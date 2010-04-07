Candle Confirm Alert MT4

当一段趋势持续了很长时间时，你是否曾被眼前的行情波动所左右？
  • 基于“行情快要反转了”这种直觉的逆势交易。
  • 因为“不想失去既得利益”的焦虑而过早止盈。
如果能等到蜡烛线确定，所有这些后悔都是可以避免的。为了消除长时间盯着屏幕的压力，并支持纪律性交易，我开发了这款工具。
核心优势本工具是一个简单的监控EA，专门为您捕捉趋势中的关键时刻。

当看涨或看跌蜡烛线确定（收盘）时，它会立即发出警报通知，帮助您在波动的市场中保持冷静，坚守交易纪律，不再因心理压力而做出错误的判断。
功能特点
  1. 操作：只需选择“看涨”或“看跌”并按下SET按钮。
  2. 通知：在指定的蜡烛线确定的瞬间，通过警报音和弹窗实时通知。
  3. 多语言支持：支持11种语言（可通过Language按钮快速切换）。

FX交易的核心在于“等待”。希望这款EA能成为您交易台上的得力助手，助您迈向成功的职业交易者之路。

We also offer other useful products. Check them out!
推荐产品
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
指标
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
指标
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
指标
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
指标
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Trend Reverting PRO v27
Nedyalka Zhelyazkova
指标
The indicator defines the buy and sell arrows with high performance and consistent results. Trend Reverting PRO indicator is suitable for trend trading or following the trend - Test for free!.. Professional and accurate trading system ; Displays the current market situation; Automatic analysis of market opportunities ; Help traders   earn more from their investments; Never repaints, recalculates or backpaints signals; Test how it works download Now! This is FREE version of the indicator and wo
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
指标
Smart FVG 指标 MT4 – MetaTrader 4 高级公平价值缺口检测 Smart FVG 指标为 MetaTrader 4 提供专业的公平价值缺口（Fair Value Gap，FVG）检测、监控和告警功能，所有信息都直接显示在图表上。它将基于 ATR 的过滤与结构感知逻辑相结合，帮助你去除噪音、适应流动性，并只保留最关键的不平衡区域，从而做出更加精确的交易决策。 主要优势 精准的 FVG 检测：识别真正的市场低效，而不仅仅是简单的 K 线价格跳空。 基于 ATR 的自适应精度：根据不同市场与周期自动过滤低质量信号。 实时有效性跟踪：当价格填补或突破缺口时，相关区域会被自动延伸、调整或删除。 高度可视化与自定义：可根据任何模板自定义颜色、线型和填充样式。 实用告警功能：对新出现、被填补或被突破的 FVG 提供实时通知。 性能优化：轻量化设计，适合多品种、多周期同时扫描。 工作原理 将指标加载到任意 MT4 品种与时间周期图表上。 算法会扫描历史与实时 K 线，标出当前有效的 FVG 区域。 ATR 逻辑会根据当前波动率和流动性动态调整检测条件。 当价格完全回补缺口
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
指标
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
指标
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
实用工具
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
指标
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
Minutes and Seconds on Chart
Saranjit Dosanjh
5 (1)
实用工具
The Saz_Timer indicator belongs to the Saz_Forex suite of professional indicators designed by Traders, for Traders. This indicator will show minutes and seconds of real time on the chart window. The indicator uses the OnTimer() event so it can update even while no ticks received on the chart. The text is shown toward the bottom right of the chart, encircled red in the screenshot. Inputs: Text Colour, allows selection of the colour for the text.
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
实用工具
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro 是一款專為 MetaTrader 4 設計的自動交易系統。 它使用基於斐波那契的價格水平，結合趨勢和結構分析來定義入場點和出場點。此 EA 支援多頭和空頭部位，並內建風險管理參數。 核心功能： • 使用斐波那契回檔和擴展邏輯來繪製入場點、停損點和獲利點。 • 可設定交易手數和停損/獲利水平 • 可選擇 1 或 2 個入場點 • 根據市場情況支持固定或動態停損和獲利 • 適用於多種時間範圍和貨幣對 • 包含最大點差、滑點和交易頻率控制選項 • 自動交易管理：損益兩平、追蹤停損與部分平倉選項 • 如有需要，支持市價單。 輸入概覽： • 風險管理：交易手數、單筆交易風險、最大交易數量 • 入場條件：斐波那契水平選擇、趨勢過濾選項 • 出場管理：停損/停盈類型、追蹤停損設定、損益平衡參數 • 交易過濾：價差限制、滑點容忍度 基本規則 • 點擊“繪製斐波那契”，並根據您的需求繪製斐波那契框。 • 您選擇的斐波那契程度會顯示出來（完全可設定） • 點擊“執行斐波那契”，即可立即建立掛單以及停損和止盈 • 設定完畢後，讓PA
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
指标
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
指标
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Color Macd Tf
Syarif Nur Arief
指标
