Prediction Graph Using Training Data" ) plt . xlabel( "Hours" ) plt . ylabel( "Price" ) plt . legend() plt . show()

Формирование прогноза на тестовой выборке: #prediction using testing data test_predict = model . predict(x_test) plot_y_test = y_test . reshape( -1 , 1 ) 11/11 [==============================] - 0s 11ms/step Для расчета метрик требуется преобразовать данные из интервала [0,1], для этого также используем MinMaxScaler.

#calculate metrics from sklearn import metrics from sklearn.metrics import r2_score #transform data to real values value1 = scaler . inverse_transform(plot_y_test) value2 = scaler . inverse_transform(test_predict) #calc score score = np . sqrt(metrics . mean_squared_error(value1,value2)) print ( "RMSE : {}" . format(score)) print ( "MSE :" , metrics . mean_squared_error(value1,value2)) print ( "R2 score :" ,metrics . r2_score(value1,value2)) RMSE : 0.0015151631684117558

MSE : 2.295719426911551e-06

R2 score : 0.9683533377809039

#show actual vs predicted (testing) graph plt . figure(figsize = (18,10)) plt . plot(scaler . inverse_transform(plot_y_test),color = 'b' , label = 'Original' ) plt . plot(scaler . inverse_transform(test_predict),color = 'g' , label = 'Predicted' ) plt . title( "Prediction Graph Using Testing Data" ) plt . xlabel( "Hours" ) plt . ylabel( "Price" ) plt . legend() plt . show()



Экспорт модели в onnx-файл:

# save model to ONNX output_path = data_path + "model.eurusd.H1.120.onnx" onnx_model = tf2onnx . convert . from_keras(model, output_path = output_path) print (f "model saved to {output_path}" ) output_path = file_path+"model.eurusd.H1.120.onnx" onnx_model = tf2onnx.convert.from_keras(model, output_path=output_path) print (f "saved model to {output_path}" ) # finish mt5.shutdown() Полный код Python-скрипта в виде Jupyter Notebook прикреплён к статье.

В статье "A CNN-LSTM-Based Model to Forecast Stock Prices" наилучшее значение R^2=0.9646 было получено для моделей с архитектурой CNN-LSTM, в нашем примере сеть CNN-LSTM показала лучший результат R^2=0.9684. Таким образом, модели подобного типа способны эффективно решать задачи прогноза. Представлен пример скрипта на Python для создания и обучения CNN-LSTM моделей для прогноза финансовых временных рядов.



2. Использование модели в MetaTrader 5





2.1. Перед началом использования. Что нужно знать

Существует два способа создать модель: OnnxCreate для создания модели из onnx-файла и OnnxCreateFromBuffer для создания из массива данных.

Если ONNX-модель используется в эксперте в качестве ресурса, то после каждого её изменения эксперт необходимо перекомпилировать.



Не у всех моделей полностью определены размеры входных и/или выходных тензоров. Как правило, это первая размерность, отвечающая за размер пачки. Перед запуском модели необходимо явно указать размеры, которые будут использоваться. Для этого нужны функции OnnxSetInputShape и OnnxSetOutputShape.

Входные данные модели нужно готовить таким же самым способом, что был использован при обучении модели.

Для входных и выходных данных рекомендуется использовать массивы, матрицы и/или векторы того же самого типа, что и в модели. В таком случае не придётся использовать конвертацию данных при запуске модели. Если невозможно представить данные в необходимом типе, будет применяться автоматическая конвертация.



Запуск модели (или инференс) производится функцией OnnxRun. Запуск модели можно производить многократно.



После использования модели необходимо её освободить при помощи функции OnnxRelease.

Полная документация по ONNX моделям в MQL5.







2.2. Чтение onnx-файла и получение информации о входных и выходных данных

Итак, необходимо применить полученную нами модель. Для этого необходимо знать, где брать модель, тип и размерность входных данных, тип и размерность выходных данных. Мы сами писали обучающий скрипт, поэтому знаем, что модель model.eurusd.H1.120.onnx лежит рядом с питоновским скриптом, сгенерировавшем onnx-файл. Входные данные типа float32, 120 нормализованных цен Close (если будем работать с размером пачки равным 1), выходные данные типа float32, одна нормализованная цена, предсказанная моделью.

