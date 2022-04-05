WebSocket для MetaTrader 5 — Использование Windows API
Введение
В статье WebSocket для MetaTrader 5 мы рассмотрели основы протокола WebSocket и реализовали клиент в MQL5. На этот раз мы используем Windows API, чтобы создать клиент WebSocket для MetaTrader 5-программ. Это второй по удобству вариант – он не предусматривает использования сторонних программ, все нужные компоненты есть в операционной системе. Мы выполним клиент в виде класса и проведем тесты, отправив текущие тиковые данные в MetaTrader 5 с помощью WebSocket API от Binary.com.
WebSocket в Windows
Говоря о Windows API и Интернете, следует отметить, что разработчики MQL5 наиболее знакомы с библиотекой Windows Internet (WinINeT). Она поддерживает межсетевые протоколы, включая File transfer protocol (FTP) и HTTP. Библиотека Windows HTTP Services (WinHTTP) – специальная библиотека для протокола HTTP с функциями для разработки серверных приложений. Некоторые из функций WinHTTP предназначены для обработки WebSocket-соединений.
Протокол WebSocket поддерживается в операционных системах Windows, начиная с Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2. У Windows 7 и более ранних версий нативной поддержки протокола нет, поэтому программы, описанные в статье, не будут работать на машинах с этими операционными системами.
Библиотека Winhttp
Для создания клиентского WebSocket-соединения нам понадобятся следующие функции:
|WinHttpOpen
|Инициализирует библиотеку, подготавливая ее к использованию приложением
|WinHttpConnect
|Устанавливает доменное имя сервера, с которым необходимо взаимодействовать приложению
|WinHttpOpenRequest
|Создает хэндл HTTP-запроса
|WinHttpSetOption
|Устанавливает различные варианты конфигурации для HTTP-соединения
|WinHttpSendRequest
|Отправляет запрос на сервер
|WinHttpReceiveResponse
|Получает ответ от сервера после отправки запроса
|WinHttpWebSocketCompleteUpgrade
|Подтверждает, что ответ от сервера соответствует протоколу WebSocket
|WinHttpCloseHandle
|Отключает любые дескрипторы ресурсов, использовавшиеся ранее
|WinHttpWebSocketSend
|Отправляет данные через WebSocket-соединение
|WinHttpWebSocketReceive
|Получает данные, используя WebSocket-соединение
|WinHttpWebSocketClose
|Закрывает WebSocket-соединение
|WinHttpWebSocketQueryCloseStatus
|Проверяет сообщение о статусе закрытия, отправленное с сервера
Все функции библиотеки задокументированы Microsoft. Подробное описание всех функций, их входных параметров и типов возвращаемого значения можно найти по ссылкам выше.
Создаваемый нами клиент для MetaTrader 5 работает в синхронном режиме. Это означает, что вызов функции блокирует исполнение до возврата значения. Например, вызов WinHttpWebSocketReceive() блокирует выполняемый поток до тех пор, пока данные не будут доступны для чтения. Помните об этом, создавая приложения для MetaTrader 5.
Функции winhttp объявляются и импортируются во включаемом файле winhttp.mqh.
#include <WinAPI\errhandlingapi.mqh> #define WORD ushort #define DWORD ulong #define BYTE uchar #define INTERNET_PORT WORD #define HINTERNET long #define LPVOID uint& #define WINHTTP_ERROR_BASE 12000 #define ERROR_WINHTTP_OUT_OF_HANDLES (WINHTTP_ERROR_BASE + 1) #define ERROR_WINHTTP_TIMEOUT (WINHTTP_ERROR_BASE + 2) #define ERROR_WINHTTP_INTERNAL_ERROR (WINHTTP_ERROR_BASE + 4) #define ERROR_WINHTTP_INVALID_URL (WINHTTP_ERROR_BASE + 5) #define ERROR_WINHTTP_UNRECOGNIZED_SCHEME (WINHTTP_ERROR_BASE + 6) #define ERROR_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED (WINHTTP_ERROR_BASE + 7) #define ERROR_WINHTTP_INVALID_OPTION (WINHTTP_ERROR_BASE + 9) #define ERROR_WINHTTP_OPTION_NOT_SETTABLE (WINHTTP_ERROR_BASE + 11) #define ERROR_WINHTTP_SHUTDOWN (WINHTTP_ERROR_BASE + 12) #define ERROR_WINHTTP_LOGIN_FAILURE (WINHTTP_ERROR_BASE + 15) #define ERROR_WINHTTP_OPERATION_CANCELLED (WINHTTP_ERROR_BASE + 17) #define ERROR_WINHTTP_INCORRECT_HANDLE_TYPE (WINHTTP_ERROR_BASE + 18) #define ERROR_WINHTTP_INCORRECT_HANDLE_STATE (WINHTTP_ERROR_BASE + 19) #define ERROR_WINHTTP_CANNOT_CONNECT (WINHTTP_ERROR_BASE + 29) #define ERROR_WINHTTP_CONNECTION_ERROR (WINHTTP_ERROR_BASE + 30) #define ERROR_WINHTTP_RESEND_REQUEST (WINHTTP_ERROR_BASE + 32) #define ERROR_WINHTTP_CLIENT_AUTH_CERT_NEEDED (WINHTTP_ERROR_BASE + 44) #define ERROR_WINHTTP_CANNOT_CALL_BEFORE_OPEN (WINHTTP_ERROR_BASE + 100) #define ERROR_WINHTTP_CANNOT_CALL_BEFORE_SEND (WINHTTP_ERROR_BASE + 101) #define ERROR_WINHTTP_CANNOT_CALL_AFTER_SEND (WINHTTP_ERROR_BASE + 102) #define ERROR_WINHTTP_CANNOT_CALL_AFTER_OPEN (WINHTTP_ERROR_BASE + 103) #define ERROR_WINHTTP_HEADER_NOT_FOUND (WINHTTP_ERROR_BASE + 150) #define ERROR_WINHTTP_INVALID_SERVER_RESPONSE (WINHTTP_ERROR_BASE + 152) #define ERROR_WINHTTP_INVALID_HEADER (WINHTTP_ERROR_BASE + 153) #define ERROR_WINHTTP_INVALID_QUERY_REQUEST (WINHTTP_ERROR_BASE + 154) #define ERROR_WINHTTP_HEADER_ALREADY_EXISTS (WINHTTP_ERROR_BASE + 155) #define ERROR_WINHTTP_REDIRECT_FAILED (WINHTTP_ERROR_BASE + 156) #define ERROR_WINHTTP_AUTO_PROXY_SERVICE_ERROR (WINHTTP_ERROR_BASE + 178) #define ERROR_WINHTTP_BAD_AUTO_PROXY_SCRIPT (WINHTTP_ERROR_BASE + 166) #define ERROR_WINHTTP_UNABLE_TO_DOWNLOAD_SCRIPT (WINHTTP_ERROR_BASE + 167) #define ERROR_WINHTTP_UNHANDLED_SCRIPT_TYPE (WINHTTP_ERROR_BASE + 176) #define ERROR_WINHTTP_SCRIPT_EXECUTION_ERROR (WINHTTP_ERROR_BASE + 177) #define ERROR_WINHTTP_NOT_INITIALIZED (WINHTTP_ERROR_BASE + 172) #define ERROR_WINHTTP_SECURE_FAILURE (WINHTTP_ERROR_BASE + 175) #define ERROR_WINHTTP_SECURE_CERT_DATE_INVALID (WINHTTP_ERROR_BASE + 37) #define ERROR_WINHTTP_SECURE_CERT_CN_INVALID (WINHTTP_ERROR_BASE + 38) #define ERROR_WINHTTP_SECURE_INVALID_CA (WINHTTP_ERROR_BASE + 45) #define