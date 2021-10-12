MetaTrader 마켓 개요(인포그래픽)

몇 주전에 프리랜서 서비스 관련 인포그래픽을 게시했습니다. MetaTrader 마켓 관련 통계 자료도 곧 올리겠다고 말씀드렸었는데요. 함께 살펴보시죠.



MetaTrader 마켓 서비스는 2012년 2월 공식 런칭되었습니다. 지금은 상당히 규모가 커졌죠. 초기에는 MetaTrader5 전용 서비스였는데요. 현재는 MetaTrader4도 지원하고 있습니다. 판매되는 제품 또한 거래 애플리케이션에서 이제는 금융 전문 잡지와 도서까지 포함하게 되었죠.



덕분에 마켓 서비스를 통해 창출되는 수익도 증가했습니다. 2014년 7월 기준, 52만 2천 달러에 육박하는 약 6천 3백 여 개의 제품이 판매되었습니다. 총 520명의 셀러와 2만 4500명의 고객이 마켓 서비스를 이용했죠. 덕분에 꽤 많은 개발자들이 매달 1만 달러 이상의 수익을 기록하고 있습니다. 아래의 인포그래픽을 통해 마켓 서비스에 대한 더 많은 자료를 확인해 보세요.











