Поставщики сигнала Johnpaul77: "Наша стратегия более трех лет дает отличный результат, с какой стати нам ее менять?"

Раскроем небольшой секрет: посетители сайта MQL5.com больше всего времени проводят на странице сигнала Johnpaul77. Это лидер нашего рейтинга, на него подписаны около 900 трейдеров с $5.7 млн совокупных средств на реальных счетах. Мы взяли интервью с провайдерами этого сигнала - их оказалось четверо! Каким образом простые индонезийские геймеры стали поставщиками топового сигнала, какими инструментами теханализа они пользуются и как распределяются роли в их коллективе — читайте здесь.



Здравствуйте. Как зовут вас и участников вашей команды?

Я Тито Хаюнанда, остальных участников нашего трейдерского коллектива зовут Лорри Мартиас, Хендро Сасмито и Леви Джованни.

Джон Пол - это псевдоним. Расскажите, почему вы выбрали такое имя?

Джон Пол - это наш "крестный отец", который пять лет назад собрал всех нас в одну команду. Именно он научил нас всему на Форексе, особенно с точки зрения бизнеса. Однако мы в сущности просто игроки и предпочитаем торговать, а не заниматься бизнесом. А команду его именем назвали в знак признания заслуг Джона.

Окей, чем вас привлекает Форекс вообще и социальный трейдинг в частности?



Есть три основные причины, почему мы торгуем именно на Форексе:

Возможность инвестировать как на растущем, так и на падающем рынке.

На форексе мы способны адаптироваться под рыночные условия независимо от восходящего или нисходящего тренда. Этим он отличается от других видов инвестиционной деятельности, которые заставляют нас буквально молиться на рост цен и слишком зависимы от других людей. Короче говоря, только на Форексе мы можем действительно игнорировать экономическую ситуацию и просто следовать за колебаниями котировок.



Это наиболее ликвидные инвестиции.

На Forex мы можем оперативно управлять нашими средствами. Некоторые брокеры переводят деньги в течение нескольких минут. Этот круглосуточно работающий рынок — именно то, что нам нужно. Здесь всегда можно получить текущую рыночную цену без всяких переговоров с другими людьми.



Это высокодоходные инвестиции.

Некоторые считают, что инвестиции на рынке Forex при своей доходности сопряжены с высоким риском. Так ведь нужно использовать правильный мани-менеджмент. В этом случае инвестиции превращаются в низкорисковые и высокодоходные, верно? В год можно получить по меньшей мере 50% прибыли. Какой еще вид инвестиций может дать больше?

Мы используем слово "инвестиции" намеренно, поскольку относимся к Форексу именно так. В то время как большинство людей вовсе так не думают. Это не тот случай, когда мы получаем прибыль здесь и сейчас. Для тех, кто гонится за быстрым обогащением, Forex — верный путь к быстрому разорению. Мы осознаем этот факт. Возможно, именно по этой причине мы до сих пор в строю. Если быть до конца честными, мы очень удивились, узнав, как сложно найти в Сигналах счет старше 2 лет — у нас самый старый аккаунт здесь!



Нам кажется, что социальный трейдинг - лучшее решение не только на рынке Форекс, а вообще для инвестирования. Ведь это полностью контролируемая штука. Благодаря социальному трейдингу, любой инвестор может подключиться к поставщику сигнала - при этом оба полностью контролируют свои активы и риски.





Тито Хаюнанда, трейдер и лидер команды Traders Family. Принимает торговые решения наряду со своим коллегой Хендро Сасмито



Хорошо, вы команда трейдеров, но кто конкретно управляет вашим счетом в "Торговых сигналах"? Торгует один человек или несколько?

Текущий счет на MQL5.com контролируется мной и Хендро, но анализируем рыночную ситуацию мы вчетвером, чтобы рассмотреть все возможные варианты. Только после того, как все проведут свой анализ, мы с Хендро выбираем валютную пару. В исследовании рынка по большей части (на 95%) полагаемся на технический анализ.

И насколько сильно отличается ваш прогноз от прогнозов ваших коллег?

Мы все используем технический анализ, а потом соотносим аналитику с экономическими новостями, чтобы оценить дневной диапазон. При этом все пользуются различными методами технического анализа: кто-то — графическими паттернами, кто-то — свечными. Затем собираем получившуюся аналитику и в зависимости от соотношения риска/доходности (Risk/Reward Ratio) решаем, как лучше войти в рынок. Торгуем мы только тогда, когда степень риска позволяет войти в сделку.

Задам вопрос, который волнует многих трейдеров: какие инструменты технического анализа вы используете?

Верите вы или нет, но пользуемся мы только основополагающей стратегией, о которой многие забывают — уровнями поддержки и сопротивления. Все просто — мы используем горизонтальные линии.