ERROR_WINHTTP_SECURE_CERT_REV_FAILED (WINHTTP_ERROR_BASE + 57) #define ERROR_WINHTTP_SECURE_CHANNEL_ERROR (WINHTTP_ERROR_BASE + 157) #define ERROR_WINHTTP_SECURE_INVALID_CERT (WINHTTP_ERROR_BASE + 169) #define ERROR_WINHTTP_SECURE_CERT_REVOKED (WINHTTP_ERROR_BASE + 170) #define ERROR_WINHTTP_SECURE_CERT_WRONG_USAGE (WINHTTP_ERROR_BASE + 179) #define ERROR_WINHTTP_AUTODETECTION_FAILED (WINHTTP_ERROR_BASE + 180) #define ERROR_WINHTTP_HEADER_COUNT_EXCEEDED (WINHTTP_ERROR_BASE + 181) #define ERROR_WINHTTP_HEADER_SIZE_OVERFLOW (WINHTTP_ERROR_BASE + 182) #define ERROR_WINHTTP_CHUNKED_ENCODING_HEADER_SIZE_OVERFLOW (WINHTTP_ERROR_BASE + 183) #define ERROR_WINHTTP_RESPONSE_DRAIN_OVERFLOW (WINHTTP_ERROR_BASE + 184) #define ERROR_WINHTTP_CLIENT_CERT_NO_PRIVATE_KEY (WINHTTP_ERROR_BASE + 185) #define ERROR_WINHTTP_CLIENT_CERT_NO_ACCESS_PRIVATE_KEY (WINHTTP_ERROR_BASE + 186) #define ERROR_WINHTTP_CLIENT_AUTH_CERT_NEEDED_PROXY (WINHTTP_ERROR_BASE + 187) #define ERROR_WINHTTP_SECURE_FAILURE_PROXY (WINHTTP_ERROR_BASE + 188) #define ERROR_WINHTTP_RESERVED_189 (WINHTTP_ERROR_BASE + 189) #define ERROR_WINHTTP_HTTP_PROTOCOL_MISMATCH (WINHTTP_ERROR_BASE + 190) #define WINHTTP_ERROR_LAST (WINHTTP_ERROR_BASE + 188) enum WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE { WINHTTP_WEB_SOCKET_BINARY_MESSAGE_BUFFER_TYPE = 0, WINHTTP_WEB_SOCKET_BINARY_FRAGMENT_BUFFER_TYPE = 1, WINHTTP_WEB_SOCKET_UTF8_MESSAGE_BUFFER_TYPE = 2, WINHTTP_WEB_SOCKET_UTF8_FRAGMENT_BUFFER_TYPE = 3, WINHTTP_WEB_SOCKET_CLOSE_BUFFER_TYPE = 4 }; enum _WINHTTP_WEB_SOCKET_CLOSE_STATUS { WINHTTP_WEB_SOCKET_SUCCESS_CLOSE_STATUS = 1000, WINHTTP_WEB_SOCKET_ENDPOINT_TERMINATED_CLOSE_STATUS = 1001, WINHTTP_WEB_SOCKET_PROTOCOL_ERROR_CLOSE_STATUS = 1002, WINHTTP_WEB_SOCKET_INVALID_DATA_TYPE_CLOSE_STATUS = 1003, WINHTTP_WEB_SOCKET_EMPTY_CLOSE_STATUS = 1005, WINHTTP_WEB_SOCKET_ABORTED_CLOSE_STATUS = 1006, WINHTTP_WEB_SOCKET_INVALID_PAYLOAD_CLOSE_STATUS = 1007, WINHTTP_WEB_SOCKET_POLICY_VIOLATION_CLOSE_STATUS = 1008, WINHTTP_WEB_SOCKET_MESSAGE_TOO_BIG_CLOSE_STATUS = 1009, WINHTTP_WEB_SOCKET_UNSUPPORTED_EXTENSIONS_CLOSE_STATUS = 1010, WINHTTP_WEB_SOCKET_SERVER_ERROR_CLOSE_STATUS = 1011, WINHTTP_WEB_SOCKET_SECURE_HANDSHAKE_ERROR_CLOSE_STATUS = 1015 }; #define WINHTTP_WEB_SOCKET_MAX_CLOSE_REASON_LENGTH 123 #define WINHTTP_FLAG_SECURE 0x00800000 #define WINHTTP_ACCESS_TYPE_DEFAULT_PROXY 0 #define WINHTTP_OPTION_SECURITY_FLAGS 31 #define WINHTTP_OPTION_SECURE_PROTOCOLS 84 #define WINHTTP_OPTION_UPGRADE_TO_WEB_SOCKET 114 #define WINHTTP_OPTION_WEB_SOCKET_CLOSE_TIMEOUT 115 #define WINHTTP_OPTION_WEB_SOCKET_KEEPALIVE_INTERVAL 116 #define WINHTTP_OPTION_WEB_SOCKET_RECEIVE_BUFFER_SIZE 122 #define WINHTTP_OPTION_WEB_SOCKET_SEND_BUFFER_SIZE 123 #define SECURITY_FLAG_IGNORE_UNKNOWN_CA 0x00000100 #define SECURITY_FLAG_IGNORE_CERT_DATE_INVALID 0x00002000 #define SECURITY_FLAG_IGNORE_CERT_CN_INVALID 0x00001000 #define SECURITY_FLAG_IGNORE_CERT_WRONG_USAGE 0x00000200 #define ERROR_INVALID_PARAMETER 87L #define ERROR_INVALID_OPERATION 4317L #import "winhttp.dll" HINTERNET WinHttpOpen(string,DWORD,string,string,DWORD); HINTERNET WinHttpConnect(HINTERNET,string,INTERNET_PORT,DWORD); HINTERNET WinHttpOpenRequest(HINTERNET,string,string,string,string,string,DWORD); bool WinHttpSetOption(HINTERNET,DWORD,LPVOID[],DWORD); bool WinHttpQueryOption(HINTERNET,DWORD,LPVOID[],DWORD&); bool WinHttpSetTimeouts(HINTERNET,int,int,int,int); HINTERNET WinHttpSendRequest(HINTERNET,string,DWORD,LPVOID[],DWORD,DWORD,DWORD); bool WinHttpReceiveResponse(HINTERNET,LPVOID[]); HINTERNET WinHttpWebSocketCompleteUpgrade(HINTERNET,DWORD&); bool WinHttpCloseHandle(HINTERNET); DWORD WinHttpWebSocketSend(HINTERNET,WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE,BYTE&[],DWORD); DWORD WinHttpWebSocketReceive(HINTERNET,BYTE&[],DWORD,DWORD&,WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE&); DWORD WinHttpWebSocketClose(HINTERNET,ushort,BYTE&[],DWORD); DWORD WinHttpWebSocketQueryCloseStatus(HINTERNET,ushort&,BYTE&[],DWORD,DWORD&); #import //+------------------------------------------------------------------+
Использование функций winhttp
Для установки клиента WebSocket с необходимыми функциями нам в первую очередь необходимо вызывать WinHttpOpen(), чтобы инициализировать библиотеку. Функция возвращает хэндл сессии для последующего вызова других функций winhttp.
#include<winhttp.mqh> HINTERNET sessionhandle,connectionhandle,requesthandle,websockethandle; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- sessionhandle=connectionhandle=requesthandle=websockethandle=NULL; sessionhandle=WinHttpOpen("MT5 app",WINHTTP_ACCESS_TYPE_DEFAULT_PROXY,NULL,NULL,0); if(sessionhandle==NULL) { Print("WinHttpOpen error" +string(kernel32::GetLastError())); return; }
Второй шаг – создание хэндла соединения с помощью WinHttpConnect(). Здесь мы указываем адрес сервера и номер порта. Обратите внимание, что на этом этапе для сервера требуется указать доменное имя без схемы и пути. Также можно использовать публичный IP-адрес, если он известен. Большая часть ошибок, возникающих при работе с winhttp, связаны с передачей неправильно отформатированного адреса сервера. Например, если полный адрес сервера выглядит как wss://ws.example.com/path, WinHttpConnect() ожидает только ws.example.com.
connectionhandle=WinHttpConnect(sessionhandle,server,Port,0); if(connectionhandle==NULL) { Print("WinHttpConnect error "+string(kernel32::GetLastError())); if(sessionhandle!=NULL) WinHttpCloseHandle(sessionhandle); return; }
После успешного создания хэндла соединения мы используем его для установки хэндла запроса путем вызова WinHttpOpenRequest(). Здесь мы указываем путь (если есть) от адреса сервера, а также устанавливаем возможность сделать соединение защищенным.
