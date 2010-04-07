Candle Confirm Alert MT4

Vous est-il déjà arrivé d'être influencé par les mouvements immédiats du marché alors qu'une tendance dure depuis longtemps ?

Trader à contre-tendance en se disant que « le retournement est proche ».

Prendre ses profits trop tôt par peur de « perdre ce qui a déjà été gagné ».

Tous ces regrets auraient pu être évités si vous aviez simplement attendu la clôture de la bougie.

Cet outil a été créé pour éliminer le stress de l'attente devant l'écran et pour favoriser un trading discipliné.

Cet outil est un EA de surveillance simple qui vous alerte au moment où une bougie haussière ou baissière est confirmée.

Utilisation : Sélectionnez simplement « Haussier » ou « Baissier » et appuyez sur le bouton SET. Notification : Notification d'alerte au moment où la bougie spécifiée se clôture. Multilingue : Supporte 11 langues (commutable via le bouton Language).