Хендро Сасмито, главный аналитик Traders Family



Хочется лучше понять, как именно вы принимаете решения. Допустим, сегодня 1 мая и я считаю, что EURUSD вырастет на 300 пунктов. Другой мой коллега считает, что упадет. А у третьего вообще иная точка зрения на это, но в результате мы приходим к решению "Купить EURUSD с тейк-профитом в сто пунктов". Можете привести подобный пример из своей реальной практики?

Да. представим такую ситуацию. Один из нашей команды полагает, что EURUSD все еще в восходящем тренде с ценовым движением в 70 пунктов, основанным на дневном диапазоне. Второй в это время находит с помощью графических паттернов двойную вершину. Когда этот паттерн исполняется, ценовое движение становится больше, а риск, как правило, меньше. И вот тогда мы предпочтем выставить отложенный ордер на продажу Sell Limit на уровне двойной вершины вместо следования восходящему тренду. В основном, мы занимаемся внутридневной торговлей и не концентрируемся на долгосрочных трендах.

Так почему вы выбрали именно эти инструменты вместо других (например, вместо привычного набора от Билла Вильямса)? Считаете свою стратегию лучше остальных?

Хм, мы используем текущую стратегию уже более трех лет и она дает хороший результат. С какой стати нам ее менять? Кроме того, упомянутые вами инструменты не способны поймать изменения дневного диапазона или важные экономические события.





Леви Джованни, аналитик



Вы работаете в команде, но почему? Складывается впечатление, что все это может делать один человек, а большую часть вашей аналитики вполне можно доверить торговому роботу.

Один человек может провести хороший анализ и даже принять правильное решение, но он не способен полностью контролировать свои эмоции. Именно поэтому и нужны другие люди в команде — чтобы напоминали о необходимости контролировать себя.



Теперь о том, что касается советников. Мы видим довольно много людей, доверившихся автоматической торговле. Однако, как я уже объяснял ранее, ни один советник или индикатор не способен указать на изменения дневного диапазона. А ручная работа всегда очень дорога, не так ли?

Вы на протяжении долгого времени успешно торгуете и недурно зарабатываете на этом. Что вас подтолкнуло к тому, чтобы выставить свой сигнал на продажу и тем самым поделиться результатами с другими трейдерами?

Мы трейдеры и все, что нам нужно, это хороший брокер. Репутация форекс-индустрии мрачнеет с каждым днем, особенно в нашей стране (Индонезия). А мы всего лишь хотим доказать, что настоящие трейдеры действительно существуют и зарабатывать на жизнь с помощью трейдинга — это вовсе не мечта, а реальность. Некоторые скажут, что всего лишь 5% трейдеров способны выжить в нашей сфере, но благодаря распространению нашего сигнала мы можем увеличить этот процент. Мы действительно верим, что способны изменить сложившуюся репутацию всей индустрии.





Лорри Мартиас, трейдер



Тем не менее вы сделали свой сигнал платным — это произошло целенаправленно или получилось совершенно случайно?

В начале сигнал был бесплатным, но мы получили негативные отзывы от людей, которые болезненно реагировали на каждую совершенную нами сделку. Большинство из них не могло позволить себе убытки. Поэтому мы установили цену для тех, кто готов потратить деньги на сигнал и осознает все риски. При этом, заметьте, ежемесячная плата за подписку по-прежнему держится на минимально возможном уровне.



Мы не наивны. Если можно получить дополнительный доход, не прилагая никаких усилий, мы не видим причин, почему бы не сделать это. Вообще говоря, после перехода к платной схеме мы чувствуем больше ответственности при совершении каждой сделки. Это неплохо прокачивает наши трейдерские навыки и прямо движет к заветной мечте стать управляющими хедж-фонда.

Вы тут недавно говорили о плохой репутации Форекса в Индонезии. Почему тогда не переключитесь на брокера из другой страны?

Мы пробовали, но имели схожий опыт, ничего кардинально не изменилось. Кроме того, гораздо лучше и удобнее торговать внутри страны, поскольку есть возможность прийти в офис брокера в случае возникновения каких-либо проблем. К слову, даже международный брокер пару лет назад поступил с нами не совсем честно.

Представим, что у вас много подписчиков в разных странах и они просят вас поменять брокера для большего удобства. Вы уйдете к другому или все-таки продолжите торговать у прежнего?

Действительно, многие из наших подписчиков постоянно просят нас поменять брокера, но мы не можем на это пойти, поскольку торговые условия брокера хорошо подходят для нашей системы. Стоит сказать, что с нашим нынешним брокером мы себя чувствуем довольно комфортно: они никогда не прерывают наши сделки и не имеют проблем с выплатами — это самое важное.



Спасибо за интересные ответы на наши вопросы, Тито. Желаем вам удачи и множества подписчиков!