MACD is well known indicator that still can be use for prediction where price will go next few minutes, hours or even weekly  With colored bar of Macd, your eyes can easily catch when color is changed based what market price movement to find any early trend on market. here is the parameter of the indicator: TF_MACD , default is 1 Hour , this mean you can see clearly MACD of 1 Hour TimeFrame on Lower TimeFrame. InpPrice , default is Price Close , this is original MACD parameter from Metaquotes st
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
指标
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
指标
如果你象这个项目一样,就有5个饥饿审查。 这项指标采用了既定价格的公开、高、低价和关闭价格 可以对特定时间区加以调整。 许多机构和专业人士都认为这些是重要的。 贸易商可以为你了解他们可能更进一步的地点, 积极。 现有期间为: 前一日。 前一星期。 曾任Month。 曾任。 前一年。 或: 目前日。 目前周。 目前 Month。 目前配额。 今年。
FREE
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
实用工具
Scalping Day Trading Support Utility Scalping One MT4 free One position is displayed with one button. View P & L, Lot, and Point in real time. It is possible to switch the display of positions of only chart currencies and all currency pairs.  (The free version has only 3 positions) Supports automatic identification in Japanese and English   Account currency notation corresponds to dollar, euro, pound, yen (automatic identification) The timeline drawing function can be linked with the clock disp
FREE
Scaled Awesome Oscillator mq4
Daniel Opoku
指标
The Scaled Awesome Oscillator (SAO) represents a refined adaptation of the Awesome Oscillator, aimed at establishing consistent benchmarks for identifying market edges. Unlike the standard Awesome Oscillator, which records the variation in pips across different commodities, the only unchanging reference point is the zero line. This limitation hampers investors and traders from pinpointing specific levels for trend reversals or continuations using the traditional Awesome Indicator, a creation of
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
指标
对于那些总是想了解帐户当前情况的人来说，此信息指示器将很有用。该指标显示诸如利润点数、百分比和货币等数据，以及当前货币对的点差以及柱在当前时间范围内收盘的时间。 MT5版本 -   更多有用的指标 有多种选项可用于在图表上放置信息线： 价格右侧（运行在价格后面）； 作为评论（在图表的左上角）； 在屏幕的选定角落。 还可以选择信息分隔符： | / 。 \ # 该指标具有内置热键： 键 1 - 退一步显示信息类型（价格、评论或角落的右侧） 关键2——信息显示类型的进步 键 3 - 更改信息行显示的位置 可以在设置中重新分配热键。 该指标易于使用且信息丰富。可以在设置中禁用不必要的信息项目。 设置 替换显示信息的热键（向后）   - 后退信息显示类型 用于替换显示信息的热键（前进）       - 信息显示类型向前迈进了一步 用于更改外观/角信息字符串类型的热键     - 更改信息行显示的位置 文字颜色     - 文字颜色 盈利颜色     - 有浮动利润时的文字颜色 失色     - 存在浮动损失时的文本颜色 分离器     - 一行中的数据分隔符。可以采用五个值：“|”、“/”、
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
指标
Tipu Heikin-Ashi Panel is the modified version of the original Heiken Ashi indicator published by MetaQuotes here . A professional version of this indicator is available here . Features An easy to use Panel that shows the Heiken Ashi trend of selected timeframe. Customizable Buy/Sell alerts, push alerts, email alerts, or visual on-screen alerts. Customizable Panel. The panel can be moved to any place on the chart or minimized to allow more space. Heikin means "the average", and Ashi means "foot
FREE
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Trend filter indicator. Very good filter for your trading system, I recommend to use it together with - System Trend Pro   or  Quantum Entry PRO The indicator no repaint!!! Settings: Change the Period parameter for better filtering ( default is 90) Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in private messages or In Telegram: https://t.me/Trader35_Admin
FREE
Absolute currency strength for MT4
Radim Kucera
5 (2)
指标
Indicator measures strength of each currency in your list. Main idea: It simply iterates through all combinations of pairs and adds difference between open and close in percent. Parameters: List of currencies - what currencies will be calculated (maximum is 8) Calculation type - from which data will be strength calculated Calculation data input - used as input related to calculation type Symbol suffix - used in case of suffix on symbols, e.g: when your symbols look like EURUSDm, EURUSDmicro etc