requesthandle=WinHttpOpenRequest(connectionhandle,"GET",path,NULL,NULL,NULL,(ExtTLS)?WINHTTP_FLAG_SECURE:0); if(requesthandle==NULL) { Print("WinHttpOpenRequest error "+string(kernel32::GetLastError())); if(connectionhandle!=NULL) WinHttpCloseHandle(connectionhandle); if(sessionhandle!=NULL) WinHttpCloseHandle(sessionhandle); return; }
Теперь, когда у нас есть правильный хэндл запроса, необходимо приготовиться к рукопожатию путем вызова WinHttpSetOption().
uint nullpointer[]= {}; if(!WinHttpSetOption(requesthandle,WINHTTP_OPTION_UPGRADE_TO_WEB_SOCKET,nullpointer,0)) { Print("WinHttpSetOption upgrade error "+string(kernel32::GetLastError())); if(requesthandle!=NULL) WinHttpCloseHandle(requesthandle); if(connectionhandle!=NULL) WinHttpCloseHandle(connectionhandle); if(sessionhandle!=NULL) WinHttpCloseHandle(sessionhandle); return; }
Это позволяет добавить необходимые заголовки к http-запросу в соответствии с протоколом WebSocket. Рукопожатие инициируется вызовом WinHttpSendRequest(), а затем и WinHttpReceiveResponse() для подтверждения того, что ответ на наш запрос получен.
if(!WinHttpSendRequest(requesthandle,NULL,0,nullpointer,0,0,0)) { Print("WinHttpSendRequest error "+string(kernel32::GetLastError())); if(requesthandle!=NULL) WinHttpCloseHandle(requesthandle); if(connectionhandle!=NULL) WinHttpCloseHandle(connectionhandle); if(sessionhandle!=NULL) WinHttpCloseHandle(sessionhandle); return; } if(!WinHttpReceiveResponse(requesthandle,nullpointer)) { Print("WinHttpRecieveResponse no response "+string(kernel32::GetLastError())); if(requesthandle!=NULL) WinHttpCloseHandle(requesthandle); if(connectionhandle!=NULL) WinHttpCloseHandle(connectionhandle); if(sessionhandle!=NULL) WinHttpCloseHandle(sessionhandle); return; }
WinHttpWebSocketCompleteUpgrade() проверяет ответ на соответствие протоколу WebSocket. Если всё в порядке, функция возвращает необходимый хэндл WebSocket.
ulong nv=0; websockethandle=WinHttpWebSocketCompleteUpgrade(requesthandle,nv); if(websockethandle==NULL) { Print("WinHttpWebSocketCompleteUpgrade error "+string(kernel32::GetLastError())); if(requesthandle!=NULL) WinHttpCloseHandle(requesthandle); if(connectionhandle!=NULL) WinHttpCloseHandle(connectionhandle); if(sessionhandle!=NULL) WinHttpCloseHandle(sessionhandle); return; } WinHttpCloseHandle(requesthandle); requesthandle=NULL;
Наш WebSocket-клиент готов к работе. Мы можем отправлять данные с помощью WinHttpWebSocketSend() и получать их с помощью WinHttpWebSocketReceive(). Хэндл запроса больше не нужен, так как хэндл WebSocket уже создан и наше http-соединение обновлено до WebSocket-соединения. Мы можем освободить все ресурсы, связанные с хэндлом запроса, вызвав WinHttpCloseHandle().
bool WebsocketSend(const string message) { BYTE msg_array[]; StringToCharArray(message,msg_array,0,WHOLE_ARRAY); ArrayRemove(msg_array,ArraySize(msg_array)-1,1); DWORD len=(ArraySize(msg_array)); ulong send=WinHttpWebSocketSend(websockethandle,WINHTTP_WEB_SOCKET_BINARY_MESSAGE_BUFFER_TYPE,msg_array,len); if(send) return(false); return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ bool WebSocketRecv(uchar &rxbuffer[],ulong &bytes_read) { WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE rbuffertype=-1; BYTE rbuffer[65539]; ulong rbuffersize=ulong(ArraySize(rbuffer)); ulong done=0; ulong transferred=0; ZeroMemory(rxbuffer); ZeroMemory(rbuffer); bytes_read=0; int called=0; do { called++; ulong get=WinHttpWebSocketReceive(websockethandle,rbuffer,rbuffersize,transferred,rbuffertype); if(get) { return(false); } ArrayCopy(rxbuffer,rbuffer,(int)done,0,(int)transferred); done+=transferred; transferred=0; ZeroMemory(rbuffer); } while(rbuffertype==WINHTTP_WEB_SOCKET_UTF8_FRAGMENT_BUFFER_TYPE || rbuffertype==WINHTTP_WEB_SOCKET_BINARY_FRAGMENT_BUFFER_TYPE); Print("Buffer type is "+EnumToString(rbuffertype)+" bytes read "+IntegerToString(done)+" looped "+IntegerToString(called)); bytes_read=done; return(true); } //+------------------------------------------------------------------+
Вызов WinHttpWebSocketClose() закрывает WebSocket-соединение. После закрытия соединения все связанные с ним хэндлы должны быть деинициализированы путем вызова
WinHttpCloseHandle() для каждого из них.
BYTE closearray[]= {}; ulong close=WinHttpWebSocketClose(websockethandle,WINHTTP_WEB_SOCKET_SUCCESS_CLOSE_STATUS,closearray,0); if(close) { Print("websocket close error "+string(kernel32::GetLastError())); if(requesthandle!=NULL) WinHttpCloseHandle(requesthandle); if(websockethandle!=NULL) WinHttpCloseHandle(websockethandle); if(connectionhandle!=NULL) WinHttpCloseHandle(connectionhandle); if(sessionhandle!=NULL) WinHttpCloseHandle(sessionhandle); return; }
Класс CWebsocket
Файл websocket.mqh будет содержать класс CWebsocket, который будет служить оберткой для функций библиотеки winhttp, необходимых для активации клиента WebSocket.
Файл начинается с директивы include для включения всех функций и объявлений, импортированных из библиотек Windows API.
#include<winhttp.mqh> #define WEBSOCKET_ERROR_FIRST WINHTTP_ERROR_LAST+1000 #define WEBSOCKET_ERROR_NOT_INITIALIZED WEBSOCKET_ERROR_FIRST+1 #define WEBSOCKET_ERROR_EMPTY_SEND_BUFFER WEBSOCKET_ERROR_FIRST+2 #define WEBSOCKET_ERROR_NOT_CONNECTED WEBSOCKET_ERROR_FIRST+3 //+------------------------------------------------------------------+ //| websocket state enumeration | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_WEBSOCKET_STATE { CLOSED = 0, CLOSING, CONNECTING, CONNECTED };
Первым для начала соединения с WebSocket-сервером вызывается метод Connect().
