Antes mesmo de começarmos, preciso ser completamente transparente com você. Se você está procurando um EA que o deixe rico da noite para o dia, Lumeris não é para você. Se espera transformar $500 em $50.000 em um mês, por favor procure em outro lugar. Este EA foi desenvolvido para traders pacientes que entendem que a verdadeira riqueza sustentável no forex é construída de forma constante, operação após operação, dia após dia, mês após mês. O trading em forex —seja manual ou algorítmico— exige paciência. O mercado não se importa com suas contas, seus sonhos ou sua urgência. Ele recompensa a paciência, pune a ganância e destrói aqueles que tentam forçar resultados. Após anos de trading e meses e meses desenvolvendo este EA, aprendi que os traders mais bem-sucedidos não são os que capturam todos os movimentos, mas sim aqueles que permanecem no jogo tempo suficiente para que o crescimento composto faça sua mágica.

Lumeris incorpora essa filosofia. Eu não o desenvolvi para perseguir todas as oportunidades nem assumir riscos desnecessários tentando capturar cada pip. Em vez disso, construí um sofisticado sistema de recuperação que garante que nenhuma configuração lucrativa seja realmente “perdida”. Quando o EA não entra no ponto perfeito, o modo de recuperação é ativado, aguardando pacientemente a próxima entrada ideal. É como ter uma rede de segurança que transforma oportunidades perdidas em vitórias adiadas. Essa abordagem significa que você talvez não veja fogos de artifício todos os dias, mas verá seu verdadeiro potencial ao longo de semanas e meses. Se você está pronto para abraçar a paciência, se entende que retornos mensais compostos ao longo de um ano podem transformar sua conta, se é maduro o suficiente para deixar o Lumeris trabalhar sua mágica metódica sem interferência — então bem-vindo. Você é exatamente para quem eu o construí.

O trading de Ouro é diferente de qualquer outro mercado: é onde fortunas são feitas e perdidas em minutos, onde a volatilidade não é apenas uma característica, mas a própria essência da oportunidade. Depois de passar incontáveis horas observando os movimentos explosivos do XAUUSD, estudando suas reações a eventos globais, sua dança com o dólar e sua personalidade única durante diferentes sessões de mercado, Lumeris representa mais de 70.000 linhas de código meticulosamente elaboradas, desenvolvidas durante um ano inteiro de refinamento obsessivo. É uma tradução de um profundo entendimento de mercado em precisão algorítmica. Cada linha de código representa horas de backtesting, cada função uma lição aprendida com os ensinamentos duros do mercado. Codifiquei cenários para cada condição de mercado que presenciei na minha jornada de trading: desde os violentos whipsaws durante divulgações de NFP até as tendências suaves durante a consolidação asiática, do caos das tensões geopolíticas até os movimentos lentos durante o marasmo do verão. O resultado é um sistema inteligente que não apenas opera em Ouro, mas entende o ritmo único do Ouro e se adapta aos seus humores em constante mudança.

O Smart Recovery System™ - Sua Rede de Segurança

  • O coração do Lumeris é seu sistema proprietário Smart Recovery System, projetado para proteger e recuperar sua conta durante condições adversas de mercado:
  • Gestão Inteligente de Drawdown: Monitora continuamente o patrimônio da conta com um limite máximo de drawdown personalizável, fechando automaticamente todas as posições se for ultrapassado para proteger seu capital
  • Espaçamento Dinâmico de Posições: Mantém uma distância mínima de 50 pontos entre operações, evitando agrupamentos durante picos de volatilidade que frequentemente prendem traders de varejo
  • Sistema Progressivo de Take-Profit: Ajuste único de TP baseado nos preços das ordens anteriores, permitindo que o EA maximize os lucros durante fortes tendências enquanto garante ganhos
  • Gestão de Posições Baseada em Tempo: Controle sofisticado de entradas que limita o número máximo de operações simultâneas, evitando exposição excessiva durante alta volatilidade
  • Trading Otimizado por Sessão: Opera durante as horas de pico do trading de Ouro, quando a liquidez e as oportunidades são ótimas
  • Recuperação de Operações Perdidas: Quando uma configuração ideal é perdida, o sistema não persegue — ele espera e se posiciona para a próxima entrada ideal, garantindo que nenhuma oportunidade seja realmente perdida

Importante: O Smart Recovery System exige um saldo mínimo de $500 para funcionar de forma eficaz. Isso garante margem adequada para que o sistema gerencie corretamente as posições durante períodos de drawdown. 

Palavras Finais

Lumeris não é apenas mais um EA de Ouro — é um sistema de trading completo construído sobre experiência real de mercado e codificado com uma atenção obsessiva aos detalhes. Cada parâmetro, cada recurso de segurança, cada linha dessas mais de 70.000 linhas de código tem um propósito: dar a você uma vantagem no mercado mais emocionante e lucrativo do forex. Mas lembre-se do que disse no início: isto é para traders pacientes. Se você ainda está lendo isso, se não clicou em outro lugar procurando o “próximo objeto brilhante” que promete riquezas da noite para o dia, então talvez você tenha o que é preciso para ter sucesso com o Lumeris. O mercado recompensa a paciência. Lumeris recompensa a paciência. E a paciência, em última instância, recompensa você.

Suporte: Envie-me uma mensagem após a compra para assistência na configuração e acesso ao nosso grupo privado de usuários, onde traders pacientes compartilham seu progresso constante e insights de mercado. Enquanto isso, por favor visite minha publicação para entender um pouco melhor as configurações: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764526


cyberhiga
1104
cyberhiga 2025.10.03 06:30 
 

I purchased this because I resonated with the author's EA concept. I will operate it for a while and report the results. The author, Elzbieta Furyk, was very kind.

baderbader
1398
baderbader 2025.10.01 11:26 
 

ea has shown great result on test , compare its price it with its performance its worth than many ea expensive with low performance, just avoid trade during the hard news

Mais do autor
Euro Star
Elzbieta Furyk
Experts
Por favor, entre em contato comigo diretamente para que eu possa adicioná-lo ao meu grupo no Telegram Se você clicou aqui esperando encontrar mais um EA que mostre backtests bonitos e prometa que você vai se aposentar em seis meses, este não é o caso. Se você espera uma mágica de martingale que transforme $100 em $10.000 enquanto você dorme — sinceramente, poupe nosso tempo e siga em frente. O Euro Star foi criado para traders que já estão no mercado há tempo suficiente para entender que o dinh
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Experts
Full Snap baseia-se em um princípio fundamental: cada par de moedas tem sua própria "personalidade", padrões de volatilidade e condições ideais de negociação. Em vez de aplicar estratégias genéricas a todos os mercados, o Full Snap utiliza oito estratégias algorítmicas distintas, cada uma calibrada especificamente para maximizar a eficiência de seu par-alvo. Este Expert Advisor (EA) foca em estratégias perfeitamente ajustadas, onde cada algoritmo aproveita as características únicas de cada par