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
指标
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
实用工具
This simple but useful script calculates the lot in % of the deposit. It is indispensable for risk management. There is only one customizable parameter: MaxRisk - risk in % for lot calculation. The product works as a standard script. Launch it once on an appropriate chart and start trading using the calculated lot value. Genious is simplicity! Happy trading!
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
指标
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Austin Currency Strength
Augustine Kamatu
5 (1)
指标
Check out other great products from  https://www.mql5.com/en/users/augustinekamatu/seller   This indicator is the best so far at determining the currency strength of each pair. It provides stable values and is highly adaptive to market changes. It is a great tool to add to your arsenal to make sure you are on the right side of the trend at all times. No inputs required, it is simple plug and play. A Winning Trading Strategy This article describes the components and logic needed to develop a tra
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
专家
Double Breakout   is an automatic expert advisor with two separate strateges that uses martingale. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs for each flow of orders. The specified takeprofit and stoploss levels are used to exit the position.  General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents. Spread is recommended not more than 3 points. It is better to use trend currency pairs. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value. When martingale i
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
指标
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
Tracing Spreads
Rustam Zaytsev
实用工具
Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
FREE
该产品的买家也购买
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (105)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT4 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT4 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT4 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT4 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL4 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT4 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 Local
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。 附加材料和说明 安装说明 - 应用程序说明 - 模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR - 它禁用比率。  
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
实用工具
MetaTrader 4 的交易复制器。     它从任何账户复制外汇交易、头寸、订单。 它是最好的贸易复印机之一     MT4 - MT4，MT5 - MT4     为了   复制 MT4     版本（或     MT4 - MT5 MT5 - MT5     为了   复制MT5     版本）。 MT5版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 复印机 版本       MetaTrader 5 终端 (   МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5   )-   Copylot 客户端 MT5 独特的复制算法将所有交易从主账户准确复制到您的客户账户。 该产品还以其高运行速度而著称，并且具有强大的错误处理能力。 一组强大的功能。 该程序可以在多个终端绑定上运行。 使用它作为您在一个账户上交易的多个账户的交易 的同步器 ， - COPYLOT 会将您的交易复制到其他终端。 从已关闭的账户中复制 Invest 密码； 部分关闭仅从 mt4 到 mt4 从模拟账户复制到
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (425)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
实用工具