Параметры Connect():
- _serveraddress — полный адрес сервера (type:string)
- _port — номер порта сервера (type:ushort)
- _appname — строковый параметр для идентификации приложения, использующего WebSocket-клиент. Он будет отправляться в качестве одного из заголовков в начальном http-запросе (type:string)
- _secure — булево значение, устанавливающее, должно ли использоваться защищенное соединение (type:boolean)
Метод Connect() вызывает приватные методы initialize() и upgrade(). Приватный метод initialize() обрабатывает полный адрес сервера и делит его на доменное имя и путь. Наконец createSessionConnection() создает сессию и хэндлы соединения. Метод upgrade() создает запрос и WebSocket-хэндлы перед установкой нового состояния клиентского соединения.
bool CWebsocket::Connect(const string _serveraddress, const INTERNET_PORT _port=443, const string _appname=NULL,bool _secure=true) { if(clientState==CONNECTED) { if(StringCompare(_serveraddress,serveraddress,false)) Abort(); else return(true); } if(!initialize(_serveraddress,_port,appname,_secure)) return(false); return(upgrade()); } bool CWebsocket::initialize(const string _serveraddress,const ushort _port,const string _appname,bool _secure) { if(initialized) return(true); if(_secure) isSecure=true; if(_port==0) { if(isSecure) serverPort=443; else serverPort=80; } else { serverPort=_port; isSecure=_secure; if(serverPort==443 && !isSecure) isSecure=true; } if(_appname!=NULL) appname=_appname; else appname="Mt5 app"; serveraddress=_serveraddress; int dot=StringFind(serveraddress,"."); int ss=(dot>0)?StringFind(serveraddress,"/",dot):-1; serverPath=(ss>0)?StringSubstr(serveraddress,ss+1):"/"; int sss=StringFind(serveraddress,"://"); if(sss<0) sss=-3; serverName=StringSubstr(serveraddress,sss+3,ss); initialized=createSessionConnection(); return(initialized); } bool CWebsocket::createSessionConnection(void) { hSession=WinHttpOpen(appname,WINHTTP_ACCESS_TYPE_DEFAULT_PROXY,NULL,NULL,0); if(hSession==NULL) { setErrorDescription(); return(false); } hConnection=WinHttpConnect(hSession,serverName,serverPort,0); if(hSession==NULL) { setErrorDescription(); reset(); return(false); } return(true); } bool CWebsocket::upgrade(void) { clientState=CONNECTING; hRequest=WinHttpOpenRequest(hConnection,"GET",serverPath,NULL,NULL,NULL,(isSecure)?WINHTTP_FLAG_SECURE:0); if(hRequest==NULL) { setErrorDescription(); reset(); return(false); } uint nullpointer[]= {}; if(!WinHttpSetOption(hRequest,WINHTTP_OPTION_UPGRADE_TO_WEB_SOCKET,nullpointer,0)) { setErrorDescription(); reset(); return(false); } if(!WinHttpSendRequest(hRequest,NULL,0,nullpointer,0,0,0)) { setErrorDescription(); reset(); return(false); } if(!WinHttpReceiveResponse(hRequest,nullpointer)) { setErrorDescription(); reset(); return(false); } ulong nv=0; hWebSocket=WinHttpWebSocketCompleteUpgrade(hRequest,nv); if(hWebSocket==NULL) { setErrorDescription(); reset(); return(false); } WinHttpCloseHandle(hRequest); hRequest=NULL; clientState=CONNECTED; return(true); }
Если метод Connect() возвращает true, мы можем начать отправку данных через WebSocket-клиент. Процесс упрощается благодаря использованию двух методов.
Метод SendString() принимает строку в качестве входных данных, в то время как метод Send() принимает массив беззнаковых символов в качестве единственного параметра функции. При успехе оба возвращают true и вызывают приватный метод clientsend(), который обрабатывает все операции отправки для класса.
//+------------------------------------------------------------------+ //| helper method for sending data to the server | //+------------------------------------------------------------------+ bool CWebsocket::clientsend(BYTE &txbuffer[],WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE buffertype) { DWORD len=(ArraySize(txbuffer)); if(len<=0) { setErrorDescription(WEBSOCKET_ERROR_EMPTY_SEND_BUFFER); return(false); } ulong send=WinHttpWebSocketSend(hWebSocket,WINHTTP_WEB_SOCKET_BINARY_MESSAGE_BUFFER_TYPE,txbuffer,len); if(send) { setErrorDescription(); return(false); } return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //|public method for sending raw string messages | //+------------------------------------------------------------------+ bool CWebsocket::SendString(const string msg) { if(!initialized) { setErrorDescription(WEBSOCKET_ERROR_NOT_INITIALIZED); return(false); } if(clientState!=CONNECTED) { setErrorDescription(WEBSOCKET_ERROR_NOT_CONNECTED); return(false); } if(StringLen(msg)<=0) { setErrorDescription(WEBSOCKET_ERROR_EMPTY_SEND_BUFFER); return(false); } BYTE msg_array[]; StringToCharArray(msg,msg_array,0,WHOLE_ARRAY); ArrayRemove(msg_array,ArraySize(msg_array)-1,1); DWORD len=(ArraySize(msg_array)); return(clientsend(msg_array,WINHTTP_WEB_SOCKET_BINARY_MESSAGE_BUFFER_TYPE)); } //+------------------------------------------------------------------+ //|Public method for sending data prepackaged in an array | //+------------------------------------------------------------------+ bool CWebsocket::Send(BYTE &buffer[]) { if(!initialized) { setErrorDescription(WEBSOCKET_ERROR_NOT_INITIALIZED); return(false); } if(clientState!=CONNECTED) { setErrorDescription(WEBSOCKET_ERROR_NOT_CONNECTED); return(false); } return(clientsend(buffer,WINHTTP_WEB_SOCKET_BINARY_MESSAGE_BUFFER_TYPE)); }
Для чтения данных, отправленных с сервера, мы можем использовать Read() или ReadString(). Методы возвращают размер полученных данных. ReadString() требует строку, передаваемую по ссылке, в которую будут записаны полученные данные, в то время как Read() записывает в массив беззнаковых символов.
//+------------------------------------------------------------------+ //|helper method for reading received messages from the server | //+------------------------------------------------------------------+ void CWebsocket::clientread(BYTE &rbuffer[],ulong &bytes) { WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE rbuffertype=-1; ulong done=0; ulong transferred=0; ZeroMemory(rbuffer); ZeroMemory(rxbuffer); bytes=0; do { ulong get=WinHttpWebSocketReceive(hWebSocket,rxbuffer,rxsize,transferred,rbuffertype); if(get) { setErrorDescription(); return; } ArrayCopy(rbuffer,rxbuffer,(int)done,0,(int)transferred); done+=transferred; ZeroMemory(rxbuffer); transferred=0; } while(rbuffertype==WINHTTP_WEB_SOCKET_UTF8_FRAGMENT_BUFFER_TYPE || rbuffertype==WINHTTP_WEB_SOCKET_BINARY_FRAGMENT_BUFFER_TYPE); bytes=done; return; } //+------------------------------------------------------------------+ //|public method for reading data sent from the server | //+------------------------------------------------------------------+ ulong CWebsocket::Read(BYTE &buffer[]) { if(!initialized) { setErrorDescription(WEBSOCKET_ERROR_NOT_INITIALIZED); return(false); } if(clientState!=CONNECTED) { setErrorDescription(WEBSOCKET_ERROR_NOT_CONNECTED); return(false); } ulong bytes_read_from_socket=0; clientread(buffer,bytes_read_from_socket); return(bytes_read_from_socket); } //+------------------------------------------------------------------+ //|public method for reading data sent from the server | //+------------------------------------------------------------------+ ulong CWebsocket::ReadString(string &_response) { if(!initialized) { setErrorDescription(WEBSOCKET_ERROR_NOT_INITIALIZED); return(false); } if(clientState!=CONNECTED) { setErrorDescription(WEBSOCKET_ERROR_NOT_CONNECTED); return(false); } ulong bytes_read_from_socket=0; BYTE buffer[]; clientread(buffer,bytes_read_from_socket); _response=(bytes_read_from_socket)?CharArrayToString(buffer):NULL; return(bytes_read_from_socket); }
Как только необходимость в WebSocket-клиенте отпадает, соединение с сервером может быть закрыто с помощью Close() или Abort(). Метод Abort() отличается от Close() тем, что он не только закрывает WebSocket-соединение, но также сбрасывает значения некоторых свойств класса, устанавливая их в состояние по умолчанию.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Closes a websocket client connection | //+------------------------------------------------------------------+ void CWebsocket::Close(void) { if(clientState==CLOSED) return; clientState=CLOSING; BYTE nullpointer[]= {}; ulong result=WinHttpWebSocketClose(hWebSocket,WINHTTP_WEB_SOCKET_SUCCESS_CLOSE_STATUS,nullpointer,0); if(result) setErrorDescription(); reset(); return; } //+--------------------------------------------------------------------------+ //|method for abandoning a client connection. All previous server connection | //| parameters are reset to their default state | //+--------------------------------------------------------------------------+ void CWebsocket::Abort(void) { Close(); //--- serveraddress=serverName=serverPath=NULL; serverPort=0; isSecure=false; last_error=0; StringFill(errormsg,0); //--- return; }
ClientState() опрашивает текущее состояние WebSocket-клиента.
