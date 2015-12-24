MetaTrader マーケットの概要(インフォグラフィック)

数週間前 「フリーランス」サービスのインフォグラフィックを公表しました。また「マーケット」の統計をいくつか明らかにすることを約束しました。ここでわれわれが収集したデータの検討にみなさんをご招待します。

MetaTrader マーケットは2012年2月に正式にリリースされました。それ以来トレーディングアプリケーションのストアは長い道のりを歩んできました。当初、「マーケット」は MetaTrader 5 で取り入れられていました。その後マーケットセクションは MetaTrader 4 に対しても開始されました。プロダクツの範囲もトレーディングアプリケーションの提供からファイナンシャルマガジンおよび書籍の提供までと広がりました。

「マーケット」の進化は販売額を増やしました。2014年7月まではマーケットで合計$522,000 以上に相当するプロダクツ約6,300 点が販売されるかたわら、販売者520人、購入者 24,500人がすでにアプリケーションストアを利用しました。この売上増加は月額 $10,000 以上を得る成功したかなりの数の開発者を出現させました。より興味深いマーケットサービスの結果の統計データについては以下のマーケットのインフォグラフィックをチェックしてください。