MT4 至 Telegram 信号提供者 是一款易用、可完全自定义的工具，它使发送信号到 Telegram 成为可能，将您的账户变成信号提供者。 消息的格式 可以完全自定义！ 但是，为了简便使用，您也可以选择一个预设模板，并能够启用或禁用消息的特定部分。 [ 演示 ]  [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 可通过 用户指南 获取逐步说明。 无需了解 Telegram API；开发者提供所需的一切。 主要特性 自定义发送给订阅者的订单详情的能力 您可以创建分层订阅模型，例如铜牌、银牌、金牌。金牌订阅可获得所有信号等。 按订单号、符号或备注过滤订单 包括执行订单的图表的屏幕截图 在发送的屏幕截图上绘制已关闭的订单，以便额外验证 推迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情的全透明度： 新的市场订单 *附带屏幕截图 订单修改（止损、获利点） 已关闭订单 *附带屏幕截图 部分关闭订单 ** 新的挂起订单 修改的挂起订单（进场价格） 挂起订单激活（
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
实用工具
交易面板是一个多功能的交易助手。该应用程序包含超过 50 个用于手动交易的交易功能，并允许您自动化大多数交易操作。 注意，该应用程序在策略测试器中不起作用。购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。演示版 这里 。 完整说明 这里 。 贸易。 让您一键执行交易操作： 通过自动风险计算打开挂单和仓位。 一键打开多个订单和仓位。 打开订单网格。 按组关闭挂单和持仓。 头寸反转（关闭买入并打开卖出或关闭卖出并打开买入）。 锁定头寸（开立额外头寸，以平衡买入和卖出头寸的交易量）。 一键部分平仓所有仓位。 为同一价格水平的所有头寸设置止盈和止损。 将所有头寸的止损设置为该头寸的盈亏平衡水平。 开单建仓时，您可以应用以下功能： 计算交易量的多个订单或仓位之间的分布（一键开仓多个订单或仓位时）。 图表上未来订单交易水平的可视化。 设置开仓时允许的最大点差大小。 止盈和止损之间的自动比率。 虚拟止损和止盈。 根据当前点差的大小自动增加止损和止盈的大小。 根据 ATR 指标的读数计算止盈和止损。 设置挂单的到期日期。 挂单设置为“追踪”（挂单自动跟随当前价格移动指定距离）。 管理通过移动终端（手机）开立
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT4>MT4、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持通过执行在“Market account”上工作，其中 SL / TP 仅在开仓后设置。 如何使用简单的设置复制交易 将供应商终端和接收终端安装在同一台计算机或 VPS 上。 在供应商终端上以“Master”模式安装复印机，然后
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
实用工具
将信号从任何您是会员的渠道（无需机器人令牌或管理员权限）直接复制到您的 MT4。 它的设计以用户为中心，同时提供您需要的许多功能 该产品采用易于使用且具有视觉吸引力的图形界面。 自定义您的设置并在几分钟内开始使用该产品！ 用户指南 + 演示  | MT5版本 | 电报版本 如果您想尝试演示，请参阅用户指南。 Discord To MT4 在策略测试器中不起作用。 Discord MT4 功能 从您是会员的任何频道复制。 无需机器人令牌或聊天 ID 使用风险百分比或固定手数进行交易 排除特定符号 选择复制所有信号或自定义要复制的信号 配置单词和短语以识别所有信号（默认值应适用于 99% 的信号提供商） 配置时间和日期设置以仅在需要时复制信号 设置一次打开的最大交易量 交易和头寸管理 使用信号或自动设置的管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止过度交易 确保仓位的每日最大利润目标（%） 最大开放交易以限制风险和敞口。 使用 RR、点数或价格自动获取部分内容 使用固定R
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
实用工具
这个产品在新闻时间过滤所有的专家顾问和手动图表，因此您不必担心突然的价格波动会破坏您的手动交易设置或其他专家顾问输入的交易。此产品还带有完整的订单管理系统，可在任何新闻发布前处理您的持仓和挂单。一旦您购买了 The News Filter ，您将不再需要依赖以后的专家顾问内置的新闻过滤器，因为这个产品可以从此过滤它们所有。 新闻选择 新闻来源于Forex Factory的经济日历。 选择可以基于任何一种货币，如USD，EUR，GBP，JPY，AUD，CAD，CHF，NZD和CNY等。 选择也可以基于关键识别，例如Non-Farm (NFP)，FOMC，CPI等。 能够选择新闻影响级别的筛选，从低、中、到高影响。 自动模式只选择与图表相关的新闻。 新闻来源每小时自动刷新，以确保最新的新闻数据。 为每个新闻影响级别提供单独的输入，以确定您要过滤掉的新闻发布前后的分钟数。 订单管理选项 在新闻发布前关闭未平仓头寸的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前删除挂单的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移除止损和止盈水平的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移动止损和止盈
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
实用工具
立即在一張圖表上查看按日和按週的已平倉交易歷史記錄、當前未平倉交易以及外匯風險敞口！使用熱圖來識別有利可圖的交易以及您交易組合中的當前虧損情況。 快速關閉按鈕 使用快速關閉按鈕可以關閉單一符號的每筆交易、全部關閉單筆交易，或點擊按鈕以取得部分利潤或損失。不再需要在清單中尋找交易並研究如何關閉部分交易。儀表板還會顯示您在交易外匯對時目前對每種貨幣符號的風險敞口，這可以幫助您識別重大新聞事件發生前可能過度暴露的領域。您可以使用按鈕在新聞發布前立即快速降低您的風險，或者如果新聞已經發生並為您帶來利潤，只需單擊即可快速獲得該利潤！ 開放交易熱圖 交易熱圖是一種視覺化工具，專為使用頭寸交易或波段交易策略的交易者設計，使用美元成本平均法來擴大和縮小交易規模。您可以快速識別您的投資組合中可以存入的單一交易，以及您可以部分平倉的虧損交易。只需使用全部或部分關閉按鈕即可立即賺錢並降低風險。 快速識別控制回撤的機會 虧損控制切換「D 按鈕」將突出顯示您的投資組合中所有虧損高於每個交易符號平均價格的交易。這是透過在所有符號的單一交易周圍添加一個矩形來實現的，這樣您就可以看到首先要關注哪些交易。 這使
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (59)
实用工具
一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 MT5版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞赛中 获得二等奖 。 工作标签 职位标签   -使用职位： 开/关买入和卖出， 冲销所有头寸， 锁定一个共同的立场， 更改止损/获利， 设定一般的止损/获利的位置， 启用追踪止损， 实现盈亏平衡 只平
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
实用工具
Custom Alerts：监控多个市场，绝不错过关键交易信号 概述 Custom Alerts 是一款动态工具，专为希望集中监控多个交易品种潜在机会的交易者设计。通过整合我们旗舰工具（如 FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power）提供的数据， Custom Alerts 可自动通知您关键的市场变化，无需频繁切换图表，也不会错过交易良机。现在，它支持您的经纪商提供的所有资产类别，只需在设置中选择相应的资产类别即可，无需手动输入任何品种名称。 1. 为什么 Custom Alerts 对交易者非常有帮助 一体化市场监控 • Custom Alerts 收集并整合来自外汇、贵金属、加密货币、指数，甚至（若经纪商支持）股票市场的信号。 • 无需频繁切换图表，一切通知集中呈现。 根据策略定制提醒 • 精准设置提醒条件。无论是追踪成交量激增、强度突破，还是极端价格波动， Custom Alerts 都能确保您不会错过任何关键信号。 • 可与 Stein Investments 工具无缝集成，助您更深入分析与优化交易决策。 节省时
