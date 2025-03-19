MQL5-советник, интегрированный в Telegram (Часть 4): Модуляризация функций кода для улучшенного повторного использования

Введение

В предыдущей статье серии мы рассмотрели отправку скриншотов графиков с подписями из MetaTrader 5 в Telegram. Наш подход, хотя и эффективный, был довольно прямолинейным и не слишком гибким. Мы объединили компоненты, необходимые для захвата снимка экрана, конвертировали или кодировали его в удобную для отправки форму и отправили его в Telegram. Это сработало, но привело к большому объему повторяющегося кода, с которым сложно управляться. Что мы можем сделать, чтобы улучшить реализацию? Перейти к модульной базе кодов! Это первый шаг на пути к более гибкой и удобной в обслуживании системе.

В четвертой части нашей серии мы сосредоточимся на улучшении возможности повторного использования нашей программы с помощью модуляризации кода. Мы подробно обсудим принципы модуляризации кода и, в частности, то, как эти принципы применяются в нашем проекте. После этого мы представим пошаговые инструкции по реорганизации нашего существующего MQL5-скрипта в отдельные, четко определенные функции. В конечном итоге у вас будет выбор: использовать старую, монолитную программу или новый, модульный советник с тем же результатом.

После этого мы будем методично изменять наш текущий код так, чтобы он занял новое место в реализации нашей программы. Мы разобьем код на отдельные функции, каждая из которых будет выполнять одну задачу: отправку сообщений, создание скриншотов и кодирование данных в необходимую для передачи форму. Мы продемонстрируем, как каждая часть взаимодействует в новой структуре и, что еще важнее, как каждая функция выполняет свою задачу без ненужного повторения таким образом, чтобы мы могли легко обновлять и расширять программу.

В заключение мы поговорим о тестировании и проверке кода модульной стратегии. Это будет включать проверку правильности работы каждой функции и общей производительности системы, а также сравнение результатов со старым кодом. Хотя мы используем термин модуляризация, мы просто говорим о том, как сделать советник более понятным и удобным в обслуживании. К концу статьи вы поймете, почему это важный шаг в разработке, и будете иметь четкое представление о преимуществах такого подхода. Темы, рассматриваемые в статье:

Результатом должен стать аккуратный и эффективный советник MetaQuotes Language 5 (MQL5)-Telegram. Модульный и хорошо структурированный код обеспечивает легкую интеграцию, отличается высокой гибкостью и требует гораздо меньше усилий для обновления и добавления новых функций, чем если бы код был написан обычным способом. Он не только обрабатывает задачи отправки сообщений, но и выполняет функции захвата снимков экрана и хранения данных, делая это управляемым и масштабируемым образом и тем самым закладывая прочную основу для будущих улучшений.





Понимание необходимости модуляризации

Мы рассмотрим идею модуляризации кода, которая является фундаментальным методом разработки программного обеспечения для организации и управления большими базами кодов. При модуляризации программы она разбивается на более мелкие, легко управляемые части, которые практически самодостаточны. Каждая из этих частей (или модулей) выполняет определенную функцию и взаимодействует с другими модулями четко определенным образом. Конечно, основную часть программы еще предстоит написать, поэтому мы также рассмотрим некоторые основные принципы и концепции, определяющие, как можно сделать программу модульной.

Как этапы разработки, так и этапы сопровождения демонстрируют преимущества модуляризации. Когда приходит время писать код, разработчики могут сосредоточиться на одном модуле за раз. Код в каждом модуле реализуется, тестируется и отлаживается перед переходом к следующему. Если после ввода системы в эксплуатацию необходимо внести изменения, их обычно можно внести всего в один модуль. Изменения в одном модуле оказывают незначительное влияние на другие модули. В результате получается гораздо более стабильная система с меньшими затратами на изменения или исправления. В качестве иллюстрации наш MQL5-советник может отправлять сообщения при возникновении определенных событий. За это отвечает один из модулей. Другой модуль может делать снимки экрана и сохранять их. Если бы мы хотели расширить функцию создания снимков экрана, мы могли бы сделать это, не нарушая работу модуля, отправляющего сообщения.

Обеспечение удобства обслуживания программы обманчиво просто. На самом деле речь идет о поддержании всего, что заставляет программу работать, в чистом, хорошо организованном виде. Почти все, что мы сказали до сих пор, является прелюдией к этому важному параграфу, поскольку ничто не способствует удобству обслуживания так, как создание модулей, содержащих все элементы, необходимые для того, чтобы стороны были довольны, — элемент для вас, элемент для меня и элемент вон для той функции. Таким образом мы также гарантируем возможность повторного использования, поскольку как только модуль начинает выполнять то, что ему положено, он становится максимально эффективным.

Мы продемонстрируем модуляризацию кода MQL5-советника, разделив его на четко определенные функции и классы. Мы рассмотрим, как объединить эти модули для выполнения четко определенных задач, таких как отправка текстовых сообщений, создание снимков экрана и реструктуризация данных, которые мы загружаем в нашу систему, чтобы она делала то, что нам нужно. К концу мы надеемся понять, как эти изменения сделают наш советник более эффективным, удобным в обслуживании и масштабируемым.





Рефакторинг кода отправки сообщений

Первое, что мы сделаем, это создадим пользовательскую функцию или модуль. В нем мы сможем ввести логику, которую мы инкапсулируем и организуем для максимального повторного использования. Первая функция будет отвечать за отправку простого сообщения.

void sendSimpleMessage(){ }

Здесь мы инкапсулируем отправку Telegram-сообщения в функцию под названием sendSimpleMessage. Эта модульная структура упрощает обслуживание, управление и повторное использование кода в советнике. Мы используем функцию void, которая не возвращает значение. Вместо этого она отправляет сообщение в Telegram. Функция также способна незаметно обрабатывать успех и неудачу операции, поэтому код не становится слишком запутанным из-за всевозможных операторов if. Такая инкапсуляция позволяет основной программе вызывать функцию, когда ей нужно отправить сообщение, не увязая в деталях того, как это сделать с помощью Telegram API.

