Графика в библиотеке DoEasy (Часть 99): Перемещаем расширенный графический объект одной контрольной точкой

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Концепция

В прошлой статье мы создали возможность перемещения опорных точек расширенного графического объекта при помощи форм управления. Но для перемещения такого графического объекта целиком у нас ещё нет функционала. Как и любой стандартный графический объект может быть перемещён целиком при перемещении его центральной точки, так и здесь — сделаем одну центральную точку управления графическим объектом для того, чтобы мы могли, перемещая эту точку, перемещать и сам графический объект целиком, а не его отдельные опорные точки. Так как для тестирования мы выбрали составной графический объект, состоящий из трендовой линии, на концах которой прикреплены объекты-ценовые метки, то и вся работа будет сегодня делаться для графических объектов, которые имеют две опорные точки для перемещения его концов и одну центральную точку для перемещения целиком всего графического объекта (две точки для модификации концов объекта и одна центральная — для его перемещения). В последующем мы создадим такие формы с точками управления и для других графических объектов, имеющих более трёх точек управления.

Помимо этого мы немного оптимизируем код расчёта экранных координат опорных точек графического объекта в смысле разбиения его на отдельные методы, что упростит понимание основной логики — ведь проще читать код, когда в нём записан вызов метода, возвращающего некое значение (а внутри него вызвать ещё один метод, в свою очередь тоже что-либо рассчитывающий), чем весь код таких методов прописывать в основном блоке расчёта, что приводит к его громоздкости и запутанности для чтения его логики.



Не всё сегодня сделанное будет в некоторых случаях работать верно, как задумывалось. Но и статьи описывают именно процесс разработки и создания кода для получения в итоге задуманного результата. Думаю, гораздо интереснее пройти почти весь путь от планирования функционала до его воплощения, чем просто почитать сухое изложение в стиле "как в итоге всё получилось".

Так как функция получения экранных координат ChartTimePriceToXY() возвращает нам координаты только видимой части графика, то у нас, к сожалению, не получится рассчитать экранные координаты точки линии, выходящей за пределы чарта. Функция будет возвращать всегда значение 0 если мы будем запрашивать координату X в пикселях экрана времени, находящегося за пределами левой части видимого на чарте графика. Поэтому при перемещении составного графического объекта по экрану и при выходе его левой части за левую границу экрана, левая опорная точка объекта будет оставаться на координате 0 в пикселях чарта. Это приведёт к искажению вида графического объекта. То же самое относится и к правой части графического объекта и правой части экрана графика (а так же — верхней и нижней). Поэтому мы сделаем ограничение на выход составного графического объекта за пределы видимой части чарта. Это предотвратит искажение внешнего вида графического объекта, когда какая-либо его сторона "упрётся" в край экрана при его перемещении.







Доработка классов библиотеки

Так как объект-форма, служащая для отображения контрольной точки, управляющей опорными точками расширенного стандартного объекта, является важным объектом в составе объектов библиотеки, но эти формы не входят в состав коллекции графических объектов, то нам нужно для таких форм определить новый тип. У нас для каждого значимого объекта библиотеки определены свои наименования типов объектов библиотеки, по которым мы можем определять что за объект является активным. Определим такой тип и для объектов-форм управления опорными точками в составе расширенных графических объектов библиотеки.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh в перечисление типов объектов библиотеки впишем новый тип:

enum ENUM_OBJECT_DE_TYPE { OBJECT_DE_TYPE_GBASE = COLLECTION_ID_LIST_END+ 1 , OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT, OBJECT_DE_TYPE_GFORM, OBJECT_DE_TYPE_GFORM_CONTROL, OBJECT_DE_TYPE_GSHADOW, OBJECT_DE_TYPE_GFRAME, OBJECT_DE_TYPE_GFRAME_TEXT, OBJECT_DE_TYPE_GFRAME_QUAD, OBJECT_DE_TYPE_GFRAME_GEOMETRY, OBJECT_DE_TYPE_GANIMATIONS,





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений библиотеки:

MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_LONG_ARRAY, MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_DOUBLE_ARRAY, MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_STRING_ARRAY, MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_ARRAY, MSG_LIB_SYS_FAILED_CONV_GRAPH_OBJ_COORDS_TO_XY, MSG_LIB_SYS_FAILED_CONV_TIMEPRICE_COORDS_TO_XY,

и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:

{"Запрос за пределами long -массива","Data requested outside the long -array"}, {"Запрос за пределами double -массива","Data requested outside the double -array"}, {"Запрос за пределами string -массива","Data requested outside the string -array"}, {"Запрос за пределами массива","Data requested outside the array"}, {"Не удалось преобразовать координаты графического объекта в экранные","Failed to convert graphics object coordinates to screen coordinates"}, {"Не удалось преобразовать координаты время/цена в экранные","Failed to convert time/price coordinates to screen coordinates"},





Для понимания, что нет (или есть) ошибка преобразования координат время/цена в экранные координаты при разработке функционала для перемещения графических объектов, при наличии такой ошибки будем сообщать о ней, что исключит эту цепочку из проверки ошибки в логике при её поиске.



Функция ChartTimePriceToXY(), в результате которой мы можем получить ошибку преобразования координат, у нас используется ещё и в классе объекта-окна графика в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Chart\ChartWnd.mqh. Впишем в метод TimePriceToXY() этого класса вывод сообщения об ошибке в журнал при её получении при попытке преобразования координат:

bool CChartWnd::TimePriceToXY( const datetime time, const double price) { :: ResetLastError (); if (!:: ChartTimePriceToXY ( this .m_chart_id, this .WindowNum(),time,price, this .m_wnd_coord_x, this .m_wnd_coord_y)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_CONV_TIMEPRICE_COORDS_TO_XY); CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } return true ; }

Сначала выведем в журнал запись "Не удалось преобразовать координаты время/цена в экранные", а затем описание ошибки вместе с кодом ошибки.







Так как мы теперь объявили новый тип объекта библиотеки для форм-контрольных точек управления опорными точками расширенного стандартного графического объекта, то нам нужно создать класс такого объекта, унаследованного от класса объекта-формы. В нём добавим некоторые переменные и методы для упрощения работы с такими объектами.

