MetaTrader 마켓 개요(인포그래픽)

몇 주전에 프리랜서 서비스 관련 인포그래픽을 게시했습니다. MetaTrader 마켓 관련 통계 자료도 곧 올리겠다고 말씀드렸었는데요. 함께 살펴보시죠.
MetaTrader 마켓 서비스는 2012년 2월 공식 런칭되었습니다. 지금은 상당히 규모가 커졌죠. 초기에는 MetaTrader5 전용 서비스였는데요. 현재는 MetaTrader4도 지원하고 있습니다. 판매되는 제품 또한 거래 애플리케이션에서 이제는 금융 전문 잡지와 도서까지 포함하게 되었죠.
덕분에 마켓 서비스를 통해 창출되는 수익도 증가했습니다. 2014년 7월 기준, 52만 2천 달러에 육박하는 약 6천 3백 여 개의 제품이 판매되었습니다. 총 520명의 셀러와 2만 4500명의 고객이 마켓 서비스를 이용했죠. 덕분에 꽤 많은 개발자들이 매달 1만 달러 이상의 수익을 기록하고 있습니다. 아래의 인포그래픽을 통해 마켓 서비스에 대한 더 많은 자료를 확인해 보세요.
MetaQuotes 소프트웨어 사를 통해 러시아어가 번역됨.
원본 기고글: https://www.mql5.com/ru/articles/1077
경고: 이 자료들에 대한 모든 권한은 MetaQuotes(MetaQuotes Ltd.)에 있습니다. 이 자료들의 전부 또는 일부에 대한 복제 및 재출력은 금지됩니다.
댓글 날짜로 판단하면 주제는 MT5로의 전환과 전혀 관련이 없습니다... 아아....
제품 구매 자체가 가방 속의 고양이입니다... 이베이를 예로 들어 보겠습니다.
우리는 잘못된 방향으로 나아가고 있습니다... MT4를 사용하는 사용자 수에서 통계를 가져와야하며 수백만 명의 사용자가 있습니다,
그리고 시장에 실제 움직임이 거의 없다는 것이 밝혀졌습니다...
모든 것이 비교로 알려져 있습니다.
제품 구매 자체가 가방 속의 고양이입니다... 이베이를 예로 들어 보겠습니다.
다른 방법으로 판매자 자신은 자신의 로봇이 내일 이익을 가져올 지 여부를 알지 못합니다. 예, 물론 원숭이를 팔지 않는 한 알 수 없으며, 어떻게 끝나는 지 확실히 알고 있습니다 :). 많은 초보자가 아름다운 모니터링과 많은 별의 안내를 받아 그러한 로봇을 구입하기 위해 서두르고 있습니다.당연히 한두 번의 예금이 고갈 된 후 시장에 대한 자신감을 갖게되고 실제로 플랫폼 자체가 0을 열망하기 시작하고 현재 판매자는 이미 거의 동일한 로봇에 대한 또 다른 임시 아름다운 모니터링을 시작하고 약간만 수정하고 다른 이름으로 한 달 안에 그는 이미 로봇에서 실제 제기 된 것으로 추정되는 별을 많이 가지고 있습니다 감사합니다 고객, 일반 회전 목마에서 :). 그것은 로봇의 모든 라벨에 필요합니다, 어떤 형태로 또는 다른 마틴 게일 또는 거래에서 위험을 증가, 위험 증가의 경고 신호를 넣어.(임호) 그것은 적립하지 않는 한 가지이며, 모든 것을 잃는 것은 꽤 다른 일입니다. 모든 것을 잃은 사람들은 시장으로 돌아와 다른 것을 시도하고 싶지 않을 것입니다.
통계는 양호합니다. 제품 홍보 만 문제가 있습니다. 내가 아는 한 광고 로테이터가 없으며 계획되지 않았습니다. 찾고있는 것을 이미 알고있는 경우에만 검색 할 수 있습니다. 종종 사람은 특정 기능이 필요하고 이름은 중요하지 않고 그에게 알려지지 않았습니다. 그러나 예를 들어이 사람이 포럼에 와서 이것과 저것이 필요하다고 쓰면 (좋은 의미에서, 때로는 나쁜 의미에서) 코드베이스 나 작업으로 만 보낼 수 있습니다. 그러나 요구 사항을 충족하는 이미 완성 된 제품에 대한 링크를 제공하는 것은 금지되어 있습니다. 업무와 어떻게 다른지 명확하지 않습니다. 상업적 배경이 정확히 동일하며 개발자 중 한 명이 MK에 커미션을 제공하여 주문에 대한 수익을 얻게됩니다. 그렇다면 마켓플레이스에서 제품에 대한 수수료가 작업에 대한 수수료보다 어떻게 더 나쁠까요?
동의합니다
이제 통계를 업데이트할 때입니다.
이런 종류의 시장 통찰력은 새로운 판매자와 구매자를 끌어들일 것입니다.
은퇴한 저널리스트인 저는 지금 새로운 통계가 발표되면 이를 널리 알릴 수 있습니다.
수년 동안 시장이 어떻게 변했는지 궁금합니다.