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
实用工具
Copy Cat More Trade Copier MT4 (复制猫MT4) 不仅仅是一个简单的本地交易复制工具；它是一个为当今交易挑战而设计的完整风险管理与执行框架。从 prop firm 挑战到个人账户管理，它都能通过强大的执行力、资本保护、灵活配置以及先进的交易处理来适应各种情况。 该复制器同时支持 Master（发送端） 和 Slave（接收端） 模式，能够实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及 Close By 操作。它兼容模拟账户与真实账户，支持交易或投资者密码，并通过持久交易记忆系统（Persistent Trade Memory）确保即使 EA、终端或 VPS 重启后也能恢复。可同时管理多个 Master 与 Slave，并通过前缀/后缀自动调整或自定义符号映射来处理跨平台或跨经纪商差异。 使用手册/设置: Copy Cat Trading Copier 使用手册 Copy Cat More MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/139088 加入频道: https://www.mql5.com/en/cha
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 4 平台。多语言支持。 MT5版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
实用工具
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
实用工具
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
实用工具
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on you
Smart Keys Sniper Entry
Stephen Sanjeeve Sahayam
实用工具
这款 2 合 1 交易经理非常适合交易蜡烛突破。它可以通过在回调上放置额外的限价订单来平均交易成本。这可确保您在所有头寸上获得最优惠的价格，并在获胜时获得更高的 RR。风险是根据最近收盘的蜡烛高度来计算的。交易助手按钮有助于管理所有手动下达的订单。 与任何输入方法一起使用；价格行为或指标以及任何交易方式；剥头皮交易、盘中交易或波段交易。 特征： 使用限价订单交易蜡烛突破。 特殊成本平均功能增加了获胜交易的 RR。 限制一次接受的订单数量 - 减少过度交易。 计算风险和按蜡烛时间范围设置止损的一种功能。 通过 RR 设置止盈并确保部分利润。 一键将止损移至入场。 一键关闭部分头寸。 当达到每日收益或损失百分比时，自动关闭所有未平仓交易。 警告！！！ 如果您不能或不想阅读用户手册，请勿购买。用户手册仅提供英文版本。 在购买之前，请在策略测试器上测试免费版本，并熟悉每个设置及其工作原理。 我强烈建议租用 1 个月并进行广泛测试，看看它是否适合您的交易风格。 在使用真实账户之前，您必须在模拟账户上测试此交易管理器至少两周。 重要的！！！ 购买后请在mql5私信索要用户手册。 默认设置旨在最
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
实用工具
EA 在您的帐户 MetaTrader 4 上重复 交易和头寸或发出预设次数的信号。 它复制所有手动或由另一个“EA 交易”打开的交易。 复制信号并增加信号的数量 ！ 增加其他 EA 的数量。 支持以下功能：复制交易的自定义手数、复制止损、获利、使用追踪止损。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 链接 MetaTrader 的交易复印机可在此处获得：   COPYLOT 注意力 注意：这不是终端之间交易的复印机。 您可以在策略测试器中测试“EA 交易”，并在可视模式下使用我们的 EAPADPRO 工具栏进行交易！ 在 1 个货币对上安装 EA 就足够了。默认情况下，它将监视所有打开的符号。 这个怎么运作？ Duplicator/Dublicator 助手 EA 重复在终端中打开的头寸。 EA 能够复制头寸和挂单。 要复制的位置或顺序称为 源 。重复位置是一个 副本 。 The EA repeats the source the specified number o
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
实用工具
Basket EA MT4 是一款强大的盈利收割工具兼全方位账户保护系统，结合简洁易用的设计。其核心作用在于通过对所有持仓的“组合级”管理，而非单笔交易，全面掌控账户盈亏。该 EA 提供了组合级止盈、止损、保本和移动止损功能，支持设定为账户余额百分比、固定货币金额或所有管理交易的平均点数目标。这种灵活性让交易者能够依据自身需求制定风险和盈利策略。 Basket EA MT4 还支持智能交易过滤，可以根据 Magic Number、交易品种或备注选取要管理的交易，确保 EA 只影响您选择的持仓。 为进一步提升安全性，该 EA 内置先进的账户保护机制。当账户权益达到设定的止盈/止损水平，或从历史最高余额达到最大回撤时，EA 会自动平掉所有交易，删除所有挂单，并关闭所有图表，移除其上的所有 EA。这一功能有助于在市场波动或达到预设目标时保护账户资金。 提示 ：您可以下载 篮子 EA MT4 演示版并在您的模拟账户上试用： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT4 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL4 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
实用工具
Grid Manual是一个交易面板，用于处理订单网格。 该实用程序是通用的，具有灵活的设置和直观的界面。 它不仅可以在亏损方向上设置订单网格，还可以在盈利方向上设置订单网格。 交易者不需要创建和维护订单网格，实用程序会这样做。 打开一个订单就足够了，Grid manual会自动为它创建一个订单网格，并伴随它直到非常关闭。 完整说明和演示版 此處 。 该实用程序的主要特性和功能： 伴隨以任何方式打開的訂單，包括從移動終端打開的訂單。 適用於兩種類型的網格：“限制”和“停止”。 使用兩種方法計算網格間距：固定和動態（基於 ATR 指標）。 允許您更改未結訂單網格的設置。 顯示圖表上每個網格的盈虧平衡水平。 顯示每個網格的利潤率。 允許您一鍵關閉網格中的盈利訂單。 讓您一鍵關閉每個訂單網格。 允許您對訂單網格應用追踪止損功能。 允許您在訂單網格上應用將訂單網格的止損轉移到盈虧平衡水平的功能。 相對於訂單網格的盈虧平衡水平自動重新排列止盈（僅在限價網格模式下，距離取決於所選的計算類型：“保守”或“激進”）。 最多可管理 20 個訂單網格，每個網格最多可包含 100 個訂單。
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
实用工具
SAFETYLOCK 允许交易者通过为已开立的头寸设置相反的挂单来避免市场的剧烈逆转。 当交易者或 EA 开仓时，SAFETYLOCK 会立即为该头寸设置一个相反方向的挂单。 如果头寸进入亏损状态，挂单将被激活，形成锁仓保护。 该 EA 还提供多种功能，您可以选择关闭初始头寸、使用追踪止损进行利润保护，或通过增加手数来优化您的交易策略。 此外，您还可以根据市场的波动动态调整挂单的开仓价格，使其随持仓价格变化，灵活应对市场变化。 SAFETYLOCK 为您的交易提供更加稳健的风控支持与灵活性。 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 参数基本（我们博客中对参数的完整描述） MilliSecondsTimerForMonitoring – 算法执行的持续时间，以毫秒为单位（默认是1000 = 1秒）。 SymbolMonitoring – 监控所有账户中的符号和交易。如果在任意货币对图表上启动EA，它将监控所有货币对。 Type_Monitoring – EA应监控的交易类型：买入、卖
