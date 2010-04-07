Candle Confirm Alert MT4

오랫동안 같은 트렌드가 지속될 때, 눈앞의 움직임에 휘둘리고 있지는 않습니까?

"이제 반전하겠지"라는 생각으로 근거 없는 역추세 매매.

"수익을 잃고 싶지 않다"는 불안감 때문에 너무 빠른 익절.

이 모든 것들은 캔들이 확정될 때까지 기다릴 수만 있다면 막을 수 있었던 후회들입니다.

모니터 앞에서 계속 기다려야 하는 스트레스를 없애고, 규칙적인 매매를 지원하기 위해 이 도구를 만들었습니다.

이 도구는 상승(양봉) 또는 하락(음봉) 캔들이 확정되는 순간 알람을 울리는 간단한 모니터링 EA입니다.

조작: "매수(양봉)" 또는 "매도(음봉)"를 선택하고 SET 버튼을 누르기만 하면 됩니다. 알림: 지정한 캔들이 확정되는 순간 알람 통지. 다국어 대응: 11개국 언어 지원 (Language 버튼으로 전환 가능).