Мы специально создали onnx-файл также и в папке MQL5\Files, чтобы можно было при помощи MQL5-скрипта получить полную информацию о входе и выходе модели.

#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #define UNDEFINED_REPLACE 1 void OnStart () { string file_names[]; if ( FileSelectDialog ( "Open ONNX model" , NULL , "ONNX files (*.onnx)|*.onnx|All files (*.*)|*.*" ,FSD_FILE_MUST_EXIST,file_names, NULL )< 1 ) return ; PrintFormat ( "Create model from %s with debug logs" ,file_names[ 0 ]); long session_handle= OnnxCreate (file_names[ 0 ], ONNX_DEBUG_LOGS ); if (session_handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( "OnnxCreate error " , GetLastError ()); return ; } OnnxTypeInfo type_info; long input_count= OnnxGetInputCount (session_handle); Print ( "model has " ,input_count, " input(s)" ); for ( long i= 0 ; i<input_count; i++) { string input_name= OnnxGetInputName (session_handle,i); Print (i, " input name is " ,input_name); if ( OnnxGetInputTypeInfo (session_handle,i,type_info)) PrintTypeInfo(i, "input" ,type_info); } long output_count= OnnxGetOutputCount (session_handle); Print ( "model has " ,output_count, " output(s)" ); for ( long i= 0 ; i<output_count; i++) { string output_name= OnnxGetOutputName (session_handle,i); Print (i, " output name is " ,output_name); if ( OnnxGetOutputTypeInfo (session_handle,i,type_info)) PrintTypeInfo(i, "output" ,type_info); } OnnxRelease (session_handle); } void PrintTypeInfo( const long num, const string layer, const OnnxTypeInfo& type_info) { Print ( " type " , EnumToString (type_info.type)); Print ( " data type " , EnumToString (type_info.element_type)); if (type_info.dimensions.Size()> 0 ) { bool dim_defined=(type_info.dimensions[ 0 ]> 0 ); string dimensions= IntegerToString (type_info.dimensions[ 0 ]); for ( long n= 1 ; n<type_info.dimensions.Size(); n++) { if (type_info.dimensions[n]<= 0 ) dim_defined= false ; dimensions+= ", " ; dimensions+= IntegerToString (type_info.dimensions[n]); } Print ( " shape [" ,dimensions, "]" ); if (!dim_defined) PrintFormat ( " %I64d %s shape must be defined explicitly before model inference" ,num,layer); uint reduced= 0 ; long dims[]; for ( long n= 0 ; n<type_info.dimensions.Size(); n++) { long dimension=type_info.dimensions[n]; if (dimension<= 0 ) dimension=UNDEFINED_REPLACE; if (dimension> 1 ) { ArrayResize (dims,reduced+ 1 ); dims[reduced++]=dimension; } } if (reduced== 0 ) { ArrayResize (dims, 1 ); dims[reduced++]= 1 ; } if (reduced<type_info.dimensions.Size()) { dimensions= IntegerToString (dims[ 0 ]); for ( long n= 1 ; n<dims.Size(); n++) { dimensions+= ", " ; dimensions+= IntegerToString (dims[n]); } string sentence= "" ; if (!dim_defined) sentence= " if undefined dimension set to " +( string )UNDEFINED_REPLACE; PrintFormat ( " shape of %s data can be reduced to [%s]%s" ,layer,dimensions,sentence); } } else PrintFormat ( "no dimensions defined for %I64d %s" ,num,layer); }

В окне выбора файлов мы взяли наш onnx-файл, сохранённый в папке MQL5\Files, создали модель из файла (OnnxCreate) и получили вот какую информацию.

