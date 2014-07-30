Resumo do Mercado MetaTrader (infográfico)

Algumas semanas atrás nós publicamos o infográfico do serviço Freelance. Nós também prometemos revelar algumas estatísticas sobre o mercado MetaTrader. Agora, nós convidamos você a examinar os dados que reunimos.



O Mercado MetaTrader foi lançado oficialmente em fevereiro de 2012. A loja de aplicativos para negociação já havia percorrido um longo caminho desde então. Inicialmente, o Mercado foi introduzido no MetaTrader 5. Em seguida, a seção do Mercado também foi lançada para o MetaTrader 4. A gama de produtos também foi ampliada, sendo oferecido desde aplicativos para negociação até revistas financeiras e livros.



Com a evolução do Mercado, o volume de vendas aumentou: em julho de 2014, foram vendidos no Mercado cerca de 6 300 produtos no valor total de mais de $522,000, enquanto que 520 vendedores e 24 500 compradores já visitaram a loja de aplicativos. Este aumento nas vendas deu-se origem ao surgimento de um número significativo de desenvolvedores de sucesso que ganham $10,000 ou mais por mês. Confira o infográfico abaixo Mercado de dados estatísticos mais interessantes sobre os resultados do serviço de Mercado.