Пропишем его в инструментарии расширенного стандартного графического объекта в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Extend\CGStdGraphObjExtToolkit.mqh:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Graph\Form.mqh" class CFormControl : public CForm { private : bool m_drawn; int m_pivot_point; public : bool IsControlAlreadyDrawn( void ) const { return this .m_drawn; } void SetControlPointDrawnFlag( const bool flag) { this .m_drawn=flag; } int GraphObjPivotPoint( void ) const { return this .m_pivot_point; } void SetGraphObjPivotPoint( const int index) { this .m_pivot_point=index; } CFormControl( void ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GFORM_CONTROL; } CFormControl( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int pivot_point , const int x, const int y, const int w, const int h) : CForm(chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GFORM_CONTROL; this .m_pivot_point=pivot_point; } }; class CGStdGraphObjExtToolkit : public CObject

Приватная переменная-член класса m_drawn будет хранить флаг, сообщающий нам о том, что точка уже нарисована на форме. Зачем нужна такая переменная? Если курсор мышки убран с активной зоны контрольной формы управления опорными точками графического объекта, то нам нужно стереть точку, нарисованную на форме. Сейчас сделано так, что на всех таких формах постоянно удаляется нарисованная точка, если курсор мышки не наведён на активную зону формы. Это непрактично — зачем нагружать систему постоянной перерисовкой всех таких форм, если можно сначала посмотреть флаг, указывающий нам на то, что форма уже перерисована и на ней нет точки? Вот такой флаг нам и будет указывать на то, что точка либо уже нарисована, либо удалена. А так как в дальнейшем мы будем разрабатывать некоторые визуальные эффекты для отрисовки этих точек (и не только для них), то лучше иметь флаг, который будет устанавливаться сразу после выполнения обработчика визуального эффекта, чем как-то ещё определять, что процесс рисования уже завершён.

Приватная переменная-член класса m_pivot_point будет хранить индекс опорной точки, которой управляет форма. У графического объекта есть несколько таких точек управления. Например, у трендовой линии их три — две точки на концах линии, служащие для независимого изменения расположения концов линии, и одна центральная точка — для перемещения всего объекта целиком. Индексы, хранящиеся в объектах-формах, будут соответствовать индексам опорных точек такой линии: 0 и 1 — для точек по краям линии и 2 — для центральной. У других графических объектов могут быть совсем другие контрольные точки управления, но все индексы будут соответствовать существующим у объекта опорным точкам + одна дополнительная (не всегда, и об этом будет сказано в последующих статьях) — для перемещения объекта целиком.



Публичные методы класса служат для установки/возврата значений описанных выше переменных. Также класс имеет два конструктора. В конструкторе по умолчанию в тип объекта записывается новый тип OBJECT_DE_TYPE_GFORM_CONTROL, добавленный нами сегодня.

В параметрический конструктор передаются все значения, передаваемые в конструктор родительского класса, плюс ещё одна переменная — индекс опорной точки графического объекта, которой управляет создаваемая форма.



Теперь все формы управления опорными точками в классе CGStdGraphObjExtToolkit будут иметь тип CFormControl, поэтому нам нужно исправить тип объекта-формы CForm на CFormControl, и добавим новые методы для работы с формами управления опорными точками графического объекта:

class CGStdGraphObjExtToolkit : public CObject { private : long m_base_chart_id; int m_base_subwindow; ENUM_OBJECT m_base_type; string m_base_name; int m_base_pivots; datetime m_base_time[]; double m_base_price[]; int m_base_x; int m_base_y; int m_ctrl_form_size; int m_shift; CArrayObj m_list_forms; CFormControl *CreateNewControlPointForm( const int index); bool GetControlPointCoordXY( const int index, int &x, int &y); void SetControlFormParams(CFormControl *form, const int index); public : void SetBaseObj( const ENUM_OBJECT base_type, const string base_name, const long base_chart_id, const int base_subwindow, const int base_pivots, const int ctrl_form_size, const int base_x, const int base_y, const datetime &base_time[], const double &base_price[]); void SetBaseObjTime( const datetime time, const int index); void SetBaseObjPrice( const double price, const int index); void SetBaseObjTimePrice( const datetime time, const double price, const int index); void SetBaseObjCoordX( const int value) { this .m_base_x=value; } void SetBaseObjCoordY( const int value) { this .m_base_y=value; } void SetBaseObjCoordXY( const int value_x, const int value_y) { this .m_base_x=value_x; this .m_base_y=value_y; } void SetControlFormSize( const int size); int GetControlFormSize( void ) const { return this .m_ctrl_form_size; } CFormControl *GetControlPointForm( const int index) { return this .m_list_forms.At(index); } CFormControl *GetControlPointForm( const string name, int &index); int GetNumPivotsBaseObj( void ) const { return this .m_base_pivots; } int GetNumControlPointForms( void ) const { return this .m_list_forms.Total(); } bool CreateAllControlPointForm( void ); void DrawControlPoint( CFormControl *form , const uchar opacity, const color clr); void DrawOneControlPoint(CFormControl *form, const uchar opacity= 255 , const color clr=CTRL_POINT_COLOR); void DrawControlPoint(CFormControl *form) { this .DrawControlPoint(form, 255 ,CTRL_POINT_COLOR);} void ClearControlPoint(CFormControl *form) { this .DrawControlPoint(form, 0 ,CTRL_POINT_COLOR); } void DeleteAllControlPointForm( void ); void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); CGStdGraphObjExtToolkit( const ENUM_OBJECT base_type, const string base_name, const long base_chart_id, const int base_subwindow, const int base_pivots, const int ctrl_form_size, const int base_x, const int base_y, const datetime &base_time[], const double &base_price[]) { this .m_list_forms.Clear(); this .SetBaseObj(base_type,base_name,base_chart_id,base_subwindow,base_pivots,ctrl_form_size,base_x,base_y,base_time,base_price); this .CreateAllControlPointForm(); } CGStdGraphObjExtToolkit(){;} ~CGStdGraphObjExtToolkit(){;} };





Доработаем метод GetControlPointCoordXY(), возвращающий координаты X и Y указанной опорной точки графического объекта в экранных координатах.

