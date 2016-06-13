Überblick über den MetaTrader Market (Infografik)

Vor einigen Wochen haben wir die Infografik zum Freelance-Service veröffentlicht. Wir haben auch versprochen, einige Statistiken über den MetaTrader Market zu enthüllen. Wir möchten Sie nun einladen, sich die Daten anzusehen, die wir gesammelt haben.



MetaTrader Market wurde im Februar 2012 offiziell eingeführt. Der Store für Handelsanwendungen hat seitdem eine große Entwicklung durchgemacht. Ursprünglich wurde der Market in MetaTrader 5 eingeführt. Anschließend wurde der Abschnitt Market ebenfalls für MetaTrader 4 eingeführt. Das Produktangebot wurde ebenfalls erweitert.



Durch die Evolution des Market sind auch die Umsätze gestiegen: Bis Juli 2014 wurden etwa 6.300 Produkte mit einem Gesamtwert von über 522.000 $ auf dem Market verkauft. 520 Anbieter und 24.500 Käufer waren im Store für Anwendungen aktiv. Dank dieser Umsatzsteigerung konnten sich zahlreiche erfolgreiche Entwickler hervortun, die 10.000 $ und mehr im Monat verdienen. Sehen Sie sich die nachfolgende Infografik zum Market an, um weitere interessante statistische Daten über die Ergebnisse des Market-Services zu sehen.