Create model from model.eurusd.H1.120.onnx with debug logs ONNX: Creating and using per session threadpools since use_per_session_threads_ is true ONNX: Dynamic block base set to 0 ONNX: Initializing session. ONNX: Adding default CPU execution provider. ONNX: Total shared scalar initializer count: 0 ONNX: Total fused reshape node count: 0 ONNX: Removing NodeArg 'Gather_out0' . It is no longer used by any node. ONNX: Removing NodeArg 'Gather_token_1_out0' . It is no longer used by any node. ONNX: Total shared scalar initializer count: 0 ONNX: Total fused reshape node count: 0 ONNX: Removing initializer 'sequential/conv1d/Conv1D/ExpandDims_1:0' . It is no longer used by any node. ONNX: Use DeviceBasedPartition as default ONNX: Saving initialized tensors. ONNX: Done saving initialized tensors ONNX: Session successfully initialized. model has 1 input(s) 0 input name is conv1d_input type ONNX_TYPE_TENSOR data type ONNX_DATA_TYPE_FLOAT shape [- 1 , 120 , 1 ] 0 input shape must be defined explicitly before model inference shape of input data can be reduced to [ 120 ] if undefined dimension set to 1 model has 1 output(s) 0 output name is dense type ONNX_TYPE_TENSOR data type ONNX_DATA_TYPE_FLOAT shape [- 1 , 1 ] 0 output shape must be defined explicitly before model inference shape of output data can be reduced to [ 1 ] if undefined dimension set to 1

Так как мы заказали отладочную информацию,

long session_handle=OnnxCreate(file_names[ 0 ], ONNX_DEBUG_LOGS );

то получили ряд сообщений с префиксом ONNX.

Мы видим, что модель действительно имеет один вход и один выход. При этом первая размерность входного тензора и первая размерность выходного тензора не определены. Предполагается, что данные размерности отвечают за размер пачки (batch size). Поэтому перед запуском модели на исполнение (inference) необходимо явно указать, с какими размерами мы собираемся работать (OnnxSetInputShape, OnnxSetOutputShape). Как правило, мы подаём на вход только одну порцию данных. Подробный пример представлен в следующем пункте "Пример использования ONNX модели в торгующем эксперте".

Кроме этого, для подготовки входных данных совершенно необязательно использовать массив с размерностями [1, 120, 1]. На вход можно подать одномерный массив или вектор размером 120 элементов







2.3. Пример использования ONNX-модели в торгующем эксперте

Предварительные объявления и определения

#include <Trade\Trade.mqh> input double InpLots = 1.0 ; #resource "Python/model.120.H1.onnx" as uchar ExtModel[] #define SAMPLE_SIZE 120 long ExtHandle= INVALID_HANDLE ; int ExtPredictedClass=- 1 ; datetime ExtNextBar= 0 ; datetime ExtNextDay= 0 ; float ExtMin= 0.0 ; float ExtMax= 0.0 ; CTrade ExtTrade; #define PRICE_UP 0 #define PRICE_SAME 1 #define PRICE_DOWN 2

Функция OnInit

int OnInit () { if ( _Symbol != "EURUSD" || _Period != PERIOD_H1 ) { Print ( "model must work with EURUSD,H1" ); return ( INIT_FAILED ); } ExtHandle= OnnxCreateFromBuffer (ExtModel, ONNX_DEFAULT ); if (ExtHandle== INVALID_HANDLE ) { Print ( "OnnxCreateFromBuffer error " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } const long input_shape[] = { 1 ,SAMPLE_SIZE, 1 }; if (! OnnxSetInputShape (ExtHandle,0,input_shape)) { Print ( "OnnxSetInputShape error " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } const long output_shape[] = { 1 , 1 }; if (! OnnxSetOutputShape (ExtHandle, 0 ,output_shape)) { Print ( "OnnxSetOutputShape error " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Работаем только с EURUSD,H1. Просто потому, что используем данные текущего символа-периода.

Наша модель включена в эксперт в виде ресурса. Эксперт самодостаточен, и нет необходимости читать onnx-файл извне. Создаём модель сразу из ресурсного массива.

Обязательно явно определяем формы входных и выходных данных.

