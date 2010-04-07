Candle Confirm Alert MT4
- 实用工具
- Masamitsu Takahashi
- 版本: 1.0
当一段趋势持续了很长时间时，你是否曾被眼前的行情波动所左右？
核心优势本工具是一个简单的监控EA，专门为您捕捉趋势中的关键时刻。
当看涨或看跌蜡烛线确定（收盘）时，它会立即发出警报通知，帮助您在波动的市场中保持冷静，坚守交易纪律，不再因心理压力而做出错误的判断。
功能特点
- 基于“行情快要反转了”这种直觉的逆势交易。
- 因为“不想失去既得利益”的焦虑而过早止盈。
核心优势本工具是一个简单的监控EA，专门为您捕捉趋势中的关键时刻。
当看涨或看跌蜡烛线确定（收盘）时，它会立即发出警报通知，帮助您在波动的市场中保持冷静，坚守交易纪律，不再因心理压力而做出错误的判断。
功能特点
- 操作：只需选择“看涨”或“看跌”并按下SET按钮。
- 通知：在指定的蜡烛线确定的瞬间，通过警报音和弹窗实时通知。
- 多语言支持：支持11种语言（可通过Language按钮快速切换）。
FX交易的核心在于“等待”。希望这款EA能成为您交易台上的得力助手，助您迈向成功的职业交易者之路。We also offer other useful products. Check them out!