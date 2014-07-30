MetaTrader市场概述(图表)
几周前我们发布了自由职业者服务的信息图表。我们也承诺将透露一些市场统计数据。现在，我们邀请您来检验我们已经收集的数据。
MetaTrader 市场 正式发布始于2012年2月。从那时起交易应用商店已经走了很长的一段路。首先，它只用于MetaTrader 5。然后，市场部分也在MetaTrader 4推出。产品范围也得到扩大：既交易应用程序之后，紧接着是 金融杂志 和 书籍。
有这一切都提高了服务的营业额：截止2014年7月，大概有价值总额超过522 000美元的6 300个产品在市场出售，并且520名卖家和24
500买家已经通过应用商店得到互通。销售额的增加涌现了许多每月做10
000美元甚至更多的成功开发者。看看下面的资讯图表，在市场服务结果中找出其他的有趣统计数据。
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/1077
注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。
从评论的日期来看，该主题与向 MT5 的过渡完全无关......唉....
购买产品本身就是一种猫腻......以 Ebay 为例。
我们正朝着错误的方向前进......统计数据应来自使用 MT4 的用户数量，他们有数百万人、
而事实证明，市场上几乎没有真正的变动......
相比之下，一切都是众所周知的。
购买产品本身就是一件 "囊中羞涩 "的事......就拿 Ebay 来说吧。
卖家自己也不知道他的机器人明天是否会带来利润，是的，根本不可能知道，当然，除非他卖的不是猴子，否则他肯定知道结局如何：）。许多新手被漂亮的监控和一堆明星所吸引，急于购买这样的机器人。自然而然地，在一两次存款被拖垮后，他们对市场有了信心，实际上对平台本身开始向往归零，而卖家在这个时候已经对几乎相同的机器人推出了另一个临时的美丽监控，只是稍作修改，并用不同的名字，在一个月内，他已经有了一堆星星，从所谓的真正的机器人上提高了客户的感激之情，在一般的旋转木马......）：).有必要在机器人的所有标签上标明风险增加的警告标志，因为这些机器人以这样或那样的形式使用马丁格尔或增加交易风险。失去一切的人不会再想回到市场上尝试其他东西。
统计数据是好的。只有产品推广遇到了问题。据我所知，没有广告轮播器，也没有计划。您只有在知道自己在寻找什么的情况下才能进行搜索。很多时候，一个人需要的是特定的功能，而名字并不重要，他也不知道。但是，如果这个人来到论坛，并写下他需要这样或那样的功能，那么就只能把他送到代码库或工作中去（从好的方面说，有时也会从坏的方面说）。但禁止提供符合要求的已完成产品的链接。目前还不清楚这与工作有什么区别--两者的商业背景完全相同，其中一位开发人员将通过给 MK 佣金来赚取订单的钱。那么，市场上的产品佣金怎么会比工作佣金差呢？
我同意
是时候更新统计数据了。
这种市场洞察力将吸引新的卖家和买家。
作为一名退休记者，如果现在公布新的统计数据，我可以将其公之于众。
，我很好奇这些年来市场是如何变化的。