Ранее метод просто возвращал рассчитанные координаты указанной опорной точки графического объекта. Теперь же нам нужно учитывать, что графические объекты могут иметь разное количество опорных точек и разное расположение центральной опорной точки. Поэтому сделаем расчёт для разных типов объектов в переключателе switch(). При этом нам нужно учитывать и то, координаты какой опорной точки мы хотим получить — одну из тех, что расположены по краям объекта, или одну общую для всех — центральную. Если индекс опорной точки, переданный в метод меньше общего числа опорных точек графического объекта — значит запрашиваются координаты опорной точки. Иначе — запрашиваются координаты центральной опорной точки.

Пока мы сделаем получение координат X и Y только для тех графических объектов, которые имеют две опорные точки по краям и одну центральную:

bool CGStdGraphObjExtToolkit::GetControlPointCoordXY( const int index, int &x, int &y) { CFormControl *form0= NULL , *form1= NULL ; x= 0 ; y= 0 ; switch ( this .m_base_type) { case OBJ_LABEL : case OBJ_BUTTON : case OBJ_BITMAP_LABEL : case OBJ_EDIT : case OBJ_RECTANGLE_LABEL : case OBJ_CHART : case OBJ_EVENT : x= this .m_base_x; y= this .m_base_y; return true ; case OBJ_VLINE : break ; case OBJ_HLINE : break ; case OBJ_TREND : case OBJ_TRENDBYANGLE : case OBJ_CYCLES : case OBJ_ARROWED_LINE : case OBJ_CHANNEL : case OBJ_STDDEVCHANNEL : case OBJ_REGRESSION : case OBJ_GANNLINE : case OBJ_GANNGRID : case OBJ_FIBO : case OBJ_FIBOTIMES : case OBJ_FIBOFAN : case OBJ_FIBOARC : case OBJ_FIBOCHANNEL : case OBJ_EXPANSION : if (index< this .m_base_pivots) return (:: ChartTimePriceToXY ( this .m_base_chart_id, this .m_base_subwindow, this .m_base_time[index], this .m_base_price[index],x,y) ? true : false ); else { form0= this .GetControlPointForm( 0 ); form1= this .GetControlPointForm( 1 ); if (form0== NULL || form1== NULL ) return false ; x=(form0.CoordX()+ this .m_shift+form1.CoordX()+ this .m_shift)/ 2 ; y=(form0.CoordY()+ this .m_shift+form1.CoordY()+ this .m_shift)/ 2 ; return true ; } case OBJ_PITCHFORK : break ; case OBJ_GANNFAN : break ; case OBJ_ELLIOTWAVE5 : break ; case OBJ_ELLIOTWAVE3 : break ; case OBJ_RECTANGLE : break ; case OBJ_TRIANGLE : break ; case OBJ_ELLIPSE : break ; case OBJ_ARROW_THUMB_UP : break ; case OBJ_ARROW_THUMB_DOWN : break ; case OBJ_ARROW_UP : break ; case OBJ_ARROW_DOWN : break ; case OBJ_ARROW_STOP : break ; case OBJ_ARROW_CHECK : break ; case OBJ_ARROW_LEFT_PRICE : break ; case OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE : break ; case OBJ_ARROW_BUY : break ; case OBJ_ARROW_SELL : break ; case OBJ_ARROW : break ; case OBJ_TEXT : break ; case OBJ_BITMAP : break ; default : break ; } return false ; }

Расчёт для опорных точек делается из значений, записанных в массивах координат опорных точек линии m_base_time и m_base_price. А для расчёта координат центральной точки воспользуемся координатами объектов-форм, прикреплённых к крайним опорным точкам линии. При успешном расчёте координат метод сразу возвращает true. В остальных случаях — либо возвращается false, либо по break обрывается выполнение кода в case переключателя switch и выпадаем к концу метода, где возвращается false.



В методе, возвращающем указатель на форму опорной точки по имени, заменим CForm на CFormControl:

CFormControl *CGStdGraphObjExtToolkit::GetControlPointForm( const string name, int &index) { index= WRONG_VALUE ; for ( int i= 0 ;i< this .m_list_forms.Total();i++) { CFormControl *form= this .m_list_forms.At(i); if (form== NULL ) continue ; if (form.Name()==name) { index=i; return form; } } return NULL ; }

В методе, создающем объект-форму на опорной точке базового объекта, заменим CForm на CFormControl и установим параметры для успешно созданного объекта-формы:

CFormControl *CGStdGraphObjExtToolkit::CreateNewControlPointForm( const int index) { string name= this .m_base_name+ "_CP_" +(index< this .m_base_pivots ? ( string )index : "X" ); CFormControl *form= this .GetControlPointForm(index); if (form!= NULL ) return NULL ; int x= 0 , y= 0 ; if (! this .GetControlPointCoordXY(index,x,y)) return NULL ; form= new CFormControl ( this .m_base_chart_id, this .m_base_subwindow,name,index,x- this .m_shift,y- this .m_shift, this .GetControlFormSize(), this .GetControlFormSize()); if (form!= NULL ) this .SetControlFormParams(form,index); return form; }





В методе, создающем объекты-формы на опорных точках базового объекта, заменим CForm на CFormControl и удалим строки установки параметров созданного объекта-формы, так как параметры теперь устанавливаются сразу при создании объекта в вышерассмотренном методе:

bool CGStdGraphObjExtToolkit::CreateAllControlPointForm( void ) { bool res= true ; for ( int i= 0 ;i <= this .m_base_pivots;i++) { CFormControl *form= this .CreateNewControlPointForm(i); if (form== NULL ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_CREATE_CTRL_POINT_FORM); res &= false ; } if (! this .m_list_forms.Add(form)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); delete form; res &= false ; } } if (res) :: ChartRedraw ( this .m_base_chart_id); return res; }

Теперь цикл проходит не по количеству опорных точек базового объекта, а на один больше. Т.е. будет создаваться на одну форму больше, чем есть опорных точек у графического объекта. Последняя форма будет центральной — для перемещения графического объекта целиком.