Функция OnTick

void OnTick () { if ( TimeCurrent ()>=ExtNextDay) { GetMinMax(); ExtNextDay= TimeCurrent (); ExtNextDay-=ExtNextDay% PeriodSeconds ( PERIOD_D1 ); ExtNextDay+= PeriodSeconds ( PERIOD_D1 ); } if ( TimeCurrent ()<ExtNextBar) return ; ExtNextBar= TimeCurrent (); ExtNextBar-=ExtNextBar% PeriodSeconds (); ExtNextBar+= PeriodSeconds (); double close= iClose ( _Symbol , _Period , 0 ); if (ExtMin>close) ExtMin=close; if (ExtMax<close) ExtMax=close; PredictPrice(); if (ExtPredictedClass>= 0 ) if ( PositionSelect ( _Symbol )) CheckForClose(); else CheckForOpen(); }

Определяем начало нового дня. Это нужно для того, чтобы обновить минимум и максимум 120-дневной последовательности для нормирования цен в 120-часовой последовательности. Мы обучали модель именно при этих условиях, поэтому должны соблюсти правила для подготовки входных данных.

void GetMinMax( void ) { vectorf close; close. CopyRates ( _Symbol , PERIOD_D1 , COPY_RATES_CLOSE , 0 ,SAMPLE_SIZE); ExtMin=close.Min(); ExtMax=close.Max(); }

Потом при необходимости мы в течение дня модифицируем минимум и максимум.

Функция предсказания:

void PredictPrice( void ) { static vectorf output_data( 1 ); static vectorf x_norm(SAMPLE_SIZE); if (ExtMin>=ExtMax) { ExtPredictedClass=- 1 ; return ; } if (!x_norm. CopyRates ( _Symbol , _Period , COPY_RATES_CLOSE , 1 ,SAMPLE_SIZE)) { ExtPredictedClass=- 1 ; return ; } float last_close=x_norm[SAMPLE_SIZE- 1 ]; x_norm-=ExtMin; x_norm/=(ExtMax-ExtMin); if (! OnnxRun (ExtHandle, ONNX_NO_CONVERSION ,x_norm,output_data)) { ExtPredictedClass=- 1 ; return ; } float predicted=output_data[ 0 ]*(ExtMax-ExtMin)+ExtMin; float delta=last_close-predicted; if ( fabs (delta)<= 0.00001 ) ExtPredictedClass=PRICE_SAME; else { if (delta< 0 ) ExtPredictedClass=PRICE_UP; else ExtPredictedClass=PRICE_DOWN; } }

Сначала проверяем, можем ли мы осуществить нормализацию. Нормализация осуществляется аналогично питоновскому MinMaxScaler.

#scale data from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler scaler=MinMaxScaler(feature_range=( 0 , 1 )) scaled_data = scaler.fit_transform(data)

Соответственно, код нормализации очень простой и очевидный.

Векторы для входных данных и для приёма результата специально организованы как статические. Это гарантирует неперемещаемый в памяти буфер, существующий всё время жизни программы. Таким образом, в ONNX модели входной и выходной тензоры не пересоздаются каждый раз при запуске модели.

Центральная функция — OnnxRun. Флаг ONNX_NO_CONVERSION означает, что данные, входные и выходные, не должны подвергаться конверсии, так как тип float в MQL5 точно соответствует типу ONNX_DATA_TYPE_FLOAT. Флаг ONNX_DEBUG не установлен.

После этого разнормализуем полученные данные в предсказанную цену и определяем класс — цена пойдёт вверх, вниз или не поменяется.





Торговая стратегия проста. В начале каждого часа проверяем прогноз цены на конец часа. Если цена по прогнозу пойдёт вверх, покупаем. И наоборот, если цена пойдёт вниз, продаём.

void CheckForOpen( void ) { ENUM_ORDER_TYPE signal= WRONG_VALUE ; if (ExtPredictedClass==PRICE_DOWN) signal= ORDER_TYPE_SELL ; else { if (ExtPredictedClass==PRICE_UP) signal= ORDER_TYPE_BUY ; } if (signal!= WRONG_VALUE && TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) { double price; double bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double ask= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); if (signal== ORDER_TYPE_SELL ) price=bid; else price=ask; ExtTrade.PositionOpen( _Symbol ,signal,InpLots,price, 0.0 , 0.0 ); } } void CheckForClose( void ) { bool bsignal= false ; long type= PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (type== POSITION_TYPE_BUY && ExtPredictedClass==PRICE_DOWN) bsignal= true ; if (type== POSITION_TYPE_SELL && ExtPredictedClass==PRICE_UP) bsignal= true ; if (bsignal && TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) { ExtTrade.PositionClose( _Symbol , 3 ); CheckForOpen(); } }

Теперь необходимо проверить работоспособность эксперта. Это можно сделать в тестере. Но для того, чтобы протестировать эксперта с начала года, необходимо тренировать модель на данных до начала года. Поэтому мы немного видоизменили питоновский скрипт, убрав из него всё лишнее и заменив конечную дату.