DomainName(), Port() и ServerPath() возвращают, соответственно, доменное имя, порт и путь для текущего соединения.
LastErrorMessage() можно использовать для получения последней ошибки в виде детализированной строки, в то время как вызов LastError() возвращает код ошибки в виде целого значения.
//public getter methods string LastErrorMessage(void) { return(errormsg); } uint LastError(void) { return(last_error); } ENUM_WEBSOCKET_STATE ClientState(void) { return(clientState); } string DomainName(void) { return(serverName); } INTERNET_PORT Port(void) { return(serverPort); } string ServerPath(void) { return(serverPath); }
Ниже приведен весь класс.
//+------------------------------------------------------------------+ //|Class CWebsocket | //| Purpose: class for websocket client | //+------------------------------------------------------------------+ class CWebsocket { private: ENUM_WEBSOCKET_STATE clientState; //websocket state HINTERNET hSession; //winhttp session handle HINTERNET hConnection; //winhttp connection handle HINTERNET hWebSocket; //winhttp websocket handle HINTERNET hRequest; //winhtttp request handle string appname; //optional application name sent as one of the headers in initial http request string serveraddress; //full server address string serverName; //server domain name INTERNET_PORT serverPort; //port number string serverPath; //server path bool initialized; //boolean flag that denotes the state of underlying winhttp infrastruture required for client BYTE rxbuffer[]; //internal buffer for reading from the socket bool isSecure; //secure connection flag ulong rxsize; //rxbuffer arraysize string errormsg; //internal buffer for error messages uint last_error; //last winhttp/win32/class specific error // private methods bool initialize(const string _serveraddress, const INTERNET_PORT _port, const string _appname,bool _secure); bool createSessionConnection(void); bool upgrade(void); void reset(void); bool clientsend(BYTE &txbuffer[],WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE buffertype); void clientread(BYTE &rxbuffer[],ulong &bytes); void setErrorDescription(uint error=0); public: CWebsocket(void):clientState(0), hSession(NULL), hConnection(NULL), hWebSocket(NULL), hRequest(NULL), serveraddress(NULL), serverName(NULL), serverPort(0), initialized(false), isSecure(false), rxsize(65539), errormsg(NULL), last_error(0) { ArrayResize(rxbuffer,(int)rxsize); ArrayFill(rxbuffer,0,rxsize,0); StringInit(errormsg,1000); } ~CWebsocket(void) { Close(); ArrayFree(rxbuffer); } //public methods bool Connect(const string _serveraddress, const INTERNET_PORT _port=443, const string _appname=NULL,bool _secure=true); void Close(void); bool SendString(const string msg); bool Send(BYTE &buffer[]); ulong ReadString(string &response); ulong Read(BYTE &buffer[]); void Abort(void); void ResetLastError(void) { last_error=0; StringFill(errormsg,0); ::ResetLastError(); } //public getter methods string LastErrorMessage(void) { return(errormsg); } uint LastError(void) { return(last_error); } ENUM_WEBSOCKET_STATE ClientState(void) { return(clientState); } string DomainName(void) { return(serverName); } INTERNET_PORT Port(void) { return(serverPort); } string ServerPath(void) { return(serverPath); } };
Теперь, когда у нас есть класс WebSocket, мы можем рассмотреть пример его использования.
Тестирование класса CWebsocket
Для тестирования я создам приложение для MetaTrader 5, добавляющее пользовательский символ с ресурса Binary.com. При запуске на графике приложение загружает историю и открывает новый график пользовательского символа, который обновляется в реальном времени при каждом тике.
Предполагаются две версии приложения. BinaryCustomSymboWithTickHistory.ex5 будет использовать тиковую историю, в то время как BinaryCustomSymbolWithBarHistory.ex5 будет загружать историю бара в формате OHLC. Код обоих приложений почти идентичен.
Binary.com располагает хорошо задокументированным API, позволяющим разработчикам создавать интерфейсы, взаимодействующие с их системами. API полагается на веб-сокеты с запросами и ответами в формате JSON.
Приложение будет выполнено в виде советника, использующего три важные библиотеки:
- Первая – websocket.mqh для обработки WebSocket-соединений,
- вторая – JAson.mqh для работы с данными в формате JSON за авторством Алексея Сергеева. Ее можно найти в GitHub-репозитории vivazzi,
- третья – FileTxt.mqh для обработки файловых операций.
Советник имеет следующие настраиваемые входные параметры:
- binary_appid - строковый параметр для доступа приложения к API. Идентификатор приложения можно получить, следуя инструкциям на портале разработчиков. Подписка на тиковые данные по символу не требует авторизации на Binary.com, поэтому указывать токен API не нужно.
- binary_symbol - перечисление, позволяющее пользователям выбрать символ, который необходимо импортировать в MetaTrader 5.
- binary_timeframe - таймфрейм графика, который открывается после загрузки и добавления истории в MetaTrader 5.
#include<websocket.mqh> #include<JAson.mqh> #include<Files/FileTxt.mqh> #define BINARY_URL "ws.binaryws.com/websockets/v3?app_id=" #define BINARY_SYMBOL_SETTINGS "binarysymbolset.json" #define BINARY_SYMBOL_BASE_PATH "Binary.com\\" enum ENUM_BINARY_SYMBOL { BINARY_1HZ10V=0,//Volatility 10 (1s) BINARY_1HZ25V,//Volatility 25 (1s) BINARY_1HZ50V,//Volatility 50 (1s) BINARY_1HZ75V,//Volatility 75 (1s) BINARY_1HZ100V,//Volatility 100 (1s) BINARY_1HZ200V,//Volatility 200 (1s) BINARY_1HZ300V,//Volatility 300 (1s) BINARY_BOOM300N,//BOOM 300 BINARY_BOOM500,//BOOM 500 BINARY_BOOM1000,//BOOM 1000 BINARY_CRASH300N,//CRASH 300 BINARY_CRASH500,//CRASH 500 BINARY_CRASH1000,//CRASH 1000 BINARY_cryBTCUSD,//BTCUSD BINARY_cryETHUSD,//ETHUSD BINARY_frxAUDCAD,//AUDCAD BINARY_frxAUDCHF,//AUDCHF BINARY_frxAUDJPY,//AUDJPY BINARY_frxAUDNZD,//AUDNZD BINARY_frxAUDUSD,//AUDUSD BINARY_frxBROUSD,//BROUSD BINARY_frxEURAUD,//EURAUD BINARY_frxEURCAD,//EURCAD BINARY_frxEURCHF,//EURCHF BINARY_frxEURGBP,//EURGBP BINARY_frxEURJPY,//EURJPY BINARY_frxEURNZD,//EURNZD BINARY_frxEURUSD,//EURUSD BINARY_frxGBPAUD,//GBPAUD BINARY_frxGBPCAD,//GBPCAD BINARY_frxGBPCHF,//GBPCHF BINARY_frxGBPJPY,//GBPJPY BINARY_frxGBPNOK,//GBPNOK BINARY_frxGBPNZD,//GBPNZD BINARY_frxGBPUSD,//GBPUSD BINARY_frxNZDJPY,//NZDJPY BINARY_frxNZDUSD,//NZDUSD BINARY_frxUSDCAD,//USDCAD BINARY_frxUSDCHF,//USDCHF BINARY_frxUSDJPY,//USDJPY BINARY_frxUSDMXN,//USDMXN BINARY_frxUSDNOK,//USDNOK BINARY_frxUSDPLN,//USDPLN BINARY_frxUSDSEK,//USDSEK BINARY_frxXAUUSD,//XAUUSD BINARY_frxXAGUSD,//XAGUSD BINARY_frxXPDUSD,//XPDUSD BINARY_frxXPTUSD,//XPTUSD BINARY_JD10,//Jump 10 Index BINARY_JD25,//Jump 25 Index BINARY_JD50,//Jump 50 Index BINARY_JD75,//Jump 75 Index BINARY_JD100,//Jump 100 Index BINARY_OTC_AEX,//Dutch Index BINARY_OTC_AS51,//Australian Index BINARY_OTC_DJI,//Wall Street Index BINARY_OTC_FCHI,//French Index BINARY_OTC_FTSE,//UK Index BINARY_OTC_GDAXI,//German Index BINARY_OTC_HSI,//Hong Kong Index BINARY_OTC_N225,//Japanese Index BINARY_OTC_NDX,//US Tech Index BINARY_OTC_SPC,//US Index BINARY_OTC_SSMI,//Swiss Index BINARY_OTC_SX5E,//Euro 50 Index BINARY_R_10,//Volatility 10 Index BINARY_R_25,//Volatility 25 Index BINARY_R_50,//Volatility 50 Index BINARY_R_75,//Volatility 75 Index BINARY_R_100,//Volatility 100 Index BINARY_RDBEAR,//Bear Market Index BINARY_RDBULL,//Bull Market Index BINARY_stpRNG,//Step Index BINARY_WLDAUD,//AUD Index BINARY_WLDEUR,//EUR Index BINARY_WLDGBP,//GBP Index BINARY_WLDUSD,//USD Index BINARY_WLDXAU//Gold Index }; input string binary_appid="";//Binary.com registered application ID input ENUM_BINARY_SYMBOL binary_symbol=BINARY_R_100;//Binary.com symbol input ENUM_TIMEFRAMES binary_timeframe=PERIOD_M1;//Chart period
Советник будет состоять из двух классов – CCustomSymbol и CBinarySymbol.
