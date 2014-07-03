Инфографика "MQL5.com Freelance: Можно ли тут заработать?"
С момента запуска сервиса MQL5 Фриланс
прошло 4 года. В июне 2010 года мы его представили в паре с сервисом
«Расчеты» - таким образом стало возможно заказывать и оплачивать
разработку MQL-программ, не покидая сайт MQL5.com. Тогда фриланс-раздел
назывался «Работа» и, откровенно говоря, мы даже не догадывались, какое
будущее его ждет.
К четырехлетию Фриланса мы подготовили инфографику, которая наглядно демонстрирует итоги деятельности сервиса за все время его существования. Цифры говорят сами за себя: на данный момент выполнено более 10 000 работ общей стоимостью около $600 000, а услугами сервиса воспользовались уже 3 000 заказчиков и 300 разработчиков.
Предлагаем прямо сейчас ознакомиться с этими интересными данными, собранными специально для вас. Эти цифры ранее нигде не фигурировали - вы увидите их впервые. В настоящий момент к публикации готовится еще одна инфографика, которая заинтересует вас не меньше, - с итогами деятельности Маркета.
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.