Чтобы обеспечить гибкость операции отправки сообщений, нам необходимо включить параметры, которые мы можем автоматически повторно использовать, чтобы при необходимости отправлять различные тексты, а также URL-адрес API, токен бота и идентификатор чата.

void sendSimpleMessage( string custom_message, const string api_url, const string bot_token, const string chat_id, int timeout= 10000 ){ }

Здесь мы определяем void-функцию sendSimpleMessage, которая отправляет простое сообщение в Telegram без сложных вложений или обработки данных. Затем она заполняется четырьмя обязательными входными параметрами custom_message, api_url, bot_token и chat_id, а также одним необязательным входным параметром timeout. Давайте структурируем параметры для более легкого понимания.

custom_message - строковый параметр, содержащий фактическое текстовое сообщение, которое мы хотим отправить в Telegram.

- строковый параметр, содержащий фактическое текстовое сообщение, которое мы хотим отправить в Telegram. api_url - строковый параметр, содержащий базовый URL-адрес API Telegram-бота. Этот URL-адрес используется для запроса правильной конечной точки API.

- строковый параметр, содержащий базовый URL-адрес API Telegram-бота. Этот URL-адрес используется для запроса правильной конечной точки API. bot_token - еще один строковый параметр, содержащий уникальный токен бота, необходимый для аутентификации бота и его авторизации для отправки сообщений.

- еще один строковый параметр, содержащий уникальный токен бота, необходимый для аутентификации бота и его авторизации для отправки сообщений. chat_id - строковый параметр, указывающий уникальный идентификатор Telegram-чата или канала, куда будет отправлено сообщение.

- строковый параметр, указывающий уникальный идентификатор Telegram-чата или канала, куда будет отправлено сообщение. timeout - необязательный параметр типа int, который задает время (в миллисекундах), в течение которого функция должна ожидать ответа от API Telegram, прежде чем считать запрос истекшим по времени. Значение по умолчанию составляет 10 000 миллисекунд (10 секунд), но при необходимости пользователь может указать собственное значение.

Вы могли заметить, что мы используем ключевое слово const в некоторых входных аргументах. Это означает, что переданные значения являются окончательными и не могут быть изменены, переделаны или заменены внутри тела функции, что гарантирует отсутствие ошибок перезаписи в функции. Далее нам просто нужно перенести фрагменты кода, отвечающие за отправку простых сообщений из формы по умолчанию в функцию.

char data[]; char res[]; string resHeaders; string message = custom_message; const string url = api_url + "/bot" + bot_token + "/sendmessage?chat_id=" + chat_id + "&text=" + message; int send_res = WebRequest ( "POST" , url, "" , timeout, data, res, resHeaders);

Начнем с объявления пары массивов: data и res. Массив data пуст, поскольку мы не отправляем никому данные в нашем веб-запросе — мы отправляем только сообщение в качестве параметра URL. Массив res будет содержать данные ответа от сервера после того, как мы сделаем запрос. Также объявляем строку resHeaders, которая будет содержать все заголовки ответов, отправленные Telegram API.

Далее мы берем custom_message из входного параметра и присваиваем его переменной message. По сути, это дает нам возможность работать с сообщением или передавать его внутри функции, если нам это необходимо.

Мы создаем URL-адрес API-запроса, объединяя несколько компонентов: базовый api_url, конечную точку /bot, аутентификационный bot_token и chat_id чата получателя. К этому мы добавляем текст сообщения как URL-параметр: "&text=". Результатом является полный URL-адрес, содержащий все необходимые данные для вызова API.

Наконец, мы передаем логику веб-запроса функции WebRequest. Функция отвечает за отправку HTTP-запроса POST в API Telegram. Она использует URL-адрес, который мы только что создали для API. Значение тайм-аута запроса, по умолчанию равное 10 секундам (или другому значению, указанному пользователем), определяет, как долго запрос будет ожидать ответа. Запрос отправляется с пустым массивом данных (который также может быть просто пустым объектом в формате JavaScript Object Notation (JSON)), и любой ответ, который API отправляет нам обратно, сохраняется в массиве результатов и строке заголовков результатов.

Наконец, мы просто добавляем логику проверки статуса ответа веб-запроса.

if (send_res == 200 ) { Print ( "TELEGRAM MESSAGE SENT SUCCESSFULLY" ); } else if (send_res == - 1 ) { if ( GetLastError () == 4014 ) { Print ( "PLEASE ADD THE " , api_url, " TO THE TERMINAL" ); } Print ( "UNABLE TO SEND THE TELEGRAM MESSAGE" ); } else if (send_res != 200 ) { Print ( "UNEXPECTED RESPONSE " , send_res, " ERR CODE = " , GetLastError ()); }

Окончательный код функции для отправки простого сообщения из MetaTrader 5 в Telegram выглядит следующим образом:

void sendSimpleMessage( string custom_message, const string api_url, const string bot_token, const string chat_id, int timeout= 10000 ){ char data[]; char res[]; string resHeaders; string message = custom_message; const string url = api_url + "/bot" + bot_token + "/sendmessage?chat_id=" + chat_id + "&text=" + message; int send_res = WebRequest ( "POST" , url, "" , timeout, data, res, resHeaders); if (send_res == 200 ) { Print ( "TELEGRAM MESSAGE SENT SUCCESSFULLY" ); } else if (send_res == - 1 ) { if ( GetLastError () == 4014 ) { Print ( "PLEASE ADD THE " , api_url, " TO THE TERMINAL" ); } Print ( "UNABLE TO SEND THE TELEGRAM MESSAGE" ); } else if (send_res != 200 ) { Print ( "UNEXPECTED RESPONSE " , send_res, " ERR CODE = " , GetLastError ()); } }

Чтобы убедиться в правильной работе, перейдем к обработчику событий OnInit, закомментируем ненужные фрагменты кода и вызовем функцию. Вызов функции потребует ввода ее имени и предоставления необходимых параметров.

string msg = "EA INITIALIZED ON CHART " + _Symbol ; sendSimpleMessage(msg,TG_API_URL,botTkn,chatID, 10000 );

Здесь мы вызываем функцию sendSimpleMessage для доставки сообщения в чат Telegram. Сначала мы создаем строку (msg), которая представляет собой простое объединение слов "EA INITIALIZED ON CHART" (советник инициализирован на графике) с символом текущего графика (_Symbol). Будущий получатель этого сообщения будет уведомлен о том, что советник был инициализирован на определенном графике.