Класс CCustomSymbol
CCustomSymbol – класс для работы с пользовательскими символами из внешних источников. Класс разработан по мотивам библиотеки SYMBOL за авторством fxsaber. Помимо прочего класс предоставляет методы для получения и работы со свойствами символов, а также для открытия и закрытия соответствующих графиков. Самое главное заключается в том, что он предоставляет три виртуальных метода, которые могут быть переопределены дочерними классами для более гибкого добавления пользовательского символа.
//+------------------------------------------------------------------+ //|General class for creating custom symbols from external source | //+------------------------------------------------------------------+ class CCustomSymbol { protected: string m_symbol_name; //symbol name datetime m_history_start; //existing tick history start date datetime m_history_end; //existing tick history end date bool m_new; //flag specifying whether a symbol has just been created or already exists in the terminal ENUM_TIMEFRAMES m_chart_tf; //chart timeframe public: //constructor CCustomSymbol(void) { m_symbol_name=NULL; m_chart_tf=PERIOD_M1; m_history_start=0; m_history_end=0; m_new=false; } //destructor ~CCustomSymbol(void) { } //method for initializing symbol, sets the symbol name and chart timeframe properties virtual bool Initialize(const string sy,string sy_path=NULL, ENUM_TIMEFRAMES chart_tf=PERIOD_M1) { m_symbol_name=sy; m_chart_tf=chart_tf; return(InitSymbol(sy_path)); } //gets the symbol name string Name(void) const { return(m_symbol_name); } //sets the history start date bool SetHistoryStartDate(const datetime startime) { if(startime>=TimeLocal()) { Print("Invalid history start time"); return(false); } m_history_start=startime; return(true); } //gets the history start date datetime GetHistoryStartDate(void) { return(m_history_start); } //general methods for setting the properties of the custom symbol bool SetProperty(const ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE Property, double Value) const { return(::CustomSymbolSetDouble(m_symbol_name, Property, Value)); } bool SetProperty(const ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER Property, long Value) const { return(::CustomSymbolSetInteger(m_symbol_name, Property, Value)); } bool SetProperty(const ENUM_SYMBOL_INFO_STRING Property, string Value) const { return(::CustomSymbolSetString(m_symbol_name, Property, Value)); } //general methods for getting the symbol properties of the custom symbol long GetProperty(const ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER Property) const { return(::SymbolInfoInteger(m_symbol_name, Property)); } double GetProperty(const ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE Property) const { return(::SymbolInfoDouble(m_symbol_name, Property)); } string GetProperty(const ENUM_SYMBOL_INFO_STRING Property) const { return(::SymbolInfoString(m_symbol_name, Property)); } //method for deleting a custom symbol bool Delete(void) { return((bool)(GetProperty(SYMBOL_CUSTOM)) && DeleteAllCharts() && ::CustomSymbolDelete(m_symbol_name) && SymbolSelect(m_symbol_name,false)); } //unimplemented virtual method for adding new ticks virtual void AddTick(void) { return; } //unimplemented virtual method for aquiring the either ticks or candle history from an external source virtual bool UpdateHistory(void) { return(false); } protected: //checks if the symbol already exists or not bool SymbolExists(void) { return(SymbolSelect(m_symbol_name,true)); } //method that opens a new chart according to the m_chart_tf property void OpenChart(void) { long Chart = ::ChartFirst(); bool opened=false; while(Chart != -1) { if((::ChartSymbol(Chart) == m_symbol_name)) { ChartRedraw(Chart); if(ChartPeriod(Chart)==m_chart_tf) opened=true; } Chart = ::ChartNext(Chart); } if(!opened) { long id = ChartOpen(m_symbol_name,m_chart_tf); if(id == 0) { Print("Can't open new chart for " + m_symbol_name + ", code: " + (string)GetLastError()); return; } else { Sleep(1000); ChartSetSymbolPeriod(id, m_symbol_name, m_chart_tf); ChartSetInteger(id, CHART_MODE,CHART_CANDLES); } } } //deletes all charts for the specified symbol bool DeleteAllCharts(void) { long Chart = ::ChartFirst(); while(Chart != -1) { if((Chart != ::ChartID()) && (::ChartSymbol(Chart) == m_symbol_name)) if(!ChartClose(Chart)) { Print("Error closing chart id ", Chart, m_symbol_name, ChartPeriod(Chart)); return(false); } Chart = ::ChartNext(Chart); } return(true); } //helper method that initializes a custom symbol bool InitSymbol(const string _path=NULL) { if(!SymbolExists()) { if(!CustomSymbolCreate(m_symbol_name,_path)) { Print("error creating custom symbol ", ::GetLastError()); return(false); } if(!SetProperty(SYMBOL_CHART_MODE,SYMBOL_CHART_MODE_BID) || !SetProperty(SYMBOL_SWAP_MODE,SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED) || !SetProperty(SYMBOL_TRADE_MODE,SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED)) { Print("error setting symbol properties"); return(false); } if(!SymbolSelect(m_symbol_name,true)) { Print("error adding symbol to market watch",::GetLastError()); return(false); } m_new=true; return(true); } else { long custom=GetProperty(SYMBOL_CUSTOM); if(!custom) { Print("Error, symbol is not custom ",m_symbol_name,::GetLastError()); return(false); } m_history_end=GetLastBarTime(); m_history_start=GetFirstBarTime(); m_new=false; return(true); } } //gets the last tick time for an existing custom symbol datetime GetLastTickTime(void) { MqlTick tick; ZeroMemory(tick); if(!SymbolInfoTick(m_symbol_name,tick)) { Print("symbol info tick failure ", ::GetLastError()); return(0); } else return(tick.time); } //gets the last bar time of the one minute timeframe in candle history datetime GetLastBarTime(void) { MqlRates candle[1]; ZeroMemory(candle); int bars=iBars(m_symbol_name,PERIOD_M1); if(bars<=0) return(0); if(CopyRates(m_symbol_name,PERIOD_M1,0,1,candle)>0) return(candle[0].time); else return(0); } //gets the first bar time of the one minute timeframe in candle history datetime GetFirstBarTime(void) { MqlRates candle[1]; ZeroMemory(candle); int bars=iBars(m_symbol_name,PERIOD_M1); if(bars<=0) return(0); if(CopyRates(m_symbol_name,PERIOD_M1,bars-1,1,candle)>0) return(candle[0].time); else return(0); } };
Параметры метода Initialize():
- sy - этот строковый параметр устанавливает наименование пользовательского символа
- sy_path - строковый параметр, устанавливающий свойство пути символа
- chart_tf - параметр устанавливает период графика, который будет открыт после загрузки истории символов
Два оставшихся виртуальных метода, UpdateHistory() и AddTick(), в CCustomSymbol не добавляются. Любому производному классу необходимо будет переопределить эти методы.
