MetaTrader 5 / Negociação
Resumo do Mercado MetaTrader (infográfico)

Algumas semanas atrás nós publicamos o infográfico do serviço Freelance. Nós também prometemos revelar algumas estatísticas sobre o mercado MetaTrader. Agora, nós convidamos você a examinar os dados que reunimos.

O Mercado MetaTrader foi lançado oficialmente em fevereiro de 2012. A loja de aplicativos para negociação já havia percorrido um longo caminho desde então. Inicialmente, o Mercado foi introduzido no MetaTrader 5. Em seguida, a seção do Mercado também foi lançada para o MetaTrader 4. A gama de produtos também foi ampliada, sendo oferecido desde aplicativos para negociação até revistas financeiras e livros

Com a evolução do Mercado, o volume de vendas aumentou: em julho de 2014, foram vendidos no Mercado cerca de 6 300 produtos no valor total de mais de $522,000, enquanto que 520 vendedores e 24 500 compradores já visitaram a loja de aplicativos. Este aumento nas vendas deu-se origem ao surgimento de um número significativo de desenvolvedores de sucesso que ganham $10,000 ou mais por mês. Confira o infográfico abaixo Mercado de dados estatísticos mais interessantes sobre os resultados do serviço de Mercado.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/1077

Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.

Últimos Comentários | Ir para discussão (39)
[Excluído] | 14 fev. 2015 em 16:15

A julgar pelas datas dos comentários, o tópico não é nada relevante, assim como a transição para o MT5...alas....

A própria compra de um produto é um gato em um saco... veja o Ebay como exemplo.

Estamos caminhando na direção errada... e as estatísticas devem ser obtidas a partir do número de usuários que utilizam o MT4, que são milhões,

e então se verifica que praticamente não há movimentos reais no mercado...

Tudo é conhecido em comparação.

Stanislav Dray
Stanislav Dray | 7 out. 2016 em 23:54
Stanislav Olhovsky:

A própria compra de um produto é um gato em um saco... veja o Ebay como exemplo.

De uma forma diferente e que não pode ser, o próprio vendedor não sabe se seu robô trará lucro amanhã ou não, sim, é simplesmente impossível saber, a menos, é claro, que ele não esteja vendendo um macaco, então ele certamente sabe como termina :). Muitos novatos são guiados por um belo monitoramento e um monte de estrelas e correm para comprar esses robôs.Naturalmente, depois de um ou dois depósitos drenados, eles têm confiança no mercado e, na verdade, a própria plataforma começa a aspirar a zero, e o vendedor, nesse momento, já lança outro monitoramento temporário e bonito praticamente no mesmo robô, apenas ligeiramente modificado e com um nome diferente e, em um mês, ele já tem um monte de estrelas dos clientes supostamente reais e agradecidos pelo robô, em geral, um carrossel:). É necessário colocar em todos os rótulos de robôs que usam, de uma forma ou de outra, martingale ou riscos crescentes na negociação, sinais de aviso de risco aumentado (imho). As pessoas que perderam tudo não vão querer voltar ao mercado e tentar outra coisa.

Ivashka222
Ivashka222 | 28 dez. 2017 em 11:04
Stanislav Korotky:
As estatísticas são boas. Somente a promoção de produtos está com problemas. Não há um rotador de publicidade e, pelo que sei, ele não está planejado. Você só pode pesquisar se já souber o que está procurando. Muitas vezes, uma pessoa precisa de recursos específicos, e o nome não é importante e é desconhecido para ela. Mas se, digamos, essa pessoa vier aqui ao fórum e escrever que precisa disso e daquilo, ela poderá ser enviada (no bom sentido e, às vezes, no mau sentido) apenas para a base de código ou para o trabalho. Mas é proibido fornecer um link para um produto já concluído que atenda aos requisitos. Não está claro como isso difere do trabalho - há exatamente o mesmo histórico comercial e um dos desenvolvedores ganhará dinheiro com o pedido dando uma comissão à MK. Então, como uma comissão sobre um produto no Marketplace é pior do que uma comissão sobre um trabalho?

Concordo

optionshk
optionshk | 24 dez. 2020 em 10:04

É hora de atualizar as estatísticas.

Esse tipo de visão de mercado atrairá novos vendedores e compradores.

Como jornalista aposentado, posso divulgar as novas estatísticas se elas forem lançadas agora.

Adrian Ząbkowski
Adrian Ząbkowski | 18 jan. 2023 em 18:46
Boa ideia.
Estou curioso para saber como o mercado mudou ao longo dos anos.