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
实用工具
在 MetaTrader 4 中使用利润跟踪功能在达到总利润/亏损时平仓。 您可以启用 虚拟停止（单独订单）   ， 分别计算和平仓 买入和卖出头寸 (Separate BUY SELL)   , 关闭和计算 所有交易品种或仅当前交易品种（所有交易品种）   ， 启用追踪获利（ 追踪 利润） 关闭存款货币、点数、余额百分比的总损益。 该应用程序旨在与任何其他 EA 一起用于任何账户或与手动交易结合使用。 MT5 版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 一旦某些货币对或所有货币对的交易总余额大于或等于设置中指定的值，所有头寸将被关闭并删除订单。 此版本不仅能够在指定的利润水平平仓，而且还可以追踪利润以获得更好的结果。 我们实用程序的主要功能 按所有交易品种的总利润平仓； 按单独交易的总利润结算。 （虚拟模式）； 按总利润结算并追踪利润； 按总利润以点数、百分比或货币结算； 所有交易或单独交易均以总亏损结束； 关闭交易后关闭图表和终端、风险管理器、包含关闭信息的邮件、推送通
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
实用工具
平均助手——这种交易辅助工具将使用两种技术帮助您平均之前无利可图的头寸： 标准平均 对冲，随后根据趋势开仓 该实用程序能够 一次性筛选出多个不同方向的未平仓头寸，包括买入和卖出头寸。例如，您建了一个卖出仓位和一个买入仓位，但两个仓位均未盈利，或者一个仓位亏损，一个仓位盈利但盈利不足，您想对这两个仓位进行平均，以便平仓——我的“平均助手”实用程序可以帮助您。 平均助手实用程序 - 允许您自动计算下一个仓位的规模、下单价格、平均仓位和平仓的方向以及您指定的获利规模。 该实用程序还允许您使用“买入”和“卖出”按钮开仓。您只需指定所需的止盈大小和起始手数即可。实用程序本身将以最初指定的止盈价或平均价平仓，并会尝试以平均价平仓，同时考虑您为平均系列设置的止盈。 事实上，对于那些接受并理解平均线逻辑，同时又了解其风险的人来说，这款工具将是一个非常实用的助手。在 95% 的情况下，这项技术将帮助您全自动平仓并获利。 要开始工作，只需将实用程序拖到图表上，设置平均的 TP 大小并单击“开始平均”按钮，实用程序将尝试通过单个获利来关闭图表上所有未平仓交易。 使用此实用程序时，您初始开仓的交易量不应过大
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
实用工具
Risk/Reward Tool是一款专业级EA（智能交易系统），旨在彻底改变您在MetaTrader 4中规划、可视化和执行交易的方式。无论您是重视精确风险管理的自主交易者，还是需要直观测试交易设置的策略开发者，这款工具都能在一个优雅直观的界面中提供您所需的一切。 与基础的仓位计算器不同，Risk/Reward Tool将可视化交易规划与即时执行功能、实时盈亏监控和全面的交易管理功能相结合。该工具与MT4策略测试器完全兼容，让您能够练习交易策略并完善方法，无需冒真实资金的风险。 完整使用手册请访问： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244 MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/158601 主要功能 可视化交易规划 可拖拽调整的入场、止损和止盈线 随交易参数调整实时更新的彩色风险/收益区域 基于ATR的自动止损计算，实现波动率调整的仓位管理 可配置的风险收益比，带可视化显示 支持市价单和挂单（限价单/止损单），根据入场线位置自动判断 智能仓位计算 以账户余额百分比或固定金
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
实用工具
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Hedge Trade
Mothusi Malau
1 (1)
实用工具
️ Hedge Trade — Smart Fixed-Offset Hedging EA Turn adverse moves into controlled recovery cycles. Hedge Trade is a professional-grade MetaTrader 4 Expert Advisor that protects any open trade by automatically placing and managing one intelligent hedge order. It’s built for traders who prefer to open their own base position but want an automated, disciplined hedging system to manage drawdown and capture counter-moves — safely, transparently, and without martingale. Key Features Automatic Hedg
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
实用工具
轻松保护您的交易资金 保护交易资金与增长资金同等重要。KT Equity Protector 是您的个人风险管理助手，持续监控账户权益，在达到预设的利润目标或止损水平时，自动关闭所有持仓和挂单，以防止亏损或锁定盈利。 无需情绪化的决策，也不再需要猜测——只需让这个可靠的资金保护工具为您全天候守护账户。 KT Equity Protector 可自动通过关闭所有图表来阻止其他交易机器人继续操作。这确保在您手动重新启动 KT Equity Protector 之前，不会发生任何进一步的交易行为，从而让您完全掌控并安心交易。 工作原理 权益止损（防止亏损）： 假设您的账户余额为 $10,000，设置了 $1,000 的权益止损。一旦账户权益降至 $9,000，KT Equity Protector 将立即关闭所有交易，保护您的资金免受更大亏损。 权益止盈（锁定利润）： 同样地，如果您设置了 $2,000 的权益止盈目标，当账户权益达到 $12,000 时，EA 将立即平仓，锁定收益并保障已获得的利润。 两种强大的资金计算模式： 相对模式（基于百分比）： 按照账户初始余额的百分比计算止损和
作者的更多信息
BuySell Average Line MT5
Masamitsu Takahashi
实用工具
在不断加仓或进行对冲交易后，是否曾经搞不清当前真实的平均开仓价格？ 当 Buy 和 Sell 持仓数量逐渐增加时，仅凭目测很容易误判自己的实际成本位置。本 EA 通过在图表上持续显示 Buy 与 Sell 各自的平均开仓价格，帮助您更加冷静、客观地掌握当前的交易状态，作为交易判断时的辅助参考工具。 该 MT5 EA 会将 Buy 持仓与 Sell 持仓的平均开仓价分别以水平线的形式显示在图表上。由于 Buy 与 Sell 的平均线是独立显示的，即使在进行对冲（双向持仓）交易时，也可以清楚地确认每一侧的基准价格位置。 【默认显示】- Buy 平均开仓价：红色虚线- Sell 平均开仓价：蓝色虚线 当图表中不存在对应方向的持仓时，相关的平均价格线会自动隐藏，避免对图表造成不必要的干扰。 平均开仓价格采用手数加权平均方式计算，因此在分批建仓、追加仓位、均价操作或对冲交易中，也能保持准确，不会产生偏差。 该显示内容大约每 1 秒自动更新一次。本 EA 仅用于信息显示和辅助判断，不会进行任何自动交易操作。 We also offer other useful products. Check th
FREE
Candle Confirm Alert
Masamitsu Takahashi
实用工具
