MetaTrader Piyasasının Anahatları (Veri Grafikleri)

Birkaç hafta önce Freelance Hizmetinde Veri grafiği yayınladık. Ayrıca MetaTrader Piyasasının bazı istatistiklerini açıklama sözü verdik. Şimdi sizi topladığımız verileri incelemeye davet ediyoruz.



MetaTrader Market Şubat 2012'de resmen piyasaya sürüldü. Alım satım uygulamaları mağazası o zamandan beri çok yol kat etti. Başlangıçta Market, MetaTrader 5'te tanıtıldı. Ardından MetaTrader 4 için Market bölümü de piyasaya sürüldü. Ürün yelpazesi, alım satım uygulamaları tekliflerinden finansal dergiler ve kitaplar sağlamalarına kadar genişletildi.



Marketin gelişimi satış cirosunu artırdı: Markette Temmuz 2014'e kadar toplam değeri 522.000$'ı aşan yaklaşık 6.300 ürün satıldı, uygulama mağazasına 520 satıcı ve 24.500 alıcı uğradı. Satışlardaki bu artış, ayda 10.000 $ veya daha fazla kazanan önemli sayıda başarılı geliştiricinin ortaya çıkmasına neden oldu. Market hizmeti sonuçlarıyla ilgili daha ilginç istatistiksel veriler için aşağıdaki Market veri grafiğine bakın.