Метод, устанавливающий параметры объекта-формы управления опорными точками:

void CGStdGraphObjExtToolkit::SetControlFormParams(CFormControl *form, const int index) { form.SetBelong(GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM); form.SetActive( true ); form.SetMovable( true ); int x=( int ):: floor ((form.Width()-CTRL_POINT_RADIUS* 2 )/ 2 ); form.SetActiveAreaShift(x,x,x,x); form.SetFlagSelected( false , false ); form.SetFlagSelectable( false , false ); form.Erase(CLR_CANV_NULL, 0 ); form.SetID(index+ 1 ); form.SetControlPointDrawnFlag( false ); form.Done(); }

Здесь располагаются строки кода, перенесённого из вышерассмотренного метода. И добавлена установка флага нарисованной точки на форме и идентификатора формы.



В методе, рисующем контрольную точку на форме, вынесем расчёт центра формы в отдельную строку — чтобы не проводить четыре раза по сути одинаковые расчёты, и по завершении метода установим флаг нарисованной точки на форме:

void CGStdGraphObjExtToolkit::DrawControlPoint(CFormControl *form, const uchar opacity, const color clr) { if (form== NULL ) return ; int c= int (:: floor (form.Width()/ 2 )); form.DrawCircle( c,c ,CTRL_POINT_RADIUS,clr,opacity); form.DrawCircleFill( c,c , 2 ,clr,opacity); form.SetControlPointDrawnFlag(opacity> 0 ? true : false ); }





Сейчас у нас сделано так, что при наведении курсора на форму управления опорной точкой графического объекта, на ней рисуется точка. Стирается же точка только после того, как курсор уходит за пределы формы. Но если сблизить все опорные точки объекта так, что формы, построенные на концах графического объекта, и центральная форма, начинают накладываться друг на друга, то увод курсора с одной формы вызывает заход курсора на другую — расположенную рядом форму. Таким образом, можно добиться такого результата, что все точки на всех формах объекта будут отображены:

Если при этом захватить форму и начать её перемещать, то вслед за ней будет перемещаться и опорная точка объекта. Но при этом ошибочно видимые формы останутся в том месте графика, где они были до начала перемещения. Это неправильно. Поэтому нам нужен метод, рисующий точку на одном объекте-форме графического объекта, и одновременно стирающий точки на других объектах-формах этого же объекта.



Метод, рисующий на форме контрольную точку, и удаляющий их на всех остальных формах:

void CGStdGraphObjExtToolkit::DrawOneControlPoint( CFormControl *form , const uchar opacity= 255 , const color clr=CTRL_POINT_COLOR) { this .DrawControlPoint(form,opacity,clr); for ( int i= 0 ;i< this .GetNumControlPointForms();i++) { CFormControl *ctrl= this .GetControlPointForm(i); if (ctrl== NULL || ctrl.ID()==form.ID()) continue ; this .ClearControlPoint(ctrl); } }

Здесь: в метод передаётся указатель на форму, над которой находится курсор. Рисуем точку на этой форме, а затем, в цикле по всем формам этого объекта выбираем форму и, если это не переданная в метод форма — стираем на ней точку.



В обработчике событий заменим тип формы с CForm на CFormControl:

void CGStdGraphObjExtToolkit:: OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_forms.Total();i++) { CFormControl *form= this .m_list_forms.At(i); if (form== NULL ) continue ; int x= 0 , y= 0 ; if (! this .GetControlPointCoordXY(i,x,y)) continue ; form.SetCoordX(x- this .m_shift); form.SetCoordY(y- this .m_shift); form.Update(); } :: ChartRedraw ( this .m_base_chart_id); } }





В классе абстрактного стандартного графического объекта в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\GStdGraphObj.mqh нам нужно внести некоторые доработки для оптимизации кода методов. У нас есть повторяющиеся фрагменты одинакового кода в разных методах, поэтому будет целесообразно оформить такие блоки кода в отдельные методы и вызывать их там, где это необходимо, что упростит чтение кода.

В публичной и приватной секциях класса объявим новые методы, в которые затем перенесём повторяющиеся участки кода:

CArrayObj *GetListDependentObj( void ) { return & this .m_list; } CGStdGraphObj *GetDependentObj( const int index) { return this .m_list.At(index); } int GetNumDependentObj( void ) { return this .m_list.Total(); } string NameDependent( const int index); bool AddDependentObj(CGStdGraphObj *obj); bool ChangeCoordsExtendedObj( const int x, const int y, const int modifier, bool redraw= false ); bool SetCoordsXYtoDependentObj(CGStdGraphObj *dependent_obj); CLinkedPivotPoint*GetLinkedPivotPoint( void ) { return & this .m_linked_pivots; }

...

private : void SetCoordXToDependentObj(CGStdGraphObj *obj, const int prop_from, const int modifier_from, const int modifier_to); void SetCoordXFromBaseObj( const int prop_from, const int modifier_from, const int modifier_to); void SetCoordYToDependentObj(CGStdGraphObj *obj, const int prop_from, const int modifier_from, const int modifier_to); void SetCoordYFromBaseObj( const int prop_from, const int modifier_from, const int modifier_to); void SetCoordsXYtoDependentObj(CGStdGraphObj *dependent_obj,CLinkedPivotPoint *pivot_point, const int index); void SetDependentINT(CGStdGraphObj *obj, const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop, const long value , const int modifier); void SetDependentDBL(CGStdGraphObj *obj, const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop, const double value , const int modifier); void SetDependentSTR(CGStdGraphObj *obj, const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop, const string value , const int modifier); public :





