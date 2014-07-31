Фриланс на MQL5.com - лучшее место для разработчика

Разработчикам торговых советников больше не надо искать трейдеров, которым нужны эксперты, - заказчики сами найдут вас. Более того, они уже находят разработчиков, выставляют заказы и оплачивают проделанную работу в сервисе Фриланс на MQL5.com.



Суть сервиса проста - это единое место, где встречаются разработчики торговых советников и их клиенты. Фриланс позволяет им узнать друг о друге и организовать процесс разработки таким образом, что интересы каждой из сторон защищены. Как показывает опыт, и трейдерам, и разработчикам уже давно был нужен такой механизм взаимодействия. За 4 года существования сервиса с его помощью три тысячи трейдеров оплатило свыше 10 000 выполненных работ. Причем активность трейдеров и разработчиков постоянно возрастает.









Работа в сервисе организована по принципу аукциона: трейдер выставляет заказ и разработчики конкурируют за его выполнение, предлагая свои условия по срокам и стоимости. Далее трейдер выбирает конкретного исполнителя, соответствующая сумма блокируется на его счету и разработчик начинает выполнять заказ.





При этом вся работа разбита на этапы, что позволяет разработчику лучше понять заказ, а трейдеру - четко проконтролировать исполнителя. Важно, что каждое действие в ходе работы логируется: исполнитель согласился с Техническим Заданием - данный факт зафиксирован и будь добр, создавай именно такое приложение; заказчик принял работу - факт зафиксирован и деньги переведены на счет исполнителя. Такой механизм позволяет увеличить долю успешно завершенных работ и снизить количество спорных ситуаций.









В таком ключе ведется непосредственная работа в сервисе, но это лишь часть картины.

Инфраструктура





Фриланс создан с идеей освободить разработчиков от массы непродуктивных задач, как то: поиск клиентов, обеспечение эффективного взаимодействия во время работы и финансовые операции. Все эти задачи уже успешно решены.

Поиск клиентов - наиважнейшая задача для разработчика-фрилансера. Некогда MQL5.com посещался в основном разработчиками торговых роботов, которые собрали здесь огромную базу знаний. Однако развитие сайта и его интеграция в торговые платформы MetaTrader 4/5 постепенно изменила ситуацию. Сегодня основную категорию посетителей составляют обычные трейдеры без навыков программирования. Они приходят сюда не учиться алгоритмическому трейдингу, но получить все его преимущества. Торговые приложения здесь можно скачать, купить и, конечно же, заказать. MQL5.com перестал быть сайтом для избранных и теперь предлагает алгоритмический трейдинг для всех.



(Для просмотра полной версии инфографики кликните на картинку )



Интеграция с платформами еще больше увеличивает аудиторию потенциальных клиентов для фрилансеров. Теперь прямо из торговой платформы любой из 7 миллионов пользователей может заказать приложение во Фрилансе.

Эффективное взаимодействие с заказчиком - при выполнении задания очень удобно пользоваться комментариями, которые привязаны к заказу и всегда доступны. Оставлять сообщения может любая из сторон - это отличная возможность логировать всю переписку и делать это в одном месте. В дополнение к этому всегда под рукой чат для оперативного решения простых вопросов.





- при выполнении задания очень удобно пользоваться комментариями, которые привязаны к заказу и всегда доступны. Оставлять сообщения может любая из сторон - это отличная возможность логировать всю переписку и делать это в одном месте. В дополнение к этому всегда под рукой чат для оперативного решения простых вопросов. Оплата труда - финансовый вопрос решен при помощи собственной платежной системы. Не важно, чем пользуется покупатель: кредиткой, PayPal или своей национальной платежной системой. Он может зачислить средства на свой счет при помощи любого из множества поддерживаемых способов.

Разработчики же всегда получают деньги на свой MQL5.com-аккаунт в долларах, которые можно вывести на PayPal, WebMoney или банковский счет.

Таким образом, все непроизводственные задачи уже решены и не касаются разработчиков. Вместо этого, они могут сконцентрироваться только на самом главном - на выполнении заказа и получении вознаграждения. Хотите работать так же на самом большом рынке трейдеров? Тогда читайте статью "Как начать зарабатывать во Фрилансе MQL5.com".

Добро пожаловать во Фриланс на MQL5.com - это лучшее место для разработчиков торговых советников!