После того, как мы определили текстовое сообщение, которое хотим отправить, мы вызываем функцию sendSimpleMessage. Мы передаем четыре аргумента функции. Первый аргумент — это просто текстовое сообщение, которое мы хотим отправить, поэтому оно называется msg. Второй аргумент — это константа с именем TG_API_URL, которая является базовым URL для API Telegram-бота. Третий аргумент — токен доступа бота (botTkn), а четвертый (chatID) — идентификатор Telegram-чата или канала, куда бот отправит сообщение. Наконец, мы указываем значение тайм-аута 10 секунд (10 000 миллисекунд). Если сервер Telegram не отвечает в течение этого времени, функция возвращает код ошибки. При тестировании получаем следующее сообщение:





Это успех. Теперь вы видите, что нам не нужны слишком длинные фрагменты кода. Все, что нам нужно, это просто вызвать соответствующую функцию и передать соответствующие аргументы. Давайте отправим еще одно простое сообщение, информирующее пользователя о таймфрейме или периоде графика.

string new_msg = "THE CURRENT TIMEFRAME IS " + EnumToString ( _Period ); sendSimpleMessage(new_msg,TG_API_URL,botTkn,chatID, 10000 );

Здесь мы определяем новую строковую переменную с именем new_msg. Новая переменная создается путем слияния текста "THE CURRENT TIMEFRAME IS " (текущий таймфрейм) со строковой версией значения _Period (таймфрейм текущего графика). Это делается с помощью функции EnumToString, которая переводит значение _Period в удобочитаемую форму. Например, если график настроен на 1-часовой таймфрейм, new_msg будет содержать текст "THE CURRENT TIMEFRAME IS PERIOD_H1" (текущий таймфрейм - H1). После этого вызывается та же функция для отправки простых сообщений, и на этом всё. Как видите, всё очень просто. После запуска теста мы получаем следующий результат:





Мы видим, насколько легко было отправить код. Мы использовали всего две строки кода. Далее мы переходим к отправке сложного закодированного сообщения. Больших изменений в функции не будет. Она наследует ту же логику. Однако поскольку мы отправляем сложные сообщения, мы хотим обрабатывать ошибки, которые могут возникнуть. Таким образом, вместо того, чтобы просто объявить функцию void, у нас будет функция типа целочисленных данных, которая будет возвращать определенные коды, иллюстрирующие неудачу или успех при вызове функции. Таким образом, в глобальном масштабе нам придется определить коды ошибок.

#define FAILED_CODE - 1 #define SUCCEEDED_CODE + 1

Здесь мы определяем две константы, FAILED_CODE и SUCCEEDED_CODE, используя директиву препроцессора #define. Мы назначаем целочисленные значения в зависимости от констант для представления результатов операций: FAILED_CODE устанавливается равным -1 и означает неудачу, а SUCCEEDED_CODE равно +1 и означает успех. Эти константы могут быть любыми, какие вы сочтете подходящими. После их объявления мы приступаем к построению нашей функции.

int sendEncodedMessage( string custom_message, const string api_url, const string bot_token, const string chat_id, int timeout= 10000 ){ }

Здесь мы определяем целочисленную функцию с именем sendEncodedMessage, что означает, что функция будет возвращать целочисленные значения. Данные веб-запроса останутся прежними. Однако нам необходимо будет проверить успешность или неудачу ответа и предпринять необходимые действия.

if (send_res == 200 ) { Print ( "TELEGRAM MESSAGE SENT SUCCESSFULLY" ); return (SUCCEEDED_CODE); }

Здесь, если статус ответа успешный и сообщение было успешно отправлено, мы возвращаем SUCCEEDED_CODE. В противном случае, если статус ответа — неудача, мы возвращаем FAILED_CODE.

else if (send_res == - 1 ) { if ( GetLastError () == 4014 ) { Print ( "PLEASE ADD THE " , api_url, " TO THE TERMINAL" ); } Print ( "UNABLE TO SEND THE TELEGRAM MESSAGE" ); return (FAILED_CODE); } else if (send_res != 200 ) { Print ( "UNEXPECTED RESPONSE " , send_res, " ERR CODE = " , GetLastError ()); return (FAILED_CODE); }

Наконец, нам нужно вернуть успешный код, если до этого момента все прошло успешно, следующим образом:

return (SUCCEEDED_CODE);

Возвращение успешного завершения в конце очень важно, поскольку может возникнуть ситуация, когда ни одна из подфункций не проверяется, а функция должна возвращать целое число. Если мы попытаемся скомпилировать программу без кода возврата, мы получим ошибку:





Таким образом, полный код функции, отвечающей за отправку сложных сообщений, выглядит следующим образом:

int sendEncodedMessage( string custom_message, const string api_url, const string bot_token, const string chat_id, int timeout= 10000 ){ char data[]; char res[]; string resHeaders; string message = custom_message; const string url = api_url + "/bot" + bot_token + "/sendmessage?chat_id=" + chat_id + "&text=" + message; int send_res = WebRequest ( "POST" , url, "" , timeout, data, res, resHeaders); if (send_res == 200 ) { Print ( "TELEGRAM MESSAGE SENT SUCCESSFULLY" ); return (SUCCEEDED_CODE); } else if (send_res == - 1 ) { if ( GetLastError () == 4014 ) { Print ( "PLEASE ADD THE " , api_url, " TO THE TERMINAL" ); } Print ( "UNABLE TO SEND THE TELEGRAM MESSAGE" ); return (FAILED_CODE); } else if (send_res != 200 ) { Print ( "UNEXPECTED RESPONSE " , send_res, " ERR CODE = " , GetLastError ()); return (FAILED_CODE); } return (SUCCEEDED_CODE); }