В методе, проверяющем изменения свойств объекта, удалим указанный блок кода (этот код будет перенесён в отдельный метод):



if ( this .m_list.Total()> 0 ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CGStdGraphObj *dep=m_list.At(i); if (dep== NULL ) continue ; CLinkedPivotPoint *pp=dep.GetLinkedPivotPoint(); if (pp== NULL ) continue ; int num=pp.GetNumLinkedCoords(); for ( int j= 0 ;j<num;j++) { int numx=pp.GetBasePivotsNumX(j); for ( int nx= 0 ;nx<numx;nx++) { int prop_from=pp.GetPropertyX(j,nx); int modifier_from=pp.GetPropertyModifierX(j,nx); this .SetCoordXToDependentObj(dep,prop_from,modifier_from,nx); } int numy=pp.GetBasePivotsNumY(j); for ( int ny= 0 ;ny<numy;ny++) { int prop_from=pp.GetPropertyY(j,ny); int modifier_from=pp.GetPropertyModifierY(j,ny); this .SetCoordYToDependentObj(dep,prop_from,modifier_from,ny); } } dep.PropertiesCopyToPrevData(); } if (ExtToolkit!= NULL ) { for ( int i= 0 ;i< this .Pivots();i++) { ExtToolkit.SetBaseObjTimePrice( this .Time(i), this .Price(i),i); } ExtToolkit.SetBaseObjCoordXY( this .XDistance(), this .YDistance()); long lparam= 0 ; double dparam= 0 ; string sparam= "" ; ExtToolkit. OnChartEvent ( CHARTEVENT_CHART_CHANGE ,lparam,dparam,sparam); } :: ChartRedraw (m_chart_id); }

Вместо удалённого блока впишем вызов нового метода:

if ( this .m_list.Total()> 0 ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CGStdGraphObj *dep=m_list.At(i); if (dep== NULL ) continue ; if ( this .SetCoordsXYtoDependentObj(dep)) dep.PropertiesCopyToPrevData(); } if ( this .ExtToolkit!= NULL ) { for ( int i= 0 ;i< this .Pivots();i++) { this .ExtToolkit.SetBaseObjTimePrice( this .Time(i), this .Price(i),i); } this .ExtToolkit.SetBaseObjCoordXY( this .XDistance(), this .YDistance()); long lparam= 0 ; double dparam= 0 ; string sparam= "" ; this .ExtToolkit. OnChartEvent ( CHARTEVENT_CHART_CHANGE ,lparam,dparam,sparam); } :: ChartRedraw (m_chart_id); }





Так как сейчас у нас логика стирания нарисованной точки с объекта-формы управления опорными точками графического объекта сделана так, что если курсор не находится ни на одной из форм, то каждая такая форма постоянно перерисовывается, что не оптимально и ресурсозатратно, поэтому в методе, перерисовывающем форму управления контрольной точкой расширенного стандартного графического объекта, впишем проверку на то, что если нужно стереть точку, и она всё ещё нарисована, то только в этом случае нужно перерисовать форму для стирания точки. Ну и заменим тип объекта-формы на новый:

void CGStdGraphObj::RedrawControlPointForms( const uchar opacity, const color clr) { if ( this .ExtToolkit== NULL ) return ; int total_form= this .GetNumControlPointForms(); for ( int i= 0 ;i<total_form;i++) { CFormControl *form= this .ExtToolkit.GetControlPointForm(i); if (form== NULL ) continue ; if (opacity== 0 && form.IsControlAlreadyDrawn()) this .ExtToolkit.DrawControlPoint(form, 0 ,clr); else this .ExtToolkit.DrawControlPoint(form,opacity,clr); } int total_dep= this .GetNumDependentObj(); for ( int i= 0 ;i<total_dep;i++) { CGStdGraphObj *dep= this .GetDependentObj(i); if (dep== NULL ) continue ; dep.RedrawControlPointForms(opacity,clr); } }

Теперь стирание точки будет производиться только в том случае, если её действительно нужно стереть (непрозрачность точки установить в ноль), и если точка всё ещё нарисована (установлен флаг нарисованной точки).



Также переработаем метод, изменяющий координаты X и Y текущего и всех зависимых объектов — удалим из него те участки кода, которые теперь будут заменены на вызовы нового метода:



bool CGStdGraphObj::ChangeCoordsExtendedObj( const int x, const int y, const int modifier, bool redraw= false ) { if (! this .SetTimePrice(x,y,modifier)) return false ; if ( this .ExtToolkit== NULL || this .m_list.Total()== 0 ) return true ; CGStdGraphObj *dep= this .GetDependentObj(modifier); if (dep== NULL ) return false ; CLinkedPivotPoint *pp=dep.GetLinkedPivotPoint(); if (pp== NULL ) return false ; int num=pp.GetNumLinkedCoords(); for ( int j= 0 ;j<num;j++) { int numx=pp.GetBasePivotsNumX(j); for ( int nx= 0 ;nx<numx;nx++) { int prop_from=pp.GetPropertyX(j,nx); int modifier_from=pp.GetPropertyModifierX(j,nx); this .SetCoordXToDependentObj(dep,prop_from,modifier_from,nx); } int numy=pp.GetBasePivotsNumY(j); for ( int ny= 0 ;ny<numy;ny++) { int prop_from=pp.GetPropertyY(j,ny); int modifier_from=pp.GetPropertyModifierY(j,ny); this .SetCoordYToDependentObj(dep,prop_from,modifier_from,ny); } } dep.PropertiesCopyToPrevData(); this .ExtToolkit.SetBaseObjTimePrice( this .Time(modifier), this .Price(modifier),modifier); this .ExtToolkit.SetBaseObjCoordXY( this .XDistance(), this .YDistance()); if (redraw) :: ChartRedraw (m_chart_id); return true ; }

Теперь метод будет намного проще:

bool CGStdGraphObj::ChangeCoordsExtendedObj( const int x, const int y, const int modifier, bool redraw= false ) { if (! this .SetTimePrice(x,y,modifier)) return false ; if ( this .ExtToolkit!= NULL && this .m_list.Total()> 0 ) { CGStdGraphObj *dep= this .GetDependentObj(modifier); if (dep== NULL ) return false ; if ( this .SetCoordsXYtoDependentObj(dep)) dep.PropertiesCopyToPrevData(); } this .ExtToolkit.SetBaseObjTimePrice( this .Time(modifier), this .Price(modifier),modifier); this .ExtToolkit.SetBaseObjCoordXY( this .XDistance(), this .YDistance()); if (redraw) :: ChartRedraw (m_chart_id); return true ; }





