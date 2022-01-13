Aperçu du marché MetaTrader (infographie)

Il y a quelques semaines, nous avons publié Service d’infographie sur le serviceFreelance. Nous avons également promis de révéler quelques statistiques du marché MetaTrader. Maintenant, nous vous invitons à examiner les données que nous avons recueillies.



Marché MetaTrader a été officiellement publié en février 2012. Le magasin de trading les applications ont parcouru un long chemin depuis. Initialement, le marché était introduit dans MetaTrader 5. Ensuite, la section Marché a également été lancée pour MetaTrader 4. La gamme de produits a également été élargie, de offrant des applications de trading pour fournir également des magazines financiers MetaTrader Market et des .



L’évolution du marché a augmenté le chiffre d’affaires : en juillet 2014, environ 6 300 produits valaient un total de plus de 522 000 $, qui ont été vendus sur le marché, tandis que 520 vendeurs et 24 500 acheteurs sont déjà passés par la boutique de .l’application Cette augmentation des ventes a donné lieu à l’émergence de nombre important de développeurs prospères gagnant 10 000 $ ou plus par mois Consultez l’infographie du marché ci-dessous pour des données statistiques plus intéressantes sur les résultats du service du marché.











