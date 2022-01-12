Cenni sul Market MetaTrader (Infografica)
Qualche settimana fa abbiamo pubblicato l'infografica sul servizio Freelance. Abbiamo anche promesso di rivelare alcune statistiche del Market MetaTrader. Ora, vi invitiamo a esaminare i dati che abbiamo raccolto.
MetaTrader Market è stato pubblicato ufficialmente nel febbraio 2012. Il negozio di trading le applicazioni hanno fatto molta strada da allora. Inizialmente il Market è stato introdotto in MetaTrader 5. Successivamente, è stata lanciata anche la sezione Market per MetaTrader 4. Anche la gamma di prodotti è stata ampliata, offrendo all’inizio applicazioni di trading per poi fornire anche riviste finanziarie e .
L'evoluzione del Market ha aumento del fatturato: a luglio 2014, circa 6 300 prodotti con un valore totale di oltre $ 522.000 sono stati venduti sul Market, mentre 520 venditori e 24 500 acquirenti sono già passati attraverso l'applicazione negozio. Questo aumento delle vendite ha dato origine all'emergere del numero significativo di sviluppatori di successo che guadagna $ 10.000 o più al mese Controlla l'infografica di Market qui sotto per dati statistici più interessanti sui risultati del servizio Market.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/1077
Avvertimento: Tutti i diritti su questi materiali sono riservati a MetaQuotes Ltd. La copia o la ristampa di questi materiali in tutto o in parte sono proibite.
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
A giudicare dalle date dei commenti, l'argomento non è affatto rilevante, così come il passaggio alla MT5...ahimè....
L'acquisto stesso di un prodotto è un gatto nel sacco...prendiamo Ebay come esempio.
Stiamo andando nella direzione sbagliata...e le statistiche dovrebbero essere prese dal numero di utenti che usano la MT4, ce ne sono milioni,
e poi si scopre che non ci sono praticamente movimenti reali sul mercato...
Tutto è noto in confronto.
L'acquisto stesso di un prodotto è un gatto nel sacco...prendiamo Ebay come esempio.
Un modo diverso e non può essere, il venditore stesso non sa se il suo robot porterà un profitto domani o no, sì, è semplicemente impossibile saperlo, a meno che, naturalmente, non stia vendendo una scimmia, allora sa certamente come va a finire :). Molti neofiti si lasciano guidare da un bel monitoraggio e da un gruppo di stelle e si precipitano ad acquistare tali robot.naturalmente, dopo uno o due depositi prosciugati hanno fiducia nel mercato, e in realtà per la piattaforma stessa comincia ad aspirare a zero, e il venditore in questo momento già lancia un altro temporaneo-bellissimo monitoraggio su praticamente lo stesso robot, solo leggermente modificato e con un nome diverso e in un mese ha già un mucchio di stelle dal presunto reale-alzato sul robot clienti grati, in generale carosello :). È necessario che su tutte le etichette dei robot, che utilizzano in una forma o nell'altra la martingala o l'aumento dei rischi nel trading, vengano messi dei segnali di avvertimento sull'aumento del rischio.(imho) Una cosa è non guadagnare, e un'altra cosa è perdere tutto. Chi ha perso tutto non vorrà tornare sul mercato e provare qualcos'altro.
Le statistiche sono buone. Solo la promozione dei prodotti è in difficoltà. Non c'è un rotatore di pubblicità e non è previsto, per quanto ne so. È possibile effettuare una ricerca solo se si sa già cosa si sta cercando. Molto spesso una persona ha bisogno di caratteristiche specifiche e il nome non è importante e non lo conosce. Ma se, per esempio, questa persona viene qui sul forum e scrive che ha bisogno di questo e di quello, può essere inviata (in senso buono, e a volte in senso cattivo) solo alla codebase o al lavoro. Ma è vietato dare un link a un prodotto già finito che soddisfi i requisiti. Non è chiaro in cosa differisca dal lavoro: c'è esattamente lo stesso sfondo commerciale e uno degli sviluppatori guadagnerà sull'ordine dando una commissione a MK. Quindi, in che modo una commissione su un prodotto nel Marketplace è peggiore di una commissione su un lavoro?
Sono d'accordo
È tempo di aggiornare le statistiche.
Questo tipo di informazioni sul mercato attirerà nuovi venditori e acquirenti.
Come giornalista in pensione, posso pubblicizzare le nuove statistiche se vengono rilasciate ora.
Sono curioso di sapere come è cambiato il mercato nel corso degli anni.