Напишем реализацию метода, устанавливающего координаты X и Y в связанную опорную точку указанного подчинённого объекта по индексу:

void CGStdGraphObj::SetCoordsXYtoDependentObj(CGStdGraphObj *dependent_obj,CLinkedPivotPoint *pivot_point, const int index) { int numx=pivot_point.GetBasePivotsNumX(index); for ( int nx= 0 ;nx<numx;nx++) { int prop_from=pivot_point.GetPropertyX(index,nx); int modifier_from=pivot_point.GetPropertyModifierX(index,nx); this .SetCoordXToDependentObj(dependent_obj,prop_from,modifier_from,nx); } int numy=pivot_point.GetBasePivotsNumY(index); for ( int ny= 0 ;ny<numy;ny++) { int prop_from=pivot_point.GetPropertyY(index,ny); int modifier_from=pivot_point.GetPropertyModifierY(index,ny); this .SetCoordYToDependentObj(dependent_obj,prop_from,modifier_from,ny); } }

По сути — это те самые блоки кода, которые мы убрали из методов класса, и перенесли в него. Логику этого кода мы рассматривали в предыдущих статьях, да и она вся прописана в комментариях к коду, так что, думаю, в дополнительных пояснениях не нуждается.

Реализация метода, устанавливающего координаты X и Y в связанные опорные точки указанного подчинённого объекта:

bool CGStdGraphObj::SetCoordsXYtoDependentObj(CGStdGraphObj *dependent_obj) { CLinkedPivotPoint *pp=dependent_obj.GetLinkedPivotPoint(); if (pp== NULL ) return false ; int num=pp.GetNumLinkedCoords(); for ( int j= 0 ;j<num;j++) this .SetCoordsXYtoDependentObj(dependent_obj,pp,j); return true ; }

Метод позволяет установить координаты во все опорные точки подчинённого объекта. Если к составному графическому объекту прикреплены другие графические объекты, то этот метод установит в них указанные координаты.

Впишем доработки в класс-коллекцию графических элементов \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh.



Так как стандартная функция ChartTimePriceToXY() возвращает нам сразу две координаты — X и Y, то для их хранения создадим в приватной секции структуру, в которой будут храниться координаты X и Y и смещения этих координат относительно центральной точки. А так как у графического объекта могут быть несколько опорных точек, то для того, чтобы сохранить для этого графического объекта координаты каждой его опорной точки, объявим массив с типом созданной структуры. Тогда в каждой ячейке этого массива мы будем иметь преобразованные из координаты " время/цена" в экранные X и Y, а также и смещения кооринат опорной точки относительно центральной точки графического объекта.

В приватной секции класса создадим структуру и объявим нужный нам массив:

#resource "\\" +PATH_TO_EVENT_CTRL_IND; class CGraphElementsCollection : public CBaseObj { private : struct SDataPivotPoint { public : int X; int Y; int ShiftX; int ShiftY; }; SDataPivotPoint m_data_pivot_point[]; CArrayObj m_list_charts_control; CListObj m_list_all_canv_elm_obj; CListObj m_list_all_graph_obj; CArrayObj m_list_deleted_obj; CMouseState m_mouse; bool m_is_graph_obj_event; int m_total_objects; int m_delta_graph_obj;

В приватной секции класса объявим метод, возвращающий в массив структуры экранные координаты каждой опорной точки графического объекта:

private : CGStdGraphObj *FindMissingObj( const long chart_id); CGStdGraphObj *FindMissingObj( const long chart_id, int &index); string FindExtraObj( const long chart_id); bool DeleteGraphObjFromList(CGStdGraphObj *obj); void DeleteGraphObjectsFromList( const long chart_id); bool MoveGraphObjToDeletedObjList(CGStdGraphObj *obj); bool MoveGraphObjToDeletedObjList( const int index); void MoveGraphObjectsToDeletedObjList( const long chart_id); bool DeleteGraphObjCtrlObjFromList(CChartObjectsControl *obj); void SetChartTools( const long chart_id, const bool flag); bool GetPivotPointCoordsAll(CGStdGraphObj *obj,SDataPivotPoint &array_pivots[]); public :

За пределами тела класса напишем реализацию этого метода:

bool CGraphElementsCollection::GetPivotPointCoordsAll(CGStdGraphObj *obj,SDataPivotPoint &array_pivots[]) { if (:: ArrayResize (array_pivots,obj.Pivots())!=obj.Pivots()) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); return false ; } for ( int i= 0 ;i<obj.Pivots();i++) { if (!:: ChartTimePriceToXY (obj. ChartID (),obj.SubWindow(),obj.Time(i),obj.Price(i),array_pivots[i].X,array_pivots[i].Y)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_CONV_GRAPH_OBJ_COORDS_TO_XY); return false ; } } switch (obj.TypeGraphObject()) { case OBJ_LABEL : case OBJ_BUTTON : case OBJ_BITMAP_LABEL : case OBJ_EDIT : case OBJ_RECTANGLE_LABEL : case OBJ_CHART : break ; case OBJ_HLINE : break ; case OBJ_VLINE : break ; case OBJ_EVENT : break ; case OBJ_TREND : case OBJ_TRENDBYANGLE : case OBJ_CYCLES : case OBJ_ARROWED_LINE : case OBJ_CHANNEL : case OBJ_STDDEVCHANNEL : case OBJ_REGRESSION : case OBJ_GANNLINE : case OBJ_GANNGRID : case OBJ_FIBO : case OBJ_FIBOTIMES : case OBJ_FIBOFAN : case OBJ_FIBOARC : case OBJ_FIBOCHANNEL : case OBJ_EXPANSION : array_pivots[ 0 ].ShiftX=(array_pivots[ 1 ].X-array_pivots[ 0 ].X)/ 2 ; array_pivots[ 0 ].ShiftY=(array_pivots[ 1 ].Y-array_pivots[ 0 ].Y)/ 2 ; array_pivots[ 1 ].ShiftX=(array_pivots[ 0 ].X-array_pivots[ 1 ].X)/ 2 ; array_pivots[ 1 ].ShiftY=(array_pivots[ 0 ].Y-array_pivots[ 1 ].Y)/ 2 ; return true ; case OBJ_PITCHFORK : break ; case OBJ_GANNFAN : break ; case OBJ_ELLIOTWAVE5 : break ; case OBJ_ELLIOTWAVE3 : break ; case OBJ_RECTANGLE : break ; case OBJ_TRIANGLE : break ; case OBJ_ELLIPSE : break ; case OBJ_ARROW_THUMB_UP : break ; case OBJ_ARROW_THUMB_DOWN : break ; case OBJ_ARROW_UP : break ; case OBJ_ARROW_DOWN : break ; case OBJ_ARROW_STOP : break ; case OBJ_ARROW_CHECK : break ; case OBJ_ARROW_LEFT_PRICE : break ; case OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE : break ; case OBJ_ARROW_BUY : break ; case OBJ_ARROW_SELL : break ; case OBJ_ARROW : break ; case OBJ_TEXT : break ; case OBJ_BITMAP : break ; default : break ; } return false ; }

