Инфографика "MQL5.com Freelance: Можно ли тут заработать?"

С момента запуска сервиса MQL5 Фриланс прошло 4 года. В июне 2010 года мы его представили в паре с сервисом «Расчеты» - таким образом стало возможно заказывать и оплачивать разработку MQL-программ, не покидая сайт MQL5.com. Тогда фриланс-раздел назывался «Работа» и, откровенно говоря, мы даже не догадывались, какое будущее его ждет.



К четырехлетию Фриланса мы подготовили инфографику, которая наглядно демонстрирует итоги деятельности сервиса за все время его существования. Цифры говорят сами за себя: на данный момент выполнено более 10 000 работ общей стоимостью около $600 000, а услугами сервиса воспользовались уже 3 000 заказчиков и 300 разработчиков.

Предлагаем прямо сейчас ознакомиться с этими интересными данными, собранными специально для вас. Эти цифры ранее нигде не фигурировали - вы увидите их впервые. В настоящий момент к публикации готовится еще одна инфографика, которая заинтересует вас не меньше, - с итогами деятельности Маркета.



