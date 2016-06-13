MetaTrader 5 / Handel
Überblick über den MetaTrader Market (Infografik)

Vor einigen Wochen haben wir die Infografik zum Freelance-Service veröffentlicht. Wir haben auch versprochen, einige Statistiken über den MetaTrader Market zu enthüllen. Wir möchten Sie nun einladen, sich die Daten anzusehen, die wir gesammelt haben.

MetaTrader Market wurde im Februar 2012 offiziell eingeführt. Der Store für Handelsanwendungen hat seitdem eine große Entwicklung durchgemacht. Ursprünglich wurde der Market in MetaTrader 5 eingeführt. Anschließend wurde der Abschnitt Market ebenfalls für MetaTrader 4 eingeführt. Das Produktangebot wurde ebenfalls erweitert.

Durch die Evolution des Market sind auch die Umsätze gestiegen: Bis Juli 2014 wurden etwa 6.300 Produkte mit einem Gesamtwert von über 522.000 $ auf dem Market verkauft. 520 Anbieter und 24.500 Käufer waren im Store für Anwendungen aktiv. Dank dieser Umsatzsteigerung konnten sich zahlreiche erfolgreiche Entwickler hervortun, die 10.000 $ und mehr im Monat verdienen. Sehen Sie sich die nachfolgende Infografik zum Market an, um weitere interessante statistische Daten über die Ergebnisse des Market-Services zu sehen.




Letzte Kommentare | Zur Diskussion im Händlerforum (39)
[Gelöscht] | 14 Feb. 2015 in 16:15

Nach den Daten der Kommentare zu urteilen, ist das Thema überhaupt nicht relevant, ebenso wie der Übergang zu MT5...leider....

Schon der Kauf eines Produktes ist eine Katze im Sack...nehmen wir Ebay als Beispiel.

Wir bewegen uns in die falsche Richtung...und die Statistik sollte sich an der Anzahl der Nutzer orientieren, die MT4 verwenden, das sind Millionen,

und dann stellt sich heraus, dass es praktisch keine wirklichen Bewegungen auf dem Markt gibt...

Im Vergleich dazu ist alles bekannt.

Stanislav Dray
Stanislav Dray | 7 Okt. 2016 in 23:54
Stanislav Olhovsky:

Schon der Kauf eines Produktes ist eine Katze im Sack...nehmen wir Ebay als Beispiel.

Anders kann und darf es nicht sein, der Verkäufer selbst weiß nicht, ob sein Roboter morgen einen Gewinn bringt oder nicht, ja, es ist einfach unmöglich zu wissen, es sei denn natürlich, er verkauft keinen Affen, dann weiß er sicher, wie es ausgeht :). Viele Neulinge lassen sich von der schönen Überwachung und einem Haufen Sterne leiten und stürzen sich auf den Kauf solcher Roboter.Natürlich haben sie nach ein oder zwei getrockneten Einlagen Vertrauen in den Markt, und eigentlich auf die Plattform selbst beginnt, auf Null zu streben, und der Verkäufer zu diesem Zeitpunkt bereits startet eine andere temporäre-schöne Überwachung auf praktisch den gleichen Roboter, nur leicht modifiziert und mit einem anderen Namen und in einem Monat hat er bereits ein Bündel von Sternen aus der angeblich real-auf den Roboter dankbaren Kunden, im Allgemeinen Karussell :). Es ist notwendig, auf allen Etiketten von Robotern, die in der einen oder anderen Form Martingale oder steigende Risiken im Handel verwenden, um Warnzeichen des erhöhten Risikos setzen.(imho) Es ist eine Sache, nicht zu verdienen, und eine ganz andere Sache, alles zu verlieren. Wer alles verloren hat, wird nicht mehr auf den Markt zurückkehren wollen und etwas anderes versuchen.

Ivashka222
Ivashka222 | 28 Dez. 2017 in 11:04
Stanislav Korotky:
Die Statistiken sind gut. Nur bei der Produktwerbung gibt es Probleme. Es gibt keinen Werberotator und er ist auch nicht geplant, soweit ich weiß. Man kann nur suchen, wenn man bereits weiß, wonach man sucht. Sehr oft braucht eine Person bestimmte Eigenschaften, und der Name ist unwichtig und unbekannt für sie. Aber wenn, sagen wir, diese Person hier ins Forum kommt und schreibt, dass sie dies und das braucht, kann sie (im guten und manchmal im schlechten Sinne) nur zur Codebasis oder zur Arbeit geschickt werden. Aber es ist verboten, einen Link zu einem bereits fertigen Produkt zu geben, das die Anforderungen erfüllt. Es ist nicht klar, wie sich das von der Arbeit unterscheidet - es gibt genau den gleichen kommerziellen Hintergrund, und einer der Entwickler wird an dem Auftrag verdienen, indem er MK eine Provision gibt. Inwiefern ist also eine Provision für ein Produkt auf dem Marktplatz schlechter als eine Provision für einen Auftrag?

Ich stimme zu

optionshk
optionshk | 24 Dez. 2020 in 10:04

Es ist an der Zeit, die Statistiken zu aktualisieren.

Diese Art von Markteinblick wird neue Verkäufer und Käufer anziehen.

Als Journalist im Ruhestand kann ich die neuen Statistiken bekannt machen, wenn sie jetzt veröffentlicht werden.

Adrian Ząbkowski
Adrian Ząbkowski | 18 Jan. 2023 in 18:46
Gute Idee.
Ich bin gespannt, wie sich der Markt im Laufe der Jahre verändert hat.
