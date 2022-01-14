MetaTrader Piyasasının Anahatları (Veri Grafikleri)
Birkaç hafta önce Freelance Hizmetinde Veri grafiği yayınladık. Ayrıca MetaTrader Piyasasının bazı istatistiklerini açıklama sözü verdik. Şimdi sizi topladığımız verileri incelemeye davet ediyoruz.
MetaTrader Market Şubat 2012'de resmen piyasaya sürüldü. Alım satım uygulamaları mağazası o zamandan beri çok yol kat etti. Başlangıçta Market, MetaTrader 5'te tanıtıldı. Ardından MetaTrader 4 için Market bölümü de piyasaya sürüldü. Ürün yelpazesi, alım satım uygulamaları tekliflerinden finansal dergiler ve kitaplar sağlamalarına kadar genişletildi.
Marketin gelişimi satış cirosunu artırdı: Markette Temmuz 2014'e kadar toplam değeri 522.000$'ı aşan yaklaşık 6.300 ürün satıldı, uygulama mağazasına 520 satıcı ve 24.500 alıcı uğradı. Satışlardaki bu artış, ayda 10.000 $ veya daha fazla kazanan önemli sayıda başarılı geliştiricinin ortaya çıkmasına neden oldu. Market hizmeti sonuçlarıyla ilgili daha ilginç istatistiksel veriler için aşağıdaki Market veri grafiğine bakın.
Yorum tarihlerine bakılırsa, konu MT5'e geçişin yanı sıra hiç de alakalı değil... ne yazık ki....
Bir ürünün satın alınması çantada kekliktir... Ebay'i örnek olarak alın.
Yanlış yönde ilerliyoruz... ve istatistikler MT4 kullanan kullanıcı sayısından alınmalı, milyonlarca var,
ve sonra piyasada neredeyse hiç gerçek hareket olmadığı ortaya çıkıyor...
Her şey karşılaştırmalı olarak biliniyor.
Farklı bir yol ve olamaz, satıcının kendisi robotunun yarın kar getirip getirmeyeceğini bilmiyor, evet, bilmek imkansız, tabii ki bir maymun satmadığı sürece, o zaman kesinlikle nasıl bittiğini biliyor :). Birçok yeni başlayan, güzel izleme ve bir grup yıldız tarafından yönlendirilir ve bu tür robotları satın almak için acele eder.Doğal olarak, bir veya iki boşaltılmış mevduattan sonra piyasaya güven duyuyorlar ve aslında platformun kendisi sıfıra talip olmaya başlıyor ve satıcı şu anda neredeyse aynı robot üzerinde geçici olarak güzel bir izleme başlatıyor, sadece biraz değiştirilmiş ve farklı bir isimle ve bir ay içinde zaten robot minnettar müşterilerinden, genel atlıkarıncada gerçek olduğu iddia edilen bir sürü yıldıza sahip:). Bir şekilde martingale kullanan veya ticarette riskleri artıran robotların tüm etiketlerine, artan riskle ilgili uyarı işaretleri koymak gerekir (imho) Kazanmamak bir şeydir ve her şeyi kaybetmek tamamen başka bir şeydir. Her şeyini kaybeden insanlar piyasaya geri dönmek ve başka bir şey denemek istemeyecektir.
İstatistikler iyi durumda. Sadece ürünlerin tanıtımında sorun var. Reklam rotatörü yok ve anladığım kadarıyla planlanmıyor. Sadece ne aradığınızı zaten biliyorsanız arama yapabilirsiniz. Çoğu zaman bir kişi belirli özelliklere ihtiyaç duyar ve isim onun için önemsiz ve bilinmezdir. Ancak, diyelim ki, bu kişi buraya foruma gelir ve şuna ve buna ihtiyacı olduğunu yazarsa, (iyi anlamda ve bazen de kötü anlamda) sadece kod tabanına veya çalışmaya gönderilebilir. Ancak gereksinimleri karşılayan zaten bitmiş bir ürüne bağlantı vermek yasaktır. Bunun işten ne kadar farklı olduğu açık değil - tamamen aynı ticari arka plan var ve geliştiricilerden biri MK'ya komisyon vererek siparişten para kazanacak. Peki Pazaryerindeki bir ürün için alınan komisyon, bir iş için alınan komisyondan nasıl daha kötü olabilir?
Katılıyorum
İstatistikleri güncellemenin zamanı geldi.
Bu tür bir piyasa bilgisi yeni satıcıları ve alıcıları çekecektir.
Emekli bir gazeteci olarak, yeni istatistikler şimdi yayınlanırsa bunları kamuoyuna duyurabilirim.
Pazarın yıllar içinde nasıl değiştiğini merak ediyorum.