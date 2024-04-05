Equity Protect Pro

Equity Protect Pro: Seu Especialista em Proteção de Contas Abrangente para Negociação Tranquila

Se você está procurando recursos como proteção de conta, proteção de patrimônio, proteção de portfólio, proteção de múltiplas estratégias, proteção de lucro, coleta de lucro, segurança de negociação, programas de controle de risco, controle automático de risco, liquidação automática, liquidação condicional, liquidação programada, liquidação dinâmica, trailing stop loss, fechamento com um clique, liquidação com um clique e restauração com um clique, o Equity Protect Pro é o programa que você precisa.

É fácil de configurar e pode fechar todos os gráficos quando as condições predefinidas são atendidas, ao mesmo tempo em que oferece suporte ao cancelamento de assinaturas de sinais (o que significa que todos os programas de negociação também pararão de funcionar). Neste ponto, nenhuma nova ordem será gerada e, finalmente, todas as ordens serão fechadas, prevenindo efetivamente perdas inesperadas e permitindo que você negocie com tranquilidade.

Equity Protect Pro Demo Version for you to test 

Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4

Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5

O Equity Protect Pro possui 14 funções principais, todas operando de forma independente. Você pode escolher a combinação apropriada de funções para usar de acordo com sua estratégia de negociação. Essas funções são desativadas por padrão e não precisam ser modificadas quando não estão em uso. Quando precisar usá-las, basta definir "enable (function)" como verdadeiro e preencher os parâmetros correspondentes. Considere se deve fechar outros EAs ao executar a proteção, dependendo de suas necessidades. As seguintes são descrições das principais funções:

  • Equity Lower Limit: Quando a equidade da conta cai abaixo deste valor predefinido, a proteção é acionada imediatamente. Altamente recomendado, adequado para a maioria dos traders, prevenindo eficazmente perdas significativas.
  • Equity Upper Limit: Quando a equidade da conta sobe acima deste valor predefinido, a proteção é acionada. Aplicável em um número muito pequeno de casos especiais.
  • Trailing Stop Percentage Limit: Define um trailing stop com base em uma porcentagem da equidade máxima histórica da conta. Adequado para estratégias de negociação que usam tamanhos de lote dinâmicos.
  • Trailing Stop Amount Limit: Define um trailing stop com base em um valor predefinido. Adequado para estratégias de negociação que usam tamanhos de lote fixos.
  • Loss Percentage Limit: Aciona a proteção quando a porcentagem de perda flutuante atual da conta cai abaixo deste valor. Use com discrição, por favor, use um número negativo para representar a perda.
  • Loss Amount Limit: Aciona a proteção quando a perda flutuante atual da conta cai abaixo deste valor. Use com discrição, por favor, use um número negativo para representar a perda.
  • Profit Percentage Limit: Aciona a proteção quando a porcentagem de lucro flutuante atual da conta sobe acima deste valor. Útil para gerenciar a lucratividade para traders com múltiplas estratégias.
  • Profit Amount Limit: Aciona a proteção quando o lucro flutuante atual da conta sobe acima deste valor. Também útil para gerenciar objetivos de lucratividade para traders com múltiplas estratégias.
  • Accumulated Profit: Aciona a proteção quando o lucro acumulado atual da conta sobe acima deste valor. Também útil para gerenciar objetivos de lucratividade para traders com múltiplas estratégias.
  • Everyday Close: Fecha automaticamente todas as posições em um horário especificado todos os dias para evitar riscos de baixa liquidez e custos de swap durante a noite.
  • Friday Close: Executa o fechamento apenas às sextas-feiras para evitar incertezas do mercado durante o fim de semana.
  • Datetime Close: Fecha posições em uma data e hora especificadas, aplicável antes de eventos importantes ou feriados.
  • Restore Config: Restaura automaticamente o Expert Advisor (EA) fechado anteriormente em um horário especificado todos os dias, se não houver outros gráficos em execução.
  • Remote Protect: Usar um telefone celular para colocar qualquer ordem pendente no gráfico atual aciona a proteção, especialmente útil para movimentos inesperados do mercado quando você está fora.

    Além disso, o Equity Protect Pro também possui as seguintes funções:

    • Restauração com um clique de programas fechados anteriormente, com símbolos, prazos e parâmetros idênticos.
    • Fechamento com um clique de todos os gráficos (fecha outros programas de negociação).
    • Liquidação com um clique: fechamento imediato de todas as ordens abertas.
    • Suporte para uso em servidores virtuais MQL.
    • Alertas de mensagens: suporte para alertas de mensagens de telefones celulares e e-mails para acompanhar o status da conta.
    • Cancelar sinais de negociação: ao executar a proteção, você pode optar por cancelar as assinaturas de sinais de negociação e interromper toda a negociação automática.

    Instruções de Teste:

    • Durante o teste, o programa colocará automaticamente uma ordem de compra de um lote no símbolo atual. Os usuários podem ajustar repetidamente o capital inicial e os parâmetros de acordo com os resultados do teste para entender o efeito operacional do programa.

    Lembretes Importantes:

    • Alguns clientes perguntam: "Já defini um Limite de Perda, posso não definir um Limite Inferior de Patrimônio?" A resposta é que não é recomendado. Suponha que um cliente defina um Limite de Porcentagem de Perda de -10%, mas seus outros EAs de negociação também tenham stop losses, cada stop loss sendo de -5%. Esses stop losses não acionam as condições de proteção do Limite de Perda, mas após vários stop losses, a perda da conta excederá em muito -10%. Nesse caso, se você também definir um Limite Inferior de Patrimônio, isso não acontecerá.
    • Este programa só pode fechar programas de negociação em execução no terminal atual e não pode fechar programas em execução em outros terminais com a mesma conta. Para obter o efeito desejado, execute todos os programas de negociação em um único terminal.
    • “enable (function)” é o interruptor mestre do grupo de funções. Se “enable (function)” não estiver definido como verdadeiro, a configuração associada de “fechar outros gráficos” não será executada, mesmo que esteja ativada.

    Dicas Úteis:




      Eric Schneider
      117
      Eric Schneider 2025.01.07 11:45 
       

      Very good EA. Very effective and practical

      Joe Majestic 2025.04.24 10:18 
       

      O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

      Eric Schneider 2025.01.07 11:45 
       

      Very good EA. Very effective and practical

