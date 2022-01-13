Aperçu du marché MetaTrader (infographie)
Il y a quelques semaines, nous avons publié Service d’infographie sur le serviceFreelance. Nous avons également promis de révéler quelques statistiques du marché MetaTrader. Maintenant, nous vous invitons à examiner les données que nous avons recueillies.
Marché MetaTrader a été officiellement publié en février 2012. Le magasin de trading les applications ont parcouru un long chemin depuis. Initialement, le marché était introduit dans MetaTrader 5. Ensuite, la section Marché a également été lancée pour MetaTrader 4. La gamme de produits a également été élargie, de offrant des applications de trading pour fournir également des magazines financiers MetaTrader Market et des .
L’évolution du marché a augmenté le chiffre d’affaires : en juillet 2014, environ 6 300 produits valaient un total de plus de 522 000 $, qui ont été vendus sur le marché, tandis que 520 vendeurs et 24 500 acheteurs sont déjà passés par la boutique de .l’application Cette augmentation des ventes a donné lieu à l’émergence de nombre important de développeurs prospères gagnant 10 000 $ ou plus par mois Consultez l’infographie du marché ci-dessous pour des données statistiques plus intéressantes sur les résultats du service du marché.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Article original : https://www.mql5.com/ru/articles/1077
Avertissement: Tous les droits sur ces documents sont réservés par MetaQuotes Ltd. La copie ou la réimpression de ces documents, en tout ou en partie, est interdite.
A en juger par les dates des commentaires, le sujet n'est pas du tout d'actualité, de même que le passage à MT5...hélas....
L'achat même d'un produit est un chat dans un sac...prenez Ebay comme exemple.
Nous allons dans la mauvaise direction...et les statistiques devraient être prises à partir du nombre d'utilisateurs qui utilisent MT4, il y en a des millions,
et puis on s'aperçoit qu'il n'y a pratiquement pas de mouvements réels sur le marché...
Tout est connu en comparaison.
Le vendeur lui-même ne sait pas si son robot rapportera un bénéfice demain ou non, oui, il est tout simplement impossible de le savoir, à moins bien sûr qu'il ne vende un singe, alors il sait certainement comment cela se termine :). Beaucoup de débutants se laissent guider par un beau monitoring et une ribambelle d'étoiles et se précipitent pour acheter de tels robots.Naturellement, après un ou deux dépôts drainés, ils ont confiance dans le marché, et en fait à la plate-forme elle-même commence à aspirer à zéro, et le vendeur à ce moment-là lance déjà un autre temporaire-beau suivi sur pratiquement le même robot, seulement légèrement modifié et avec un nom différent et dans un mois il a déjà un tas d'étoiles de la soi-disant réelle-levée sur le robot des clients reconnaissants, en général carrousel ... :). Il est nécessaire sur toutes les étiquettes de robots, qui utilisent sous une forme ou une autre la martingale ou l'augmentation des risques dans le trading, de mettre des signes d'avertissement de risque accru.(imho) C'est une chose de ne pas gagner, et tout à fait une autre chose de tout perdre. Les personnes qui ont tout perdu ne voudront pas revenir sur le marché et essayer autre chose.
Les statistiques sont bonnes. Seule la promotion des produits pose problème. Il n'y a pas de rotateur de publicité et ce n'est pas prévu, d'après ce que j'ai compris. Vous ne pouvez effectuer une recherche que si vous savez déjà ce que vous cherchez. Très souvent, une personne a besoin de caractéristiques spécifiques et le nom n'a pas d'importance et lui est inconnu. Mais si, disons, cette personne vient ici sur le forum et écrit qu'elle a besoin de ceci et de cela, elle peut être envoyée (dans le bon sens, et parfois dans le mauvais sens) uniquement à la base de code ou au travail. Mais il est interdit de donner un lien vers un produit déjà fini qui répond aux exigences. La différence avec le travail n'est pas évidente - il y a exactement le même contexte commercial et l'un des développeurs gagnera de l'argent sur la commande en donnant une commission à MK. En quoi une commission sur un produit de la place de marché est-elle pire qu'une commission sur un travail ?
Je suis d'accord
Il est temps de mettre à jour les statistiques.
Ce type d'informations sur le marché attirera de nouveaux vendeurs et acheteurs.
En tant que journaliste à la retraite, je peux faire connaître les nouvelles statistiques si elles sont publiées maintenant.
Je suis curieux de savoir comment le marché a évolué au fil des ans.