Данный метод пока записывает в структуру экранные координаты только тех графических объектов, у которых есть две опорные точки и одна центральная.



В метод передаётся указатель на графический объект, чьи координаты каждой его опорной точки нужно записать в массив структур, который тоже передаётся в метод по ссылке. При успешном преобразовании координат метод возвращает true и полностью заполненный массив структур с экранными координатами для каждой опорной точки графического объекта. При неудаче метод возвращает false.



В обработчике событий класса нам необходимо обработать смещение формы управления объектом так, что если это центральная точка, то объект должен перемещаться целиком. Для этого нам нужно рассчитать смещения его крайних форм относительно центральной (за которую объект смещается) и обе опорные точки объекта смещать на рассчитанное и записанное в структуре смещение. Таким образом все его опорные точки будут смещаться на ту же величину, что и перемещаемая мышью центральная.

Впишем такую обработку события перемещения центральной контрольной точки (формы) расширенного графического объекта:

void CGraphElementsCollection:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CGStdGraphObj *obj_std= NULL ; CGCnvElement *obj_cnv= NULL ; ushort idx= ushort (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || id== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK || idx== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || idx== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || idx== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { long param=(id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ? :: ChartID () : idx== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ? lparam : WRONG_VALUE ); long chart_id=(param== WRONG_VALUE ? (lparam== 0 ? :: ChartID () : lparam) : param); obj_std= this .GetStdGraphObject(sparam,chart_id); if (obj_std== NULL ) { obj_std= this .FindMissingObj(chart_id); if (obj_std== NULL ) return ; string name_new= this .FindExtraObj(chart_id); if (obj_std.SetNamePrev(obj_std.Name()) && obj_std.SetName(name_new)) :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main,GRAPH_OBJ_EVENT_RENAME,obj_std. ChartID (),obj_std.TimeCreate(),obj_std.Name()); } obj_std.PropertiesRefresh(); obj_std.PropertiesCheckChanged(); } for ( int i= 0 ;i< this .m_list_all_graph_obj.Total();i++) { obj_std= this .m_list_all_graph_obj.At(i); if (obj_std== NULL ) continue ; obj_std. OnChartEvent ((id< CHARTEVENT_CUSTOM ? id : idx),lparam,dparam,sparam); } if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE || idx== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { CArrayObj *list= this .GetListStdGraphObjectExt(); if (list!= NULL ) { for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { obj_std=list.At(i); if (obj_std== NULL ) continue ; obj_std. OnChartEvent ( CHARTEVENT_CHART_CHANGE ,lparam,dparam,sparam); } } } else { bool pressed=( this .m_mouse.ButtonKeyState(id,lparam,dparam,sparam)==MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT ? true : false ); ENUM_MOUSE_FORM_STATE mouse_state=MOUSE_FORM_STATE_NONE; static CForm *form= NULL ; static bool pressed_chart= false ; static bool pressed_form= false ; static bool move= false ; static int form_index= WRONG_VALUE ; static long graph_obj_id= WRONG_VALUE ; if (!pressed_chart && !move) form= this .GetFormUnderCursor(id,lparam,dparam,sparam,mouse_state,graph_obj_id,form_index); if (!pressed) { pressed_chart= false ; pressed_form= false ; move= false ; this .SetChartTools(:: ChartID (), true ); } if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE && move) { if (form!= NULL ) { int x= this .m_mouse.CoordX()-form.OffsetX(); int y= this .m_mouse.CoordY()-form.OffsetY(); int chart_width=( int ):: ChartGetInteger (form. ChartID (), CHART_WIDTH_IN_PIXELS ,form.SubWindow()); int chart_height=( int ):: ChartGetInteger (form. ChartID (), CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,form.SubWindow()); if (form_index== WRONG_VALUE ) { if (x< 0 ) x= 0 ; if (x>chart_width-form.Width()) x=chart_width-form.Width(); if (y< 0 ) y= 0 ; if (y>chart_height-form.Height()) y=chart_height-form.Height(); if (!:: ChartGetInteger (form. ChartID (), CHART_SHOW_ONE_CLICK )) { if (y< 17 && x< 41 ) y= 17 ; } else { if (y< 80 && x< 192 ) y= 80 ; } } else { if (graph_obj_id> WRONG_VALUE ) { CArrayObj *list_ext=CSelect::ByGraphicStdObjectProperty(GetListStdGraphObjectExt(),GRAPH_OBJ_PROP_ID, 0 ,graph_obj_id,EQUAL); if (list_ext!= NULL && list_ext.Total()> 0 ) { CGStdGraphObj *ext=list_ext.At( 0 ); if (ext!= NULL ) { ENUM_OBJECT type=ext.GraphObjectType(); if (type== OBJ_LABEL || type== OBJ_BUTTON || type== OBJ_BITMAP_LABEL || type== OBJ_EDIT || type== OBJ_RECTANGLE_LABEL ) { ext.SetXDistance(x); ext.SetYDistance(y); } else { int shift=( int ):: ceil (form.Width()/ 2 )+ 1 ; if (form_index<ext.Pivots()) { if (x+shift< 0 ) x=-shift; if (x+shift>chart_width) x=chart_width-shift; if (y+shift< 0 ) y=-shift; if (y+shift>chart_height) y=chart_height-shift; ext.ChangeCoordsExtendedObj(x+shift,y+shift,form_index); } else { if ( this .GetPivotPointCoordsAll(ext,m_data_pivot_point)) { for ( int i= 0 ;i<( int ) this .m_data_pivot_point.Size();i++) { if (x+shift- this .m_data_pivot_point[i].ShiftX< 0 ) x=-shift+m_data_pivot_point[i].ShiftX; if (x+shift+ this .m_data_pivot_point[i].ShiftX>chart_width) x=chart_width-shift- this .m_data_pivot_point[i].ShiftX; if (y+shift+ this .m_data_pivot_point[i].ShiftY< 0 ) y=-shift- this .m_data_pivot_point[i].ShiftY; if (y+shift- this .m_data_pivot_point[i].ShiftY>chart_height) y=chart_height-shift+ this .m_data_pivot_point[i].ShiftY; ext.ChangeCoordsExtendedObj(x+shift- this .m_data_pivot_point[i].ShiftX,y+shift- this .m_data_pivot_point[i].ShiftY,i); } } } } } } } } form.Move(x,y, true ); } } Comment ( (form!= NULL ? form.Name()+ ":" : "" ), "

