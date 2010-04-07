Candle Confirm Alert MT4

当一段趋势持续了很长时间时，你是否曾被眼前的行情波动所左右？

基于“行情快要反转了”这种直觉的逆势交易。

因为“不想失去既得利益”的焦虑而过早止盈。

如果能等到蜡烛线确定，所有这些后悔都是可以避免的。为了消除长时间盯着屏幕的压力，并支持纪律性交易，我开发了这款工具。

核心优势本工具是一个简单的监控EA，专门为您捕捉趋势中的关键时刻。

当看涨或看跌蜡烛线确定（收盘）时，它会立即发出警报通知，帮助您在波动的市场中保持冷静，坚守交易纪律，不再因心理压力而做出错误的判断。

功能特点

操作：只需选择“看涨”或“看跌”并按下SET按钮。 通知：在指定的蜡烛线确定的瞬间，通过警报音和弹窗实时通知。 多语言支持：支持11种语言（可通过Language按钮快速切换）。

FX交易的核心在于“等待”。希望这款EA能成为您交易台上的得力助手，助您迈向成功的职业交易者之路。

