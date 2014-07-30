Gráfico informativo "Qué supone MetaTrader Market"

Hace unas semanas se publicó el gráfico informativo sobre el servicio "Freelance", a modo de informe. Entonces les prometimos que muy pronto descubriríamos también las cifras sobre el Mercado. Así que ahora le proponemos familiarizarse con los datos que hemos reunido.



El lanzamiento oficial de MetaTrader Market tuvo lugar en febrero del año 2012, y en un intervalo bastante breve de tiempo, la tienda de aplicaciones ha recorrido un largo camino. Al principio sólo funcionaba con MetaTrader 5, pero después la sección del Mercado se lanzó también para MetaTrader 4. También se ha ampliado el surtido: a los programas comerciales se han añadido con el tiempo las revistas y libros sobre finanzas.



Esto ha conducido, igualmente, al aumento del volumen de ventas del mercado: hasta julio de 2014, en el mercado se vendieron 6 300 productos con un valor de 522 000 $. Además, por el servicio han pasado ya 520 vendedores y 24 500 compradores. Este crecimiento en las ventas ha permitido la aparición de un estrato completo de desarrolladores de éxito que ganan aquí mensualmente 10 000 $ y más. Podrá ver en el gráfico informativo de más abajo otras cifras interesantes, que demuestran la actividad del Mercado.





