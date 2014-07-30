MetaTrader市场概述（图表）

几周前我们发布了自由职业者服务的信息图表。我们也承诺将透露一些市场统计数据。现在，我们邀请您来检验我们已经收集的数据。



MetaTrader 市场 正式发布始于2012年2月。从那时起交易应用商店已经走了很长的一段路。首先，它只用于MetaTrader 5。然后，市场部分也在MetaTrader 4推出。产品范围也得到扩大：既交易应用程序之后，紧接着是 金融杂志 和 书籍。



所 有这一切都提高了服务的营业额：截止2014年7月，大概有价值总额超过522 000美元的6 300个产品在市场出售，并且520名卖家和24 500买家已经通过应用商店得到互通。销售额的增加涌现了许多每月做10 000美元甚至更多的成功开发者。看看下面的资讯图表，在市场服务结果中找出其他的有趣统计数据。