Класс CBinarySymbol
Здесь вступает в дело класс CBinarySymbol. Он наследуется от CCustomSymbol и предоставляет методы, которые переопределяют виртуальные методы своего родительского класса. Именно здесь мы будем использовать WebSocket-клиент для применения Binary.com API.
//+------------------------------------------------------------------+ //|Class for creating custom Binary.com specific symbols | //+------------------------------------------------------------------+ class CBinarySymbol:public CCustomSymbol { private: //private properties string m_appID; //app id string issued by Binary.com string m_url; //final url string m_stream_id; //stream identifier for a symbol int m_index; //array index CWebsocket* websocket; //websocket client CJAVal* json; //utility json object CJAVal* symbolSpecs; //json object storing symbol specification //private methods bool CheckBinaryError(CJAVal &j); bool GetSymbolSettings(void); public: //Constructor CBinarySymbol(void):m_appID(NULL), m_url(NULL), m_stream_id(NULL), m_index(-1) { json=new CJAVal(); symbolSpecs=new CJAVal(); websocket=new CWebsocket(); } //Destructor ~CBinarySymbol(void) { if(CheckPointer(websocket)==POINTER_DYNAMIC) { if(m_stream_id!="") StopTicksStream(); delete websocket; } if(CheckPointer(json)==POINTER_DYNAMIC) delete json; if(CheckPointer(symbolSpecs)==POINTER_DYNAMIC) delete symbolSpecs; Comment(""); } //public methods virtual void AddTick(void) override; virtual bool Initialize(const string sy,string sy_path=NULL,ENUM_TIMEFRAMES chart_tf=PERIOD_M1) override; virtual bool UpdateHistory(void) override; void SetAppID(const string id); bool StartTicksStream(void); bool StopTicksStream(void); };
После создания копии класса CBinarySymbol необходимо установить правильный идентификатор приложения app_id, используя метод SetAppID(). Только тогда мы можем инициализировать пользовательский символ.
//+------------------------------------------------------------------+ //|sets the the application id used to consume binary.com api | //+------------------------------------------------------------------+ void CBinarySymbol::SetAppID(const string id) { if(m_appID!=NULL && StringCompare(id,m_appID,false)) websocket.Abort(); m_appID=id; m_url=BINARY_URL+m_appID; }
Метод Initialize() использует приватный метод getSymbolSpecs() для получения свойств выбранного символа. Необходимая информация затем используется для установки свойств нового пользовательского символа.
//+------------------------------------------------------------------+ //|Begins process of creating custom symbol | //+------------------------------------------------------------------+ bool CBinarySymbol::Initialize(const string sy,string sy_path=NULL, ENUM_TIMEFRAMES chart_tf=PERIOD_M1) { if(CheckPointer(websocket)==POINTER_INVALID || CheckPointer(json)==POINTER_INVALID || CheckPointer(symbolSpecs)==POINTER_INVALID) { Print("Invalid pointer found "); return(false); } if(m_appID=="") { Alert("Application ID has not been set, It is required for the program to work"); return(false); } m_symbol_name=(StringFind(sy,"BINARY_")>=0)?StringSubstr(sy,7):sy; m_chart_tf=chart_tf; Comment("Initializing Symbol "+m_symbol_name+"......."); if(!GetSymbolSettings()) return(false); string s_path=BINARY_SYMBOL_BASE_PATH+symbolSpecs["active_symbols"][m_index]["market_display_name"].ToStr(); string symbol_description=symbolSpecs["active_symbols"][m_index]["display_name"].ToStr(); double s_point=symbolSpecs["active_symbols"][m_index]["pip"].ToDbl(); int s_digits=(int)MathAbs(MathLog10(s_point)); if(!InitSymbol(s_path)) return(false); if(m_new) { if(!SetProperty(SYMBOL_DESCRIPTION,symbol_description) || !SetProperty(SYMBOL_POINT,s_point) || !SetProperty(SYMBOL_DIGITS,s_digits)) { Print("error setting symbol properties ", ::GetLastError()); return(false); } } Comment("Symbol "+m_symbol_name+" initialized......."); return(true); }
После инициализации символа нам необходимо получить цены или тиковые данные для построения графика. За это отвечает метод UpdateHistory(). После загрузки истории в терминал, открывается новый график пользовательского символа, если его еще нет. В приведенном ниже коде показаны две версии метода UpdateHistory(): первая использует данные баров для заполнения истории, вторая полагается на тиковые данные.
//+------------------------------------------------------------------+ //|method for updating the tick history for a particular symbol | //+------------------------------------------------------------------+ bool CBinarySymbol::UpdateHistory(void) { if(websocket.ClientState()!=CONNECTED && !websocket.Connect(m_url)) { Print(websocket.LastErrorMessage()," : ",websocket.LastError()); return(false); } Comment("Updating history for "+m_symbol_name+"......."); MqlRates history_candles[]; string history=NULL; json.Clear(); json["ticks_history"]=m_symbol_name; if(m_new) { if(m_history_start>0) { json["start"]=(int)(m_history_start); } } else if(m_history_end!=0) { json["start"]=(int)(m_history_start); } json["end"]="latest"; json["style"]="candles"; if(!websocket.SendString(json.Serialize())) { Print(websocket.LastErrorMessage()); return(false); } if(websocket.ReadString(history)) { json.Deserialize(history); if(CheckBinaryError(json)) return(false); int i=0; if(ArrayResize(history_candles,(json["candles"].Size()),100)<0) { Print("Last error is "+IntegerToString(::GetLastError())); return(false); } while(json["candles"][i]["open"].ToDbl()!=0.0) { history_candles[i].close=json["candles"][i]["close"].ToDbl(); history_candles[i].high=json["candles"][i]["high"].ToDbl(); history_candles[i].low=json["candles"][i]["low"].ToDbl(); history_candles[i].open=json["candles"][i]["open"].ToDbl(); history_candles[i].tick_volume=4; history_candles[i].real_volume=0; history_candles[i].spread=0; history_candles[i].time=(datetime)json["candles"][i]["epoch"].ToInt(); i++; } if(ArraySize(history_candles)>0) { if(CustomRatesUpdate(m_symbol_name,history_candles)<0) { Print("Error adding history "+IntegerToString(::GetLastError())); return(false); } } else { Print("Received unexpected response from server ",IntegerToString(::GetLastError()), " "+history); return(false); } } else { Print("error reading "," error: ",websocket.LastError(), websocket.LastErrorMessage()); return(false); } OpenChart(); return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //|method for updating the tick history for a particular symbol | //+------------------------------------------------------------------+ bool CBinarySymbol::UpdateHistory(void) { if(websocket.ClientState()!=CONNECTED && !websocket.Connect(m_url)) { Print(websocket.LastErrorMessage()," : ",websocket.LastError()); return(false); } Comment("Updating history for "+m_symbol_name+"......."); MqlTick history_ticks[]; string history=NULL; json.Clear(); json["ticks_history"]=m_symbol_name; if(m_new) { if(m_history_start>0) { json["start"]=(int)(m_history_start); } } else if(m_history_end!=0) { json["start"]=(int)(m_history_start); } json["count"]=m_max_ticks; json["end"]="latest"; json["style"]="ticks"; if(!websocket.SendString(json.Serialize())) { Print(websocket.LastErrorMessage()); return(false); } if(websocket.ReadString(history)) { json.Deserialize(history); if(CheckBinaryError(json)) return(false); int i=0; int z=i; int diff=0; while(json["history"]["prices"][i].ToDbl()!=0.0) { diff=(i>0)?(int)(json["history"]["times"][i].ToInt() - json["history"]["times"][i-1].ToInt()):0;//((m_history_end>0)?(json["history"]["times"][i].ToInt() - (int)(m_history_end)):0); if(diff > 1) { int k=z+diff; int p=1; if(ArrayResize(history_ticks,k,100)!