Давайте теперь отправим информацию об аккаунте сегментами, соединенными с символами эмодзи, в Telegram и посмотрим на ответ. Для этого будет использована та же структура кода, но я кратко объясню, что именно мы делаем.

double accountEquity = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); double accountFreeMargin = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ); string complex_msg = "\xF680 EA INITIALIZED ON CHART " + _Symbol + "\xF680" + "

\xF4CA Account Status \xF4CA" + "

Equity: $" + DoubleToString (accountEquity, 2 ) + "

Free Margin: $" + DoubleToString (accountFreeMargin, 2 ); string encloded_msg = UrlEncode(complex_msg); complex_msg = encloded_msg; sendEncodedMessage(complex_msg,TG_API_URL,botTkn,chatID, 10000 );

Начнем с доступа к балансу счета и свободной марже, используя AccountInfoDouble и передавая аргументы ACCOUNT_EQUITY и ACCOUNT_MARGIN_FREE соответственно. Они считывают данные о состоянии счета и свободной марже в реальном времени. Мы создаем подробное сообщение complex_msg, в котором используем символ графика, а также остаток на счете и свободную маржу, и форматируем его с помощью эмодзи. Мы отправляем сообщение с помощью API Telegram, но сначала нам нужно убедиться, что его передача по HTTP безопасна. Мы делаем это, кодируя сообщение с помощью функции UrlEncode. Вот что мы получаем в Telegram после отправки сообщения.





Вы видите, что сложное сообщение успешно получено в Telegram. На этом мы полностью завершаем работу с функциями отправки сообщений. Очевидно, что, инкапсулируя предыдущий функционал в функцию, мы делаем код чище и позволяем без труда повторно использовать отправку сообщений в нескольких местах. Это окажется особенно полезным, когда мы приступим к дальнейшей модуляризации кода, например, при добавлении функций отправки изображений и обработки ошибок.





Модуляризация функций скриншотов

Здесь нам необходимо построить функцию, которая принимает необходимые параметры и отправляет изображения графиков в Telegram. Ее структура кода будет идентична той, которую мы использовали для отправки закодированных сообщений.

int sendScreenShot( string screenshot_name, const string telegram_url, const string bot_token, const string chat_id, string caption= "" ){ }

Объявим целочисленную функцию sendScreenShot, которая будет возвращать целочисленное значение. Функция принимает несколько параметров, обеспечивая гибкость и модульность.

Параметр screenshot_name относится к имени файла скриншота, который будет отправлен, что позволяет нам указывать разные скриншоты.

telegram_url, bot_token и chat_id — основные входные данные, необходимые для взаимодействия с API Telegram, что позволяет адаптировать функцию к различным конфигурациям ботов и Telegram-аккаунтам.

Необязательный параметр caption позволяет нам добавлять к скриншоту подпись.

Поскольку структура кода остается прежней, мы сосредоточимся только на логике возврата. Во-первых, посмотрим на открытие и считывание содержимого изображения.

int screenshot_Handle = INVALID_HANDLE ; screenshot_Handle = FileOpen (screenshot_name, FILE_READ | FILE_BIN ); if (screenshot_Handle == INVALID_HANDLE ){ Print ( "INVALID SCREENSHOT HANDLE. REVERTING NOW!" ); return (FAILED_CODE); }

Здесь, если нам не удается открыть данные скриншота для отправки в Telegram, мы возвращаем FAILED_CODE из функции, сигнализируя о том, что операция по отправке скриншота не может быть продолжена из-за проблемы с доступом к файлу. Далее мы просто наследуем ту же логику для проверки статуса ответа и соответствующих сообщений и кодов статуса, как показано ниже:

int send_res = WebRequest ( "POST" ,URL,HEADERS, 10000 , DATA, res, resHeaders); if (send_res == 200 ) { Print ( "TELEGRAM SCREENSHOT FILE SENT SUCCESSFULLY" ); return (SUCCEEDED_CODE); } else if (send_res == - 1 ) { if ( GetLastError () == 4014 ) { Print ( "PLEASE ADD THE " , telegram_url, " TO THE TERMINAL" ); } Print ( "UNABLE TO SEND THE TELEGRAM SCREENSHOT FILE" ); return (FAILED_CODE); } else if (send_res != 200 ) { Print ( "UNEXPECTED RESPONSE " , send_res, " ERR CODE = " , GetLastError ()); return (FAILED_CODE); } return (SUCCEEDED_CODE);

Полная функция, отвечающая за отправку файлов скриншота графика, выглядит так:

