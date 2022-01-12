Cenni sul Market MetaTrader (Infografica)

Qualche settimana fa abbiamo pubblicato l'infografica sul servizio Freelance. Abbiamo anche promesso di rivelare alcune statistiche del Market MetaTrader. Ora, vi invitiamo a esaminare i dati che abbiamo raccolto.



MetaTrader Market è stato pubblicato ufficialmente nel febbraio 2012. Il negozio di trading le applicazioni hanno fatto molta strada da allora. Inizialmente il Market è stato introdotto in MetaTrader 5. Successivamente, è stata lanciata anche la sezione Market per MetaTrader 4. Anche la gamma di prodotti è stata ampliata, offrendo all’inizio applicazioni di trading per poi fornire anche riviste finanziarie e .



L'evoluzione del Market ha aumento del fatturato: a luglio 2014, circa 6 300 prodotti con un valore totale di oltre $ 522.000 sono stati venduti sul Market, mentre 520 venditori e 24 500 acquirenti sono già passati attraverso l'applicazione negozio. Questo aumento delle vendite ha dato origine all'emergere del numero significativo di sviluppatori di successo che guadagna $ 10.000 o più al mese Controlla l'infografica di Market qui sotto per dati statistici più interessanti sui risultati del servizio Market.