Скрипт ONNX.eurusd.H1.120.Training.py находится в подпапке Python и запускается прямо в MetaEditor. Полученная ONNX модель будет записана рядом в этой же подпапке Python и при компиляции эксперта будет использована в качестве ресурса.

# Copyright 2023, MetaQuotes Ltd. # https://www.mql5.com # python libraries import MetaTrader5 as mt5 import tensorflow as tf import numpy as np import pandas as pd import tf2onnx # input parameters inp_model_name = "model.eurusd.H1.120.onnx" inp_history_size = 120 if not mt5.initialize(): print ( "initialize() failed, error code =" ,mt5.last_error()) quit() # we will save generated onnx-file near our script to use as resource from sys import argv data_path=argv[ 0 ] last_index=data_path.rfind( "\\" )+ 1 data_path=data_path[ 0 :last_index] print ( "data path to save onnx model" ,data_path) # set start and end dates for history data from datetime import timedelta, datetime #end_date = datetime.now() end_date = datetime( 2023 , 1 , 1 , 0 ) start_date = end_date - timedelta(days=inp_history_size) # print start and end dates print ( "data start date =" ,start_date) print ( "data end date =" ,end_date) # get rates eurusd_rates = mt5.copy_rates_range( "EURUSD" , mt5.TIMEFRAME_H1, start_date, end_date) # create dataframe df = pd.DataFrame(eurusd_rates) # get close prices only data = df.filter([ 'close' ]).values # scale data from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler scaler=MinMaxScaler(feature_range=( 0 , 1 )) scaled_data = scaler.fit_transform(data) # training size is 80% of the data training_size = int ( len (scaled_data)* 0.80 ) print ("Training_size:",training_size) train_data_initial = scaled_data[0:training_size,:] test_data_initial = scaled_data[training_size:,: 1 ] # split a univariate sequence into samples def split_sequence (sequence, n_steps): X, y = list (), list () for i in range ( len (sequence)): # find the end of this pattern end_ix = i + n_steps # check if we are beyond the sequence if end_ix > len (sequence)-1: break # gather input and output parts of the pattern seq_x, seq_y = sequence[i:end_ix], sequence[end_ix] X. append(seq_x) y.append(seq_y) return np.array(X), np.array(y) # split into samples time_step = inp_history_size x_train, y_train = split_sequence(train_data_initial, time_step) x_test, y_test = split_sequence(test_data_initial, time_step) # reshape input to be [samples, time steps, features] which is required for LSTM x_train =x_train.reshape(x_train.shape[ 0 ],x_train.shape[ 1 ], 1 ) x_test = x_test.reshape(x_test.shape[ 0 ],x_test.shape[ 1 ], 1 ) # define model from keras.models import Sequential from keras.layers import Dense, Activation, Conv1D, MaxPooling1D, Dropout, Flatten, LSTM from keras.metrics import RootMeanSquaredError as rmse model = Sequential() model.add(Conv1D(filters= 256 , kernel_size= 2 , activation= 'relu' ,padding = 'same' ,input_shape=(inp_history_size, 1 ))) model.add(MaxPooling1D(pool_size= 2 )) model.add(LSTM( 100 , return_sequences = True)) model.add(Dropout( 0.3 )) model.add(LSTM( 100 , return_sequences = False)) model.add(Dropout( 0.3 )) model.add(Dense(units= 1 , activation = 'sigmoid' )) model.compile(optimizer= 'adam' , loss= 'mse' , metrics = [rmse()]) # model training for 300 epochs history = model.fit(x_train, y_train, epochs = 300 , validation_data = (x_test,y_test), batch_size= 32 , verbose= 2 ) # evaluate training data train_loss, train_rmse = model.evaluate(x_train,y_train, batch_size = 32 ) print (f "train_loss={train_loss:.3f}" ) print (f "train_rmse={train_rmse:.3f}" ) # evaluate testing data test_loss, test_rmse = model.evaluate(x_test,y_test, batch_size = 32 ) print (f "test_loss={test_loss:.3f}" ) print (f "test_rmse={test_rmse:.3f}" ) # save model to ONNX output_path = data_path+inp_model_name onnx_model = tf2onnx.convert.from_keras(model, output_path=output_path) print (f "saved model to {output_path}" ) # finish mt5.shutdown()





Тестирование советника на основе ONNX-модели



Настало время проверить советника на исторических данных в тестере стратегий. Выставляем в настройках параметры, на которых тренировалась модель: символ EURUSD и таймфрейм H1.