int sendScreenShot( string screenshot_name, const string telegram_url, const string bot_token, const string chat_id, string caption= "" ){ int screenshot_Handle = INVALID_HANDLE ; screenshot_Handle = FileOpen (screenshot_name, FILE_READ | FILE_BIN ); if (screenshot_Handle == INVALID_HANDLE ){ Print ( "INVALID SCREENSHOT HANDLE. REVERTING NOW!" ); return (FAILED_CODE); } else if (screenshot_Handle != INVALID_HANDLE ){ Print ( "SCREENSHOT WAS SAVED & OPENED SUCCESSFULLY FOR READING." ); Print ( "HANDLE ID = " ,screenshot_Handle, ". IT IS NOW READY FOR ENCODING." ); } int screenshot_Handle_Size = ( int ) FileSize (screenshot_Handle); if (screenshot_Handle_Size > 0 ){ Print ( "CHART SCREENSHOT FILE SIZE = " ,screenshot_Handle_Size); } uchar photoArr_Data[]; ArrayResize (photoArr_Data,screenshot_Handle_Size); FileReadArray (screenshot_Handle,photoArr_Data, 0 ,screenshot_Handle_Size); if ( ArraySize (photoArr_Data) > 0 ){ Print ( "READ SCREENSHOT FILE DATA SIZE = " , ArraySize (photoArr_Data)); } FileClose (screenshot_Handle); uchar base64[]; uchar key[]; CryptEncode ( CRYPT_BASE64 ,photoArr_Data,key,base64); if ( ArraySize (base64) > 0 ){ Print ( "Transformed BASE-64 data = " , ArraySize (base64)); } uchar temporaryArr[ 1024 ]= { 0 }; ArrayCopy (temporaryArr,base64, 0 , 0 , 1024 ); uchar md5[]; CryptEncode ( CRYPT_HASH_MD5 ,temporaryArr,key,md5); if ( ArraySize (md5) > 0 ){ Print ( "SIZE OF MD5 HASH OF TEMPORARY ARRAY = " , ArraySize (md5)); Print ( "MD5 HASH boundary in multipart/form-data is as follows:" ); ArrayPrint (md5); } string HexaDecimal_Hash= NULL ; int total= ArraySize (md5); for ( int i= 0 ; i<total; i++){ HexaDecimal_Hash+= StringFormat ( "%02X" ,md5[i]); } Print ( "Formatted MD5 Hash String is:

" ,HexaDecimal_Hash); HexaDecimal_Hash= StringSubstr (HexaDecimal_Hash, 0 , 16 ); Print ( "Final Truncated (16 characters) MD5 Hash String is:

" ,HexaDecimal_Hash); char DATA[]; string URL = NULL ; URL = telegram_url+ "/bot" +bot_token+ "/sendPhoto" ; ArrayAdd(DATA, "\r

" ); ArrayAdd(DATA, "--" +HexaDecimal_Hash+ "\r

" ); ArrayAdd(DATA, "Content-Disposition: form-data; name=\"chat_id\"\r

" ); ArrayAdd(DATA, "\r

" ); ArrayAdd(DATA,chat_id); ArrayAdd(DATA, "\r

" ); Print ( "CHAT ID DATA:" ); ArrayPrint (DATA); string chatID_Data = CharArrayToString (DATA, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); Print ( "SIMPLE CHAT ID DATA IS AS FOLLOWS:" ,chatID_Data); string CAPTION_STRING = NULL ; CAPTION_STRING = caption; if ( StringLen (CAPTION_STRING) > 0 ){ ArrayAdd(DATA, "--" +HexaDecimal_Hash+ "\r

" ); ArrayAdd(DATA, "Content-Disposition: form-data; name=\"caption\"\r

" ); ArrayAdd(DATA, "\r

" ); ArrayAdd(DATA,CAPTION_STRING); ArrayAdd(DATA, "\r

" ); } ArrayAdd(DATA, "--" +HexaDecimal_Hash+ "\r

" ); ArrayAdd(DATA, "Content-Disposition: form-data; name=\"photo\"; filename=\"Upload_ScreenShot.jpg\"\r

" ); ArrayAdd(DATA, "\r

" ); ArrayAdd(DATA,photoArr_Data); ArrayAdd(DATA, "\r

" ); ArrayAdd(DATA, "--" +HexaDecimal_Hash+ "--\r

" ); Print ( "FINAL FULL PHOTO DATA BEING SENT:" ); ArrayPrint (DATA); string final_Simple_Data = CharArrayToString (DATA, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_ACP ); Print ( "FINAL FULL SIMPLE PHOTO DATA BEING SENT:" ,final_Simple_Data); string HEADERS = NULL ; HEADERS = "Content-Type: multipart/form-data; boundary=" +HexaDecimal_Hash+ "\r

" ; Print ( "SCREENSHOT SENDING HAS BEEN INITIATED SUCCESSFULLY." ); char res[]; string resHeaders; int send_res = WebRequest ( "POST" ,URL,HEADERS, 10000 , DATA, res, resHeaders); if (send_res == 200 ) { Print ( "TELEGRAM SCREENSHOT FILE SENT SUCCESSFULLY" ); return (SUCCEEDED_CODE); } else if (send_res == - 1 ) { if ( GetLastError () == 4014 ) { Print ( "PLEASE ADD THE " , telegram_url, " TO THE TERMINAL" ); } Print ( "UNABLE TO SEND THE TELEGRAM SCREENSHOT FILE" ); return (FAILED_CODE); } else if (send_res != 200 ) { Print ( "UNEXPECTED RESPONSE " , send_res, " ERR CODE = " , GetLastError ()); return (FAILED_CODE); } return (SUCCEEDED_CODE); }

Теперь у нас есть функция отправки скриншота, но нет функции получения файлов скриншотов. Сначала создадим функцию получения файла изображения графика, к которому прикреплена программа, поскольку для этого не потребуется много параметров.

int getScreenshot_of_Current_Chart( string screenshot_name){ if ( FileIsExist (screenshot_name)){ FileDelete (screenshot_name); Print ( "Chart Screenshot was found and deleted." ); ChartRedraw ( 0 ); } ChartScreenShot ( 0 ,screenshot_name, 1366 , 768 , ALIGN_RIGHT ); int wait_loops = 60 ; while (! FileIsExist (screenshot_name) && --wait_loops > 0 ){ Sleep ( 500 ); } if (! FileIsExist (screenshot_name)){ Print ( "THE SPECIFIED SCREENSHOT DOES NOT EXIST (WAS NOT SAVED). REVERTING NOW!" ); return (FAILED_CODE); } else if ( FileIsExist (screenshot_name)){ Print ( "THE CHART SCREENSHOT WAS SAVED SUCCESSFULLY TO THE DATA-BASE." ); return (SUCCEEDED_CODE); } return (SUCCEEDED_CODE); }

Здесь мы объявляем целочисленную функцию getScreenshot_of_Current_Chart для захвата и сохранения снимка экрана текущего графика в MetaTrader 5. Функция принимает один параметр screenshot_name, который содержит желаемое имя файла, в который будет сохранен снимок экрана. Мы начинаем функцию с проверки того, существует ли уже файл с именем screenshot_name. Если существуем, удаляем существующий файл. Этот шаг имеет решающее значение, поскольку, если бы мы не удалили существующий файл, у нас неизбежно возникла бы проблема перезаписи — ситуация, когда сохраненный снимок экрана оказался бы с тем же именем, что и файл, который был недавно удален.