" , EnumToString (( ENUM_CHART_EVENT )id), "

" , EnumToString ( this .m_mouse.ButtonKeyState(id,lparam,dparam,sparam)), "

" , EnumToString (mouse_state), "

pressed=" ,pressed, ", move=" ,move,(form!= NULL ? ", Interaction=" +( string )form.Interaction() : "" ), "

pressed_chart=" ,pressed_chart, ", pressed_form=" ,pressed_form, "

form_index=" ,form_index, ", graph_obj_id=" ,graph_obj_id ); if (form== NULL ) { if (pressed) { if (pressed_form) { return ; } if (!pressed_chart) { pressed_chart= true ; pressed_form= false ; move= false ; this .SetChartTools(:: ChartID (), true ); } } else { CArrayObj *list_ext=GetListStdGraphObjectExt(); int total=list_ext.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CGStdGraphObj *obj=list_ext.At(i); if (obj== NULL ) continue ; obj.RedrawControlPointForms( 0 ,CTRL_POINT_COLOR); } } } else { if (pressed_chart) { return ; } if (!pressed_form) { pressed_chart= false ; this .SetChartTools(:: ChartID (), false ); if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED) { if (graph_obj_id> WRONG_VALUE ) { CGStdGraphObj *graph_obj= this .GetStdGraphObjectExt(graph_obj_id,form. ChartID ()); if (graph_obj!= NULL ) { CGStdGraphObjExtToolkit *toolkit=graph_obj.GetExtToolkit(); if (toolkit!= NULL ) { toolkit.DrawOneControlPoint(form); } } } } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED) { this .SetChartTools(:: ChartID (), false ); if (!pressed_form) { pressed_form= true ; pressed_chart= false ; } } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL) { } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED) { form.SetOffsetX( this .m_mouse.CoordX()-form.CoordX()); form.SetOffsetY( this .m_mouse.CoordY()-form.CoordY()); if (graph_obj_id> WRONG_VALUE ) { CGStdGraphObj *graph_obj= this .GetStdGraphObjectExt(graph_obj_id,form. ChartID ()); if (graph_obj!= NULL ) { CGStdGraphObjExtToolkit *toolkit=graph_obj.GetExtToolkit(); if (toolkit!= NULL ) { toolkit.DrawOneControlPoint(form); } } } } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED && !move) { pressed_form= true ; if ( this .m_mouse.IsPressedButtonLeft()) { move= true ; form.SetInteraction( true ); form.BringToTop(); this .ResetAllInteractionExeptOne(form); form.SetOffsetX( this .m_mouse.CoordX()-form.CoordX()); form.SetOffsetY( this .m_mouse.CoordY()-form.CoordY()); } } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL) { } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED) { } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED) { } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL) { } } } } }

Помимо нового обработчика перемещения центральной формы управления мы ещё вписали вызов метода, рисующего точку на объекте-форме, находящимся под курсором, и стирающим эти точки на других формах данного графического объекта. Это позволит избежать одновременной прорисовки точек на нескольких объектах-формах в случае, если они расположены близко и налагаются друг на друга, как это было показано выше.



На данный момент у нас всё готово для тестирования нового функционала.





Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part99\ под новым именем TestDoEasyPart99.mq5.

Никаких изменений в самом советнике нам делать не придётся — все изменения пока производятся лишь в классах библиотеки.



Скомпилируем советник и запустим его на графике:







Как видим, если перемещать построенный составной графический объект в том виде, в котором он был создан, то все ограничения по выходу за пределы графика его опорных точек работают правильно. Но стоит "перевернуть" расположение опорных точек графического объекта относительно их первоначального расположения, то при выходе опорной точки за пределы графика, его "конфигурация" начинает искажаться. Это говорит нам о не совсем верном расчёте ограничений, и зависит от того, какая именно опорная точка выходит за правый, левый, верхний или нижний край графика.

И это не удивительно — смещения опорных точек рассчитываются относительно центральной. А значит — одна точка будет иметь положительное смещение, а вторая — отрицательное. При изменении расположения опорных точек относительно центральной точки у нас и возникает ошибка при расчёте ограничений. Это мы исправим в следующей статье.







Что далее

В следующей статье продолжим работу над составными графическими объектами и их функционалом.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:



Графика в библиотеке DoEasy (Часть 93): Готовим функционал для создания составных графических объектов

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 94): Составные графические объекты, перемещение и удаление

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 95): Элементы управления составными графическими объектами

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 96): Работа с событиями мышки и графика в объектах-формах

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 97): Независимая обработка перемещения объектов-форм

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 98): Перемещаем опорные точки расширенных стандартных графических объектов