Устанавливаем интервал за пределами периодом обучения модели — с начала года, с 01.01.2023 — и запускаем тестирование.



Так как согласно стратегии проверка сигналов производится один раз в начале каждого часа (в советнике стоит проверка на появление нового бара), то режим моделирования тиков не имеет значения — OnTick будет отрабатываться в тестере только один раз за бар.

void OnTick () { if ( TimeCurrent ()>=ExtNextDay) { GetMinMax(); ExtNextDay= TimeCurrent (); ExtNextDay-=ExtNextDay% PeriodSeconds ( PERIOD_D1 ); ExtNextDay+= PeriodSeconds ( PERIOD_D1 ); } if ( TimeCurrent ()<ExtNextBar) return ; ExtNextBar= TimeCurrent (); ExtNextBar-=ExtNextBar% PeriodSeconds (); ExtNextBar+= PeriodSeconds (); float close=( float ) iClose ( _Symbol , _Period , 0 ); if (ExtMin>close) ExtMin=close; if (ExtMax<close) ExtMax=close; PredictPrice(); if (ExtPredictedClass>= 0 ) if ( PositionSelect ( _Symbol )) CheckForClose(); else CheckForOpen(); }

При такой проверке тестирование за 3 месяца занимает несколько секунд. Мы сразу же получаем результаты.











Теперь изменим торговую стратегию, а именно — открытие позиции по сигналу, закрытие позиции по стоп-лоссу или тейк-профиту.

input double InpLots = 1.0 ; input bool InpUseStops = true ; input int InpTakeProfit = 500 ; input int InpStopLoss = 500 ;

void CheckForOpen( void ) { ENUM_ORDER_TYPE signal= WRONG_VALUE ; if (ExtPredictedClass==PRICE_DOWN) signal= ORDER_TYPE_SELL ; else { if (ExtPredictedClass==PRICE_UP) signal= ORDER_TYPE_BUY ; } if (signal!= WRONG_VALUE && TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) { double price,sl= 0 ,tp= 0 ; double bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double ask= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); if (signal== ORDER_TYPE_SELL ) { price=bid; if (InpUseStops) { sl= NormalizeDouble (bid+InpStopLoss* _Point , _Digits ); tp= NormalizeDouble (ask-InpTakeProfit* _Point , _Digits ); } } else { price=ask; if (InpUseStops) { sl= NormalizeDouble (ask-InpStopLoss* _Point , _Digits ); tp= NormalizeDouble (bid+InpTakeProfit* _Point , _Digits ); } } ExtTrade.PositionOpen( _Symbol ,signal,InpLots,price,sl,tp); } } void CheckForClose( void ) { if (InpUseStops) return ; bool bsignal= false ; long type= PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (type== POSITION_TYPE_BUY && ExtPredictedClass==PRICE_DOWN) bsignal= true ; if (type== POSITION_TYPE_SELL && ExtPredictedClass==PRICE_UP) bsignal= true ; if (bsignal && TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) { ExtTrade.PositionClose( _Symbol , 3 ); CheckForOpen(); } }

Укажем параметр InpUseStops = true, это означает, что при открытии позиции выставляются уровни TP и SL.











Результаты тестирования с использованием уровней SL/TP с начала года показаны ниже.











Полный исходный код эксперта и обученная модель на начало 2023 года прикреплены к статье.





Заключение



Мы показали, что нет ничего сложного в использовании ONNX моделей в MQL5-программах. Наоборот, это очень просто. Гораздо сложнее получить адекватную ONNX-модель.



Обращаем ваше внимание, что использованная в статье модель представлена только в целях демонстрации работы с ONNX-моделями средствами языка MQL5. Советник не предназначен для торговли на реальных счетах.