Мы также вызываем функцию ChartRedraw, чтобы обновить отображение графика перед тем, как сделать снимок экрана. Затем, чтобы получить снимок экрана графика в его текущем состоянии, мы вызываем функцию ChartScreenShot, сообщая ему имя, которое мы хотим дать файлу, желаемые размеры и желаемое выравнивание. После этого нам пришлось использовать цикл while для проверки существования файла. Мы ждали появления файла до 30 секунд, прежде чем перейти к следующему шагу, и мы никоим образом не хотели замедлять процесс из-за появления скриншота на следующем шаге.

Если файл по-прежнему отсутствует по истечении этого интервала, мы выводим сообщение об ошибке, информирующее о том, что скриншот не был сохранен, и возвращаем FAILED_CODE. Однако если файл найден, мы выдаем сообщение об успешном завершении и возвращаем SUCCEEDED_CODE. По сути, мы допускаем два возможных результата нашей операции и однозначно их маркируем. Функция открытия пользовательского графика и создания снимка наследует ту же логику.

int getScreenshot_of_New_Chart( string screenshot_name, string symbol_name, ENUM_TIMEFRAMES period_name){ if ( FileIsExist (screenshot_name)){ FileDelete (screenshot_name); Print ( "Chart Screenshot was found and deleted." ); ChartRedraw ( 0 ); } long chart_id= ChartOpen (symbol_name,period_name); ChartSetInteger (chart_id, CHART_BRING_TO_TOP , true ); int wait= 60 ; while (--wait> 0 ){ if ( SeriesInfoInteger (symbol_name,period_name, SERIES_SYNCHRONIZED )){ break ; } } ChartRedraw (chart_id); ChartSetInteger (chart_id, CHART_SHOW_GRID , false ); ChartSetInteger (chart_id, CHART_SHOW_PERIOD_SEP , false ); ChartSetInteger (chart_id, CHART_COLOR_CANDLE_BEAR , clrRed ); ChartSetInteger (chart_id, CHART_COLOR_CANDLE_BULL , clrBlue ); ChartSetInteger (chart_id, CHART_COLOR_BACKGROUND , clrLightSalmon ); ChartScreenShot (chart_id,screenshot_name, 1366 , 768 , ALIGN_RIGHT ); Print ( "OPENED CHART PAUSED FOR 10 SECONDS TO TAKE SCREENSHOT." ); Sleep ( 10000 ); ChartClose (chart_id); int wait_loops = 60 ; while (! FileIsExist (screenshot_name) && --wait_loops > 0 ){ Sleep ( 500 ); } if (! FileIsExist (screenshot_name)){ Print ( "THE SPECIFIED SCREENSHOT DOES NOT EXIST (WAS NOT SAVED). REVERTING NOW!" ); return (FAILED_CODE); } else if ( FileIsExist (screenshot_name)){ Print ( "THE CHART SCREENSHOT WAS SAVED SUCCESSFULLY TO THE DATA-BASE." ); return (SUCCEEDED_CODE); } return (SUCCEEDED_CODE); }

Здесь мы объявляем целочисленную функцию, которая принимает три параметра: имя изображения, имя символа и период открываемого графика. На данный момент у нас есть все необходимые функции для получения скриншотов и их отправки в Telegram. Давайте приступим к получению и отправке скриншота текущего графика и посмотрим, что у нас получится. Для этого применим следующий фрагмент кода.

getScreenshot_of_Current_Chart(SCREENSHOT_FILE_NAME); sendScreenShot(SCREENSHOT_FILE_NAME,TG_API_URL,botTkn,chatID, NULL );

Здесь мы просто вызываем две функции, отвечающие за получение и отправку сохраненного снимка экрана соответственно, и передаем необходимые входные параметры. Теперь вы видите, насколько мала логика. Всего двух строк кода достаточно, чтобы сотворить чудеса. После компиляции получаем следующий результат.





Мы видим, что можем получить файл скриншота текущего графика в Telegram-чате. До этого момента почти все необходимое было рассмотрено, и теперь мы можем видеть, как коды возврата можно использовать для работы с функциями. Мы будем использовать новую логику графика.

int get_screenshot_new_chart_result = getScreenshot_of_New_Chart(SCREENSHOT_FILE_NAME, _Symbol , _Period ); if (get_screenshot_new_chart_result == FAILED_CODE){ string result_msg = "NEW CHART SCREENSHOT COULDN'T BE SAVED. REVERT NOW." ; Print (result_msg); sendSimpleMessage(result_msg,TG_API_URL,botTkn,chatID, 10000 ); return ( INIT_FAILED ); } else if (get_screenshot_new_chart_result == SUCCEEDED_CODE){ string result_msg = "SUCCESS. NEW CHART SCREENSHOT WAS SAVED. CONTINUE NOW." ; Print (result_msg); sendSimpleMessage(result_msg,TG_API_URL,botTkn,chatID, 10000 ); string sending_msg = "\x2705\SCREENSHOT SENDING HAS BEEN INITIATED SUCCESSFULLY." ; sending_msg += "

\x270C\YOU SHOULD RECEIVE THE IMAGE FILE WITHIN 10 SECONDS" ; string encoded_sending_msg = UrlEncode(sending_msg); Print (encoded_sending_msg); sendEncodedMessage(encoded_sending_msg,TG_API_URL,botTkn,chatID, 10000 ); }

Здесь мы управляем выводом функции getScreenshot_of_New_Chart. Функция делает и сохраняет скриншот нового графика. Вызываем функцию с четкими параметрами: желаемое имя для файла скриншота, текущий символ графика и таймфрейм. Результат функции сохраняется в переменной, которую мы называем get_screenshot_new_chart_result. В случае успеха переходим к следующей части нашей программы. Если что-то не получается, решаем проблему наиболее разумным образом.