当一段趋势持续了很长时间时，你是否曾被眼前的行情波动所左右？ 基于“行情快要反转了”这种直觉的逆势交易。 因为“不想失去既得利益”的焦虑而过早止盈。 如果能等到蜡烛线确定，所有这些后悔都是可以避免的。为了消除长时间盯着屏幕的压力，并支持纪律性交易，我开发了这款工具。 核心优势本工具是一个简单的监控EA，专门为您捕捉趋势中的关键时刻。 当看涨或看跌蜡烛线确定（收盘）时，它会立即发出警报通知，帮助您在波动的市场中保持冷静，坚守交易纪律，不再因心理压力而做出错误的判断。 功能特点 操作：只需选择“看涨”或“看跌”并按下SET按钮。 通知：在指定的蜡烛线确定的瞬间，通过警报音和弹窗实时通知。 多语言支持：支持11种语言（可通过Language按钮快速切换）。 FX交易的核心在于“等待”。希望这款EA能成为您交易台上的得力助手，助您迈向成功的职业交易者之路。 We also offer other useful products. Check them out!
FREE
MTF MA Cross Alert MT5
Masamitsu Takahashi
实用工具
当市场处于 4H 或 1H 均线上方时考虑买入，处于下方时考虑卖出，可以降低大额亏损的风险。这会提高胜率。  它会在 5 分钟 K 线收盘价穿过 1 小时 (H1) 或 4 小时 (H4) 20MA 的准确时刻向您发出警报。 此工具专为重视高时段确认的交易者设计。它在后台监控市场，让您可以专注于任何图表，而不会错过关键的趋势转变。通过使用 M5 收盘价进行确认，它成功消除了由临时价格飙升（影线）引起的“噪音”和虚假信号。  主要特点： 实时监控 H1 和 H4 的 20 周期移动平均线。 仅在 M5 K 线确认收盘时触发警报。 适用于任何交易品种，即使您正在查看其他图表，它也能保持运行。 简洁、轻便且专业的警报消息。 旨在通过更高级别的趋势确认，帮助您建立更严谨的交易纪律。 本产品作为一个简单的实用工具提供。 同一开发者的其他产品也已在市场中发布。
FREE
MTF MA Cross Alert M4
Masamitsu Takahashi
实用工具
当市场处于 4H 或 1H 均线上方时考虑买入，处于下方时考虑卖出，可以降低大额亏损的风险。这会提高胜率。  它会在 5 分钟 K 线收盘价穿过 1 小时 (H1) 或 4 小时 (H4) 20MA 的准确时刻向您发出警报。 此工具专为重视高时段确认的交易者设计。它在后台监控市场，让您可以专注于任何图表，而不会错过关键的趋势转变。通过使用 M5 收盘价进行确认，它成功消除了由临时价格飙升（影线）引起的“噪音”和虚假信号。  主要特点： 实时监控 H1 和 H4 的 20 周期移动平均线。 仅在 M5 K 线确认收盘时触发警报。 适用于任何交易品种，即使您正在查看其他图表，它也能保持运行。 简洁、轻便且专业的警报消息。 旨在通过更高级别的趋势确认，帮助您建立更严谨的交易纪律。 本产品作为一个简单的实用工具提供。 同一开发者的其他产品也已在市场中发布。
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
实用工具
新店优惠：仅限前10名。特价：$ 45   (原价：$90)。剩余名额：10 为了提高知名度，前10位购买者可享受此折扣。名额满后价格将恢复至$90。 你是否把时间都花在寻找过去的走势图和图形模式上了？ 多次滚动屏幕，一直寻找目标图形模式。 好不容易找到，但在更低时间框架上就看不出它的位置。 略微移动图表或缩放图表后，又找不到了。 使用本工具： 您可以自动且高速地移动过去的图表，从而高效地搜索。 一旦确定了想要关注的时间点，无论如何移动图表，都可以瞬间访问该时间点。 还可以重放过去的图表并像实时一样重现价格走势。 这将通过提高分析效率和模拟交易体验的重复性来显著提升您的交易技能。 产品概要 这是一款专为 MT4 设计的强大混合工具，将最大化图表搜索和模拟交易效率的 “Chart Auto Flow” 与提升分析精度的 “Focus Time Line” 完全集成。 可以以可变速度自由 重放和逆向重放图表 通过快速重放回顾价格走势，或通过慢速重放进行模拟交易练习。 瞬间移动到想要关注的时间点 即使移动图表也不会丢失分析位置。 还可以连续移动到多个关注点，从而更高效地分析图表。 将
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
实用工具
新店优惠：仅限前10名。特价：$30 (原价：$40)。剩余名额：10 为了提高知名度，前10位购买者可享受此折扣。名额满后价格将恢复至$40。 轻松瞬间捕捉“想要查看的时间”。为多周期分析提供极致同步。 在高周期关注的时间点，在低周期图表的什么位置？ 您再也不用为了寻找它而反复滚动图表。 不仅支持单图表高速移动，更能高精度同步多个图表，实现目标时间点的一齐聚焦。 消除“寻找的压力”，将分析精度提升至极限。 这是一款能显著改变您图表分析方式的聚焦特化型工具。 产品概要 【3种可选聚焦模式】 Single Line：一键聚焦移动至一个指定的时间点 Multi Lines：设定多个时间点，按顺序进行聚焦移动 SnglSync：同步多个图表，一齐聚焦移动至一个指定的时间点 【主要使用优势】 瞬间复归：无论如何移动图表、缩放或更改周期，只需点击一下即可瞬间将焦点移回原目标点。 提高验证效率：在多个设定的时间点之间平滑地进行聚焦移动，飞速提升回测和比较分析的速度。 多角度分析：通过同步不同周期或相关货币对进行一齐聚焦，强力支撑多维度的环境识别和复盘训练。
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
实用工具
新店优惠：仅限前10名。特价：$30 (原价：$40)。剩余名额：10 为了提高知名度，前10位购买者可享受此折扣。名额满后价格将恢复至$40。 “以实时动态再现历史图表” Chart Auto Flow 是一款支持以 可变速度 、按 蜡烛图单位 进行 回放和倒放 历史图表的验证辅助工具。 它不仅仅是查看静态图表，而是能以 更接近实时动态 的方式进行再现，从而实现 更贴近实战的训练 。 此外，通过 高速回放 ，您可以从海量的历史图表中 短时间内找寻到目标图表形态 。 适用于所有金融产品，包括外汇、股票、黄金和加密货币。 【推荐人群】 想要提高裁量交易练习和验证效率的用户 可以通过高速回放快速查找双底或头肩顶等特定形态，并通过慢速回放详细分析其形成过程。 想要研究特定形态“出现瞬间”的用户 通过反复倒放和回放（例如指标信号出现的瞬间或价格在趋势线附近的表现），您可以进一步提高入场精度。 想要在周末集中进行验证的用户 与模拟账户交易不同，即使在市场休市期间，您也可以通过移动图表进行模拟练习。 操作界面 按钮 功能 说明 [Pause / Restart] 暂停 / 继续 控制图表重
Chart Auto Flow Player MT4
Masamitsu Takahashi
实用工具
本程序是为交易者和投资者设计的简单图表播放器，旨在帮助您回放历史市场数据，从而更好地理解市场的动态和价格走势。   使用本播放器，您可以逐根推进K线，按顺序确认市场走势，   并可以分析特定交易策略在不同市场情况下的表现。   通过反复观察关键价格点和趋势变化，   您能够有效地提升交易决策的准确性和操作信心。   播放过程中可以暂停，   并在需要时继续播放。   【功能特点】   ・从过去向未来方向自动播放   ・以固定间隔逐根K线推进   ・支持播放中的暂停   【播放规格】   ・播放方向：过去 → 未来   ・播放速度：固定   ・移动K线数量：1根固定   ・播放暂停 / 继续   ・使用END结束播放   【操作方法】   ・Pause / Restart：暂停或继续播放   ・END：结束播放并停止程序
FREE
Focus Time Line Player MT4
Masamitsu Takahashi
实用工具
无论如何移动图表，都可以瞬间聚焦到您选择的时间点，轻松查看目标时刻的数据，非常方便分析和操作。 Focus Time Line Player 操作简便，可以快速关注任意时间点，提升分析效率。 【功能】 ・Focus Mode: SingleLine（默认显示） ・Crt FocusLine: 在任意时间创建一条焦点线 ・Position: 切换显示位置 ・Focus: 将图表视图移动到创建的焦点线上 ・X按钮: 退出程序 【操作步骤】 ・Focus Mode 保持默认 SingleLine 使用 ・点击 Crt FocusLine 创建一条 FocusTimeLine ・使用 Position 按钮选择显示位置 ・点击 Focus 将图表移动到选定的焦点 ・点击 X 按钮退出程序
