MetaTrader 5 / トレーディング
MetaTrader マーケットの概要(インフォグラフィック)
数週間前 「フリーランス」サービスのインフォグラフィックを公表しました。また「マーケット」の統計をいくつか明らかにすることを約束しました。ここでわれわれが収集したデータの検討にみなさんをご招待します。

MetaTrader マーケットは2012年2月に正式にリリースされました。それ以来トレーディングアプリケーションのストアは長い道のりを歩んできました。当初、「マーケット」は MetaTrader 5 で取り入れられていました。その後マーケットセクションは MetaTrader 4 に対しても開始されました。プロダクツの範囲もトレーディングアプリケーションの提供からファイナンシャルマガジンおよび書籍の提供までと広がりました。

「マーケット」の進化は販売額を増やしました。2014年7月まではマーケットで合計$522,000 以上に相当するプロダクツ約6,300 点が販売されるかたわら、販売者520人、購入者 24,500人がすでにアプリケーションストアを利用しました。この売上増加は月額 $10,000 以上を得る成功したかなりの数の開発者を出現させました。より興味深いマーケットサービスの結果の統計データについては以下のマーケットのインフォグラフィックをチェックしてください。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/1077

警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。

最後のコメント | ディスカッションに移動 (39)
削除済み | 14 2月 2015 において 16:15

コメントの日付から判断すると、この話題はMT5への移行と同様、まったく関係がない...残念...。

商品を購入することそのものが、袋の中の猫なのだ...Ebayを例にとってみよう。

我々は間違った方向に進んでいる...統計はMT4を使っているユーザー数から取るべきだ、

そして、市場には実質的に何の動きもないことが判明する...。

すべてが比較で知られている。

Stanislav Dray
Stanislav Dray | 7 10月 2016 において 23:54
Stanislav Olhovsky:

製品の購入はまさに袋の中の猫です...例としてEbayを取る。

別の方法とすることはできません、売り手自身が彼のロボットが明日利益をもたらすかどうかを知りません、はい、それは単に知ることは不可能である、もちろん、彼は猿を販売していない限り、彼は確かにそれがどのように終了するか知っている :).多くの初心者は、美しいモニターと星の数々に導かれ、そのようなロボットを買うことを急ぐ。当然のことながら、1つまたは2つの排水預金の後、彼らは市場に自信を持っており、実際にプラットフォーム自体にゼロに熱望し始め、この時点で売り手はすでに事実上同じロボットに別の一時的な美しい監視を起動し、わずかに変更され、別の名前で、1ヶ月で、彼はすでに一般的なカルーセルで、ロボットに感謝し、顧客に提起された容疑者から星の束を持っています：).何らかの形でマーチンゲールや取引におけるリスクの増加を使用するロボットのラベルには、リスクの増加に関する警告を表示する必要があります（イミホ）稼げないことと、すべてを失うことはまったく別のことです。すべてを失った人々は、市場に戻り、他の何かを試してみたいとは思わないでしょう。

Ivashka222
Ivashka222 | 28 12月 2017 において 11:04
Stanislav Korotky:
統計は良好だ。製品のプロモーションだけが問題だ。私の知る限り、広告ローテーターはないし、予定もない。検索できるのは、自分が何を探しているのかがすでに分かっている場合だけだ。ある人が特定の機能を必要としていることはよくあることで、その人にとっては名前はどうでもいいし、知らない。しかし、例えばその人がこのフォーラムに来て、あれが必要だ、これが必要だと書くと、その人は（良い意味でも、時には悪い意味でも）コードベースや仕事にだけ送られる可能性がある。しかし、要件を満たすすでに完成した製品へのリンクを与えることは禁じられている。仕事とどう違うのか、よくわからない。商業的な背景はまったく同じで、開発者の一人がMKに手数料を渡すことで、注文でお金を稼ぐことになる。では、マーケットプレイスの商品に対するコミッションは、仕事に対するコミッションよりも悪いのでしょうか？

私はそう思う。

optionshk
optionshk | 24 12月 2020 において 10:04

統計を更新する時だ。

このような市場の洞察は、新しい売り手と買い手を惹きつけるだろう。

引退したジャーナリストである私は、新しい統計が今発表されれば、それを公表することができる。

Adrian Ząbkowski
Adrian Ząbkowski | 18 1月 2023 において 18:46
この数年で市場がどのように変化したのか気になる。
