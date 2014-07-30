Gráfico informativo "Qué supone MetaTrader Market"
Hace unas semanas se publicó el gráfico informativo sobre el servicio "Freelance",
a modo de informe. Entonces les prometimos que muy pronto
descubriríamos también las cifras sobre el Mercado. Así que ahora le
proponemos familiarizarse con los datos que hemos reunido.
El lanzamiento oficial de MetaTrader Market
tuvo lugar en febrero del año 2012, y en un intervalo bastante breve de
tiempo, la tienda de aplicaciones ha recorrido un largo camino. Al
principio sólo funcionaba con MetaTrader 5, pero después la sección del
Mercado se lanzó también para MetaTrader 4. También se ha ampliado el
surtido: a los programas comerciales se han añadido con el tiempo las revistas y libros sobre finanzas.
Esto ha conducido, igualmente, al aumento del volumen de ventas del
mercado: hasta julio de 2014, en el mercado se vendieron 6 300 productos
con un valor de 522 000 $. Además, por el servicio han pasado ya 520
vendedores y 24 500 compradores. Este crecimiento en las ventas ha
permitido la aparición de un estrato completo de desarrolladores de
éxito que ganan aquí mensualmente 10 000 $ y más. Podrá ver en el
gráfico informativo de más abajo otras cifras interesantes, que
demuestran la actividad del Mercado.
A juzgar por las fechas de los comentarios, el tema no es relevante en absoluto, así como la transición a MT5...alas....
La propia compra de un producto es gato por liebre...pongamos como ejemplo Ebay.
Vamos por mal camino...y las estadísticas hay que sacarlas del número de usuarios que usan MT4, que son millones,
y luego resulta que prácticamente no hay movimientos reales en el mercado....
Todo se sabe en comparación.
La misma compra de un producto es un gato en una bolsa ... tomar Ebay como ejemplo.
Una manera diferente y no puede ser, el propio vendedor no sabe si su robot traerá un beneficio mañana o no, sí, es simplemente imposible de saber, a menos que, por supuesto, él no está vendiendo un mono, entonces sin duda sabe cómo termina :). Muchos novatos se dejan guiar por un hermoso seguimiento y un montón de estrellas y se apresuran a comprar este tipo de robots.naturalmente, después de uno o dos depósitos drenados que tienen confianza en el mercado, y de hecho a la propia plataforma comienza a aspirar a cero, y el vendedor en este momento ya se lanza otro seguimiento temporal-hermosa en prácticamente el mismo robot, sólo ligeramente modificado y con un nombre diferente y en un mes que ya tiene un montón de estrellas de la supuestamente real-levantado en el robot clientes agradecidos, en general carrusel :). Es necesario en todas las etiquetas de los robots, que utilizan de una forma u otra martingala o el aumento de los riesgos en el comercio, para poner señales de advertencia de mayor riesgo.(imho) Una cosa es no ganar, y otra muy distinta es perderlo todo. La gente que lo perdió todo no querrá volver al mercado y probar otra cosa.
Las estadísticas son buenas. Sólo la promoción de los productos tiene problemas. No hay rotador de publicidad y no está previsto, por lo que tengo entendido. Sólo se puede buscar si ya se sabe lo que se busca. Muy a menudo, una persona necesita unas características concretas, y el nombre le es indiferente y desconocido. Pero si, digamos, esta persona viene aquí al foro y escribe que necesita esto y aquello, se le puede enviar (en el buen sentido, y a veces en el mal sentido) sólo al codebase o al trabajo. Pero está prohibido dar un enlace a un producto ya terminado que cumpla los requisitos. No está claro en qué se diferencia del trabajo - hay exactamente el mismo trasfondo comercial y uno de los desarrolladores ganará dinero con el pedido dando una comisión a MK. Entonces, ¿en qué es peor una comisión por un producto en el Mercado que una comisión por un trabajo?
Estoy de acuerdo
Es hora de actualizar las estadísticas.
Este tipo de información sobre el mercado atraerá a nuevos vendedores y compradores.
Como periodista jubilado, puedo dar a conocer las nuevas estadísticas si se publican ahora.
Tengo curiosidad por saber cómo ha cambiado el mercado a lo largo de los años.