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4
Masamitsu Takahashi
实用工具
无论如何移动图表，都可以瞬间聚焦到所选的时间点。 Chart Auto Flow Focus Edition Player 是一款将图表播放和聚焦移动整合的实用工具，可极大提升分析效率。 [功能] ・图表播放（Chart Auto Flow 功能）   自动按蜡烛线播放图表，以观察市场走势 ・聚焦到选定时间点（Focus Time Line 功能）   将图表瞬间移动到所选时间点，提高分析效率并节省时间 [规格] Chart Auto Flow 功能（图表播放） ・播放方向：未来 ・播放速度：固定（0.5秒 / 条） ・移动条数：1条固定 ・暂停 / 继续播放 ・END 按钮退出程序 Focus Time Line 功能（聚焦移动） ・Focus Mode: SingleLine（默认） ・Crt FocusLine: 在选定时间点创建聚焦线 ・Position: 切换显示位置 ・Focus: 将图表移动到创建的聚焦线上 [使用方法] ・保持 Focus Mode 为默认 SingleLine ・按 Crt FocusLine 创建一条聚焦线 ・使用 Positio
FREE
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
实用工具
新店优惠：仅限前10名。特价：$30 (原价：$40)。剩余名额：10 为了提高知名度，前10位购买者可享受此折扣。名额满后价格将恢复至$40。 “以实时动态再现历史图表” Chart Auto Flow 是一款支持以 可变速度 、按 蜡烛图单位 进行 回放和倒放 历史图表的验证辅助工具。 它不仅仅是查看静态图表，而是能以 更接近实时动态 的方式进行再现，从而实现 更贴近实战的训练 。 此外，通过 高速回放 ，您可以从海量的历史图表中 短时间内找寻到目标图表形态 。 适用于所有金融产品，包括外汇、股票、黄金和加密货币。 【推荐人群】 想要提高裁量交易练习和验证效率的用户 可以通过高速回放快速查找双底或头肩顶等特定形态，并通过慢速回放详细分析其形成过程。 想要研究特定形态“出现瞬间”的用户 通过反复倒放和回放（例如指标信号出现的瞬间或价格在趋势线附近的表现），您可以进一步提高入场精度。 想要在周末集中进行验证的用户 与模拟账户交易不同，即使在市场休市期间，您也可以通过移动图表进行模拟练习。 操作界面 按钮 功能 说明 [Pause / Restart] 暂停 / 继续 控制图表重
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
实用工具
新店优惠：仅限前10名。特价：$30 (原价：$40)。剩余名额：10 为了提高知名度，前10位购买者可享受此折扣。名额满后价格将恢复至$40。 轻松瞬间捕捉“想要查看的时间”。为多周期分析提供极致同步。 在高周期关注的时间点，在低周期图表的什么位置？ 您再也不用为了寻找它而反复滚动图表。 不仅支持单图表高速移动，更能高精度同步多个图表，实现目标时间点的一齐聚焦。 消除“寻找的压力”，将分析精度提升至极限。 这是一款能显著改变您图表分析方式的聚焦特化型工具。 产品概要 【3种可选聚焦模式】 Single Line：一键聚焦移动至一个指定的时间点 Multi Lines：设定多个时间点，按顺序进行聚焦移动 SnglSync：同步多个图表，一齐聚焦移动至一个指定的时间点 【主要使用优势】 瞬间复归：无论如何移动图表、缩放或更改周期，只需点击一下即可瞬间将焦点移回原目标点。 提高验证效率：在多个设定的时间点之间平滑地进行聚焦移动，飞速提升回测和比较分析的速度。 多角度分析：通过同步不同周期或相关货币对进行一齐聚焦，强力支撑多维度的环境识别和复盘训练。 主要按钮功能 按钮名称 功能 说明
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
实用工具
新店优惠：仅限前10名。特价：$ 45   (原价：$90)。剩余名额：10 为了提高知名度，前10位购买者可享受此折扣。名额满后价格将恢复至$90。 你是否把时间都花在寻找过去的走势图和图形模式上了？ 多次滚动屏幕，一直寻找目标图形模式。 好不容易找到，但在更低时间框架上就看不出它的位置。 略微移动图表或缩放图表后，又找不到了。 使用本工具： 您可以自动且高速地移动过去的图表，从而高效地搜索。 一旦确定了想要关注的时间点，无论如何移动图表，都可以瞬间访问该时间点。 还可以重放过去的图表并像实时一样重现价格走势。 这将通过提高分析效率和模拟交易体验的重复性来显著提升您的交易技能。 产品概要 这是一款专为 MT5 设计的强大混合工具，将最大化图表搜索和模拟交易效率的 “Chart Auto Flow” 与提升分析精度的 “Focus Time Line” 完全集成。 可以以可变速度自由 重放和逆向重放图表 通过快速重放回顾价格走势，或通过慢速重放进行模拟交易练习。 瞬间移动到想要关注的时间点 即使移动图表也不会丢失分析位置。 还可以连续移动到多个关注点，从而更高效地分析图表。 将
Chart Auto Flow Player
Masamitsu Takahashi
实用工具
本程序是为交易者和投资者设计的简单图表播放器，旨在帮助您回放历史市场数据，从而更好地理解市场的动态和价格走势。   使用本播放器，您可以逐根推进K线，按顺序确认市场走势，   并可以分析特定交易策略在不同市场情况下的表现。   通过反复观察关键价格点和趋势变化，   您能够有效地提升交易决策的准确性和操作信心。   播放过程中可以暂停，   并在需要时继续播放。   【功能特点】   ・从过去向未来方向自动播放   ・以固定间隔逐根K线推进   ・支持播放中的暂停   【播放规格】   ・播放方向：过去 → 未来   ・播放速度：固定   ・移动K线数量：1根固定   ・播放暂停 / 继续   ・使用END结束播放   【操作方法】   ・Pause / Restart：暂停或继续播放   ・END：结束播放并停止程序
FREE
Focus Time Line Player
Masamitsu Takahashi
实用工具
无论如何移动图表，都可以瞬间聚焦到您选择的时间点，轻松查看目标时刻的数据，非常方便分析和操作。 Focus Time Line Player 操作简便，可以快速关注任意时间点，提升分析效率。 【功能】 ・Focus Mode: SingleLine（默认显示） ・Crt FocusLine: 在任意时间创建一条焦点线 ・Position: 切换显示位置 ・Focus: 将图表视图移动到创建的焦点线上 ・X按钮: 退出程序 【操作步骤】 ・Focus Mode 保持默认 SingleLine 使用 ・点击 Crt FocusLine 创建一条 FocusTimeLine ・使用 Position 按钮选择显示位置 ・点击 Focus 将图表移动到选定的焦点 ・点击 X 按钮退出程序
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition Player
Masamitsu Takahashi
实用工具
无论如何移动图表，都可以瞬间聚焦到所选的时间点。 Chart Auto Flow Focus Edition Player 是一款将图表播放和聚焦移动整合的实用工具，可极大提升分析效率。 [功能] ・图表播放（Chart Auto Flow 功能）   自动按蜡烛线播放图表，以观察市场走势 ・聚焦到选定时间点（Focus Time Line 功能）   将图表瞬间移动到所选时间点，提高分析效率并节省时间 [规格] Chart Auto Flow 功能（图表播放） ・播放方向：未来 ・播放速度：固定（0.5秒 / 条） ・移动条数：1条固定 ・暂停 / 继续播放 ・END 按钮退出程序 Focus Time Line 功能（聚焦移动） ・Focus Mode: SingleLine（默认） ・Crt FocusLine: 在选定时间点创建聚焦线 ・Position: 切换显示位置 ・Focus: 将图表移动到创建的聚焦线上 [使用方法] ・保持 Focus Mode 为默认 SingleLine ・按 Crt FocusLine 创建一条聚焦线 ・使用 Positio
FREE
筛选:
无评论
回复评论