=k) { Print("Memory allocation error, "+IntegerToString(::GetLastError())); return(false); } while(z<(k-1)) { history_ticks[z].bid=json["history"]["prices"][i-1].ToDbl(); history_ticks[z].ask=0; history_ticks[z].time=(datetime)(json["history"]["times"][i-1].ToInt()+p); history_ticks[z].time_msc=(long)((json["history"]["times"][i-1].ToInt()+p)*1000); history_ticks[z].last=0; history_ticks[z].volume=0; history_ticks[z].volume_real=0; history_ticks[z].flags=TICK_FLAG_BID; z++; p++; } history_ticks[z].bid=json["history"]["prices"][i].ToDbl(); history_ticks[z].ask=0; history_ticks[z].time=(datetime)(json["history"]["times"][i].ToInt()); history_ticks[z].time_msc=(long)((json["history"]["times"][i].ToInt())*1000); history_ticks[z].last=0; history_ticks[z].volume=0; history_ticks[z].volume_real=0; history_ticks[z].flags=TICK_FLAG_BID; i++; z++; } else { if(ArrayResize(history_ticks,z+1,100)==(z+1)) { history_ticks[z].bid=json["history"]["prices"][i].ToDbl(); history_ticks[z].ask=0; history_ticks[z].time=(datetime)json["history"]["times"][i].ToInt(); history_ticks[z].time_msc=(long)(json["history"]["times"][i].ToInt()*1000); history_ticks[z].last=0; history_ticks[z].volume=0; history_ticks[z].volume_real=0; history_ticks[z].flags=TICK_FLAG_BID; } else { Print("Memory allocation error, "+IntegerToString(::GetLastError())); return(false); } i++; z++; } } //Print("z is ",z,". Arraysize is ",ArraySize(history_ticks)); if(m_history_end>0 && z>0) { DeleteAllCharts(); if(CustomTicksDelete(m_symbol_name,int(m_history_start)*1000,(history_ticks[0].time_msc-1000))<0) { Print("error deleting ticks ", ::GetLastError()); return(false); } else { m_history_end=history_ticks[z-1].time; m_history_start=history_ticks[0].time; } } if(ArraySize(history_ticks)>0) { //ArrayPrint(history_ticks); if(CustomTicksAdd(m_symbol_name,history_ticks)<0)//CustomTicksReplace(m_symbol_name,history_ticks[0].time_msc,history_ticks[z-1].time_msc,history_ticks) { Print("Error adding history "+IntegerToString(::GetLastError())); return(false); } } else { Print("Received unexpected response from server ",IntegerToString(::GetLastError()), " "+history); return(false); } } else { Print("error reading "," error: ",websocket.LastError(), websocket.LastErrorMessage()); return(false); } OpenChart(); return(true); }
После обновления истории и открытия графика необходимо подписаться на получение тиковых данных от Binary.com. Метод StartTicksStream() направляет соответствующий запрос. Если он успешен, сервер начинает передавать котировки в реальном времени, которые затем обрабатываются методом AddTick(). В свою очередь, метод StopTicksStream() уведомляет сервер о необходимости остановить отправку котировок.
//+---------------------------------------------------------------------+ //|method that enables the reciept of new ticks as they become available| //+---------------------------------------------------------------------+ bool CBinarySymbol::StartTicksStream(void) { Comment("Starting live ticks stream for "+m_symbol_name+"......."); if(m_stream_id!="") StopTicksStream(); json.Clear(); json["subscribe"]=1; json["ticks"]=m_symbol_name; return(websocket.SendString(json.Serialize())); } //+------------------------------------------------------------------+ //|Used to cancel all tick streams that may have been initiated | //+------------------------------------------------------------------+ bool CBinarySymbol::StopTicksStream(void) { json.Clear(); json["forget_all"]="ticks"; if(websocket.SendString(json.Serialize())) { m_stream_id=NULL; if(websocket.ReadString(m_stream_id)>0) { m_stream_id=NULL; Comment("Stopping live ticks stream for "+m_symbol_name+"......."); return(true); } } return(false); }
//+------------------------------------------------------------------+ //|Overridden method that handles new ticks streamed from binary.com | //+------------------------------------------------------------------+ void CBinarySymbol::AddTick(void) { string str_tick; MqlTick current_tick[1]; json.Clear(); if(websocket.ReadString(str_tick)) { json.Deserialize(str_tick); ZeroMemory(current_tick); if(CheckBinaryError(json)) return; if(!json["tick"]["ask"].ToDbl()) return; current_tick[0].ask=json["tick"]["ask"].ToDbl(); current_tick[0].bid=json["tick"]["bid"].ToDbl(); current_tick[0].last=0; current_tick[0].time=(datetime)json["tick"]["epoch"].ToInt(); current_tick[0].time_msc=(long)((json["tick"]["epoch"].ToInt())*1000); current_tick[0].volume=0; current_tick[0].volume_real=0; if(current_tick[0].ask) current_tick[0].flags|=TICK_FLAG_ASK; if(current_tick[0].bid) current_tick[0].flags|=TICK_FLAG_BID; if(m_stream_id==NULL) m_stream_id=json["tick"]["id"].ToStr(); if(CustomTicksAdd(m_symbol_name,current_tick)<0) { Print("failed to add new tick ", ::GetLastError()); return; } Comment("New ticks for "+m_symbol_name+"......."); } else { Print("read error ",websocket.LastError(), websocket.LastErrorMessage()); websocket.ResetLastError(); if(websocket.ClientState()!=CONNECTED && websocket.Connect(m_url)) { if(m_stream_id!=NULL) if(StopTicksStream()) { if(InitSymbol()) if(UpdateHistory()) { StartTicksStream(); return; } } } } //--- }
Ниже приведен код советника.
CBinarySymbol b_symbol; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { b_symbol.SetAppID(binary_appid); //--- if(!b_symbol.Initialize(EnumToString(binary_symbol))) return(INIT_FAILED); //--- if(!b_symbol.UpdateHistory()) return(INIT_FAILED); //--- if(!b_symbol.StartTicksStream()) return(INIT_FAILED); //--- create timer EventSetMillisecondTimer(500); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- destroy timer EventKillTimer(); //--- stop the ticks stream b_symbol.StopTicksStream(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Timer function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { //--- b_symbol.AddTick(); } //+------------------------------------------------------------------+
Оба советника имеют схожий код за исключением метода UpdateHistory().
Заключение
Мы использовали Win32 API, чтобы создать WebSocket-клиент для MetaTrader 5. Мы создали класс, который инкапсулирует этот функционал и продемонстрировали его применение в советнике, взаимодействующем с WebSockets API от Binary.com.
|Папка
|Содержание
|Описание
|MT5zip\Mt5zip\Mql5\include
|JAson.mqh, websocket.mqh, winhttp.mqh
|Include-файлы содержат код парсера JSON (класс CJAval), клиента WebSocket (класс CWebsocket), импортируемой функции WinHttp и объявлений типов
|MT5zip\ Mt5zip\Mql5\ Experts
|BinaryCustomSymboWithTickHistory.mq5, BinaryCustomSymbolWithBarHistory.mq5
|Советники, использующие класс CWebsocket для создания пользовательских символов с помощью WebSocket API от Binary.com
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/10275
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.
Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Да, хорошая попытка :)
Я тоже надеялся, что это возможно, но если поискать по форуму, то можно найти, что функция в MQL - это хэндл, а не адрес памяти, как того требует "C/C++" callback-API.
Может быть, когда-нибудь MQL добавит "настоящий" Function Pointer.
Да, я надеюсь, что скоро это будет поддерживаться нативно
@Francis Dube Возможно ли создать MQL5-сервис, выполняющий роль WebSocket-сервера? Есть ли у вас примеры?
@Francis Dube Возможно ли создать MQL5-сервис, выполняющий роль WebSocket-сервера? Есть ли у вас примеры?
Это клиент Websocket, а не сервер.
Здравствуйте, Франциско. Очень благодарен за предоставленный ценный код. Я обнаружил, что при запросе символа EURUSD, а именно: "frxEURUSD" в DERIV, он выдает следующую ошибку:
* "Не найдено подходящее имя символа, проверьте имя символа на Binary.com".
Есть идеи, почему DERIV не распознает символ, который мы запросили? Я застрял в разработке/тестировании. Большое спасибо. :)