FAILED_CODE означает, что сохранение скриншота не удалось. В этой ситуации мы генерируем сообщение об ошибке, которое дает пользователю понять, что в процессе сохранения скриншота что-то пошло не так. Это сообщение выводится на терминал, а также отправляется в наш Telegram-чат с помощью функции sendSimpleMessage. Затем мы возвращаем INIT_FAILED в качестве кода возврата, давая пользователю знать, что операция не была выполнена успешно и что следующую операцию даже не следует пытаться выполнять. На этом процесс инициализации завершается.

SUCCEEDED_CODE означает, что скриншот был успешно сохранен. Мы отображаем сообщение о том, что терминал отправил команду успешного завершения после создания скриншота. Затем мы переходим к использованию функции sendSimpleMessage, чтобы сообщить пользователю, что его скриншот сохранен и что ему следует ожидать получения файла в ближайшее время. Процесс отправки сообщения пользователю ясен, лаконичен и выполнен правильно. Команда на отправку скриншота пользователю выполнена успешно, и он должен получить файл примерно через 10 секунд. В журнале мы получаем следующую запись:





В Telegram-чате видим следующее:





Как видим, можно легко отправлять несколько сообщений в Telegram. Все, что нам осталось сделать, это вызвать функцию логики отправки скриншота, чтобы передать файл изображения. Это достигается с помощью следующей логики:

sendScreenShot(SCREENSHOT_FILE_NAME,TG_API_URL,botTkn,chatID, NULL );

После запуска кода получаем следующие результаты:





Это успех. Вы можете заметить, что полученное нами изображение не имеет подписи. Это потому, что в поле caption у нас стоит NULL, что означает, что никаких подписей не будет. Чтобы включить подпись, нам просто нужно определить поле caption и передать его функции. Используем нашу подпись по умолчанию:

string CAPTION = NULL ; CAPTION = "Screenshot of Symbol: " + Symbol ()+ " (" + EnumToString ( ENUM_TIMEFRAMES ( _Period ))+ ") @ Time: " + TimeToString ( TimeCurrent ()); sendScreenShot(SCREENSHOT_FILE_NAME,TG_API_URL,botTkn,chatID,CAPTION);

После компиляции мы получаем скриншот только что открытого пользовательского графика с параметрами по умолчанию, но, что более важно, с подписью, иллюстрирующей символ скришота, таймфрейм и время, когда он был сделан и передан в Telegram.





Это успех. Теперь у нас есть полностью функциональная программа, использующая функции для обмена сообщениями с Telegram-чатом. Теперь нам осталось только провести тестирование и реализовать модульные функции, которые мы создали для отправки торговых сигналов на основе пересечений скользящих средних с платформы MetaTrader 5 в Telegram-чаты.





Тестирование и реализация модульных функций

В этом разделе мы переключим внимание с построения отдельных функций на применение этих функций в реальных торговых ситуациях, где подтверждения сигналов вызывают определенные реакции. Теперь наша цель — убедиться, что функции, которые мы разделили на модули (например, для создания скриншотов или отправки сообщений), будут работать вместе в более крупной структуре, которую мы создаем. Помещая логику нашего советника в многократно используемые функции, мы можем лучше выполнять задачу отправки скриншотов графиков или обновления статусов счетов, сохраняя при этом логику советника, работающего по принципу запуска определенных функций при выполнении определенных условий.

В этой теме будет показано, как мы вызываем эти модульные функции при подтверждении торговых сигналов, гарантируя эффективную работу всех компонентов в реальных сценариях. Мы тщательно проверим надежность этих функций, сделаем множество тестовых прогонов и посмотрим, смогут ли они выдержать управление ошибками, продолжая при этом выполнять свою основную задачу — отправлять сообщения с подтверждением сигнала в Telegram точно и своевременно. При этом мы не только проверим функциональность нашего кода, но и используем его как шаг к созданию надежной системы управления торговыми сигналами, корректно обрабатывающей ошибки. Теперь нам просто нужно перенести фрагмент кода инициализации в раздел генерации сигнала. Для сигнала на покупку фрагмент кода будет выглядеть следующим образом:

Print ( "BUY POSITION OPENED. SEND MESSAGE TO TELEGRAM NOW." ); ushort MONEYBAG = 0xF4B0 ; string MONEYBAG_Emoji_code = ShortToString (MONEYBAG); string msg = "\xF680 Opened Buy Position." + "

====================" + "

" +MONEYBAG_Emoji_code+ "Price = " + DoubleToString (openPrice, _Digits ) + "

\xF412\Time = " + TimeToString ( iTime ( _Symbol , _Period , 0 ), TIME_SECONDS ) + "

\xF551\Time Current = " + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_SECONDS ) + "

\xF525 Lotsize = " + DoubleToString (lotSize, 2 ) + "

\x274E\Stop loss = " + DoubleToString (stopLoss, _Digits ) + "

\x2705\Take Profit = " + DoubleToString (takeProfit, _Digits ) + "

