Инфографика "MQL5.com Freelance: Можно ли тут заработать?"

С момента запуска сервиса MQL5 Фриланс прошло 4 года. В июне 2010 года мы его представили в паре с сервисом «Расчеты» - таким образом стало возможно заказывать и оплачивать разработку MQL-программ, не покидая сайт MQL5.com. Тогда фриланс-раздел назывался «Работа» и, откровенно говоря, мы даже не догадывались, какое будущее его ждет. 

К четырехлетию Фриланса мы подготовили инфографику, которая наглядно демонстрирует итоги деятельности сервиса за все время его существования. Цифры говорят сами за себя: на данный момент выполнено более 10 000 работ общей стоимостью около $600 000, а услугами сервиса воспользовались уже 3 000 заказчиков и 300 разработчиков.

Предлагаем прямо сейчас ознакомиться с этими интересными данными, собранными специально для вас. Эти цифры ранее нигде не фигурировали - вы увидите их впервые. В настоящий момент к публикации готовится еще одна инфографика, которая заинтересует вас не меньше, - с итогами деятельности Маркета.

MQL5.com Freelance: Можно ли тут заработать?

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (98)
[Удален] | 3 дек. 2014 в 18:08
komposter:

Вопрос очень простой - зачем ты пришел в эту ветку и оставил комментарий. Или более широко - на этот ресурс.

Я подумал, что цель - поделиться опытом, поэтому начал спрашивать - а где, собственно, опыт (профиль-то пустой).

Кому тут вообще нужен мой опыт? Да никому. Владельцам ресурса ничего не нужно, трейдуны все мартингейлом балуются, программисты непрофессионалы сложных вопросов не задают. Я тут посмотреть чем живут да вот хотел несколько заказов выполнить. Но что-то грусть и лень великая меня посетила, ибо нужно профиль заполнять, потом два года забесплатно работать, что бы пробиться в ряду местных )
Alexandr Bryzgalov
Alexandr Bryzgalov | 3 дек. 2014 в 18:35
совсем не обязательно
Andrey F. Zelinsky
Andrey F. Zelinsky | 3 дек. 2014 в 20:41
TheXpert:
Ну нееет. Уж если болконский сказал, все, быть тебе болтуном и хвастуном )) Он жеж сказал как отрезал.

Что он болтун и хвастун -- это ты сам сделал вывод -- я лишь свёл в одном посте его цитаты только из этой ветки. В принципе, вы более тесно друг с другом общаетесь -- ты лучше его знаешь.

Кстати, TheXpert, ты отличный агент влияния (https://ru.wikipedia.org/wiki/Агент_влияния) -- уже не раз замечал, как я скажу что-нибудь, ты сразу подхватываешь и делаешь из сказанного глубокие и точные выводы. 

Alexey Yanzeev
Alexey Yanzeev | 5 февр. 2015 в 19:58
komposter:

Нет, на местном ресурсе я изначально не вписался. Да и не нужно мне уже это было, не ищу я заказчиков уже давно.

 

Вот если бы так изначально был поставлен вопрос, я бы и не комментировал.

Ну, мало ли, у кого-то не получилось. Это не значит, что способ не рабочий.

Правда, и я мог не столь категорично настаивать на своем "работать много и бесплатно". Тоже достаточно безапеляционно звучало. 

если работать много и бесплатно - то это уже хобби а не работа :)
Alexandr Gavrilin
Alexandr Gavrilin | 15 мар. 2015 в 19:30

цифры улыбнули. :-)

