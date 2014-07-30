Инфографика "Что представляет собой MetaTrader Market"

Несколько недель назад была опубликована отчетная инфографика по сервису "Фриланс". Тогда мы пообещали, что вскоре раскроем цифры и по Маркету. И вот теперь предлагаем ознакомиться с собранными данными.



Официальный запуск MetaTrader Market состоялся в феврале 2012 года, и за небольшой срок магазин торговых приложений проделал большой путь. Сперва он работал только на MetaTrader 5, затем секция Маркета была запущена и на MetaTrader 4. Расширялся и ассортимент: к торговым программам со временем добавились финансовые журналы и книги.



Все это привело к увеличению оборота рынка: к июлю 2014 года в Маркете продано 6 300 продуктов общей стоимостью более 522 000 $, а через сервис прошло уже 520 продавцов и 24 500 покупателей. Такой рост продаж способствовал появлению целой прослойки успешных разработчиков, которые ежемесячно зарабатывают здесь по 10 000 $ и более. Другие интересные цифры, демонстрирующие итоги деятельности Маркета, вы увидите в инфографике ниже.



