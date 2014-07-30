Инфографика "Что представляет собой MetaTrader Market"
Несколько недель назад была опубликована отчетная инфографика по сервису "Фриланс". Тогда мы пообещали, что вскоре раскроем цифры и по Маркету. И вот теперь предлагаем ознакомиться с собранными данными.
Официальный запуск MetaTrader Market
состоялся в феврале 2012 года, и за небольшой срок магазин торговых
приложений проделал большой путь. Сперва он работал только на MetaTrader
5, затем секция Маркета была запущена и на MetaTrader 4. Расширялся и
ассортимент: к торговым программам со временем добавились финансовые журналы и книги.
Все это привело к увеличению оборота рынка: к июлю 2014 года в Маркете продано 6 300 продуктов общей стоимостью более 522 000 $, а через сервис прошло уже 520 продавцов и 24 500 покупателей. Такой рост продаж способствовал появлению целой прослойки успешных разработчиков, которые ежемесячно зарабатывают здесь по 10 000 $ и более. Другие интересные цифры, демонстрирующие итоги деятельности Маркета, вы увидите в инфографике ниже.
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.
Судя по датам комментов, тема вообще не актуальна, так же как и переход на МТ5...увы...
Сама покупка продукта - кот в мешке...берите пример с того же Ebay.
Не в том русле движемся..и статистику надо брать с того количества пользователей, что пользуют МТ4 их миллионы,
а тогда получается, что на маркете практически нет реальных движений..
Все же познается в сравнении.
A по другому и не может быть,продавец сам не знает, принесёт ли его робот профит завтра или нет,да это просто не возможно знать,ну если конечно он не продаёт мартышку,тогда он конечно в курсе чем всё закончится :). Многие новички ведутся на красивые мониторинги и кучу звёздочек и кидаются покупать таких роботов и естественно, после одного-двух слитых депозитов у них доверие к маркету, да и собственно к самой платформе начинает стремиться к нулю, а продавец в это время уже запускает очередной временно-красивый мониторинг практически на том же роботе, только немножко изменённом и с другим названием и через месяц у него уже куча звёздочек от якобы реально-поднявшихся на роботе благодарных клиентов,вообщем карусель :). Нужно на все ярлыки роботов,которые используют в том или ином виде мартингейл или наращивание рисков в торговле, клеить предупреждающие значки о повышенном риске.(имхо) Одно дело не заработать,а совсем другое дело всё потерять. Люди которые всё потеряли не захотят вернуться в маркет и попробовать что-то ещё.
Статистика хорошая. Только с продвижением продуктов беда. Рекламный ротатор отсутствует и не планируется, насколько я понял. Находить поиском можно только если уже знаешь, что ищешь. Очень часто человеку нужны конкретные фичи, а название ему неважно и неизвестно. Но если, допустим, заходит этот человек сюда на форум и пишет, что ему нужно то-то и то-то, то послать его (в хорошем смысле, а иногда и в плохом) могут только в кодебазу или в работу. А вот дать ссылку на уже готовый продукт, который отвечает требованиям, - запрещено. Не понятно, чем это отличается от работы - там точно такая же коммерческая подоплека и кто-то из разработчиков заработает на заказе деньги, отчислив комиссию МК. Чем же комиссия с продукта в Маркете хуже комиссии в работе?
Пришло время обновить статистику.
Такое понимание рынка привлечет новых продавцов и покупателей.
Как журналист на пенсии, я могу прорекламировать новые статистические данные, если они будут опубликованы сейчас.
Мне интересно, как изменился рынок за эти годы.