_________________________" + "

\xF5FD\Time Local = " + TimeToString ( TimeLocal (), TIME_DATE ) + " @ " + TimeToString ( TimeLocal (), TIME_SECONDS ) ; string encloded_msg = UrlEncode(msg); msg = encloded_msg; sendEncodedMessage(msg,TG_API_URL,botTkn,chatID, 10000 ); int get_screenshot_current_chart_result = getScreenshot_of_Current_Chart(SCREENSHOT_FILE_NAME); if (get_screenshot_current_chart_result == FAILED_CODE){ string result_msg = "CURRENT CHART SCREENSHOT COULDN'T BE SAVED. REVERT NOW." ; Print (result_msg); sendSimpleMessage(result_msg,TG_API_URL,botTkn,chatID, 10000 ); return ; } else if (get_screenshot_current_chart_result == SUCCEEDED_CODE){ string result_msg = "SUCCESS. CURRENT CHART SCREENSHOT WAS SAVED. CONTINUE NOW." ; Print (result_msg); sendSimpleMessage(result_msg,TG_API_URL,botTkn,chatID, 10000 ); string sending_msg = "\x2705\SCREENSHOT SENDING HAS BEEN INITIATED SUCCESSFULLY." ; sending_msg += "

\x270C\YOU SHOULD RECEIVE THE IMAGE FILE WITHIN 10 SECONDS" ; string encoded_sending_msg = UrlEncode(sending_msg); Print (encoded_sending_msg); sendEncodedMessage(encoded_sending_msg,TG_API_URL,botTkn,chatID, 10000 ); } string CAPTION = NULL ; CAPTION = "Screenshot of Symbol: " + Symbol ()+ " (" + EnumToString ( ENUM_TIMEFRAMES ( _Period ))+ ") @ Time: " + TimeToString ( TimeCurrent ()); sendScreenShot(SCREENSHOT_FILE_NAME,TG_API_URL,botTkn,chatID,CAPTION);

Здесь мы просто концентрируемся на информировании о сгенерированном сигнале и отправке скриншота текущего графика, показывающего торговые уровни. Для подтверждения сигнала на продажу аналогичная логика адаптируется следующим образом:

Print ( "SELL POSITION OPENED. SEND MESSAGE TO TELEGRAM NOW." ); ushort MONEYBAG = 0xF4B0 ; string MONEYBAG_Emoji_code = ShortToString (MONEYBAG); string msg = "\xF680 Opened Sell Position." + "

====================" + "

" +MONEYBAG_Emoji_code+ "Price = " + DoubleToString (openPrice, _Digits ) + "

\xF412\Time = " + TimeToString ( iTime ( _Symbol , _Period , 0 ), TIME_SECONDS ) + "

\xF551\Time Current = " + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_SECONDS ) + "

\xF525 Lotsize = " + DoubleToString (lotSize, 2 ) + "

\x274E\Stop loss = " + DoubleToString (stopLoss, _Digits ) + "

\x2705\Take Profit = " + DoubleToString (takeProfit, _Digits ) + "

_________________________" + "

\xF5FD\Time Local = " + TimeToString ( TimeLocal (), TIME_DATE ) + " @ " + TimeToString ( TimeLocal (), TIME_SECONDS ) ; string encloded_msg = UrlEncode(msg); msg = encloded_msg; sendEncodedMessage(msg,TG_API_URL,botTkn,chatID, 10000 ); int get_screenshot_current_chart_result = getScreenshot_of_Current_Chart(SCREENSHOT_FILE_NAME); if (get_screenshot_current_chart_result == FAILED_CODE){ string result_msg = "CURRENT CHART SCREENSHOT COULDN'T BE SAVED. REVERT NOW." ; Print (result_msg); sendSimpleMessage(result_msg,TG_API_URL,botTkn,chatID, 10000 ); return ; } else if (get_screenshot_current_chart_result == SUCCEEDED_CODE){ string result_msg = "SUCCESS. CURRENT CHART SCREENSHOT WAS SAVED. CONTINUE NOW." ; Print (result_msg); sendSimpleMessage(result_msg,TG_API_URL,botTkn,chatID, 10000 ); string sending_msg = "\x2705\SCREENSHOT SENDING HAS BEEN INITIATED SUCCESSFULLY." ; sending_msg += "

\x270C\YOU SHOULD RECEIVE THE IMAGE FILE WITHIN 10 SECONDS" ; string encoded_sending_msg = UrlEncode(sending_msg); Print (encoded_sending_msg); sendEncodedMessage(encoded_sending_msg,TG_API_URL,botTkn,chatID, 10000 ); } string CAPTION = NULL ; CAPTION = "Screenshot of Symbol: " + Symbol ()+ " (" + EnumToString ( ENUM_TIMEFRAMES ( _Period ))+ ") @ Time: " + TimeToString ( TimeCurrent ()); sendScreenShot(SCREENSHOT_FILE_NAME,TG_API_URL,botTkn,chatID,CAPTION);

Чтобы убедиться в наличии генерируемых сигналов, перейдем на минутный таймфрейм и дождемся ответных сигналов. Первый сигнал, который мы получаем, — это сигнал на продажу. Он генерируется в торговом терминале, как показано ниже:





Запись о сигнале на продажу в журнале MetaTrader 5:





Сообщение о продаже в Telegram-чате:





Из представленных выше изображений видно, что настройка сигнала на продажу подтверждается в торговом терминале, важные сообщения заносятся в журнал, а соответствующие данные о позициях и скриншоты отправляются в Telegram-чат. Теперь мы ожидаем, что при возникновении бычьего пересечения мы закроем существующую позицию на продажу, откроем позицию на покупку и также отправим информацию в Telegram. Настройка подтверждения выглядит так:





Запись о сигнале на покупку в журнале MetaTrader 5:





Сообщение о покупке в Telegram-чате:







Чтобы более наглядно представить этот этап, ниже представлено подробное видео, демонстрирующее работу советника, начиная с его компиляции, и заканчивая инициализацией и открытием сделок на основе сгенерированных сигналов, а также тем, как метаданные передаются из MQL5 в Telegram.



